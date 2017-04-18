Быков: СКА вывел Коваржа из себя, потенциал первой тройки уменьшился

В 2015 году Вячеслав Быков привёл СКА к первой победе в розыгрыше Кубка Гагарина. Через несколько месяцев после триумфа Вячеслав Аркадьевич неожиданно покинул клуб, но болельщики питерского клуба не стали меньше его уважать. Быкова по-прежнему очень рады видеть в Санкт-Петербурге, а сам тренер порадовался за своих бывших подопечных, повторивших триумф в Кубке Гагарина.

Вячеслав Быков

Родился 24 июля 1960 года. Воспитанник челябинского хоккея.

Олимпийский чемпион 1988 и 1992 года в составе сборной СССР и сборной СНГ. Пятикратный чемпион мира в качестве игрока. В новейшей истории при участии Быкова сборная России становилась чемпионом мира 3 раза — в 1993, 2008 и в 2009 годах, при этом в 1993-м Быков был капитаном, а в 2008-м и 2009-м — главным тренером.

В качестве тренера в КХЛ работал в ЦСКА, «Салавате Юлаеве» и СКА. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2010/11 («Салават Юлаев) и 2014/15 (СКА). В конце нынешнего сезона был консультантом тренерского штаба в швейцарском клубе «Фрибург». Родился 24 июля 1960 года. Воспитанник челябинского хоккея.Олимпийский чемпион 1988 и 1992 года в составе сборной СССР и сборной СНГ. Пятикратный чемпион мира в качестве игрока. В новейшей истории при участии Быкова сборная России становилась чемпионом мира 3 раза — в 1993, 2008 и в 2009 годах, при этом в 1993-м Быков был капитаном, а в 2008-м и 2009-м — главным тренером.В качестве тренера в КХЛ работал в ЦСКА, «Салавате Юлаеве» и СКА. Обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2010/11 («Салават Юлаев) и 2014/15 (СКА). В конце нынешнего сезона был консультантом тренерского штаба в швейцарском клубе «Фрибург».

«Рад за ребят из СКА, они проделали серьёзную работу»

— Какие эмоции испытали от второй победы СКА в розыгрыше Кубка Гагарина? Ведь многие из игроков первого чемпионского состава были в этот день на льду.

— Я испытал только положительные эмоции. Был рад за ребят, потому что они снова проделали серьёзную работу, прошли трудный путь к завоеванию Кубка Гагарина. Просто порадовался за ребят.

— Финал между СКА и «Магниткой» до его начала называли «финалом мечты». Ожидания оправдались?

— Я думаю, что мы увидели очень интересную, содержательную и упорную борьбу со стороны обеих команд. Сожалею, что Магнитогорск не смог зацепиться и пройти дальше в этой серии, но СКА был мощнее, и по составу, на мой взгляд, он был выше классом. Результат говорит о том, какая была проделана работа.

— СКА одержал 16 побед в плей-офф при 2 поражениях. В нашей лиге что-то не так, если есть такой разрыв?

— Мой ответ будет такой: есть на кого равняться.

— Чем в игровом плане СКА Олега Знарка отличается от той команды, которую тренировали вы?

— В общем-то, у нас разные тактические подходы. Не знаю, как они готовились, но я бы не стал искать различия. Наоборот, я бы концентрировался на том, что у обеих команд самая главная черта – это характер и стремление добиться результата.

— Можете сравнить Гусева и Панарина, они похожи друг на друга? Можно ли сказать, что по потенциалу Никита выше Артемия, ведь этот сезон, согласно статистике, он провёл лучше, чем Панарин сыграл в своём самом результативном чемпионате-2014/15?

— Я считаю, это неблагодарное занятие – сравнивать двух хороших и интересных игроков. Это творческие игроки со своим почерком, стремлением, характером и жаждой гола. И говорить о том, кто лучше, а кто хуже, неправильно. Надо отдать должное и Никите, что он хорошо проявил себя, что не так-то просто. Но, чтобы добиться результата, как это сделал Панарин, который уже второй год показывает впечатляющие результаты в НХЛ, ему ещё нужно будет потрудиться.

— Панарин и Гусев всё-таки похожи друг на друга по игровому стилю?

— Они похожи тем, что очень хорошо дополнили связку Шипачёв – Дадонов. Они очень чётко воспринимали их действия. Это талантливые ребята. Они оба праворукие, но в остальном я не думаю, что нужны какие-то сравнения.

Знарок повторил за Быковым трюк с кубком. Чей СКА был круче? Олег Знарок вслед за Вячеславом Быковым выиграл со СКА Кубок Гагарина. Чем отличаются чемпионские команды?

«Как я понял, была чёткая установка по Коваржу, чтобы вывести его из себя»

— Насколько велик вклад в победу СКА Ильи Ковальчука?

— Илья – капитан команды. На капитанов и ассистентов ложится большая ответственность, поэтому их роль высока и очень важна в команде. Это и объединение игроков, их сплочение, это контакт с тренерским штабом. Поэтому то, что в этом сезоне Ковальчук показал свои лучшие качества и довольно удачно сыграл в плей-офф и вёл команду за собой, говорит о том, что он – профессионал. Да, бывают моменты, когда что-то не ладится. Может быть, от сезона к сезону у него бывают какие-то свои шероховатости. Но этот человек – профессионал до мозга костей, и это пример для подражания для молодого поколения.

