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Сергей Бобровский, «Коламбус Блю Джекетс»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Концерт по заявкам Тортореллы: Бобровский остановил Малкина

«Коламбус» усилиями Сергея Бобровского обыграл «Питтсбург» и продлил серию, а «Монреаль» Радулова уступил на Бродвее.
19 апреля 2017, среда. 09:48. Хоккей

«Без Бобровского у нас нет шансов»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
19 апреля 2017, среда. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
5 : 4 2:0, 1:2, 2:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Джонсон (Савар) – 11:46 (5x5), 2:0 – Андерсон (Карлссон, Куинси) – 18:56 (5x5), 3:0 – Нутиваара (Дженнер, Саад) – 24:48 (5x5), 3:1 – Хёрнквист (Шульц, Кессел) – 26:43 (5x4), 3:2 – Хэйнси (Кессел, Малкин) – 36:24 (5x5), 4:2 – Карлссон (Калверт) – 40:27 (5x5), 4:3 – Кюнхакль (Каллен, Коул) – 42:10 (5x5), 5:3 – Дженнер (Саад, Нутиваара) – 45:37 (5x5), 5:4 – Гюнцель (Кессел, Малкин) – 59:32 (4x5)

«Я не хочу, чтобы наши парни лишали себя удовольствия победы в плей-офф. После выигрышей они ставят какую-то ужасную музыку в раздевалке. Так вот, я хочу, чтобы сегодня они снова её поставили. Конечно, для этого нам необходима помощь Бобровского: в кубковых матчах голкипер должен быть лучшим игроком. Если мы собираемся включать эту дерьмовую музыку после победы, то надеемся на Бобровского», — сказал перед четвёртым матчем серии с «Питтсбургом» главный тренер «мундиров» Джон Торторелла.

Музыкальным стилем, который пришёлся не по нраву консерватору Торторелле, оказалась танцевальная электронная музыка, а именно шведский диджей, выступающий под именем Авичи. «Да, я ставил именно его, композицию «Wake Me Up», но это был не мой выбор. Я спросил нашего тренера по физподготовке Кевина Коллинза, что нужно поставить. Он выбрал именно этот трек», — сказал отвечающий за музыку нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон.

Небольшая психологическая встряска от наставника помогла «синим мундирам» направить свою энергию в нужное русло, и в четвёртом матче серии «Коламбус» ни разу не позволил «Питтсбургу» вести в счёте. Три шайбы, заброшенные хозяевами в ворота Флёри за стартовые 25 минут, должны были снять все вопросы о победителе, но отсутствие кубкового опыта и «инстинкта убийцы» едва не оставили «Блю Джекетс» с носом. Усилиями Хёрнквиста и Хэйнси «Питтсбург» сократил отставание до минимума, а в третьем периоде «пингвины» почти в два раза перебросали оппонентов, и лишь великолепная игра Бобровского помогла «Коламбусу» избежать неприятностей.

Впрочем, сам Бобровский заслужил от Тортореллы лёгкий упрёк – он последовал после второй пропущенной шайбы, когда Сергей не справился с не самым сложным броском защитника Рона Хэйнси от правого борта. «Это был не самый обязательный гол, но Бобровский хорошо отреагировал на эту неудачу, сделал несколько отменных сейвов в третьем периоде. Послушайте, у нас нет шансов, если этот парень не будет играть так, как умеет. У него был великолепный сезон. Да, он был немного нестабилен, но сегодня он отразил несколько важнейших бросков. Бобровский – основа этой команды», — похвалил россиянина Торторелла.

«Сегодня мы справились с давлением, которое на нас оказывалось. Очень здорово, что серия продлилась, парни сегодня проделали огромную работу перед воротами. В нашем противостоянии с «Питтсбургом» много бросков, все ждут рикошетов и отскоков, таковая стратегия команд. Мне только остаётся делать своё дело как можно лучше и получать удовольствие от хоккея. Конечно, «Коламбус» старается играть максимально плотно в обороне, и как вратарь могу смело сказать, что это мне по нраву. Сегодня на стадионе была потрясающая атмосфера, она придавала уверенности. Мы в такой ситуации, что один день может решить то, как мы проведём следующие полгода, поэтому я очень рад, что серия продолжилась», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Блю Джекетс».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «пингвинов», пятый матч противостояния состоится 20 апреля в Питтсбурге.

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Бучневич вышел и победил

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
19 апреля 2017, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Фаст – 11:39 (5x5), 1:1 – Митчелл (Уэбер, А. Радулов) – 18:37 (5x5), 2:1 – Нэш (Макдона) – 24:28 (5x5)

«Монреаль» не сумел воспользоваться шансом, чтобы поставить колючих «синерубашечников» на грань вылета: выиграть второй матч подряд на льду легендарного «Мэдисона» Радулов и компания не смогли. Ключевой проблемой ньюйоркцев считалась игра в большинстве, поскольку из 10 попыток в трёх предыдущих матчах «рейнджеры» не реализовали ни одной, и наставник «Рейнджерс» Ален Виньо сумел подобрать необходимые слова, чтобы мотивировать свою команду. «Я со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь нам выиграть. Мы много говорили перед матчем, и я принял решение о небольших перестановках в составе», — заявил перед матчем Виньо и выпустил на лёд новичка Павла Бучневича, для которого эта игра стала дебютной в розыгрыше Кубка Стэнли.

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3 очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одержать третью победу в серии с «Коламбусом», а Александру Радулову удался «однорукий» гол.

Сам россиянин не помог «рейнджерам» реализовать численный перевес, но хозяева справились и без него. Ключевым моментом игры стало начало второго периода, когда при равном счёте «синерубашечники» организовали острую контратаку, завершившуюся мастерской обводкой ветерана Рика Нэша. Этот гол стал для «Рейнджерс» победным, а оборона ньюйоркцев уверенно справилась с напором  Александра Радулова, который впервые в серии не нанёс ни одного броска в створ.

Уроки для Макдэвида и компании

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
19 апреля 2017, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
7 : 0 2:0, 4:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Павелски (Браун, Марло) – 00:15 (5x5), 2:0 – Кутюр (Павелски, Бёрнс) – 11:02 (5x4), 3:0 – Марло (Бёрнс) – 22:02 (5x4), 4:0 – Сёренсен (Шлемко, Уорд) – 29:46 (5x5), 5:0 – Кутюр (Хансен, Уорд) – 32:52 (5x5), 6:0 – Павелски (Бёрнс, Торнтон) – 36:46 (5x4), 7:0 – Шлемко (Гертл, Власич) – 46:45 (5x4)

В четвёртом матче серии с «Эдмонтоном» прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Сан-Хосе» наконец-то смог наглядно продемонстрировать свой атакующий потенциал. Пресловутый кубковый опыт, обретённый в тяжёлых боях год назад, помог «акулам» в самый важный момент и не дал возможности молодым «нефтяникам» одержать ключевую третью победу. У калифорнийцев в этот вечер получалось буквально всё, в то время как соперник не сумел найти свою игру, занимаясь лишь вытаскиванием шайб из собственных ворот. «Ничего страшного. Счёт в серии 2-2, мы по-прежнему в неплохой ситуации. Конечно, сегодня мы действовали отвратительно, но это только один матч. Не наша игра была, мы сломались», — признал после матча Макдэвид.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Эдмонтон Ойлерз Джон Торторелла Сергей Бобровский
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