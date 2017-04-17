Лучшие фото из раздевалок КХЛ. История чемпионского безумия лиги

→ Знарок с кувалдой. Раздевалка СКА после завоевания Кубка Гагарина: видео
Сезон-2008/09. Казанские первооткрыватели
Первым в истории обладателем кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс». Капитаном команды был Алексей Морозов, а президентом КХЛ – Александр Медведев. Разумеется, он посетил чемпионскую раздевалку «барсов» и отведал шампанского из чемпионской чаши.
Фото: РИА Новости
Сезон-2009/10. Второе чемпионство «Ак Барса»
После очередного громкого успеха казанского «Ак Барса» кубок Гагарина прозвали кубком татарина, а Александр Степанов, Илья Никулин и, конечно же, главный тренер Зинэтула Билялетдинов стали главными героями той команды.
Фото: photo.khl.ru
Сезон-2010/11. Триумф «Салавата Юлаева»
Свой первый и пока единственный кубок Гагарина «Салават Юлаев» выиграл в 2011 году, когда командой руководил тренерский тандем Быков – Захаркин.
Чемпионы, включая Андрея Кутейкина и Олега Сапрыкина, с удовольствием разливали шампанское в заветную чашу.
Фото: photo.khl.ru
Сезон-2011/12. Победа московского «Динамо»
Проиграв 4-й матч финальной серии, динамовцы, казалось, чемпионство в схватке с Омском уже упустили. Но команда Олега Знарка собрала волю в кулак и вытащила серию со счёта 1-3. Праздновать победу пришлось на арене соперника, но бело-голубых это не смутило. Наоборот, символичнее и веселее!
Фото: photo.khl.ru
Сезон-2012/13. И снова «Динамо»!
Серия с «Трактором» сложилась для динамовцев менее драматично, нежели с омичами, но воспоминания от неё не менее яркие. Больше всех радовался генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов. Повторить подвиг «Ак Барса» и дважды подряд выиграть титул – это доступно далеко не каждому.
Фото: photo.khl.ru
Сезон-2013/14. Кубок Гагарина – у «Металлурга»!
Помните ту поистине легендарную серию между «Магниткой» и «Львом»? В ней было всё: скандалы, спорные эпизоды, красивые голы. Чемпионом стал уральский клуб, а «Льва» уже нет среди участников КХЛ. После окончания противостояния Майкл Пелино, Илья Воробьёв и Геннадий Величкин начали бриться прямо в раздевалке.
Фото: photo.khl.ru
Сезон-2014/15. Быков и Захаркин снова на троне
Тот чемпионат запомнился героическим камбэком СКА в серии с ЦСКА со счёта 0-3. Впервые в истории лиги команда проявила такой характер. При Быкове и Захаркине в СКА была настоящая семья, хоккеисты поддерживали друг друга, а титул стал закономерным завершением сезона. Это чемпионство СКА, в отличие от нынешнего, не вызывало никаких вопросов.
Фото: photo.khl.ru
Сезон-2015/16. Победа, в которую никто не верил
Почти все говорили, что шансов против мощнейшего ЦСКА у Магнитогорска нет никаких. Но Геннадий Величкин, Илья Воробьёв и хоккеисты доказали, что всё совершенно иначе. Играть можно с любым соперником, даже с таким мощным. Победа была добыта в седьмой игре в Москве, а в раздевалке началось традиционное раскуривание сигар.
→ Победа СКА как дешёвый боевик. Почему этот сезон КХЛ надо похоронить
Фото: photo.khl.ru
Сезон-2016/17. Чемпионство на фоне судейских скандалов
Павел Дацюк и Вячеслав Войнов финальную серию СКА с «Магниткой» пропустили. На первых ролях оказалось звено Шипачёва и испытанный боец Илья Ковальчук. Всё это в совокупности и помогло «армейцам» выиграть второй кубок Гагарина, однако финальную серию омрачило откровенно слабое судейство. Нервы не выдерживали даже у всегда невозмутимого Даниса Зарипова. «Устроили балет!» — под таким слоганом проходил финал Кубка Гагарина сезона-2016/17.
Фото: photo.khl.ru