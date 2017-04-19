П. Зубов: у «Сибири» нет замены лидерам? Ельцина тоже считали незаменимым

10 апреля новосибирская «Сибирь» объявила, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Зубов, который ранее на протяжении трёх лет входил в тренерский штаб Андрея Скабелки. Мы первыми подробно поговорили с новым наставником сибиряков, расспросив о его планах и тренерской философии.

Павел Владимирович Зубов. Родился 6 января 1973 года. Воспитанник тольяттинского хоккея. Чемпион России 1994 года в составе тольяттинской «Лады». Выступал на позиции защитника за «Ладу» (Тольятти), «ЦСК ВВС» (Самара), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Энергию» (Кемерово), «Ермак» (Ангарск), «Зауралье» (Курган) и «Металлург» (Жлобин). Кроме того, имеет опыт игры в Северной Америке. В качестве тренера с 2008 по 2015 год работал в жлобинском «Металлурге» сначала на должности помощника, а затем в роли главного тренера. Будучи наставником «Металлурга», доводил команду до финала Кубка Беларуси и полуфинала местного плей-офф. С 2015 года входил в тренерский штаб «Сибири», с которой завоевал бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги.

«Моя приставка и.о. – это технический момент, 1 мая контракт будет переподписан»

— Как вы воспринимаете приставку и.о. и как вам в клубе объяснили ситуацию с назначением? Этот статус формален или от вас что-то требуется, чтобы утвердиться в качестве главного тренера?

— Это технический момент. Кирилл Фастовский уже говорил, что все контракты подписываются с 1 мая, и с тренерами в том числе. Сейчас идут сборы, мы работаем с молодыми ребятами.

— Кто помимо игроков из основы, фарм-клуба и «Сибирских Снайперов» принимает участие в этом сборе?

— Помимо своих перспективных ребят мы просматриваем четырёх нападающих из Высшей лиги.

— «Сибирские Снайперы» второй год подряд успешно выступают в плей-офф, выбивают из розыгрыша Кубка Харламова вышестоящие команды, но должной подпитки для основного состава пока не видно. Это проблема?

— Переход из молодёжного хоккея во взрослый – очень болезненный. В МХЛ и скорости другие, и время принятия решений. Они попадают в совершенно иные условия. За полсекунды ты должен сообразить, а в «Снайперах» они могут позволить себе размышлять на площадке. При сегодняшнем агрессивном хоккее ничего из этого не выйдет. Это основная проблема молодых. Я и по себе помню, что переход из юнг в матросы – это непросто, но от этого никуда не деться.

— Сегодняшняя МХЛ может подготовить игрока для КХЛ или нужна какая-то прослойка?

— В идеале нужна прослойка. Например, в Высшей лиге, где бы они обросли мясом, поиграли с мужиками. А в МХЛ они иногда выходят против ребят, которые на два года их младше. Так что мужская составляющая необходима.

— Главный тренер «Сибирских Снайперов» Ярослав Люзенков считает, что Высшая лига далеко не всегда идёт на пользу молодым игрокам. Сейчас к вам на сбор приехали Иванов, Яковлев и другие ребята. Они как-то выросли за время, проведённое в «Ермаке»?

— Конечно выросли. И в завершении моментов, и в уверенности на площадке. У них нет желания во что бы то ни стало быстрее бросить, лишь бы расстаться с шайбой. Сейчас они пытаются довести дело до логического завершения, а не быть статистами. Они понимают, что могут получить карт-бланш. Есть огромная возможность попасть в состав. Так что Высшая лига в лучшем её проявлении, конечно, идёт на пользу, а когда ты сидишь на лавке – это всегда проблема.

— Когда тренер приходит со стороны, такие сборы – возможность познакомиться с командой. Вы, прекрасная зная возможности большинства игроков, в чём видите смысл этих тренировок?

