Панарин одной ногой на ЧМ, Овечкин и Ко следующие? «Вашингтон» не меняется

Заслуженный проигрыш «Вашингтона»

«Что-то пошло не так» — эту фразу, известную по общению в социальных сетях, вполне можно применить к текущему положению дел у «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные», считавшиеся одним из главных фаворитов Кубка Стэнли, чья игра специально была заточена под нынешнее выступление в плей-офф, проиграли «Торонто» второй матч подряд и дали «кленовым листьям» возможность выйти вперёд в серии. Ещё до третьей игры главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц и капитан команды Александр Овечкин начали очень аккуратно «подстилать соломку» в случае возможного падения: Тротц заявил, что в серии с «Мэйпл Лифс» возможны все семь матчей, а Овечкин прямо заявил, что счёта 4-0 в этом противостоянии никто не ждал. Текущий счёт 1-2 также вряд ли кто-то предсказывал, а закономерность поражения фаворита в третьем матче серии признали даже поклонники «столичных».

Впрочем, начало получилось для «Вашингтона» вполне комфортным. Уже к исходу пятой минуты «столичные» заставили замолчать беснующуюся толпу на трибунах «Эйр Канада-центра» двумя заброшенными шайбами: сначала Бекстрём завершил быструю контратаку точным броском с пятачка, а затем отличился Овечкин. Гол россиянина был забит не в большинстве, но мощный дальний бросок в касание выглядел вполне привычным для зрителей.

Чуть ближе к первому перерыву на успех Овечкина своим первым голом в плей-офф за карьеру ответил Остон Мэттьюс, добивший собственный же бросок, но и этот порыв «Торонто» гости успешно погасили. На старте второй двадцатиминутки эффектным выстрелом почти с нулевого угла отметился Евгений Кузнецов, восстановивший перевес «Вашингтона» в две шайбы.

Однако сохранить этот солидный, особенно для кубкового матча, перевес хоккеисты «Кэпиталз» не смогли. «Вашингтон» начал пижонить и транжирить созданные моменты: во втором периоде при счёте 3:1 гости не реализовали полные две минуты большинства в формате «пять на три» и постепенно отдали инициативу. Всё это привело к тому, что «Торонто» подобрался к номинальному фавориту, и усилиями опытного Кадри и новобранца Нюландера сравнял счёт.

Третий период оказался безголевым, но вполне мог закончиться в пользу «кленовых листьев», которые в три раза перебросали «Вашингтон» (9-3). Странным решением отметился и Тротц, который, видя крайне упорный характер матча, зачем-то вновь урезал игровое время лидерам: тот же Овечкин сыграл 15 минут и 8 секунд, что лишь на две минуты больше, чем у силовика из четвёртого звена Тома Уилсона. Завершилось всё в привычном овертайме, когда наброс на пятачок от Кадри подправил опытнейший Тайлер Бозак, попавший по летевшей в воздухе шайбе.

«Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Да, мы уступаем в серии, но ничего ещё не закончено. Считаю, что мы должны были побеждать в этой игре, но было несколько ключевых ошибок, а сопернику повезло на отскоках. Это хоккей. Это та ситуация, через которую мы должны пройти. Мы должны перебороть это. Не надо паниковать и делать какие-то сумасшедшие вещи. Нужно просто играть в свой хоккей. Думаю, что у нас есть достаточно опыта, мы сыграли достаточное количество матчей, чтобы управлять этой ситуацией. Если бы мы выиграли этот матч, это бы не имело большого значения. Я бы сказал те же самые слова о том, что нам нужно забыть этот матч и двигаться вперёд. Серия длится до четырёх побед, мы будем делать всё возможное», — сказал Овечкин после матча.

