Ковальчук и Дацюк – на выход! Как выглядел бы СКА при потолке зарплат

Сколько стоит чемпионство СКА?

К чемпионству СКА немало претензий. Здесь и злоупотребление интересами сборной России, и острый судейский вопрос, и многие другое. Потолок зарплат, кажется, вечная тема, которая обсуждается применительно к клубу из Санкт-Петербурга. То, что СКА его пробивает, улетая в стратосферу, давно ни для кого не секрет. Другое дело, что этот потолок в последние годы подвесной или, как его ещё называют, резиновый. Формально он пусть и составляет 950 млн рублей, пробивать его можно вполне законно, просто заплатив налог на роскошь. СКА, даже близко не укладывающийся в легальный миллиард, является чуть ли не главным кормильцем лиги.

Так сколько СКА тратит на зарплаты своих звёзд? Сколько в КХЛ стоит чемпионство? Вот уже три сезона лига не публикует платёжные ведомости команд, и с тех пор данные серьёзно устарели, но кое-какие выводы по ним сделать можно. В сезоне-2012/13 петербуржцы были одной из трёх команд, которая перевалила за миллиард, совсем немного опередив «Салават Юлаев» и «Ак Барс». На следующий год компанию миллиардерам составила «Магнитка», а траты «армейцев» на зарплаты только увеличились: с 1,02 млрд до 1,27 млрд рублей. И это, внимание, без контракта Ильи Ковальчука! Напомним, что на определённом этапе за потолок зарплат выводились звёздные игроки, среди которых нашлось место такому персонажу, как Антон Бабчук.

Илья Ковальчук был и остаётся самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги. Если смотреть в сторону НХЛ, то по новому курсу он получает не такие уж космические деньги, но в рублях это всё те же 330 млн. «Кузня», для примера, не тратит столько на весь свой состав. Таким образом, даже три года назад зарплатный бюджет СКА достигал 1,6 млрд. С тех пор состав петербуржцев несколько видоизменился. Из высокооплачиваемых игроков команду покинули Кевин Даллмэн, Дмитрий Калинин, Роман Червенка и Патрик Торесен. Однако на смену им пришли не менее дорогие хоккеисты, а некоторым игрокам щедрое руководство СКА повысило жалование. Не стоит даже сомневаться, что сейчас питерская «платёжка» превышает не только потолок, но траты времён первого чемпионства. По самым скромным оценкам зарплатный бюджет СКА составляет 2 млрд рублей.

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«Я не знаю, какая команда смогла бы перенести потери Паши Дацюка и Славы Войнова по ходу плей-офф», — сказал после победы вице-президент СКА Роман Ротенберг. Мы тоже не знаем команды, у которой есть такая глубина состава, которая позволила бы заменить игроков, зарабатывающих на двоих свыше 400 млн рублей. А ведь около 100 млн среди новоявленных чемпионов зарабатывают Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Антон Белов, Максим Чудинов, Андрей Зубарев и Егор Яковлев. У СКА – самая дорогая линия обороны в истории российского хоккея, а только на топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Газпром» тратит полтора миллиарда. Стоит ли удивляться, что у «армейцев» нашлись внутренние резервы, чтобы заменить даже таких глыб, как Дацюк и Войнов?

Сейчас питерская «платёжка» превышает не только потолок, но траты времён первого чемпионства. По самым скромным оценкам зарплатный бюджет СКА составляет 2 млрд рублей.

А что если завтра КХЛ введёт жёсткий потолок зарплат?

А теперь представим, что потолок зарплат в КХЛ со следующего года становится не подвесным, а вполне основательным. Останется на том же уровне – 950 млн, но не предоставит возможности вылезать за его пределы даже на рубль. Дмитрий Чернышенко как-то раз объяснил невозможность такого шага тем, что у клубов есть игроки на контрактах, которые просто так не расторгнуть. Мол, действовать надо постепенно. Да только этот сезон показал, что принимать меры надо без промедлений, иначе разрыв между богатыми и бедными достигнет небывалых масштабов. КХЛ для поднятия конкуренции необходимо распределять звёзд по клубам, а первым в числе доноров должен стать новоявленный двукратный обладатель кубка Гагарина.

Представим, что КХЛ ставит СКА перед фактом. Какими в этом случае будут действия руководителей петербургского клуба? Прежде всего смотрим на тех игроков, у кого 30 апреля 2017 года заканчиваются контракты. В случае с питерскими «армейцами» это вратарь Евгений Иванников, защитники Патрик Херсли и Дмитрий Юдин, а также нападающие Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта и Виктор Тихонов. Очевидно, что Иванников как третий вратарь и Юдин как молодой защитник особенно не разгрузят платёжную ведомость. Первый кандидат на выход вполне очевиден – это Тихонов. Не попадая в состав, внук легендарного тренера получал около 80 млн рублей. В иных клубах, и речь не только о середняках, столько получают игроки первого звена. А вот дальше – вопросы.

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Как здесь и сейчас отпустить Херсли – человека-пушку, который в победном розыгрыше Кубка Гагарина стал лучшим бомбардиром среди защитников СКА? А разве Коскиранта, занявший место травмированного Дацюка, не заслужил нового контракта? Кетов – не лидер команды, но плей-офф он провёл крайне полезно. Куда ни глянь – все как на подбор ценные кадры, без которых победы СКА наверняка бы не было. А что тогда говорить про Ковальчука, Шипачёва и Дадонова – фронтменов хоккейного Петербурга? У каждого из них есть вариант с отъездом в НХЛ. Ковальчуку для этого, правда, нужно одобрение всех генеральных менеджеров, а вот бывших партнёров Артемия Панарина по звену жаждет видеть в своих рядах новичок лиги «Вегас». Чтобы оставить их, СКА придётся не только жонглировать фактором Олимпиады, но и в очередной раз взорвать трансферный рынок. По нашей информации, агент Шипачёва требует более чем двукратного повышения зарплаты своему клиенту. Какой уж тут потолок зарплат?