— Прежде всего этот сбор направлен на то, чтобы собрать молодых, просмотровых игроков и оценить их возможности, как они ведут себя в разных игровых ситуациях, которые мы моделируем на тренировках. Исходя из того, что команда строится практически с нуля, нам нужно выбрать тех, кто будет приносить пользу. В частности, смотрим, как игроки держат борьбу, как из неё выходят и так далее.

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«Мы с «Металлургом» первыми в Беларуси начали играть в агрессивный хоккей»

— Вы работали с Андреем Скабелкой, наверняка разделяете его взгляды на хоккей, но одинаковых тренеров не бывает. Есть ли у вас идейные расхождения с бывшим главным тренером «Сибири»?

— Мне знаком этот хоккей с 2010 года. Мы первые с «Металлургом» в чемпионате Беларуси начали играть в агрессивный хоккей. Уже потом наш стиль переняли другие белорусские команды.Так что мне это всё хорошо знакомо. Линия со Скабелкой у нас одна, но опции, разумеется, есть свои. Не хочу говорить, вертикальный это хоккей или какой-то другой.

— Понятно, что это зависит в большей степени от подбора исполнителей, но стоит ли ожидать, что «Сибирь» при вас будет играть более разнообразно в атаке? В прошлом году команде этого явно не хватало.

— Я приверженец гибкой тактики. Игроки не должны думать, что у нас есть только один вариант, скажем, выхода из зоны. Сопернику должно быть сложно нас прочитать. Если в итоге состоится моё окончательное назначение, то я буду стараться привить команде вариативность. Но далеко загадывать не будем.

— Скабелка и в «Сибири» и теперь в «Авангарде» говорит, что он сторонник модели, когда все четыре звена равны и нет как такового распределения ролей. По его мнению, опасность в одинаковой степени должна исходить от всех сочетаний. Как вы смотрите на построение команды?

— Наша система подразумевает такой хронометраж смен, чтобы все работали одинаково. Я придерживаюсь мнения, что звенья должны иметь примерно равное время. По-другому может быть в командах вроде СКА и магнитогорского «Металлурга», где звенья-лидеры выходят через смену. У нас же игроки могут добирать игровое время, выходя в большинстве и меньшинстве.

— В атаке у «Сибири» строится практически новая команда, но при этом из защитников ушёл один Георгий Мишарин. Не секрет, что наладить игру в обороне – наиболее сложная задача для любого тренера. Значит ли это, что у вас есть фундамент, от которого можно оттолкнуться?

— Хочу сразу поправить, что игра в обороне – это не только защитники, а действия всей пятёрки. Когда шайба у нас – мы все работаем в атаке, когда шайба у соперника – мы также всей пятёркой обороняемся. Только распределение ролей разное. Крайний нападающий может оказаться на месте центрального, центральный – на месте защитника, и каждый должен знать, что делать в такой ситуации. Это самое главное в построении системы обороны. Если наши защитники знакомы с требованиями, то нападающим всё равно придётся это прививать. По моему опыту на это уходит около двух месяцев. Не меньше. Много нюансов на возврате, кто как вернулся, какую позицию занял. Большой пласт работы. Это база.

— Петерис Скудра недавно сказал, что все команды в КХЛ играют одинаково, кроме «Магнитки» и СКА, которым творить позволяет подбор исполнителей. Вы с ним согласны?

— С этим я согласен. От исполнителей многое зависит. К романтичному хоккею нужно быть готовым. Ничего хорошего не выйдет, если каждая вторая передача идёт в молоко. Хотя, когда все пятеро работают в атаке, варианты появляются. Мы это в тренировочном процессе тоже будет пробовать.

— Можно ли будет ожидать от защитников «Сибири» активных действий в зоне атаки?

— Мне бы этого хотелось. Однако всё это будет зависеть от нашего ростера. Здесь всё взаимосвязано. Как нападающие откликнутся на эти вещи? Это, конечно, чуть проще, чем постановка игры в обороне. В атаке всё зависит от импровизации и правильной геометрии, когда игроки взаимозаменяемы на льду.

