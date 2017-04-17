Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сезон-2016/2017 стал худшим в истории Континентальной хоккейной лиги
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Победа СКА как дешёвый боевик. Почему этот сезон КХЛ надо похоронить

СКА предсказуемо выиграл Кубок Гагарина, а в плей-офф не было ни одной семиматчевой серии. Почему этот сезон КХЛ был как плохой боевик?
17 апреля 2017, понедельник. 10:30. Хоккей
Это песня простая. Снова СКА побеждает.

На самом деле, в хоккейной интерпретации песни группы IOWA страшна вовсе не строчка про победу СКА. Ключевое слово здесь – снова.

КХЛ существует уже девять лет. За это время в лиге выступало 35 команд. При этом к кубку прикасались всего пять. СКА вслед за «Ак Барсом», «Магниткой» и «Динамо» прочувствовал, что такое взять титул второй раз. Лигу само наличие такого круга избранных не красит. Новый чемпион – это не только новые тенденции в нашем хоккее, но и свежие искренние эмоции. Ни того, ни другого победа СКА не принесла. И принести не могла.

Выиграй финальную серию «Магнитка» — впору было бы говорить о династии и безраздельном доминировании
команды, которая берёт Кубок Гагарина третий раз за четыре года. Случись это, никуда было бы не деться от истины, что группка нестареющих ветеранов по 36 лет отроду нагибает серьёзную лигу, тем самым ставя её в один ряд с чешской Экстралигой, где до сих пор балом правят герои нулевых. Но этого не случилось.

Только что вы досмотрели трёхчасовой вестерн-боевик, где один хороший парень на протяжении всей картины голыми руками разбирается со злодеями разных мастей. Всякий раз, когда очередной негодяй начинает затяжную и совершенно глупую речь о том, как долго он ждал расплаты, наш герой выбивает из рук ствол и героически спасается. Он в одиночку раскидывает по пять, семь, десять головорезов, а на его лице – ни царапины. Всё это, конечно, зрелищно, но чертовски нудно и предсказуемо.

СКА – это вот такой типичный, где-то даже карикатурный герой боевика. Мы все прекрасно знаем, что в итоге всех злодеев он победит, спасёт любимую женщину, а заодно и весь мир. Тем не менее на протяжении всего сеанса, а в нашем случае это не три часа, а шесть месяцев регулярного чемпионата и два плей-офф, нам зачем-то показывают сцены, не имеющие никакой художественной ценности. Игра тройки Шипачёва – это те самые сцены драк, которые пусть и выглядят эффектно, но в реальной жизни (читай – в конкурентной лиге) невозможны.

→ Вся страна за «Динамо»? Почему из СКА будет плохой чемпион

Мы привыкли считать СКА вселенским злом. Когда-то, во времена правления Александра Медведева, питерские «армейцы» добровольно примеряли на себя эту роль, включая на домашних матчах имперский марш из «Звёздных воин». Петербуржцы не стеснялись надевать маску Дарта Вейдера, иронизируя над тем, как их воспринимают болельщики других клубов. Однако сценарист сменился, и из злодея с леденящим хохотом, который из года в год оступается в финале конференции, СКА превратился в хорошего парня, чья судьба – это хеппи-энд.
Игра тройки Шипачёва – это те самые сцены драк, которые пусть и выглядят эффектно, но в реальной жизни (читай – в конкурентной лиге) невозможны.
Даже странно, что в VIP-ложе Ледового ни разу за этот сезон не был замечен Чак Норрис или, скажем, Стивен Сигал.

Не удивляйтесь сравнениям. По задумке руководителей нашего хоккея СКА – это действительно вот такой герой боевика, который и ребёнка не обидит, зато в одиночку справится с целой армией. Не зря же в Петербурге в этом сезоне начали обыгрывать тему спецназа, даже сыграв в соответствующем комплекте формы. По нехитрому сценарию СКА помогает наигрывать звенья для сборной России, то есть служит своему народу, попутно возвращая наших звёзд из-за океана. Здесь вообще можно провести параллель с освобождением заложников из плена. В общем, всё складно. Кроме одного.
Этому коллективному Чаку Норрису не веришь. Ему, парню с навыками рукопашного боя, но без единой эмоции на лице, никак не получается сопереживать. Как бы он ни пытался показать, что он тоже сделан из мяса, все эти сцены с пребыванием на краю обрыва – обычная кинематографическая уловка. Для начала СКА ровно один матч поиграл в кошки-мышки с «Витязем», затем подразнил бывшую команду Знарка, а с «Локомотивом» дважды держался одной рукой за ветку, зависнув над каньоном, но каким-то чудом всё-таки выигрывал в овертайме. Весь этот героизм совершенно неестественен, им не получается восхищаться. Его основа – превосходство главного героя над многочисленными статистами, заложенное в самом сценарии.

