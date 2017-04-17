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175 лет назад 2016
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Лучшие фотографии из чемпионских раздевалок КХЛ
Фото: photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Лучшие фото из раздевалок КХЛ. История чемпионского безумия лиги

Два титула «Ак Барса», «Динамо», «Магнитки» и СКА, триумф «Салавата Юлаева» — в подборке лучших фотографий из чемпионских раздевалок.
17 апреля 2017, понедельник. 14:08. Хоккей
16 апреля 2017 года СКА выиграл свой второй кубок Гагарина. Команда Олега Знарка в пяти матчах оказалась сильнее магнитогорского «Металлурга» и завоевала почётный трофей. Как и положено после таких побед, чемпионская раздевалка, наполненная абсолютно счастливыми людьми, пела и плясала. Порывшись в истории, предлагаем вашему вниманию наиболее яркие кадры из чемпионских раздевалок эпохи КХЛ.

→ Знарок с кувалдой. Раздевалка СКА после завоевания Кубка Гагарина: видео

Сезон-2008/09. Казанские первооткрыватели


Первым в истории обладателем кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс». Капитаном команды был Алексей Морозов, а президентом КХЛ – Александр Медведев. Разумеется, он посетил чемпионскую раздевалку «барсов» и отведал шампанского из чемпионской чаши.
Фото: РИА Новости

Сезон-2009/10. Второе чемпионство «Ак Барса»


После очередного громкого успеха казанского «Ак Барса» кубок Гагарина прозвали кубком татарина, а Александр Степанов, Илья Никулин и, конечно же, главный тренер Зинэтула Билялетдинов стали главными героями той команды.
Фото: photo.khl.ru

Сезон-2010/11. Триумф «Салавата Юлаева»


Свой первый и пока единственный кубок Гагарина «Салават Юлаев» выиграл в 2011 году, когда командой руководил тренерский тандем Быков – Захаркин.

Чемпионы, включая Андрея Кутейкина и Олега Сапрыкина, с удовольствием разливали шампанское в заветную чашу.
Фото: photo.khl.ru

Сезон-2011/12. Победа московского «Динамо»


Проиграв 4-й матч финальной серии, динамовцы, казалось, чемпионство в схватке с Омском уже упустили. Но команда Олега Знарка собрала волю в кулак и вытащила серию со счёта 1-3. Праздновать победу пришлось на арене соперника, но бело-голубых это не смутило. Наоборот, символичнее и веселее!
Фото: photo.khl.ru

Сезон-2012/13. И снова «Динамо»!


Серия с «Трактором» сложилась для динамовцев менее драматично, нежели с омичами, но воспоминания от неё не менее яркие. Больше всех радовался генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов. Повторить подвиг «Ак Барса» и дважды подряд выиграть титул – это доступно далеко не каждому.
Фото: photo.khl.ru

Сезон-2013/14. Кубок Гагарина – у «Металлурга»!


Помните ту поистине легендарную серию между «Магниткой» и «Львом»? В ней было всё: скандалы, спорные эпизоды, красивые голы. Чемпионом стал уральский клуб, а «Льва» уже нет среди участников КХЛ. После окончания противостояния Майкл Пелино, Илья Воробьёв и Геннадий Величкин начали бриться прямо в раздевалке.
Фото: photo.khl.ru

Сезон-2014/15. Быков и Захаркин снова на троне


Тот чемпионат запомнился героическим камбэком СКА в серии с ЦСКА со счёта 0-3. Впервые в истории лиги команда проявила такой характер. При Быкове и Захаркине в СКА была настоящая семья, хоккеисты поддерживали друг друга, а титул стал закономерным завершением сезона. Это чемпионство СКА, в отличие от нынешнего, не вызывало никаких вопросов.
Фото: photo.khl.ru

Сезон-2015/16. Победа, в которую никто не верил


Почти все говорили, что шансов против мощнейшего ЦСКА у Магнитогорска нет никаких. Но Геннадий Величкин, Илья Воробьёв и хоккеисты доказали, что всё совершенно иначе. Играть можно с любым соперником, даже с таким мощным. Победа была добыта в седьмой игре в Москве, а в раздевалке началось традиционное раскуривание сигар.
Фото: photo.khl.ru
→ Победа СКА как дешёвый боевик. Почему этот сезон КХЛ надо похоронить

Сезон-2016/17. Чемпионство на фоне судейских скандалов


Павел Дацюк и Вячеслав Войнов финальную серию СКА с «Магниткой» пропустили. На первых ролях оказалось звено Шипачёва и испытанный боец Илья Ковальчук. Всё это в совокупности и помогло «армейцам» выиграть второй кубок Гагарина, однако финальную серию омрачило откровенно слабое судейство. Нервы не выдерживали даже у всегда невозмутимого Даниса Зарипова. «Устроили балет!» — под таким слоганом проходил финал Кубка Гагарина сезона-2016/17.
Фото: photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Динамо Москва ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК СКА Кубок Гагарина Фото
Новости. Хоккей
17 апреля 2017, понедельник
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