— Вы в прошлом защитник. В тренерском штабе «Сибири» также работали с защитниками. Накладывает ли это отпечаток на вашу тренерскую философию или же такая привязка – стереотипы?

— У вашей журналистской братии немало стереотипов. Да, я был защитником, но с 2008 года я тренер, и у меня сформировались определённые взгляды на игру. Мне близка эта тактика. Должен быть порядок в обороне и более гибкий содержательный хоккей в атаке.

— На заре карьеры вы стали чемпионом России в составе тольяттинской «Лады», но долгие годы выступали в Высшей лиге. Не мешает ли вам в тренерской работе отсутствие, скажем, международного опыта и в целом звёздной игроцкой карьеры?

— Я два года поиграл за границей в качестве легионера. Если брать Беларусь, то и все четыре. Знаю, что такое легионерская доля, когда ты играешь по 45 минут, и никого не волнует, как ты себя чувствуешь. Должна ли быть за плечами у тренера звёздная карьера игрока? Я считаю, что главное – получить опыт игры во взрослом хоккее. Когда ты не поварился в команде, не знаешь, каково это — вырывать игры на зубах или переживать поражения. Такое ты должен пройти, прочувствовать себя хоккеистом, познать законы игры, быт команды. И не так важно, на каком это уровне.

«Готовился к бою с тренером «Витебска», даже оттачивал ударную технику»

— Павел Зубов после работы в жлобинском «Металлурге» и сейчас, спустя три года в Новосибирске, это два разных специалиста? Сейчас вы больше готовы к работе главным тренером в КХЛ?

— Не буду кривить душой и скажу, что сейчас я готов работать главным в КХЛ. Я к этому шёл. Когда переходил из «Металлурга» в «Сибирь», то понимал, что мне ещё надо учиться. Другая лига, другой уровень игроков, антураж, к этому надо привыкнуть. Это надо прочувствовать перед тем, как начинать что-то большое. В конце прошлого сезона я поймал себя на мысли, что готов попробовать сменить статус.

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— Это больше вопрос тактической базы или психологии?

— Те же интервью, публичность – всё это имеет значение. В чемпионате Беларуси всё было как на внутреннем дворике. Здесь, в КХЛ, ты должен работать и с хоккеистами, и с болельщиками, и с журналистами. Всякие подковёрные моменты, каверзные вопросы – всё как в шоу-бизнесе. Если ты это принял – можно идти дальше.

— Но и в Беларуси бывают конфликты. Главный тренер «Витебска» Дмитрий Дудик даже вызвал вас на боксёрский поединок, но тут вы покинули «Металлург». Согласились бы на бой, если бы не поступило предложение из Новосибирска?

— Я бы для начала приехал туда, а там бы действовал по ситуации. К этой встрече я готовился, вместе с тренером по физподготовке Кириллом Легчаковым даже включили в распорядок дня занятия боксом, оттачивали технику удара. Хотя, думаю, всё это выглядело бы смешно. Прославились бы на весь мир, собрали бы миллион просмотров в Youtube.

— Могли бы себя представить на месте Попихина и Скудры, которые на предсезонке вступили в рукопашную? Так, скажем, Юрзинов-младший считает, что тренеры должны вести себя интеллигентно.

— Если говорить за себя, то у меня эмоции могут взять верх. Такое возможно, но я согласен с Юрзиновым, что такие междоусобицы на глазах у всех не красят тренеров. Нужно доказывать на льду, объяснять свою позицию на пресс-конференциях… По опыту знаю, что иногда бывает очень тяжело себя сдерживать. У нас была в минувшем сезоне критическая ситуация с минским «Динамо», которая могла перерасти во что-то большее, но судьи молодцы — успокоили.