А что же судейство? Такого, чтобы подруга главного героя подобралась к злодею сзади и в последний момент вырубила его лопатой по голове, в общем-то, и не было. Что-то подобное можно вспомнить разве что в серии с «Динамо», да и то в её начале. В остальном же никакого «убийства», всё куда изящнее. Или грамотно, говоря словами Ильи Воробьёва. Было достаточно того, чтобы большинство спорных решений, вроде рокового нарушения Даниса Зарипова, принималось в пользу команды из Санкт-Петербурга. Геннадий Тимченко говорит, что сейчас судейство некоррумпированное, не то что было раньше. И ему даже можно поверить. Дело вовсе не в коррупции. Поведение судей, обслуживающих матчи СКА, это не что иное, как проявление самоцензуры – явления, которое так широко распространено в нашем обществе, когда дело доходит до встречи с сильными мира сего.

→ «Оно не коррумпированное, как было раньше». Первые лица КХЛ – о судействе

Найдутся те, кто скажет, что девятый сезон КХЛ был лучшим за всю её историю. Собственно, даже у откровенного плохого кино всегда найдётся свой зритель. Загляните в кинотеатры — наглядно убедитесь. Кто-то вспомнит, что совсем недавно мы восхищались ожесточённой борьбой за место в плей-офф, которая шла до последнего тура. О'кей, всё так и было. Но чем была вызвана небывалая конкуренция на стыке восьмого и девятого мест? Возросшим уровнем середняков? Быть может, появлением новых тренерских моделей? Нет, нет и ещё раз нет. «Салават Юлаев» и «Сибирь» были измучены травмами, а «Адмирал» и «Куньлунь» пусть и пролезли в восьмёрку, концовку регулярного чемпионата провели невзрачно. Всё это напоминало вовсе не гонку, а взаимные уступки, когда в плей-офф попадают лучшие из худших.
По задумке руководителей нашего хоккея СКА – это действительно вот такой герой боевика, который и ребёнка не обидит, зато в одиночку справится с целой армией.
Есть такой заезженный штамп, что седьмой матч серии плей-офф – это лучшее, что придумали в хоккее. На протяжении этого розыгрыша Кубка Гагарина комментаторы так его ни разу и не произнесли. Отдельно взятые матчи, от которых перехватывало дыхание, конечно же, были. В том числе – с участием СКА, который и сам играл, и сопернику давал надежду. Но по-настоящему интрига так и не закрутилась, а чемпион взял кубок, проиграв за весь плей-офф всего дважды. Такого в истории КХЛ ещё не было. Что-то нам подсказывает, что, составляя очередной топ-10 лучших серий в истории лиги, сезон-2016/17 придётся обойти стороной. Этой весной в нашем хоккее не вышло ни одной короткометражки, на основе которой хотелось бы снять блокбастер. Единственное желание – похоронить этот сезон на заднем дворе и по возможности о нём не вспоминать.

Казалось, что этот сезон может спасти финал. Финал мечты – так мы, наивные, его называли в многообещающем трейлере. Даже шаблонный боевик может спасти неожиданная концовка, где главный герой если не умирает, то хотя бы показывает, что он живой человек. Пускает ли слезу, потеряв близкого друга, или же просто принимает первое нестандартное решение за весь фильм – неважно. Но нет, ничего подробного не произошло. После встречи со своим злейшим врагом он вышел таким же невредимым, гордо шагая на фоне ядерного гриба. Сезон, когда разница между богатыми и бедными достигла апогея, завершился финалом, не оправдавшим и половину авансов.

