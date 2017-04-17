Победа СКА как дешёвый боевик. Почему этот сезон КХЛ надо похоронить

На самом деле, в хоккейной интерпретации песни группы IOWA страшна вовсе не строчка про победу СКА. Ключевое слово здесь – снова.
КХЛ существует уже девять лет. За это время в лиге выступало 35 команд. При этом к кубку прикасались всего пять. СКА вслед за «Ак Барсом», «Магниткой» и «Динамо» прочувствовал, что такое взять титул второй раз. Лигу само наличие такого круга избранных не красит. Новый чемпион – это не только новые тенденции в нашем хоккее, но и свежие искренние эмоции. Ни того, ни другого победа СКА не принесла. И принести не могла.
Выиграй финальную серию «Магнитка» — впору было бы говорить о династии и безраздельном доминировании команды, которая берёт Кубок Гагарина третий раз за четыре года. Случись это, никуда было бы не деться от истины, что группка нестареющих ветеранов по 36 лет отроду нагибает серьёзную лигу, тем самым ставя её в один ряд с чешской Экстралигой, где до сих пор балом правят герои нулевых. Но этого не случилось.
Только что вы досмотрели трёхчасовой вестерн-боевик, где один хороший парень на протяжении всей картины голыми руками разбирается со злодеями разных мастей. Всякий раз, когда очередной негодяй начинает затяжную и совершенно глупую речь о том, как долго он ждал расплаты, наш герой выбивает из рук ствол и героически спасается. Он в одиночку раскидывает по пять, семь, десять головорезов, а на его лице – ни царапины. Всё это, конечно, зрелищно, но чертовски нудно и предсказуемо.
СКА – это вот такой типичный, где-то даже карикатурный герой боевика. Мы все прекрасно знаем, что в итоге всех злодеев он победит, спасёт любимую женщину, а заодно и весь мир. Тем не менее на протяжении всего сеанса, а в нашем случае это не три часа, а шесть месяцев регулярного чемпионата и два плей-офф, нам зачем-то показывают сцены, не имеющие никакой художественной ценности. Игра тройки Шипачёва – это те самые сцены драк, которые пусть и выглядят эффектно, но в реальной жизни (читай – в конкурентной лиге) невозможны.
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Мы привыкли считать СКА вселенским злом. Когда-то, во времена правления Александра Медведева, питерские «армейцы» добровольно примеряли на себя эту роль, включая на домашних матчах имперский марш из «Звёздных воин». Петербуржцы не стеснялись надевать маску Дарта Вейдера, иронизируя над тем, как их воспринимают болельщики других клубов. Однако сценарист сменился, и из злодея с леденящим хохотом, который из года в год оступается в финале конференции, СКА превратился в хорошего парня, чья судьба – это хеппи-энд.
Игра тройки Шипачёва – это те самые сцены драк, которые пусть и выглядят эффектно, но в реальной жизни (читай – в конкурентной лиге) невозможны.Даже странно, что в VIP-ложе Ледового ни разу за этот сезон не был замечен Чак Норрис или, скажем, Стивен Сигал.
Не удивляйтесь сравнениям. По задумке руководителей нашего хоккея СКА – это действительно вот такой герой боевика, который и ребёнка не обидит, зато в одиночку справится с целой армией. Не зря же в Петербурге в этом сезоне начали обыгрывать тему спецназа, даже сыграв в соответствующем комплекте формы. По нехитрому сценарию СКА помогает наигрывать звенья для сборной России, то есть служит своему народу, попутно возвращая наших звёзд из-за океана. Здесь вообще можно провести параллель с освобождением заложников из плена. В общем, всё складно. Кроме одного.Этому коллективному Чаку Норрису не веришь. Ему, парню с навыками рукопашного боя, но без единой эмоции на лице, никак не получается сопереживать. Как бы он ни пытался показать, что он тоже сделан из мяса, все эти сцены с пребыванием на краю обрыва – обычная кинематографическая уловка. Для начала СКА ровно один матч поиграл в кошки-мышки с «Витязем», затем подразнил бывшую команду Знарка, а с «Локомотивом» дважды держался одной рукой за ветку, зависнув над каньоном, но каким-то чудом всё-таки выигрывал в овертайме. Весь этот героизм совершенно неестественен, им не получается восхищаться. Его основа – превосходство главного героя над многочисленными статистами, заложенное в самом сценарии.