— С каждым годом в КХЛ становится всё больше белорусских тренеров. Эдуард Занковец в «Барысе», Александр Андриевский в «Адмирале», Андрей Скабелка три сезона проработал в Новосибирске, а теперь возглавил «Авангард». Вы родились в Тольятти, но тренерскую карьеру начинали в этой стране. Откуда такая подпитка тренерами из белорусского чемпионата?

— Во-первых, это советское поколение. Менталитет тогда был совершенно другой. Люди понимают, что они делают и для чего. У нынешней молодёжи есть агенты, которые за них думают. Главное – показать себя, а дальше тебя продадут или поменяют. Раньше ты выпустился из СДЮШОР, и у тебя два варианта: либо ты идёшь в армию, либо в хоккей. Мотивация была очень приличная. Я знаю белоруса, который оттрубил два года на границе, а потом ещё в хоккей прилично играл. Сейчас есть институты, вторая команда, отсрочки и так далее. Что касается чемпионата Беларуси, то это сейчас он немного захромал. В нулевых годах там был приличный уровень, играли качественные легионеры. У нас в Жлобине выступали Масальскис, Редлихс, Широков, Ципулис и многие игроки, которые потом перебрались в минское «Динамо». Шесть клубов бились друг с другом кость в кость, была очень приличная конкуренция. Разумеется, что и тренерам приходилось расти.

«Игроки предпочитали затаить обиду и выплеснуть её агентам и в СМИ»

— Вы были помощником в «Металлурге», там же трудились главным тренером. Работали ассистентом в Новосибирске, теперь вас назначили и.о. главного тренера. Вы меняете подход, манеру общения с игроками, исходя из того, какую роль занимаете?

— Меняю, разумеется. У меня в Беларуси был очень хороший учитель — Василий Спиридонов, с кем я работал в «Металлурге». Большое ему спасибо. Он очень гибкий специалист. Спиридонов всегда говорил, что хоккеиста можно убить шёпотом. Поэтому нельзя на одного орать, на другого, на третьего и на четвёртого. Кто-то воспримет, кого-то затрясёт, а на кого-то родители орали, и у него выработался иммунитет. Надо знать человека, изучить его изнутри. Если я буду утверждён главным тренером, то хочу с каждым поговорить отдельно. Когда создались тройки – нужно вместе обсуждать тактику. Система подразумевает, чтобы все работали в унисон. Увы, многие игроки на собраниях боятся выглядеть глуповато. Спрашиваем, понятно ли им задание, а они молчат. Но эта глупость всё равно вылезет на льду. Самое главное не что ты делаешь, а как ты это делаешь. Необходимо не просто бросить, а забить, не постоять в воротах, а не пропустить. Должно быть двустороннее движение от тренера к игроку и от игрока к тренеру. Это моя тренерская философия.

— Вы говорите, что нужно быть гибким, но не считаете ли вы, что по прошлому сезону тренерский штаб «Сибири» перекрутил гайки? Те же Шумаков и Шалунов выглядели зажатыми.

— Как говорил Анатолий Тарасов, если я на тебя кричу – значит ты мне нужен, но как только замолчал – напрягись. Понимаете, есть ситуации, когда игроки всё выполняют, а на них начинают кричать. Это одно. Но когда ты говоришь ему один раз, второй, третий, а он говорит, что понял, но делает так же, – включаются другие методы. Андрей Владимирович вызывал игроков на личные беседы, во время которых можно было излить душу. Но они предпочитали сказать: «Да, тренер, всё понятно» — затаить обиду и уйти на дно. А потом в СМИ или своим агентам начинают эту обиду выплёскивать. От игроков в этой коммуникации тоже многое зависит. Да, по ходу чемпионата было пару таких эпизодов, не буду вдаваться в подробности – это внутренняя кухня. Но не больше. Сезон получился тяжёлым, все были на нервах.

