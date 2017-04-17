Самое красивое в победе. Жёны и подруги игроков СКА

Елена Белова

Алина Рукавишникова

Анна Дадонова

Мария Плотникова, Екатерина Яковлева, подруга Александра Хохлачёва

Мария Плотникова

Екатерина Яковлева

Фото: instagram.com/yak44

София Коскиранта

Екатерина Чудинова

Евгения Тихонова

Ольга Хафизуллина

Анастасия Прохоркина

Фото: instagram.com/nprokhora

Жёны и подруги игроков СКА

Петербургский СКА в Магнитогорске выиграл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» со счётом 5:3 и стал обладателем КГ-2017, одержав верх с общим счётом 4-1. Весь сезон за команду переживали десятки тысяч болельщиков на трибунах. На матчи финала в Магнитогорск отправилось более 500 фанатов.С особым рвением петербургский клуб поддерживали жёны и подруги хоккеистов СКА. На домашних матчах девушки болели за «армейцев» в именных свитерах с надписью «Семья СКА» и с огромным плакатом на трибуне. Многие отправились на пятый матч финала с «Металлургом» в Магнитогорск, а остальные встречали ночью любимых в аэропорту.