→ «Отдай, отдай им кубок!..» Почему Воробьёв не прав, сдаваясь в финале

Могло ли быть иначе? «Магнитка», конечно, и сама много не забила, транжиря шансы в большинстве и овертаймах. Уральцы отказались от своей фирменной игры, когда после первого матча отдали СКА шайбу и стали злоупотреблять откатом, но всё это было заложено в сценарии. Когда одна команда играет в финале почти в две пары защитников, а другая легко обходится без человека по прозвищу Волшебник, концовок в стиле Шьямалана ждать не стоит. Иначе это был бы совсем иной жанр.
Казалось, что этот сезон может спасти финал. Финал мечты – так мы, наивные, его называли в многообещающем трейлере.
Когда СКА был Дартом Вейдером, а не героем Чака Норриса, то и саму лигу не хотелось сравнивать с низкопробным продуктом из Голливуда. Это были этакие «Звёздные воины». Самый могущественный клуб лиги не прикрывался благими целями во имя сборной, а был самим собой. В КХЛ было куда больше звёзд, не сосредоточенных лишь в городе на Неве, а по Империи каждый год наносили удары отряды сопротивления. Теперь же вместо гордых повстанцев безликие злодеи, которые подчинены одной цели – сопроводить достояние страны до очередного трофея, попутно подготовив «сборников» к Олимпиаде.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 74
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
17 апреля 2017, понедельник
11:20 Антипин: игрокам «Магнитки» не стыдно посмотреть друг другу в глаза
11:14 Аллен: «Блюз» надо пару дней отдохнуть и подготовиться к битве
10:59 Тарасенко: «Сент-Луис» старается не расслабляться, несмотря на 3-0 в серии
10:50 Салливан: неуступчивость и решимость — неотъемлемые черты «Питтсбурга»
10:45 Будро: игроки хотят, чтобы серия вернулась в Миннесоту, но просто не получается
10:43 Пьетранджело: игра Аллена в серии с «Миннесотой» — это просто фантастика
10:41 Лундквист: «Рейнджерс» должны прибавить, всё очень просто
10:30 Бицадзе: о недонастрое на матч с Беларусью на ЮЧМ не может быть и речи
10:21 Гюнцель – 1-й за 25 лет игрок «Питтсбурга» с хет-триком и голом в ОТ в плей-офф
10:12 Веренски – самый молодой автор гола в истории «Коламбуса» в плей-офф
10:01 Бабенко стал второй звездой матча плей-офф WHL
10:00 Занатта: СКА проявил больше терпения в финале Кубка Гагарина
09:49 Юрий Панов вновь возглавил «Омских Ястребов»
09:45 Пашков: СКА сильнее всех, такое судейство настраивало против команды болельщиков
09:29 Кетов: эмоции? Да мы просто лучшие, вот и всё!
09:26 Прохоркин: вслед за Кубком Гагарина хочу выиграть ЧМ и Олимпиаду
09:25 А.Медведев: Олимпиада — главная мотивация для Шипачёва и Дадонова остаться в СКА
09:21 Малкин возглавляет гонку бомбардиров плей-офф НХЛ, Радулов — второй
09:17 Сеничев: выражаю благодарность ФХР за возможность принять матчи сборной России
09:15 Флёри вышел на 15-е место в истории среди вратарей по победам в плей-офф
09:12 Малкин: «Питтсбург» — удачливая команда. В этом году снова хотим победить
09:00 Лехконен – первый с 1996 года финский новичок «Монреаля», забивший в плей-офф
08:56 Жюльен: чтобы победить в плей-офф, нельзя допускать серьёзных просчётов
08:34 Радулов: у «Монреаля» всё хорошо, но надо выиграть четыре матча
08:28 Веренски получил шайбой в лицо в матче с «Питтсбургом», но продолжил играть
08:06 «Сухарь» Тальбо помог «Эдмонтону» выиграть 3-й матч серии с «Сан-Хосе»
07:10 «Сент-Луис» повёл в серии Кубка Стэнли 3-0 впервые за 16 лет, «Питтсбург» — за 8
07:00 «Судьи» с нашивками СКА, кувалда Знарка и разбитое стекло – в фоторепортаже
06:47 Гол Раста переписали на Малкина, для которого он стал 50-м в Кубке Стэнли
05:56 Шипачёв: останусь ли в СКА на следующий сезон? Дайте немного отдохнуть
05:16 Ковальчук: пусть Петербург гуляет минимум три дня!
04:44 «Монреаль» вышел вперёд в серии с «Рейнджерс», Радулов набрал 2 очка
04:26 Хет-трик Гюнцеля и 3 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в ОТ
01:25 «Сент-Луис» выиграл у «Миннесоты» третий матч серии, Тарасенко набрал 1 очко
00:58 Болельщики встретили СКА в аэропорту Санкт-Петербурга
00:29 Знарок: всю серию молчал, но было много неоднозначных решений в пользу соперника
00:05 ХК «Ростов» стал победителем первенства Высшей хоккейной лиги
16 апреля 2017, воскресенье
23:38 СКА 18 апреля проведёт гала-матч закрытия сезона
23:26 А. Медведев: Дворковича перехлестнули эмоции, СКА в прошлом тоже обсуждал судей
22:58 ЮЧМ-2017: финны разгромили Латвию, Беларусь уступила Швеции
22:32 Капанен: в ситуации с моим голом вся слава должна уйти Мартину и Бойлу
22:15 Сборная России U17 обыграла Чехию на Турнире пяти наций
21:49 Бадюков: СКА – фаворит на все времена, это наша действительность
21:20 Никита Зайцев вернулся к тренировкам и может сыграть в третьей игре с «Кэпиталз»
21:04 Слепец: играть на юниорском чемпионате мира интересно со всеми, слабых тут нет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат, по вашему мнению, покажет сборная России на юниорском чемпионате мира?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+