— Много говорят, что Александр Салак – это не только классный вратарь, но и лидер в раздевалке. После его травмы у команды началась чёрная полоса. Значит ли это, что среди здоровых полевых игроков «Сибири» не нашлось вожака?

— Не сказал бы. Нашлись люди, которые повели за собой. Взять того же Егора Миловзорова, который достойную лепту внёс. Стёпа Санников, конечно же. Но Салак, безусловно, важный элемент нашей команды. Если в раздевалке его знаем только мы, то на льду все видят его импульс, то самое электричество. Саша на скамейку приезжает, подбадривает. Не просто же так он подходил к главному тренеру и просил сделать его капитаном. Всё это не просто так. Особенно памятен мне сезон, когда мы взяли бронзу. На Саше тогда очень многое держалось.

— Каково сейчас его состояние?

— Работает. Пока задыхается (смеётся). Время есть. Константин Геннадиевич у нас кудесник, может по 20 килограмм убрать за два месяца. На Лёше Красикове опробовано. Но Салак, надо отдать ему должное, вернулся без лишнего веса. Физическая форма – да, не лучшая, но важно, что он сам хочет вернуть кондиции. Приходит после основной тренировки, пашет.

«Хотим создать звено легионеров и рассчитываем на Санникова, Игнатовича и Алексеева»

— Не первый год «Сибирь» теряет лидеров, но уходил Зайцев – его заменял Ожиганов, покидал команду Кугрышев – выстреливал Шумаков и так далее. Каждый раз находился кто-то, кто делал шаг вперёд, заменяя ведущих игроков. Сейчас внутри команды таких игроков не видно. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Я думаю, что это стереотипы. Знаете, это как с руководителями государства. Думали, что Ельцин незаменим, но тут появился Владимир Владимирович. То же самое в команде. Вроде и нет никого, но лидеры ушли, а ребята только этого и ждали. Такое сплошь и рядом. Рано нас хоронить. Прежде всего мы очень надеемся на легионерские позиции. Мы хотим создать сильное звено иностранцев, вокруг которого будет всё строиться. Пока предпосылки к этому есть.

ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» бюджет середняка КХЛ? ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» 400 млн, Вирта будет помогать Вестерлунду, а Костин – фаворит драфта НХЛ среди выступающих в Европе.

— Какие игроки по стилю вам нужны? Есть ли фоторобот идеального хоккеиста «Сибири»?

— Фоторобота точно нет. Команда должна быть сбалансированной. Кто-то может вылезать на ворота по большой дуге, другой – скреативить так, что зрители будут 10 минут стоять и аплодировать. Главное сделать из них команду. Единственное, что у нас все игроки должны работать в обороне. Нельзя создать команду, целиком составленную из бомбардиров и думать, что она приведёт тебя к кубку. Я это проходил в Беларуси. Команда у нас была богатая, со всей страны собирали лучших бомбардиров. Но те, кто забивал по 30 голов, начали забивать по пять-семь. Это не работает. Только сбалансированная команда приходит к успеху.

— «Сибирь» в последние годы славилась своим духом, бойцовским характером. Кто из игроков является хранителями этого духа? На кого вы опираетесь как на столпов коллектива?

— Вы их сами можете легко перечислить. Это и Степа Санников, и Максим Игнатович, и Константин Алексеев. Я на них очень рассчитываю. Должны быть в команде люди, которые без тренеров могли бы разжевать партнёрам, что от них требуется. В этом тоже заключается моя тренерская философия. Команда закончила первый период, ты идёшь в тренерскую просматривать видеонарезку, где что рвётся, где что надо подкрутить. Игроки в это время сидят в раздевалке наедине друг с другом. В этой ситуации должны быть люди, которые могут указать на ошибки, подбодрить. У тренера в руках нет джойстика, в некоторых ситуациях ему должны помогать опытные игроки, которые тактику знают, как свои пять пальцев. Они должны быть заряжены этим духом, играть не за фамилию на спине, а за логотип на груди.