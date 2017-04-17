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175 лет назад 2016
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Откуда СКА покупал игроков для чемпионского состава 2017 года
Фото: photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав

СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав.
17 апреля 2017, понедельник. 19:15. Хоккей
СКА во второй раз в истории завоевал кубок Гагарина. Коллектив Олега Знарка выиграл финальную серию у магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-1. Разбираемся, как «армейцы» собирали эту команду и кто ковал второе чемпионство клуба с берегов Невы.

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Воспитанники клуба


н. Александр Барабанов, в. Евгений Иванников

Форвардом Александром Барабановым очень гордится известный в прошлом тафгай Александр Юдин, успевший поработать тренером у нападающего. Барабанов прибавляет из года в год, показывая зрелый хоккей. Евгений Иванников был третьим вратарём чемпионской команды, а ещё в прошлом году играл за «Спартак».

2012 год


з. Максим Чудинов — 2 мая 2012 года стало известно, что все права на защитника переданы в его новый клуб, который взамен выплатил «Северстали» денежную компенсацию.

з. Дмитрий Юдин – воспитанник нижнетагильского «Спутника», сезон-2012/13 провёл в МХЛ, выступая за клуб «СКА-1946». С 2013 года – игрок основы.

2013 год


н. Вадим Шипачёв – гордость череповецкого хоккея, один из самых ярких хоккеистов в истории клуба. За СКА выступает с 2013 года, являясь ведущим центрфорвардом не только команды, но и сборной России.
Вадим Шипачёв

Вадим Шипачёв

Фото: photo.khl.ru
з. Егор Рыков – воспитанник ХК «Русь», дебютировал в системе СКА в сезоне-2013/14 в молодёжной команде «СКА-1946», пройдя все ступени клубной подготовки.

н. Евгений Кетов — воспитанник пермского хоккея, раскрывший свой талант в Череповце. Оттуда Кетов и перешёл в питерский клуб.

н. Илья Ковальчук – при действующем до 2025 года контракте с «Нью-Джерси» принял решение уехать из Северной Америки, что вызвало большой резонанс. 15 июля Ковальчук, поставив подпись под четырёхлетним соглашением, стал игроком СКА.
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

Фото: Reuters

2014 год


з. Антон Белов – вернулся в КХЛ из «Эдмонтона» в апреле 2014 года, подписав четырёхлетний контракт с «армейцами».

з. Динар Хафизуллин — воспитанник хоккейной школы казанского «Ак Барса», долго играл за «Витязь», а в начале 2014 года перешёл в СКА.

н. Евгений Дадонов — в 2014 году подписал контракт с «армейцами», перейдя из «Донбасса». Сильно выступает в плей-офф. Правый нападающий звена Шипачёва.

з. Роман Рукавишников – в связи с финансовыми проблемами «Атланта» в сезоне-2014/15 сменил команду, переехав в Питер.

н. Илья Каблуков – как и Рукавишников, перебрался в СКА из мытищинского «Атланта» в 2014 году.

в. Микко Коскинен – перебрался в СКА в декабре 2014 года в результате обмена из «Сибири» на вратаря Александра Салака.
Микко Коскинен пришёл в СКА в декабре 2014 года в результате обмена из «Сибири» на вратаря Александра Салака.

2015 год


з. Андрей Зубарев — 5 мая 2015 года подписал трёхлетний контракт со СКА, ранее выступая за «Салават Юлаев».

н. Александр Дергачёв — воспитанник альметьевского «Нефтяника», в системе СКА с 2013 года, когда начал выступать за молодёжную команду «СКА-1946», с которой в 2015 году стал серебряным призёром МХЛ.

з. Вячеслав Войнов – двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». Пережив скандал с избиением жены, с 2015 года начал выступать за петербургский СКА.

з. Егор Яковлев – уроженец Магнитогорска. 7 июня 2015 перешёл из «Локомотива» в СКА, подписав трёхлетний контракт.

н. Никита Гусев — в октябре 2015 года СКА выменял Никиту Гусева у «Югры» за денежную компенсацию. Гусев заменил в звене Шипачёва уехавшего в НХЛ Артемия Панарина.
Никита Гусев

Никита Гусев

Фото: photo.khl.ru
н. Ярно Коскиранта – его раскрыли в «Сибири», куда Коскиранта попал из «Таппары». С 2015 года финн выступает за СКА, выполняя функции центрального нападающего.

н. Стив Мозес — 6 декабря 2015 года подписал однолетний контракт. Оказался в клубе в результате выкупа прав у «Йокерита». Финны получили за американца €2 млн.

н. Сергей Широков – пополнил состав СКА в декабре 2015 года в результате обмена с омским «Авангардом». Состав петербуржцев пополнил Широков, в Омск отправились нападающие Антон Бурдасов и Пётр Хохряков.

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2016 год


з. Артём Зуб — является воспитанником «Амура», переехал в Санкт-Петербург 1 декабря 2016 года в обмен на денежную компенсацию.

в. Игорь Шестёркин — в июне 2014 года вошёл в состав группы из 16 игроков, приобретённых у расформированного «Спартака».

з. Патрик Херсли – в КХЛ начинал в «Сибири», откуда приехал из Швеции. Следующий сезон провёл в «Локомотиве», по ходу сезона-2016/17 присоединился к СКА, так как перестал попадать в состав ярославцев и был недоволен сложившейся ситуацией.

н. Павел Дацюк – одна из наиболее громких сделок с участием СКА за последнее время. 8 июля 2016 года Дацюк при действующем контракте с «Детройт Ред Уингз» урегулировал вопрос и вернулся в Россию.
8 июля 2016 года Павел Дацюк при действующем контракте с «Детройт Ред Уингз» урегулировал вопрос и вернулся в Россию.
н. Сергей Плотников – один из самых любимых игроков Олега Знарка. 1 июля 2016 года оказался в СКА. В сделке участвовали «Локомотив» и «Йокерит». «Железнодорожники», в частности, получили Александр Кадейкина и Брэндона Козуна.

н. Николай Прохоркин — за переход форварда «Салават Юлаев» получил 122,5 млн рублей. Николаю предлагали остаться в Уфе, однако «армейцы» предложили более выгодные финансовые условия.

н. Виктор Тихонов – его дела в «Аризоне» оказались совсем плохи, у Виктора откровенно не шло в НХЛ. 17 июля 2016 года он вернулся в СКА, но и в Санкт-Петербурге звёзд с неба не хватал.

н. Александр Хохлачёв – очень старался в Северной Америке, много забивал в АХЛ, но тогдашний главный тренер «Бостона» Клод Жюльен не давал россиянину достаточно шансов проявить себя в первой команде. На выручку пришёл СКА, позвав Александра к себе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА Вадим Шипачёв Вячеслав Войнов Евгений Дадонов Илья Ковальчук Микко Коскинен Никита Гусев Павел Дацюк Сергей Широков Кубок Гагарина
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