Знарок повторил за Быковым трюк с кубком. Чей СКА был круче?

Кого Быков оставил в наследство Знарку?

Звено Шипачёва: Гусев не только заменил, но и превзошёл Панарина

То, что Гусев сумел заменить Панарина и даже превзойти его, – это не единственное, что изменилось при Знарке.

Ковальчук: MVP при Быкове, рекорд по очкам при Знарке

Легионеры: Быков не ошибся с иностранцами, а Знарок работал на сборную

Микко Коскинен – не только основной вратарь чемпионов, но и единственный легионер, заставший оба «золотых» сезона СКА.

Регулярный чемпионат: Знарок подобрался к ЦСКА ближе, чем Быков

Что объединяет Быкова и Знарка, так это то, что они так и не выиграли со СКА регулярный чемпионат.

Плей-офф: великое спасение Быкова против катка Знарка

Финал: «Ак Барсу» и «Магнитке» отдали по матчу на сдачу

Клуб из Санкт-Петербурга второй раз в своей истории стал обладателем кубка Гагарина. Два года назад, в сезоне-2014/15, к первому чемпионству СКА в качестве главного тренера привёл. Теперь его успех повторил, взявший трофей в первый же год работы с питерскими «армейцами». Мы решили сравнить два чемпионства команды из Северной столицы.Прежде всего стоит сказать, что Знарок не с нуля строил чемпионскую команду. Два года – не тот срок, за который состав может полностью поменяться. В СКА осталось немало игроков из первого чемпионского состава. Всего – 14 человек, то есть около половины команды.Как и два года назад, основным вратарём СКА был. В команду он перешёл по ходу первого чемпионского сезона, а теперь стал одним из её старожилов. Любопытно, что личный тренер финского гиганта Марко Торениус – единственный специалист, сохранивший работу в тренерском штабе «армейцев». В 2015 году сменщиком Коскинена был, а теперь, который при Быкове сыграл лишь шесть матчей, и те – в регулярном чемпионате.Формально со времён первого чемпионства в составе СКА осталось пять защитников. Считай, полноценная обойма, которую можно использовать как фундамент. Но здесь есть существенные оговорки. Столпом обороны при как при Быкове, так и при Знарке можно назвать разве что. Роль остальных защитников претерпела изменения. Так, блиставший в 2015 году Максим Чудинов в этом плей-офф провёл всего один матч., исполнявший при Быкове роль «лимитчика», уступил место. Примерно на тех же позициях остался, а вотпод руководством Знарка добился существенного прогресса.Опираясь на связку, Знарок, по сути, использовал наработки своего предшественника. Это ведь Быков с Захаркиным однажды создали ударное звено СКА, добавив к ним Панарина. На своём месте остался– капитан команды при Быкове и заместитель капитана при Знарке. Чуть скромнее стала роль. За два года сумел раскрыться молодой. На этот раз избежал травм, почти полностью пропустивший первый поход за кубком. А вот Виктор Тихонов из ведущего форварда СКА деградировал до игрока запаса.Когда через много лет мы будем вспоминать, кто они – творцы питерских чемпионств, первыми на ум придут «шипачёвцы». Они тянули СКА на себе и в 2015 году, и в 2017-м, в регулярном чемпионате и в плей-офф, сСчитается, что именно версия с Панариным на левом фланге – эталонная, а парень, прибывший в Северную столицу из Ханты-Мансийска, не более чем хорошая копия. Но что мы увидим, если взглянем на статистику? Если в первом сезоне за СКА Гусеву пришлось привыкать к роли ведущего форварда суперклуба, то на второй год он превзошёл нынешнюю звезду «Чикаго». Просто статистика и ничего больше: Панарин хоть и стал лучшим бомбардиром СКА как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, очков набрал меньше Гусева. 71 против 62 в «регулярке» и 23 против 20 – в розыгрыше Кубка Гагарина! И это при том, что кубковых игр Гусев провёл на три меньше своего прототипа.Впрочем, то, что Гусев сумел заменить Панарина и даже превзойти его, – это не единственное, что изменилось при Знарке. Он, как главный тренер сборной России, обкатал связку Шипачёв – Дадонов на Кубке мира, что не могло не сказаться на их игре. Вадим, будучи центральным нападающим, стал лучше играть на «точке». Его 56% в минувшем регулярном чемпионате – вообще лучший показатель со времён его игры в Череповце. Шипачёв стал более нацелен на ворота. 