Тест. Насколько хорошо ты следил за прошедшим сезоном КХЛ?

Девятый сезон КХЛ подошёл к концу. В финале розыгрыше Кубка Гагарина петербургский СКА оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» и во второй раз в своей истории стал обладателем кубка.
Прошедший сезон оставил неоднозначное впечатление. Кто-то считает его лучшим сезоном в истории лиги, другие придерживаются иного мнения. Были приятные моменты, что-то могло сложиться лучше. Время проверить свои знания: насколько внимательно вы следили за прошедшим сезоном лиги, помните ли тренерские отставки, рекорды, а также курьёзы года.
10 причин, почему стоит ждать следующего сезона КХЛ
Новая молодая поросль, приезд игроков из НХЛ, конкуренция для СКА и выводы судейского департамента. Почему сезон-2017/18 будет интересным?
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