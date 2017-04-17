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175 лет назад 2016
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Олег Знарок
Фото: РИА Новости
Текст: Елена Кузнецова

«Судейство? Это для слабых». Как СКА встречали с Кубком в Питере: видео

СКА после победы в Кубке Гагарина вернулся в Петербург, Александр Медведев прилетел на истребителе, а Знарок высказался о судействе.
17 апреля 2017, понедельник. 12:00. Хоккей
→ Размагнитить и вернуть себе! СКА выиграл второй кубок Гагарина

СКА выиграл второй в своей истории Кубок Гагарина и вновь, как в 2015-м, сделал это в гостях. В Магнитогорске команду поддерживало более 350 болельщиков, а несколько тысяч петербуржцев поехали встречать любимую команду в аэропорт. Их не смутили ни холод со снегом, ни поздний прилёт чемпионов, хотя на следующий день многим надо было выходить на работу. Для «безлошадных» фанатов клуб предусмотрительно организовал автобусы, доставившие их в Пулково-2.
В аэропорту болельщики, собравшиеся задолго до прилёта команды, развлекали себя кричалками, праздновали и веселились. Для тех, кто замёрз, была развёрнута полевая кухня, где предлагали согреться горячим чаем и подкрепиться кексами. Но, кажется, последнее, о чём думали радостные фанаты, был холод. Вскоре победное настроение горожан поддержал духовой оркестр, заигравший военные песни.

Самолёт с игроками задерживался сначала на 50 минут, потом ещё на 20. Раньше всех прилетел член совета директоров СКА Александр Медведев. Он не стал открывать секрета новой татуировки, вознёс хвалу стражу ворот «Магнитки» Василию Кошечкину и ответил на высказывания вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

«СКА показал, что помимо звёзд у нас есть командный дух»


— Сразу первый вопрос – какая будет татуировка?
— По крайней мере было число «15», будет «17» и ещё что-то.

— Как вы быстрее команды добрались?
— Я просто на истребителе. Истребитель секретный, новый.

— Можете сравнить эмоции от этой победы и победы в Казани?
— Первая победа всегда очень важная, но второй раз всегда труднее выиграть. Тем более Магнитогорск – очень сильная команда, блестящий вратарь Василий Кошечкин творил чудеса. Про тройку Зарипов – Коварж – Мозякин вообще можно складывать легенды, сколько они забили в этом сезоне! Но наша команда показала, что помимо звёзд, которые у нас есть, у нас есть командный дух. Думаю, одна из причин, почему мы выиграли, — мы не только играли в нападении, мы играли в обороне. Согласен с тем, что приз MVP получил Кошечкин. Считаю, он был лучшим.

— В 2015 году СКА не стал чемпионом России, сейчас справедливость полностью восстановлена?
— Я считаю, и в 2015 году всё равно все понимали, какой клуб лучший клуб России. Думаю, дискуссии должны быть закончены на эту тему. Российский клуб, победитель Кубка Гагарина – это чемпион России.

— Как сохранить Шипачёва и Дадонова?
— Думаю, они сами понимают, что следующий год – олимпийский, и, поскольку НХЛ не хочет отпускать своих игроков… Бывает, что игрок имеет один шанс в жизни сыграть на Олимпиаде. У них такой шанс есть, они игроки сборной и могут сыграть. Я бы на их месте никуда бы даже не смотрел. Есть песня даже: «Зачем мне ехать за рубеж?». Я считаю, что это будет для них главной мотивацией, чтобы остаться.

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«У Дворковича жена – болельщик «Магнитки». Может, совпадение, но я с ним не согласен»


— Были разговоры по судейству, и Дворкович высказался…
— Я с Аркадием Владимировичем близко знаком и не раз встречался с ним на хоккейной площадке, но такие высказывания заставляют меня задуматься. Знаю, что он сам болельщик «Спартака», а недавно узнал, что его жена – болельщик «Магнитки», поскольку она член совета директоров Магнитогорского металлургического комбината. На самом деле, это может быть совпадение, но я с ним категорически не согласен. Сейчас он снова выступил, сказал, что судьи благоволили СКА. Ну, это ерунда! У нас атакующая команда, которая произвела более 200 бросков за эти матчи. 200 бросков Кошечкин отбил, по-моему. Против атакующей команды всегда больше нарушают правила. А то, что у нас в прошлом было, когда судьи выравнивали игру, — по счастью, это мы закончили в КХЛ. Надо поменьше говорить о судействе. СКА в прошлом тоже любил обсуждать судейство, потом бросил это дело.
— Раз вы встречались с ним на льду, ждать ещё встречи, может быть, в кулачном бою определить?
— Он хороший руководитель, просто его, наверное, эмоции перехлестнули.

— Один из самых скандальных моментов матча – удар Ковальчука на Коварже?
— Давайте я вас тоже так ударю! (В шутку бьёт журналиста, как Ковальчук. — Прим. «Чемпионата».) Больно?

