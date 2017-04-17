Лучшие фото из раздевалок КХЛ. История чемпионского безумия лиги

Сезон-2008/09. Казанские первооткрыватели

Фото: РИА Новости

Сезон-2009/10. Второе чемпионство «Ак Барса»

Фото: photo.khl.ru

Сезон-2010/11. Триумф «Салавата Юлаева»

Фото: photo.khl.ru

Сезон-2011/12. Победа московского «Динамо»

Фото: photo.khl.ru

Сезон-2012/13. И снова «Динамо»!

Фото: photo.khl.ru

Сезон-2013/14. Кубок Гагарина – у «Металлурга»!

Фото: photo.khl.ru

Сезон-2014/15. Быков и Захаркин снова на троне

Фото: photo.khl.ru

Сезон-2015/16. Победа, в которую никто не верил

Фото: photo.khl.ru

Сезон-2016/17. Чемпионство на фоне судейских скандалов

Фото: photo.khl.ru

16 апреля 2017 года СКА выиграл свой второй кубок Гагарина. Командав пяти матчах оказалась сильнее магнитогорского «Металлурга» и завоевала почётный трофей. Как и положено после таких побед, чемпионская раздевалка, наполненная абсолютно счастливыми людьми, пела и плясала. Порывшись в истории, предлагаем вашему вниманию наиболее яркие кадры из чемпионских раздевалок эпохи КХЛ.Первым в истории обладателем кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс». Капитаном команды был Алексей Морозов, а президентом КХЛ –. Разумеется, он посетил чемпионскую раздевалку «барсов» и отведал шампанского из чемпионской чаши.После очередного громкого успеха казанского «Ак Барса» кубок Гагарина прозвали кубком татарина, аи, конечно же, главный тренерстали главными героями той команды.Свой первый и пока единственный кубок Гагарина «Салават Юлаев» выиграл в 2011 году, когда командой руководил тренерский тандем Быков – Захаркин.Чемпионы, включая, с удовольствием разливали шампанское в заветную чашу.Проиграв 4-й матч финальной серии, динамовцы, казалось, чемпионство в схватке с Омском уже упустили. Но команда Олега Знарка собрала волю в кулак и вытащила серию со счёта 1-3. Праздновать победу пришлось на арене соперника, но бело-голубых это не смутило. Наоборот, символичнее и веселее!Серия с «Трактором» сложилась для динамовцев менее драматично, нежели с омичами, но воспоминания от неё не менее яркие. Больше всех радовался генеральный директор бело-голубых. Повторить подвиг «Ак Барса» и дважды подряд выиграть титул – это доступно далеко не каждому.Помните ту поистине легендарную серию между «Магниткой» и «Львом»? В ней было всё: скандалы, спорные эпизоды, красивые голы. Чемпионом стал уральский клуб, а «Льва» уже нет среди участников КХЛ. После окончания противостоянияначали бриться прямо в раздевалке.Тот чемпионат запомнился героическим камбэком СКА в серии с ЦСКА со счёта 0-3. Впервые в истории лиги команда проявила такой характер. При Быкове и Захаркине в СКА была настоящая семья, хоккеисты поддерживали друг друга, а титул стал закономерным завершением сезона. Это чемпионство СКА, в отличие от нынешнего, не вызывало никаких вопросов.Почти все говорили, что шансов против мощнейшего ЦСКА у Магнитогорска нет никаких. Нои хоккеисты доказали, что всё совершенно иначе. Играть можно с любым соперником, даже с таким мощным. Победа была добыта в седьмой игре в Москве, а в раздевалке началось традиционное раскуривание сигар.финальную серию СКА с «Магниткой» пропустили. На первых ролях оказалось звено Шипачёва и испытанный боец. Всё это в совокупности и помогло «армейцам» выиграть второй кубок Гагарина, однако финальную серию омрачило откровенно слабое судейство. Нервы не выдерживали даже у всегда невозмутимого Даниса Зарипова. «Устроили балет!» — под таким слоганом проходил финал Кубка Гагарина сезона-2016/17.