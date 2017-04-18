Тимченко: счастье не в деньгах. Должны быть условия, как в СКА

Петербургский СКА в Магнитогорске выиграл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» со счётом 5:3 и стал обладателем КГ-2017, одержав верх с общим счётом 4-1. Во вторник, 18 апреля, СКА провёл товарищеский матч, посвящённый победе «армейцев».

В перерыве председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о втором Кубке Гагарина, желании вернуть россиян из НХЛ, бюджетах команд КХЛ, работе Дмитрия Чернышенко и возможном возвращении Александра Овечкина в Россию.

10 причин, почему стоит ждать следующего сезона КХЛ Новая молодая поросль, приезд игроков из НХЛ, конкуренция для СКА и выводы судейского департамента. Почему сезон-2017/18 будет интересным?

«ЦСКА только начинает, а СКА давно работает над возвращением россиян из НХЛ»

— Великая победа, впервые за 70 лет СКА стал чемпионом России, — начал Геннадий Николаевич. — Никогда такого достижения не было. И, конечно, Кубок Гагарина. Теперь у нас два кубка, следующий сезон определит, кто сильнейший. На данный момент четыре команды брали кубок дважды. Большие надежды на сезон-2017/18. К тому же там Олимпийские игры, многие ребята из нашей команды поедут в Корею. У нас есть большой шанс выиграть Олимпиаду.

— После завоевания первого Кубка Гагарина команда существенно изменилась. Как изменится в будущем сезоне?

— Мы работаем над комплектованием команды на следующий чемпионат, разговариваем с новыми игроками и старых хотим оставить.

С Калининым разговариваем. ЦСКА только начинает работу по возвращению ребят из НХЛ, а мы уже давно её ведём.

— Нет ли желания в СКА сделать ставку на россиян?

— Мы так и делаем. Коскинена мы не можем убрать, с ним у нас контракт. Коскиранта — ключевой игрок в команде, Херсли отлично вписался. Мы будем стараться готовить наших, но есть иностранцы, у которых и наши могут многому научиться. Их тоже надо иметь в виду.

— Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил о желании вернуть из Северной Америки тех хоккеистов, на которых у них права в КХЛ. Будет ли СКА предпринимать попытку приглашать хоккеистов, на которых у вас принадлежат права?

— У нас Ковальчук, Дацюк из НХЛ, из Америки вернулись Плотников и Хохлачёв. С Калининым разговариваем. ЦСКА только начинает работу по возвращению ребят из НХЛ, а мы уже давно её ведём.

Ковальчук и Дацюк – на выход! Как выглядел бы СКА при потолке зарплат СКА выиграл Кубок Гагарина, примерно вдвое превысив потолок зарплат. Каким бы был состав чемпионов, не будь в КХЛ налога на роскошь?

— Помимо Кубка Гагарина СКА в этом году стал чемпионом России. Могли раньше предположить, что клуб добьётся таких успехов?

— Если ставить серьёзную цель, то при правильном подходе нелегко, но возможно добиться. Питер – хоккейный город, лучшие болельщики. В НХЛ не такая атмосфера на стадионах. Много женщин, девушек, детей — это всё говорит о том, что работа, которую мы ведём в СКА, правильная. У нас есть амбициозный план, мы хотим построить 20-тысячный стадион, чтобы больше наших болельщиков смогло прийти. Мы обратились к властям города и ждём, когда нам выделят землю под строительство объекта.

— Не было никаких опасений, когда приглашали Знарка?

— Нет, никаких. Мы знаем его, видели, как тренирует. Он доказал, что лучший тренер лучшей команды.

«Дело не в бюджете, многие хоккеисты хотят играть в СКА»

— В НХЛ идёт только первый раунд плей-офф, уже сыграно 24 матча, в 11 случаях потребовался овертайм. Что нужно делать, чтобы уровень сопротивления в КХЛ был сопоставим с тем, что происходит в Америке?

— Сегодня лучшие игроки всех мировых лиг играют в НХЛ. Почему? Это престижно. Они сумели так всё выстроить за 100 лет, что все тянутся туда. Нужно переломить это и добиться того, чтобы для наших игроков престижней был Кубок Гагарина. Если будем делать такие стадионы, как здесь, то многие хоккеисты будут оставаться. Совершенно другая атмосфера, и хочется играть в таких красивых дворцах. Мы финансово уступаем той лиге — там оборот $ 4 млрд в год, будем делать всё возможное, чтобы повышать уровень нашего хоккея в других городах. В Питере мы этого уже добились, надо перекладывать на плечи московских клубов, а далее в Сибирь.

Деньги – не всё. Счастье не в деньгах, поверьте мне. Я это могу сказать.

Дело не в бюджетах, если есть несколько команд с сопоставимым бюджетом, как СКА. Дело в правильном подборе тренера, команды, в желании хоккеистов играть в таких условиях. Многие игроки говорят, что хотят играть в СКА. А почему? Потому что хотят играть в такой атмосфере.

Пусть ЦСКА построит новый дворец. Когда они построят свой дворец, там будет другая атмосфера. Дело не в размерах дворца, а в людях в конечном итоге. Питер всегда был культурной столицей, поэтому и болельщики у нас такие, хотя у «Зенита» они отличаются.

— Планируется ли сокращение числа участников КХЛ?

– Это открытый вопрос, который мы ещё будем обсуждать с советом директоров

– Дмитрий Чернышенко останется на своём посту?

– Я не понимаю, откуда исходит такая информация. Лига развивается. Мы можем что угодно говорить, но уровень лиги выше, чем несколько лет назад. Я не вижу никаких оснований сегодня говорить о смене руководства КХЛ. Это слухи и не более того.

Думаю, отток хоккеистов из НХЛ пойдёт только тогда, когда мы создадим условия, как мы делаем в Петербурге.

– Есть намерение открыть зарплатные ведомости?

— Этот вопрос открыт. Конечно, зарплатная ведомость в лиге высокая. Если сравнивать со шведской, немецкой, швейцарской, немецкой — она в два, а то и в три раза превышает. Но она значительно ниже, чем в НХЛ. Возможно, поэтому и уезжают игроки туда. Дело не в зарплатах — игроки должны чувствовать, понимать, что такое Россия, быть патриотами. Должны готовиться к чемпионату мира, к Олимпийским играм. Деньги – не всё. Счастье не в деньгах, поверьте мне. Я это могу сказать. Сердце у хоккеистов должно быть большое — а большинство из них такие. Хоккей на подъёме сейчас, будем делать всё, чтобы подъём продолжался и дальше.

— Игрок уровня Александра Овечкина может появиться в СКА?

— Это очень сложный вопрос. У него огромный контракт. Это не просто с юридической точки зрения. Овечкин — выдающийся хоккеист. Обидно, что он не приедет на Олимпиаду. Думаю, отток хоккеистов из НХЛ пойдёт только тогда, когда мы создадим условия, как мы делаем в Петербурге.