30 шайб за сезон – его личный рекорд. При Быкове он исполнял роль более классического диспетчера. А вот Дадонов лучше отыграл регулярный чемпионат, но до своих показателей образца первого чемпионства недотянул. Тогда с 15 голами он стал лучшим снайпером плей-офф. В целом же тройка Шипачёва – это такая же знаковая боевая единица, как связка Зарипов – Морозов для чемпионского «Ак Барса» или звено Коваржа для дважды золотой «Магнитки».Поверили бы вы весной 2016 года в то, что следующий сезон станет для Ильи Ковальчука лучшим за всё время выступлений за СКА? А в то, что проведёт он его под руководством Олега Знарка, который оставил одного из лучших форвардов страны сначала без домашнего чемпионата мира, а затем и без Кубка мира? Невероятно, но факт: 32 шайбы и 78 очков – это личный рекорд Ильи за годы, проведённые на родине. Да что там, даже в НХЛ, учитывая значительную разницу в количестве матчей, он не всегда столько забивал! К этому ренессансу почти практически не было предпосылок, но самолюбие и спортивная злость Ковальчука сделали своё дело. Он подошёл к началу сезона в отменной форме, вновь почувствовал себя лидером команды, когда Дацюк, Шипачёв и Дадонов уехали в Торонто, и до последнего конкурировал св бомбардирской гонке. Знарок даже вернул его в сборную. Пока, правда, только на Кубок Первого канала.А вот в плей-офф, несмотря на командный успех, Ковальчук скорее разочаровал. Его девять очков в розыгрыше Кубка Гагарина – это даже меньше, чем у Белова или Коскиранты, который считается форвардом оборонительного плана. Илья стал единственным среди всех нападающих СКА, кто закончил поход за кубком с отрицательным показателем полезности. Он скорее был ближе к своему прошлогоднему состоянию, когда оказался за пределами состава, чем к сезону, когда он не только привёл СКА к первому чемпионству, но и стал MVP Кубка Гагарина. Быков и Захаркин как никто знали, как нужно подводить Илью к решающим матчам. Так было в Квебеке, так случилось и в питерском клубе, где тренеры и бомбардир воссоединились.Статус базового клуба сборной России, пусть и неформальный, СКА получил с приходом Олега Знарка. По идее, это должно означать отказ от легионеров или хотя бы снижение их значимости для команды. Как обстояли дела на самом деле? При Быкове и Захаркине у петербуржцев был вратарь-легионер (Салака по ходу сезона заменил Коскинен) и сразу четыре нападающих. Все они входили в топ-10 бомбардиров команды. Опытныйбыл настоящим вожаком,пахал в обороне, важную роль играл мудрый, а если к кому и могли быть претензии в чемпионский сезон, то к, да и то только за плей-офф. Легионеры пусть и не претендовали на титул MVP, оставаясь в тени Ковальчука и тройки Шипачёва, но каждый из них был важным элементом в системе Быкова и Захаркина.Что же Знарок? Здесь ситуация обратная. В топ-10 лучших бомбардиров СКА образца минувшего сезона – ни одного игрока без российского паспорта. Таковым мог стать, но американец, совсем недавно забивавший 36 шайб за «Йокерит», не пользовался доверием Знарка, так и не сыграв в итоге ни одного матча в «золотом» для петербуржцев розыгрыше Кубка Гагарина. Более того, начинали сезон петербуржцы всего с тремя легионерами в составе и только потом пригласили. Со шведским защитником «армейцы» попали в точку, и во многом его пушка перекрыла Чудинову дорогу в основной состав. В плей-офф Херсли стал самым результативным защитником СКА, а ещё одним легионером, который расцвёл с наступлением главных матчей сезона, стал. Финский трудяга как мог заменял Павла Дацюка.– не только основной вратарь чемпионов, но и единственный легионер, заставший оба «золотых» сезона СКА. Однако при Быкове он показывал более убедительную статистику, не пропускал от красной линии и не проигрывал конкуренцию молодому сменщику. Впрочем, победителей не судят.