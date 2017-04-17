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СКА выиграл Кубок Гагарина. Какими запомнились «армейцы» в сезоне-2016/17
Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Лучшие – для Питера, миллионеры – для остальных. Кто сделал СКА чемпионом

СКА выиграл серию у «Металлурга» и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они – главные герои хоккейного Санкт-Петербурга.
17 апреля 2017, понедельник. 15:50. Хоккей
Когда до конца третьего периода пятого матча «Металлург» — СКА оставалось 15 минут, из раздевалки в джинсах и кожаной куртке вышел Сергей Широков. Пропустивший из-за травмы две последние игры финала нападающий сохранял невозмутимость. Ни радости, ни волнения. Как будто не судьба чемпионства решается. Правда не прошло и десяти минут, как Широков, всё руководство и персонал СКА стояли у льда. Роман Ротенберг залез на заградительную решётку и уже оттуда наблюдал за последними секундами встречи. С
финальной сиреной на льду началось традиционное празднование. Разбросанные клюшки, кепки, толпа обнимающихся хоккеистов…

В этом сезоне слишком часто говорили о безоговорочном лидерстве СКА, лояльности судей к «армейцам», отсутствии потолка зарплат и и больших контрактах игроков из Петербурга. Ругать кого-то, кто лучше, умнее, богаче — любимое занятие русского человека. Однако сложно спорить, что петербуржцы были на голову сильнее соперников. На Дацюка и Ко ещё в августе повесили золотые медали. Но они выдержали давление, справились с эмоциями и взяли второй кубок для Северной столицы. Мы решили вспомнить, как вели себя вне льда игроки СКА в этом сезоне и выписали символические премии главным «армейским» героям.

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Джентльмен СКА


В чемпионской раздевалке правил балом Илья Ковальчук. Совсем был не заметен Павел Дацюк. Капитан, пропустивший большую часть плей-офф, словно чувствовал себя чужим на этом празднике и быстро исчез из раздевалки. Журналисты долго ждали Павла Валерьевича у выхода. На просьбу об интервью Волшебник уставшим голосом сказал:

— Извините, давайте не сегодня.

— Как ваше здоровье, Павел? — поинтересовались журналисты.
— Славу Богу, — кажется ещё более печальным голосом ответил хоккеист.

По ходу сезона Дацюк редко отказывался от общения с прессой. Как истинный капитан готов был прокомментировать самый заурядный матч регулярного чемпионата. А вот если Павел Валерьевич был не в настроении, то тихо уходил из раздевалки ещё до прихода журналистов.

Преображения финала


Андрей Зубарев всегда казался «букой». Он не давал интервью, не забивал голов, не шутил в раздевалке на публику, и не публиковал селфи в «Инстаграм». Но неожиданно стал одним из героев финала с «Магниткой». В третьем матче серии спустя 118 игр в лиге прервал голевую засуху и забросил первую шайбу за СКА. В четвёртой встрече, провёл эффектный силовой приём на Тимкине, а затем забил гол, сломав клюшку. После матча защитник не мог объяснить причину своего преображения. «Клюшки подвезли новые, вот и забиваю. Честно, другие. Я много не реализовал моментов в регулярном сезоне. Видимо, бог видит и даёт мне забить», — говорил Андрей.

Шутник сезона


С чувством юмора у всех хоккеистов СКА полный порядок. Подкалывать товарища по команде — милое дело для «армейцев». Но равных в этом, пожалуй, нет Антону Белову. Защитник традиционно не даёт интервью во время сезона, зато любит мешать другим во время общения с прессой. По окончании серии с московским «Динамо» жертвой журналистов стал Динар Хафизуллин. «Ты там что, Оскар получил?», — верещал на весь Ледовый Белов. А после одного из матчей «регулярки» Антон был в приподнятом настроении. Повязав полотенце на пояс, Белов схватил клюшку и в позе Аполлона встал в коридоре дворца Петербурга.
Повязав полотенце на пояс, Белов схватил клюшку и в позе Аполлона встал в коридоре дворца Петербурга.

Коварный Илья


Никогда не знаешь, на какого Илью Ковальчука попадёшь. Он может улыбаться в 32 зуба и мило шутить, а может и нагрубить. Импульсивный и резкий на льду, Илья не скрывает эмоций и в жизни. После поражения от «Спартака», которое лишила СКА победы в регулярном чемпионате, Ковальчук довольно резко отвечал на вопросы и коварно махал лезвиями коньков перед лицами корреспондентов. Было страшно.

Но если же Ковальчук в настроении, то заряд положительных эмоций вам обеспечен. Ирония и сарказм — лучшие друзья вице-капитана «армейцев». После победы над «Витязем» в первом раунде плей-офф Илья в шутливой форме призвал сделать выговор вице-президенту СКА за то, что команда играет без наклейки с логотипом плей-офф КХЛ. «Нам же даже не наклеили логотипы «плей-офф КХЛ», что-то это вообще… Упущение Романа Борисовича, надо выговор ему сделать. У всех же есть такие наклейки, как мне к журналистам выходить?», — улыбаясь, сказал Ковальчук.

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Тайна года


На пятый матч СКА в Магнитогорск прилетели не играющий в плей-офф Стив Мозес, травмированный Павел Дацюк и Сергей Широков, Виктор Тихонов и Дмитрий Юдин.

В чемпионской раздевалке так и не появился Вячеслав Войнов. 27-летний защитник пропустил всю серию плей-офф. Сначала тренеры уверяли, что у игрока микротравма, а потом пошли разговоры об обследовании в Германии. Ничего конкретного о здоровье одного из лучших защитников КХЛ так и не было сказано. Ещё месяц назад Войнова можно было встретить около Ледового, ожидающего после тренировки машину. В последнее время о Вячеславе не слышно ничего. Куда пропал Войнов? Загадка.
В чемпионской раздевалке так и не появился Вячеслав Войнов.

Скромность


«Меня назвали злым гением «Магнитки»? Я не думаю об этом вообще», — невинно заявляет Евгений Дадонов. В текущем сезоне нападающий набрал 66 (30+36) очков в «регулярке» и 19 (9+10) очков в плей-офф. Он был одним из лучших игроков плей-офф два года назад, когда СКА брал первый кубок в Казани, и стал героем и в Магнитогорске. О своих успехах Дадонов говорить не любит. Всегда скромный, тихий и застенчивый. Увидев Дадонова в обычной жизни, ни за что не догадаешься, что это он творит чудеса на льду.

Лаконичный Знарок


Почти каждая пресс-конференция главного тренера СКА начиналась со слов: «Всех с победой, готовимся к следующему матчу, у меня всё». На этом в большинстве случаев «спич» Олега Валерьивича заканчивался. Знарок не любит общаться с журналистами, зато любит говорить с игроками и болельщиками. После домашних игр СКА возле Ледового главного тренера клуба и сборной всегда поджидали фанаты. Знарок никогда не отказывал в автографе, фотографии и даже мило беседовал с болельщиками. «Где маркер, дайте маркер!», — командовал у арены Олег Валерьевич.

С игроками, кажется, у Знарка была особая связь. Он сумел найти подход к каждому. В чемпионской раздевалке тренер произнёс трогательную речь: «Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чём договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю «спасибо». У нас отличная команда, я вас благодарю».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА Антон Белов Вячеслав Войнов Евгений Дадонов Илья Ковальчук Олег Знарок Павел Дацюк
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