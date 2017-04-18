Самые яркие болельщицы финала КХЛ

Петербургский СКА в Магнитогорске выиграл пятый матч финала Кубка Гагарина с «Металлургом» со счётом 5:3 и стал обладателем кубка Гагарина-2017, выиграв серию с общим счётом 4-1. Команда Олега Знарка на пути к награде проиграла лишь два матча в плей-офф.

Самое красивое в победе. Жёны и подруги игроков СКА СКА выиграл второй Кубок Гагарина в истории, и с особым рвением «армейцев» из Санкт-Петербурга поддерживали жёны и подруги игроков.

СКА впервые стал чемпионом России. Для питерских «армейцев» этот кубок Гагарина стал вторым в истории, первый раз они стали обладателями трофея в сезоне-2014/15, но тогда чемпион России определялся по итогам регулярного чемпионата, и им стал московский ЦСКА. До этого лучшим достижением команды в чемпионатах СССР и России были серебряные медали сезона-2014/15.

Магнитогорский «Металлург» стал обладателем серебряных медалей чемпионата России, а бронза досталась ярославскому «Локомотиву».

Финальная серия закончилась в пяти играх, но подарила любителям спорта немало эмоций. На трибунах за хоккеистов переживали эффектные болельщицы.