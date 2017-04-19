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Сергей Мозякин и Данис Зарипов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Не стать «Ак Барсом». Что делать «Магнитке» с Мозякиным и Зариповым?

Проиграв СКА в финале Кубка Гагарина, «Магнитка» вновь заставила говорить о перестройке. Нужно ли отказываться от Мозякина и Зарипова?
19 апреля 2017, среда. 11:00. Хоккей

«Магнитка» — удивительная команда. Не только тем, что существует в маленьком рабочем городе и живёт, по сути, на частные деньги. В этом состоянии команда с Южного Урала пребывает не один десяток лет, к такому положению дел мы привыкнуть успели. Поражает другое. За последние четыре года магнитогорский «Металлург» взял два кубка Гагарина, проиграв всего две серии плей-офф, причём одну из них – финальную, но ни одной другой команде так настойчиво не навязывают перестройку. Парадокс? Попробуем разобраться.

По большому счёту, сейчас начинаются те же самые разговоры, что и весной 2015 года, когда действующие чемпионы сенсационно вылетели во втором раунде, проиграв «Сибири». Тогда Андрей Скабелка сумел настолько сковать по рукам и ногам лидеров «Металлурга», что те просто забыли, как забивать в равных составах. Вдруг выяснилось, что если играть против Мозякина и Зарипова плотно и жёстко, то эффективны они будут исключительно в большинстве. Тогда же обнажились проблемы с глубиной состава. Закрой первое звено — и дело в шляпе.

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Последний розыгрыш Кубка Гагарина выявил уязвимость «Магнитки», которую можно устранить, разбив лучшее звено КХЛ.

Кто-то тогда посчитал, что одно поражение не тянет на тревожный сигнал, но только не Геннадий Величкин. Ему, вице-президенту «Магнитки», как никому другому было очевидно, что нужно срочно создавать второе ударное звено. Под эту цель были приглашены Томаш Филиппи, Войтек Вольски, а чуть позже и Александр Сёмин. Став мощнее и разнообразнее, на следующий год «сталевары» выкинули из плей-офф не только своих новосибирских обидчиков, но и в финале разобрались с ЦСКА. Разговоры о затмении «Магнитки» на время утихли, сменившись на празднества. И вот – новая волна.

На первый взгляд, поражение от СКА в финале Кубка Гагарина – не бог весть какая трагедия. Клуб из Санкт-Петербурга объективно мощнее по подбору игроков во всех линиях, кроме, может быть, вратарской, а когда накладываются внешние факторы – рассчитывать на победу наивно. Однако эта серия вновь указала на старые проблемы магнитогорцев. Второе звено, собранное Величкиным в первый чемпионский сезон, дало сбой. Причинами тому стали как тяжёлая травма Войтека Вольски, так и забвение Александра Сёмина. Олег Знарок же вслед за Скабелкой доказал, что фраза бывшего тренера сборной России про то, что Мозякин может даже до ворот не доехать, применима не только к Олимпиаде.

Олег Знарок же вслед за Скабелкой доказал, что фраза бывшего тренера сборной России про то, что Мозякин может даже до ворот не доехать, применима не только к Олимпиаде.

Очевидно, что в межсезонье «Магнитка» отпустит Томми Санталу, который изначально приглашался на роль пожарного. Должно произойти что-то невообразимое, чтобы уральцы предложили новый контракт Сёмину, чья апатия, кажется, достигла своего пика. Увесистый контракт красноярца только укрепляет это мнение. В тумане будущее Вольского, чей контракт заканчивается через пару недель, но если его восстановление идёт по плану, за такого легионера «Магнитке» надо держаться. Но куда важнее для будущего Сёмина и легионеров то, как руководство клуба поступит по отношению к своим главным звёздам.

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Четыре года назад «Ак Барс», точно так же коллекционировавший кубки Гагарина, решился на коренную перестройку. Решение было принято радикальное и жёсткое: отказаться от Алексея Морозова и Даниса Зарипова. Казанцы выставили за дверь двух своих кормильцев, которые долгие годы держали их на плаву. Результативность ветеранов пусть и шла на спад, но они всё ещё оставались лучшими бомбардирами «Ак Барса». Не прошло и года, как в Казани начали кусать локти. Первый же сезон за пределами Татарстана принёс Зарипову очередной трофей, а «Ак Барс» вылетел в первом же раунде. Быть может, и карьера Морозова за пределами Казани заиграла бы новыми красками, попади он не в ЦСКА Джона Торчетти, а в более играющую команду.

«Магнитка» должна учесть ошибки «Ак Барса» и не наступить на грабли, разложенные другими двукратными обладателями кубка Гагарина.

