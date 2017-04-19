Концерт по заявкам Тортореллы: Бобровский остановил Малкина

«Без Бобровского у нас нет шансов»

«Я не хочу, чтобы наши парни лишали себя удовольствия победы в плей-офф. После выигрышей они ставят какую-то ужасную музыку в раздевалке. Так вот, я хочу, чтобы сегодня они снова её поставили. Конечно, для этого нам необходима помощь Бобровского: в кубковых матчах голкипер должен быть лучшим игроком. Если мы собираемся включать эту дерьмовую музыку после победы, то надеемся на Бобровского», — сказал перед четвёртым матчем серии с «Питтсбургом» главный тренер «мундиров» Джон Торторелла.

Музыкальным стилем, который пришёлся не по нраву консерватору Торторелле, оказалась танцевальная электронная музыка, а именно шведский диджей, выступающий под именем Авичи. «Да, я ставил именно его, композицию «Wake Me Up», но это был не мой выбор. Я спросил нашего тренера по физподготовке Кевина Коллинза, что нужно поставить. Он выбрал именно этот трек», — сказал отвечающий за музыку нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон.

Небольшая психологическая встряска от наставника помогла «синим мундирам» направить свою энергию в нужное русло, и в четвёртом матче серии «Коламбус» ни разу не позволил «Питтсбургу» вести в счёте. Три шайбы, заброшенные хозяевами в ворота Флёри за стартовые 25 минут, должны были снять все вопросы о победителе, но отсутствие кубкового опыта и «инстинкта убийцы» едва не оставили «Блю Джекетс» с носом. Усилиями Хёрнквиста и Хэйнси «Питтсбург» сократил отставание до минимума, а в третьем периоде «пингвины» почти в два раза перебросали оппонентов, и лишь великолепная игра Бобровского помогла «Коламбусу» избежать неприятностей.

Впрочем, сам Бобровский заслужил от Тортореллы лёгкий упрёк – он последовал после второй пропущенной шайбы, когда Сергей не справился с не самым сложным броском защитника Рона Хэйнси от правого борта. «Это был не самый обязательный гол, но Бобровский хорошо отреагировал на эту неудачу, сделал несколько отменных сейвов в третьем периоде. Послушайте, у нас нет шансов, если этот парень не будет играть так, как умеет. У него был великолепный сезон. Да, он был немного нестабилен, но сегодня он отразил несколько важнейших бросков. Бобровский – основа этой команды», — похвалил россиянина Торторелла.

«Сегодня мы справились с давлением, которое на нас оказывалось. Очень здорово, что серия продлилась, парни сегодня проделали огромную работу перед воротами. В нашем противостоянии с «Питтсбургом» много бросков, все ждут рикошетов и отскоков, таковая стратегия команд. Мне только остаётся делать своё дело как можно лучше и получать удовольствие от хоккея. Конечно, «Коламбус» старается играть максимально плотно в обороне, и как вратарь могу смело сказать, что это мне по нраву. Сегодня на стадионе была потрясающая атмосфера, она придавала уверенности. Мы в такой ситуации, что один день может решить то, как мы проведём следующие полгода, поэтому я очень рад, что серия продолжилась», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Блю Джекетс».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «пингвинов», пятый матч противостояния состоится 20 апреля в Питтсбурге.

Бэбкок – кошмар Овечкина. «Вашингтон» уступил, «Чикаго» близок к провалу «Вашингтон» проиграл «Торонто» в двойном овертайме, не сумев увеличить преимущество в серии, а «Чикаго» снова не пробил Ринне.

Бучневич вышел и победил

«Монреаль» не сумел воспользоваться шансом, чтобы поставить колючих «синерубашечников» на грань вылета: выиграть второй матч подряд на льду легендарного «Мэдисона» Радулов и компания не смогли. Ключевой проблемой ньюйоркцев считалась игра в большинстве, поскольку из 10 попыток в трёх предыдущих матчах «рейнджеры» не реализовали ни одной, и наставник «Рейнджерс» Ален Виньо сумел подобрать необходимые слова, чтобы мотивировать свою команду. «Я со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь нам выиграть. Мы много говорили перед матчем, и я принял решение о небольших перестановках в составе», — заявил перед матчем Виньо и выпустил на лёд новичка Павла Бучневича, для которого эта игра стала дебютной в розыгрыше Кубка Стэнли.

Малкин не жалеет Бобровского, а Радулов забивает Лундквисту одной рукой! 3 очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одержать третью победу в серии с «Коламбусом», а Александру Радулову удался «однорукий» гол.

Сам россиянин не помог «рейнджерам» реализовать численный перевес, но хозяева справились и без него. Ключевым моментом игры стало начало второго периода, когда при равном счёте «синерубашечники» организовали острую контратаку, завершившуюся мастерской обводкой ветерана Рика Нэша. Этот гол стал для «Рейнджерс» победным, а оборона ньюйоркцев уверенно справилась с напором Александра Радулова, который впервые в серии не нанёс ни одного броска в створ.

Уроки для Макдэвида и компании

В четвёртом матче серии с «Эдмонтоном» прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Сан-Хосе» наконец-то смог наглядно продемонстрировать свой атакующий потенциал. Пресловутый кубковый опыт, обретённый в тяжёлых боях год назад, помог «акулам» в самый важный момент и не дал возможности молодым «нефтяникам» одержать ключевую третью победу. У калифорнийцев в этот вечер получалось буквально всё, в то время как соперник не сумел найти свою игру, занимаясь лишь вытаскиванием шайб из собственных ворот. «Ничего страшного. Счёт в серии 2-2, мы по-прежнему в неплохой ситуации. Конечно, сегодня мы действовали отвратительно, но это только один матч. Не наша игра была, мы сломались», — признал после матча Макдэвид.