Что объединяет Быкова и Знарка, так это то, что они так и не выиграли со СКА регулярный чемпион. В случае с нынешним наставником «армейцев» впору уточнить – пока. Чемпионским сезонам предшествовала ожесточённая борьба с ЦСКА за Кубок континента. Особое значение этот титул имел в сезон-2014/15, потому что в комплекте к нему шли золотые медали чемпионата России. Парадокс состоит в том, что Быков в итоге привёз в Санкт-Петербург главный трофей нашего хоккея, но чемпионами страны хоккеистов СКА не сделал. В обоих случаях СКА занял второе место, пропустив вперёд ЦСКАКоманду Быкова серьёзно лихорадило с конца октября вплоть до Нового года. Петербуржцы тогда потеряли немало очков, вокруг все говорили о запланированном спаде, а проблемы будущие обладатели кубка сумели решить радикальным методом, совершив вратарскую рокировку. Итог – 16-очковое отставание от первого места. Худший период СКА при Знарке – конец декабря и начало января, когда петербуржцы потерпели четыре поражения подряд. Больше ничего похожего на кризис или хотя бы игровой спад у «армейцев» не было даже близко. Набрав одинаковое количество баллов с ЦСКА – по 137 – они уступили первое место из-за того, что одержали меньше побед. И при Быкове, и при Знарке СКА был самой результативной командой чемпионата.СКА при Быкове и СКА при Знарке шли к финалу совершенно разными путями. Два года назад «армейцам» уже в первом раунде попалось крепкое нижегородское «Торпедо». Петербуржцы пусть и прошли волжан в пяти матчах, но те смогли навязать борьбу. Что объединяет две версии чемпионского состава, так это то, что на пути к кубку Гагарина СКА неизменно перешагивал через московское «Динамо». Более того, оба раза москвичи встречались им во втором раунде, а заканчивалась серия со счётом 4-1. Любопытно, что оба раза бело-голубые единственную победу сумели зацепить в «Ледовом». Два года назад подопечные Быкова в одном из матчей забросили в ворота динамовцев шесть шайб, а выход в финал конференции оформили победой в овертайме. Сейчас же СКА все победы добыл в основное время, а больше четырёх пробоин в обшивке соперника не оставлял.Ключевая разница между двумя чемпионствами – наличие подвига. СКА Знарка, безусловно, останется в истории как команда, которая за весь розыгрыш Кубка Гагарина проиграла всего дважды. Такое в лиге случилось впервые. Можно говорить, что уровень соперников стал ниже, уместно вспомнить и то, что далеко не во всех матчах «армейцы» доминировали, но быть всего на полшага впереди им оказалось вполне достаточно. Но может ли эта с виду лёгкая прогулка по турнирной сетке затмить в памяти то, что в серии с ЦСКА сделали подопечные Быкова? Тогда, проигрывая победителям «регулярки» 0-3 в серии, петербуржцы не опустили рук, а главный тренер не запаниковал, что вылилось в величайший камбэк в истории КХЛ. Героем стал Торесен – автор победных шайб в шестой и седьмой играх легендарной серии. Нынешнему составу СКА так и не представился шанс проверить себя в критической ситуации.Для того чтобы взять кубок Гагарина, команде из Санкт-Петербурга достаточно пяти матчей финала. Доказано как 2015 годом, так и плей-офф-2017. СКА Быкова отдал одну игру «Ак Барсу» дома, а команда Знарка потерпела единственное поражение в Магнитогорске, но суть от этого не меняется. Суперклуб из Северной столицы уверенно разбирался с соперником по финалу как по счёту, так и по игре. «Ак Барс» изначально был аутсайдером того противостояния, хотя старые счёты между Билялетдиновым и Быковым давали надежду на более напряжённую серию. «Магнитка» на бумаге казалась командой, способной дать бой СКА, а Воробьёв тренером, который знает, как противостоять хорошо ему знакомым «сборникам». Однако ни казанцы, ни магнитогорцы не смогли обеспечить интригу главной серии сезона. Что пока не удалось СКА как при Быкове, так и при Знарке, так это выиграть чемпионат на глазах у своих болельщиков. Оба раза «армейцы» поднимали кубок во враждебной атмосфере, а то и под скандирование «позор», как накануне в Магнитогорске. Осчастливить «Ледовый» – новая цель для двукратных обладателей кубка Гагарина.