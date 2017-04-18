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175 лет назад 2016
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Илья Ковальчук
Фото: photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Засиделись. Ковальчук, Сёмин и другие игроки, которым пора менять команду

Ковальчук, Сёмин, Зарипов, Ткачёв – кто может сменить команду в грядущее межсезонье и кому это пойдёт на пользу?
18 апреля 2017, вторник. 13:18. Хоккей

Очередной сезон Континентальной хоккейной лиги позади. Чемпионом стал СКА, обыгравший в финальной серии магнитогорский «Металлург» — 4-1. Ну и по традиции в конце апреля начинаются разговоры о новых контрактах и вариантах дальнейшего продолжения карьеры для многих игроков. Мы решили поразмышлять, кому из именитых хоккеистов было бы полезно сменить обстановку и кому могут поступить предложения из новых клубов или лиг.

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н. Илья Ковальчук (СКА), 34 года

Статистика плей-офф-2017: 18 игр, 9 очков (6 +3), «-1»

С одной стороны, Ковальчук после травмы Павла Дацюка смог повести команду за собой и в целом выглядел на льду неплохо. А в регулярном чемпионате и вовсе показал свою лучшую игру в КХЛ, набрав 78 очков. Но здесь нужно понимать желание самого Ильи. Есть варианты, при которых он вернётся в НХЛ, хоть и уходил оттуда не совсем красиво. Мы помним про непростые отношения Ильи с руководством СКА в прошлом году, но ту ситуацию постепенно получилось уладить, контракт форвард доработал. Смогут ли стороны прийти к новому соглашению и продолжить сотрудничество? И главное – надо ли им это? Здесь возникает большой вопрос. Смена обстановки не помешала бы Ковальчуку, однако далеко не каждый клуб сможет удовлетворить его запросы.

Но здесь нужно понимать желание самого Ильи Ковальчука. Есть варианты, при которых он вернётся в НХЛ, хоть и уходил оттуда не слишком красиво.

н. Александр Сёмин («Металлург» Магнитогорск), 33 года

Статистика плей-офф-2017: 18 игр, 2 очка (0+2), «-3»

Сёмин – главный кандидат на смену клуба. Нынешний плей-офф получился для Александра просто провальным. Илья Воробьёв пытался варьировать звеньями, пробовал нападающего в разных тройках, однако толку не последовало. Сёмин не забросил ни одной шайбы, выглядел бледной тенью самого себя и явно не наработал на новый контракт в топ-клубе. Тем более учитывая запросы некогда звёздного нападающего. Думается, что Сёмину и его агенту нужно подыскивать для хоккеиста новую команду. Вот только кто при подобных раскладах пойдёт на условия Александра?

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Фото: photo.khl.ru

н. Данис Зарипов («Металлург» Магнитогорск), 36 лет

Статистика плей-офф-2017: 18 игр, 22 очка (15 +7), «+12»

С Зариповым ситуация сложная. С одной стороны, Данис, за исключением финальной серии, провёл сильный плей-офф и вполне заслужил новый контракт в «Металлурге». Но не хочет ли четырёхкратный обладатель кубка Гагарина получить новый вызов и выиграть пятый трофей с другой командой? Да и Геннадию Величкину стоит задумать об омоложении клуба. Постоянно выезжать за счёт тройки Коваржа не получится, пришло время принимать ответственные решения. А потому возможный уход Зарипова из «Магнитки» может пойти на пользу всем. Но не станет удивлением и новое соглашение форварда с уральским клубом.

А потому возможный уход Зарипова из «Магнитки» может пойти на пользу всем. Но не станет удивлением и новое соглашение форварда с уральским клубом.

н. Николай Жердев («Торпедо»), 32 года

Статистика плей-офф-2017: 3 игры, 0 очков, «-1»

Контракт Николая Жердева с «Торпедо» заканчивается 30 апреля. В последнее время форвард сменил немало команд. Надолго ужиться ему мешало частое нарушение режима и непростой характер. В «Торпедо» Жердеву удалось сработаться с Петерисом Скудрой, однако если в регулярном сезоне Николай выглядел неплохо, то в плей-офф сдулся и не набрал ни одного балла за результативность. Вероятно, Жердеву пришло время сменить обстановку. Спрос на него в КХЛ по-прежнему есть.

н. Владимир Ткачёв («Ак Барс»), 23 года

Статистика плей-офф-2017: 15 игр, 11 очков (2+9), «-3»

«С Владимиром Ткачёвым идут переговоры о новом контракте. Об интересе со стороны СКА мне ничего неизвестно, а олимпийский фактор не скажется на переговорах. Скажется отношение Владимира к Казани», — отметил генеральный менеджер казанцев Равиль Шавалеев. Но хочет ли Владимир остаться в команде? Сейчас он и вовсе играл на двустороннем соглашении, а методики работы Зинэтулы Билялетдинова нравятся далеко не всем. Достаточно вспомнить Кирилла Петрова или Александра Бурмистрова. Ткачёву было бы неплохо попробовать свои силы в другой команде. Играющей и креативной. Да и на более солидные условия Ткачёв, привлекающийся в сборную России, явно наработал. А вот в НХЛ в этом году Владимир вряд ли уедет.

н. Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), 27 лет

Статистика регулярного чемпионата-2016/17: 60 игр, 48 очков (16+32), «+8»

Лидер «Северстали» становится неограниченно свободным агентом, и ему пора искать себе новое место работы. Кагарлицкому уже 27 лет, он растёт из года в год, и пришло время задуматься о больших победах. Дмитрий откровенно засиделся в Череповце, нужно прогрессировать дальше. Выигрывать титулы, попробовать призваться в сборную страны. Иначе сезоны для нападающего так и будут заканчиваться в середине февраля. Перед глазами примеры Вадима Шипачёва, Евгения Кетова, Богдана Киселевича, Максима Чудинова. Они вовремя ушли и сейчас находятся на ведущих ролях.

Думается, что Сёмину и его агенту нужно подыскивать для хоккеиста новую команду. Вот только кто при подобных раскладах пойдёт на условия Александра?

з. Владислав Гавриков («Локомотив»), 21 год

Статистика плей-офф-2017: 15 игр, 5 очков (1+4), «+5»

Гавриков играл в «Локомотиве» на двустороннем контракте. Важно помнить, что он – ограниченно свободный агент. Это означает, что в случае предложения от другого клуба «Локомотиву» нужно будет повторить условия и молодой защитник останется в Ярославле. Слухи отправляют Гаврикова в СКА, у «армейцев», по некоторой информации, есть серьёзная заинтересованность в талантливом игроке, а Олег Знарок регулярно вызывает его в сборную. Владислав должен понять сам, чего он хочет на данный момент. Ну а тот факт, что ярославцы захотят сохранить хоккеиста, не вызывает сомнений. Поэтому мы не будем говорить, что Гавриков, как было в случае с Кагарлицким, засиделся в «Локомотиве», и ему кровь из носу нужно менять обстановку. Просто такой вариант вполне возможен.

Фото: photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Сёмин Владимир Ткачёв Владислав Гавриков Данис Зарипов Дмитрий Кагарлицкий Илья Ковальчук Николай Жердев
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