Правильно ли тогда поступили в «Ак Барсе»? Уже без Зарипова и Морозова казанцы доходили до финала Кубка Гагарина, но о былом величии говорить не приходится. Назначенные наследники авансов не оправдали. Александр Бурмистров снимался в рекламе и преподносился как новая звезда команды, но вскоре вернулся в НХЛ, так и не потянув эту ношу. Пятилетний контракт Михаила Варнакова всё больше напоминает обузу для казанского руководства. С горем пополам раскочегарился Фёдор Малыхин, но как бы он ни был хорош при игре на пятаке, это игрок иного калибра. Решив резать по живому, казанцы так и не нашли, кто придёт на смену списанным ветеранам.

Сейчас, оглядываясь назад, так сразу и не скажешь, какой путь был бы для «Ак Барса» правильным и на сто процентов беспроигрышным. Есть мнение, что казанцы даже опоздали с перестройкой. Нет-нет, речь не о том, что избавляться от Морозова и Зарипова нужно было на пике сразу после двух выигранных Кубков Гагарина. Перестройка – это ведь не всегда революция. Можно выбрать и эволюционный путь. Казанцы задумались о работе с молодёжью только в последние пару лет, дав шанс Владимиру Ткачёву, Альберту Яруллину и другим своим воспитанникам. Но в те годы, когда Зарипов и Морозов несли для «Ак Барса» золотые яйца, казанский клуб был кладбищем талантов, в том числе доморощенных.

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СКА выиграл пятый матч серии у «Металлурга» и завоевал свой второй в истории кубок Гагарина.

Кто знает, сколько бы ещё Кубков Гагарина было в коллекции «Ак Барса», если бы руководство клуба заранее озаботилось о смене Зарипову и Морозову, совмещая в одной команде прошлое и будущее? Здесь вам и преемственность поколений, и передача пресловутого опыта, и многое-многое другое. Игровое время первого звена, а вместе с ним и зависимость от него команды, могло бы постепенно сокращаться, тем самым делая перестройку плавной. Этот рецепт вполне уместен для сегодняшнего Магнитогорска. Ни один тренер в здравом уме не откажется от лучшего бомбардира лиги, даже если ему 36 лет. Ни один руководитель просто так не отпустит форварда, ставящего хет-трики в плей-офф на поток, и неважны цифры в паспорте. Но почему бы не пересмотреть распределение ролей в команде?

«Металлург» нельзя обвинить в том, что он игнорирует своих воспитанников. Линия обороны, если убрать за скобки Криса Ли, почти вся магнитогорская. Ярослав Косов, Богдан Потехин – тоже свои парни, которым давали уйму шансов. Да только сколько из тех «сталеваров», кто котировался на юниорском и молодёжном уровне, выросли в больших мастеров? Более-менее на уровне держится Даниил Апальков, но вся его взрослая карьера связана с Ярославлем. Лучшим бомбардиром АХЛ среди россиян в этом сезоне стал Владислав Каменев, но мы вновь вынуждены говорить об успехах на стороне. А ведь в локаутный сезон того же Потехина Евгений Малкин сравнивал с…самим собой!

Кто знает, сколько бы ещё Кубков Гагарина было в коллекции «Ак Барса», если бы руководство клуба заранее озаботилось о смене Зарипову и Морозову?

Проблема «Магнитки» в том, что, подпуская молодёжь к основе, ей толком не дают раскрыться. Потолкаться в четвёртом звене – пожалуйста. Попластаться в меньшинстве – на здоровье. Но почти всё большинство отдано на откуп тройке Коваржа, которая нередко проводит на льду все две минуты. Стоит ли удивляться, что Косов, Потехин и другие перспективные форварды со временем превратились в обычных чернорабочих? Ещё при Майке Кинэне был небольшой отрезок, когда вторыми на реализацию большинства выходило молодёжное звено Косов – Каменев – Григоренко. У них получился один матч, другой, парни поймали кураж и… всё закончилось. Потенциальные наследники тройки Зарипов – Коварж – Мозякин вернулись на исходные позиции, а затем и вовсе разъехались кто куда.

«Магнитка» должна учесть ошибки «Ак Барса» и не наступить на грабли, разложенные другими двукратными обладателями кубка Гагарина. Величкин наверняка предложит новый контракт Зарипову, но какую роль ему уготовит – это большой вопрос, от которого зависит будущее хоккейного Магнитогорска. Настало время слезать с иглы первого звена. Впрочем, есть опасение, что, подобно казанцам, идеальный момент для перестройки уральцы уже упустили. Выдернуть из «Локомотива» Апалькова, так же как и вернуть из-за океана Каменева практически нереально, ждать, когда подрастёт новая звёздочка Швырёв, – долго, а на рынке свободных агентов всех мало-мальски интересных игроков распределяют между собой два всем известных клуба-олигарха.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Алексей Морозов Геннадий Величкин Данис Зарипов Сергей Мозякин
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