— Ну так… Думаю, Ковальчук посильнее бил.
— Да ладно, ткнул и всё. Камера увидела, судьи – нет.

Кубок чемпиона России СКА вручат на гала-матче 18 апреля


Также Медведев рассказал о планах на закрытие сезона, во время которого состоится вручение кубка чемпиона России.

— Всех приглашаю — во вторник, 18 апреля, будет гала-матч закрытия, где будут все здоровые игроки, тренерский штаб, члены команды. Будет большой праздник и, насколько я знаю, будет вручён кубок чемпиона России. Парад будет после чемпионата мира, как положено.

— Может, Дворковича позвать на гала-матч?
— Думаю, он вряд ли пройдёт по игре.

→ Знарок с кувалдой. Раздевалка СКА после завоевания Кубка Гагарина: видео

Наконец, в окнах дверей показался самолёт, выруливающий по взлётно-посадочной полосе. В первых рядах хоккеистов встречали их жёны, прилетевшие из Магнитогорска чуть раньше. Уставшие, но довольные и счастливые, «армейцы» принялись обнимать родных и близких. Кажется, все эмоции они выплеснули в победной раздевалке и самолёте. А Егор Рыков прошёл мимо журналистов с невозмутимым лицом, как будто становиться чемпионом для него – плёвое дело.

«Был спокоен даже при 0:2, а разговоры о судействе – для слабых»


Наставник «армейцев» Олег Знарок, ставший единственным главным тренером трёхкратным обладателем кубка Гагарина, согласился подвести итоги серии и отметил, что разговоры о судействе – для слабых. Когда он начал говорить, его заглушили крики «Мы — чемпионы!».

— Насколько было непросто сегодня и в серии вообще?
— Серия была очень сложной, мы играли с очень хорошей командой, мастеровитой. Кстати, сегодня у меня было спокойно на душе. Просто, наверное, я ни одного кубка не брал дома, поэтому надеялся, что сегодня мы его возьмём. Даже при 0:2 ничего не дрогнуло.

— Много говорили в этой серии о судействе, насколько тяжело было с этим справляться?
— Это всё ерунда. Я всю серию молчал, но там надо разбираться, потому что в сторону «Магнитки» было очень много неоднозначных решений. Я даже обсуждать это не хочу, это для слабых.

— Сколько даёте себе дней, чтобы отдохнуть и попраздновать перед стартом подготовки к чемпионату мира?
— Даже не могу сказать. Сколько жена даст, столько и буду отдыхать (смеётся).

— Игроков НХЛ не отпускают на Олимпиаду, готовы ли были к этому?
— У нас был план B, поэтому сейчас будем это всё решать.
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«После Кубка Гагарина следующая цель – чемпионат мира и Олимпийские игры»


Нападающий Николай Прохоркин рассказал, что хочет стать чемпионом мира и завоевать золото Олимпиады.

— Очень тяжёлый был матч. Сейчас уже все эмоции прошли, наступило опустошение, хочется уже отдохнуть, лечь спать. Ещё не понимаю, что это может быть самое главное достижение в карьере. Когда закончили, не было сил даже обдумать всё, даже кричать или радоваться. Просто устали.

— Вы переходили в СКА, чтобы побеждать в Кубке Гагарина, — главная цель достигнута?
— Одна из целей достигнута. Следующая – чемпионат мира, Олимпийские игры — всё, что можно взять, всё будем достигать. У меня ещё контракт в КХЛ, сейчас главное событие, самая большая вероятность, что можно выиграть Олимпийские игры.

Нападающий Евгений Кетов был рад, что травмы не помешали ему пройти с командой весь путь до заветного трофея. В 2015 году форвард получил перелом ребра в третьем матче серии с ЦСКА.

— В прошлый раз я из-за травмы не смог играть в финальной серии, а в этом году я полностью поучаствовал во всём розыгрыше Кубка Гагарина. Эмоции просто… Как вам сказать? Да мы лучшие просто, вот и всё!
Команда вышла из здания аэропорта, и под дождём конфетти Илья Ковальчук поднял над головой заветный трофей. У автобуса поймали Вадима Шипачёва, но на вопрос, собирается ли он уехать за океан, форвард только с улыбкой на лице попросил:

— Дайте отдохнуть немножко!
Дольше всех фанаты не отпускали главного тренера. Он последним задержался в дверях автобуса, пока ему кричали «Спасибо», и раздавал автографы. Совсем скоро многие игроки СКА во главе со Знарком начнут подготовку к чемпионату мира, но в ближайшие дни Питер будет гулять и праздновать, как и хотел Ковальчук.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА Александр Медведев Вадим Шипачёв Евгений Кетов Николай Прохоркин Олег Знарок Кубок Гагарина
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