А что же судейство? Такого, чтобы подруга главного героя подобралась к злодею сзади и в последний момент вырубила его лопатой по голове, в общем-то, и не было. Что-то подобное можно вспомнить разве что в серии с «Динамо», да и то в её начале. В остальном же никакого «убийства», всё куда изящнее. Или грамотно, говоря словами Ильи Воробьёва. Было достаточно того, чтобы большинство спорных решений, вроде рокового нарушения Даниса Зарипова, принималось в пользу команды из Санкт-Петербурга. Геннадий Тимченко говорит, что сейчас судейство некоррумпированное, не то что было раньше. И ему даже можно поверить. Дело вовсе не в коррупции. Поведение судей, обслуживающих матчи СКА, это не что иное, как проявление самоцензуры – явления, которое так широко распространено в нашем обществе, когда дело доходит до встречи с сильными мира сего.
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Найдутся те, кто скажет, что девятый сезон КХЛ был лучшим за всю её историю. Собственно, даже у откровенного плохого кино всегда найдётся свой зритель. Загляните в кинотеатры — наглядно убедитесь. Кто-то вспомнит, что совсем недавно мы восхищались ожесточённой борьбой за место в плей-офф, которая шла до последнего тура. О'кей, всё так и было. Но чем была вызвана небывалая конкуренция на стыке восьмого и девятого мест? Возросшим уровнем середняков? Быть может, появлением новых тренерских моделей? Нет, нет и ещё раз нет. «Салават Юлаев» и «Сибирь» были измучены травмами, а «Адмирал» и «Куньлунь» пусть и пролезли в восьмёрку, концовку регулярного чемпионата провели невзрачно. Всё это напоминало вовсе не гонку, а взаимные уступки, когда в плей-офф попадают лучшие из худших.
По задумке руководителей нашего хоккея СКА – это действительно вот такой герой боевика, который и ребёнка не обидит, зато в одиночку справится с целой армией.Есть такой заезженный штамп, что седьмой матч серии плей-офф – это лучшее, что придумали в хоккее. На протяжении этого розыгрыша Кубка Гагарина комментаторы так его ни разу и не произнесли. Отдельно взятые матчи, от которых перехватывало дыхание, конечно же, были. В том числе – с участием СКА, который и сам играл, и сопернику давал надежду. Но по-настоящему интрига так и не закрутилась, а чемпион взял кубок, проиграв за весь плей-офф всего дважды. Такого в истории КХЛ ещё не было. Что-то нам подсказывает, что, составляя очередной топ-10 лучших серий в истории лиги, сезон-2016/17 придётся обойти стороной. Этой весной в нашем хоккее не вышло ни одной короткометражки, на основе которой хотелось бы снять блокбастер. Единственное желание – похоронить этот сезон на заднем дворе и по возможности о нём не вспоминать.
Казалось, что этот сезон может спасти финал. Финал мечты – так мы, наивные, его называли в многообещающем трейлере. Даже шаблонный боевик может спасти неожиданная концовка, где главный герой если не умирает, то хотя бы показывает, что он живой человек. Пускает ли слезу, потеряв близкого друга, или же просто принимает первое нестандартное решение за весь фильм – неважно. Но нет, ничего подробного не произошло. После встречи со своим злейшим врагом он вышел таким же невредимым, гордо шагая на фоне ядерного гриба. Сезон, когда разница между богатыми и бедными достигла апогея, завершился финалом, не оправдавшим и половину авансов.
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Могло ли быть иначе? «Магнитка», конечно, и сама много не забила, транжиря шансы в большинстве и овертаймах. Уральцы отказались от своей фирменной игры, когда после первого матча отдали СКА шайбу и стали злоупотреблять откатом, но всё это было заложено в сценарии. Когда одна команда играет в финале почти в две пары защитников, а другая легко обходится без человека по прозвищу Волшебник, концовок в стиле Шьямалана ждать не стоит. Иначе это был бы совсем иной жанр.
Казалось, что этот сезон может спасти финал. Финал мечты – так мы, наивные, его называли в многообещающем трейлере.Когда СКА был Дартом Вейдером, а не героем Чака Норриса, то и саму лигу не хотелось сравнивать с низкопробным продуктом из Голливуда. Это были этакие «Звёздные воины». Самый могущественный клуб лиги не прикрывался благими целями во имя сборной, а был самим собой. В КХЛ было куда больше звёзд, не сосредоточенных лишь в городе на Неве, а по Империи каждый год наносили удары отряды сопротивления. Теперь же вместо гордых повстанцев безликие злодеи, которые подчинены одной цели – сопроводить достояние страны до очередного трофея, попутно подготовив «сборников» к Олимпиаде.