Даже если бы СКА отпустил всех свободных агентов, это не позволило бы им вписаться в жёсткий потолок зарплат. Тем не менее мы сопоставили имеющиеся в нашем распоряжении данные и попробовали представить, как бы выглядел состав петербуржцев в чемпионском сезоне, если бы не существовало налога на роскошь.

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Шестёркин (Иванников);

Белов – Яковлев,

Хафизуллин – Рукавишников,

Рыков — Зуб,

Юдин;

Гусев – Шипачёв – Дадонов,

Хохлачёв — Прохоркин – Барабанов,

Широков — Каблуков – Кетов,

Неколенко — Дергачёв – Плотников.

Для начала стоит забыть об игроках калибра Ковальчука и Дацюка. Команда, честно соблюдающая потолок зарплат, не может себе позволить бывших звёзд НХЛ. По крайней мере, в таких количествах. Ковальчук, Дацюк и Войнов только втроём «съедают» почти всё место под потолком. Если и оставлять, то кого-то одного, но для этого придётся серьёзно ужаться. Мы выбираем альтернативный путь и оставляем исправно работающую тройку Гусев – Шипачёв – Дадонов. Они и моложе, и в плей-офф смотрелись лучше (по крайней мере они играли, чего не скажешь про Войнова), и как звено более целостное. Гусев играет в СКА за вполне земные деньги, а самый высокооплачиваемый из этой троицы – Шипачёв. Но, опять же, такой вариант возможен только при условии, что мы рассматриваем действующий контракт Вадима, а не сумму, ради которой он готов забыть об НХЛ.

Даже если бы СКА отпустил всех свободных агентов, это не позволило бы им вписаться в жёсткий потолок зарплат.

Второй шаг – отказ от легионеров. Собственно, это было бы логично, учитывая статус СКА как базового клуба сборной России. Расставшись со Стивом Мозесом, петербуржцы особо ничего не теряют, освобождая при этом около $ 1 млн. Примерно те же деньги «армейцы» платят Коскиранте и Херсли. Оба легионеры качественные, но имеющие замену среди коллег по амплуа с российским паспортом. Ну и, конечно, держать вратаря сборной России на лавке – это для считающего деньги клуба непозволительная роскошь. Игорь Шестёркин созрел для того, чтобы быть первым номером СКА, и потолок зарплат только ускорит этот процесс. Тем более что Коскинен является одним из самых высокооплачиваемых вратарей в лиге (наряду с Василием Кошечкиным), что не мешает ему пропускать броски от красной линии.

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Однако, даже отказавшись от суперзвёзд и легионеров, СКА не сможет вписаться в установленный потолок. Неизбежно расставание с кем-то из дорогостоящих защитников, а может быть, и с несколькими. Прежде всего это Максим Чудинов, который потерял место в составе и в «золотом» плей-офф провёл всего один матч. Андрей Зубарев, получающий, по нашим данным, около 90 млн рублей, для защитника-домоседа обходится слишком дорого. Оставляя Белова и Яковлева на роль лидеров, остальные пары формируем из молодых защитников эконом-класса. Неизбежна чистка и в нападении. В частности, такой высокооплачиваемый резервист, как Виктор Тихонов, не позволит СКА соблюдать регламент. Что же у нас получилось на выходе?

На последнем рубеже – Игорь Шестёркин. Не стоит бояться доверять 21-летнему вратарю. Его ровесник Илья Сорокин уже второй год тащит на себе ЦСКА. Оборона, за редким исключением, составлена из молодых растущих защитников. В атаке есть ярко выраженная первая тройка, которая набирает подавляющее количество очков и стабильно приносит результат в большинстве. Хохлачёв — Прохоркин – Барабанов – потенциально второе ударное звено, где вместе сошлись только-только раскрывшийся воспитанник СКА, потенциальный топ-центр лиги и проспект «Бостона», которому при имеющейся конкуренции в питерском клубе было сложно проявить себя. К слову, Прохоркин, после того как СКА перебил предложение «Салавата Юлаева», переподписал контракт на уменьшенных условиях.

Держать вратаря сборной России на лавке – это для считающего деньги клуба непозволительная роскошь.

Оставшиеся два звена – сдерживающие. Разве что Сергей Широков может подменять кого-то из игроков ведущих троек. Дороговат для чекера Сергей Плотников, но, отказавшись от него, СКА всё равно не смог бы оставить кого-то из звёзд первой величины. Любопытно, что Александр Дергачёв, в отличие от юных защитников «армейцев», получает совсем не детские деньги. Учитывая это, СКА мог бы поднять из «Серебряных львов» Андрея Алтыбармакяна — участника Матча звёзд КХЛ. Экономия была бы обеспечена, а в качестве петербуржцы бы вряд ли потеряли.

Признайтесь, вам этот урезанный состав СКА ничего не напоминает? Разве это не копия магнитогорского «Металлурга» с его доморощенными защитниками, ударным первым звеном и как минимум двумя звеньями, составленными из работяг? Философия построения команды один в один. Крайне занятно было бы посмотреть на то, как Олег Знарок постарался бы управиться с этой командой и переиграть Илью Воробьёва в равных условиях, а не превышая потолок зарплат в два раза. Впрочем, пока всё это лишь фантазии.