— Можно ли отнести к его шероховатостям эпизод в последнем матче финала с «Металлургом», когда Ковальчук ударил Яна Коваржа в незащищённое место спины?

— Вы знаете, камеры хорошо высветили этот момент. Но человек, который смотрит на стадионе и профессионалы понимают, что это очень серьёзное и жёсткое соревнование и борьба на льду. Поэтому здесь иногда могут сказаться эмоции, а иногда надо дестабилизировать соперника. Тем более, как я понял, была чёткая установка по Коваржу, чтобы его дестабилизировать и вывести из себя. В какой-то степени игрокам СКА это удалось. Тем самым уменьшился потенциал первой тройки Магнитогорска.

— СКА должен сделать всё, чтобы сохранить Ковальчука, у которого заканчивается контракт?

— Вы знаете, я работал в СКА и очень уважаю президента Геннадия Николаевича Тимченко, и всех работников клуба, и команду. Но сейчас это чисто профессиональное дело клуба, как они поступят. Из того, что было озвучено, могу сказать, что Геннадий Николаевич будет разговаривать и с Шипачёвым, и с Дадоновым, и с Ковальчуком, чтобы оставить их в СКА. Значит, у них есть интерес.

Как я понял, была чёткая установка по Коваржу, чтобы его дестабилизировать и вывести из себя. В какой-то степени игрокам СКА это удалось.

— Много разговоров ходит о судействе. Как бы вы оценили работу арбитров в этом плей-офф, в частности в тех сериях, где играл СКА?

— Считаю, что арбитры отработали качественно. Я не сторонник того, чтобы давать им оценки, но скажу одно: хоккей – это не только игроки, которые находятся на льду, это не только зрители, которые поддерживают и стараются выразить свои эмоции или руководители. Это и арбитры, которые такие же люди, имеющие право на ошибку. В любом случае огромная ответственность лежит на их плечах, но, на мой взгляд, они постарались сделать плей-офф качественным.

Лучшие – для Питера, миллионеры – для остальных. Кто сделал СКА чемпионом СКА выиграл серию у «Металлурга» и завоевал второй кубок Гагарина в истории. Кто они – главные герои хоккейного Санкт-Петербурга.

«Игра Сёмина – главное разочарование для «Металлурга»

— Можно ли сказать, что СКА выиграл серию за счёт глубины состава?

— Я соглашусь с тем, что это один из элементов успеха.

— Что помешало «Металлургу» выиграть в серии или хотя бы продлить её до 6-7 матчей?

— С одной стороны, удача, может быть. А с другой, я думаю, что был необходим чуть больший вклад со стороны тройки, где играли Сантала, Осала и Сёмин.

— Игра Сёмина, который так и не смог забить в плей-офф — главное разочарование для «Металлурга»? В чём особенности его характера и почему он не может проявить себя на льду так, как он это может?

— Что касается первого утверждения, что игра Сёмина – разочарование, здесь я могу согласиться. А всё остальное – это не ко мне. Есть тренеры, тот же Илья Воробьёв, которые могут дать оценку его характеру. Я не сторонник этого.

— Лидерам «Магнитки» уже далеко за 30. Считаете ли вы, что в ближайшем будущем руководству клуба нужно будет омолаживать состав, строить новую команду?

— На мой взгляд, «Металлург» достаточно хорошо сбалансирован. Может быть, «скамейка» должна быть чуть-чуть подлинней, помощней. Хотелось бы этого. Думаю, что и руководство клуба так же считает. Но 30 с лишним – это не предел. Эти мастера ещё будут нас радовать своим хоккеем, потому что тот профессионализм, их талант, желание и лёгкость в катании позволят им ещё несколько лет радовать своих болельщиков и нас также. Я не стал бы их списывать так быстро. А что касается новых лидеров, то Геннадий Иванович Величкин предоставляет возможность талантливой молодёжи, которой у них много, проверить себя в их дочерних командах. Всё зависит от самих игроков. Найти таких талантов, как Мозякин и Зарипов, непросто. А особенно непросто воспитать таких спортсменов. Я думаю, что любой клуб и тренерский штаб желал бы иметь таких игроков в своей команде.

— Считаете ли вы, что этим лидерам нужна подмога в виде хорошего второго звена, которой в серии со СКА «Металлургу» не хватило?

— Как я уже говорил, звено, на которое возлагалась эта роль, к сожалению, не дало той подпитки, той поддержки первой тройке, чтобы создать ему конкуренцию и проблемы для соперника. С другой стороны, хочу сказать, что СКА хорошо отработал в этом плане и прикрыл как тройку с иностранцами, так и очень качественно сыграл против звена Коваржа.

Игра Сёмина – разочарование, здесь я могу согласиться.

— Действительно ли «Металлургу» не хватило оборонительных ресурсов, чтобы в свою очередь прикрыть ударную тройку СКА?

— Я бы не сказал, что именно оборонительных ресурсов. Не хватило мощи от второго и третьего звеньев. Сейчас на первый план выходит не только наличие третьей-четвёртой тройки, которая бы оборонялась или создавала проблемы и действовала как checking-line для первого-второго сочетания соперника. Сейчас все четыре звена должны работать в унисон и стараться добиваться результата. Кто-то чуть больше, а кто-то чуть меньше, функции будут разделяться. Но в любом случае СКА в этом плане был выше.

— Есть ли хоть один процент, что в следующем сезоне мы увидим вас в КХЛ в качестве главного тренера?

— Сложно сказать. Я сомневаюсь в этом.