«Мы уверены в себе, у нас нет никаких сомнений в своих силах. Сколько надо побед, чтобы выйти в следующий раунд? Четыре. Это значит, что у нас есть возможности. С той группой хоккеистов, которой мы располагаем, мы можем справиться с этой ситуацией. Это испытание для нашей решимости и характера», — добавил Барри Тротц. «Соперник переиграл нас в третьем периоде. Мы почему-то перестали играть активно, стали откатываться назад, «сели на пятки». Как этом могло случиться в матче плей-офф? Хороший вопрос», — мрачно заметил защитник Мэтт Нисканен.

Стоит добавить, что у «Торонто» вернулся в строй защитник Никита Зайцев, не игравший в двух первых матчах серии из-за травмы: россиянин провёл на льду 20 минут и отметился показателем полезности «-2». «Я вышел после травмы, потребовалось время, чтобы полноценно войти в игру. К концу первого периода почувствовал себя уверенней. Так получилось, что вышел в самое пекло и был виноват в первой шайбе, которую мы пропустили. Во втором моменте должен был играть плотнее, но затем смог сделать несколько полезных вещей. Да, нам забили Овечкин и Кузнецов, но мы одержали победу», — отметил Зайцев в интервью официальному сайту лиги.

«Для Никиты это новый уровень и возможность проявить себя. Он здорово обращается с шайбой и практически незаменим и в большинстве, и в меньшинстве. В этом году он стал нашим ключевым хоккеистом», — похвалил Зайцева главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок.

Бэбкок – кошмар Овечкина. «Вашингтон» уступил, «Чикаго» близок к провалу «Вашингтон» проиграл «Торонто» в двойном овертайме, не сумев увеличить преимущество в серии, а «Чикаго» снова не пробил Ринне.

«Чикаго» в шаге от вылета

Хорошим предостережением для «Вашингтона» может послужить яма, в которую угодил победитель Западной конференции «Чикаго». После двух сухих домашних поражений хоккеисты «чёрных ястребов» смогли пробить вратаря «хищников» Пекку Ринне, но двух шайб, заброшенных в первом периоде, оказалось недостаточно для того, чтобы обеспечить победу. В третьем периоде «Нэшвилл» смог отыграть дефицит за счёт дубля Филипа Форсберга, а за три минуты до конца овертайма человек с цветочной фамилией Фиала поставил Кейна, Панарина и компанию на грань вылета. «Увы, надо признать, что у соперника в овертайме было намного больше моментов, чем у нас. Это очень неприятно», — сказал Патрик Кейн. «Каждый из нас должен разозлиться и быть максимально голодным. Мы должны быть такими», — добавил вратарь Кори Кроуфорд.

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Камбэк «Бостона» не стал спасительным

Если «Чикаго» и «Вашингтон» пока преподносят своим болельщикам не самые приятные сюрпризы, то в серии «Бостона» и «Оттавы» всё развивается вполне логично. Именно это противостояние имело самые высокие шансы затянуться на максимальное количество матчей, и, судя по всему, хоккеисты обеих команд готовы к продолжительной схватке. В третьем матче серии «сенаторы» имели громадное преимущество в три шайбы, но удивительно легко с ним расстались, дав «Бостону» забить два гола с интервалом в 42 секунды. «Мишки» перевели встречу в овертайм, но завершить спасение чудесной победной не смогли – всё решил опытный форвард соперников Бобби Райан, реализовавший численный перевес.

«Ужасное начало матча. Это недопустимо – так играть первый период, особенно в плей-офф. «Оттава» воспользовалась тем, что у нас ничего не получалось, а затем пришлось играть в догоняшки. Конечно, мы проделали большую работу, сумев сравнять счёт, но результат не достигнут», — констатировал нападающий «Брюинз» Патрис Бержерон.

Опытный «Анахайм» дожимает «Калгари»

Более искушённый в кубковых баталиях «Анахайм» постепенно дожимает молодой коллектив «Флэймз», который, впрочем, не сдаётся без боя. В третьем матче серии «Калгари» ещё в конце второго периода вёл со счётом 4:1, но пресловутый недостаток опыта сказался в самый важный момент. «Утки» догнали соперника и перевели встречу в овертайм, где победу калифорнийцам принёс бросок Кори Перри.