Предсказамус настрадал. Итоги прогнозов на розыгрыш Кубка Гагарина

Наш ежегодный конкурс прогнозов «Предсказамус настрадал» полностью синхронизирован с розыгрышем Кубка Гагарина. Завершился первый раунд – мы тоже подводим свои итоги. Подошёл к концу второй – также сводим дебет с кредитом. И вот после завоевания СКА главного трофея мы определили нашего победителя.

Предсказамус настрадал. Финал Кубка Гагарина. Кто ставит на 0-4 для СКА? Конкурс прогнозов «Предсказамус настрадал» подходит к концу. Какие ставки сделали журналисты на финал и кто прочит СКА поражение 0-4?

Для начала скажем, что ни один из экспертов или журналистов, принимавших участие в «Предсказамусе», не смог в точности до счёта в серии угадать исход финала. Насчёт того, кто станет обладателем кубка Гагарина, мнения разделились, а вот в чём прогнозисты были убеждены, так это в продолжительности финала. На блицкриг если кто и рассчитывал, то в пользу магнитогорского «Металлурга».

Угадав не только исход, но и счёт, при определённом раскладе можно было подняться с последнего места на первое. 24 балла, причитающиеся за особую прозорливость, это сделать вполне позволяли. Однако по итогу финала максимально набранным количеством очков оказалось 16. Ровно столько положено за угаданный исход в главной серии сезона. Подобный урожай собрали 17 из 32 прогнозистов, но никто из них не смог предположить, что команде Олега Знарка для победы хватит пяти игр.

Победа СКА как дешёвый боевик. Почему этот сезон КХЛ надо похоронить СКА предсказуемо выиграл Кубок Гагарина, а в плей-офф не было ни одной семиматчевой серии. Почему этот сезон КХЛ был как плохой боевик?

Любопытно, что точно такая же картина наблюдалась и в финалах конференций. С одной стороны, все вокруг говорят о предсказуемости минувшего розыгрыша Кубка Гагарина, но с другой, ни известные журналисты, ни авторитетные эксперты не смогли предугадать, как завершатся три основные серии сезона. Впрочем, поводов для радости немного. Участники «Предсказамуса» в основном ставили на длинные серии и ожесточённую борьбу, а получили противостояния, лишённые интриги.

ДИВИЗИОН ЕРЫКАЛОВА – 396 «Металлург» — СКА Владимир Дехтярёв, ведущий «Спорт FM» 64 Александр Гуськов, эксперт КХЛ ТВ 61 Лев Лукин, корреспондент «Чемпионата» 57 Даниил Сальников, руководитель отдела «Теннис» «Чемпионата» 53 Игорь Еронко, корреспондент «Спорт-Экспресса» 47 Максим Замятин, обозреватель «Чемпионата» 42 Дмитрий Ерыкалов, обозреватель «Чемпионата» 37 Руслан Васильев, корреспондент «Бизнес-Онлайн» 35

В дивизионе Ерыкалова первое место занял Владимир Дехтярёв. Радиоведущий «Спорт FM» набрал обороты ближе к финалам конференций и удержал своё лидерство, на три балла опередив одного из самых результативных защитников в истории нашего хоккея Александра Гуськова. А вот Игоря Еронко и Максима Замятина, которые на определённом этапе лидировали в общем зачёте, подвёл финиш «Предсказамуса» и излишняя вера в «Магнитку».

ДИВИЗИОН ПАНЫШЕВА – 425 «Металлург» — СКА Павел Лысенков, обозреватель «Советского Спорта» 66 Александр Малышев, обозреватель «Red Bull Шлем и Краги» 61 Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата» 61 Елена Кузнецова, редактор новостей на «Чемпионате» 58 Игорь Ларин, главный редактор «Russia-Hockey» 57 Илья Ермаков, корреспондент «Чемпионата» 47 Павел Панышев, редактор текстовых трансляций «Чемпионата» 46 Алексей Лебедев, редактор отдела спорта «МК» 29

Дивизион Панышева – единственный, который суммарно набрал свыше 400 баллов. Разумеется, он и занял первое место. Конкуренция внутри него была запредельная. Выбивается разве что редактор спорта «МК» Алексей Лебедев, тогда как его соседи по дивизиону с лёгкостью преодолели барьер в 40 баллов. Сразу трое набрали больше 60 очков, а если говорить о финале, то это был самый точный в прогнозах дивизион.

ДИВИЗИОН СОЛОВЬЁВА – 391 «Металлург» — СКА Алексей Пешнин, редактор «Матч ТВ» 63 Наталья Кларк, комментатор и ведущая новостей «Матч ТВ» 53 Александр Рогулев, корреспондент «Р-Спорт» 53 Роман Соловьёв, корреспондент «Чемпионата» 49 Владислав Уткин, корреспондент «Чемпионата» 48 Сергей Гомоляко, эксперт 47 Александр Фролов, редактор новостей на «Чемпионате» 45 Денис Казанский, комментатор «Матч ТВ» и КХЛ ТВ 33

В дивизионе Соловьёва ставка на СКА в финале Кубка Гагарина позволила Алексею Пешнину не только взять первое место, но и добиться серьёзного отрыва от ближайшего преследователя. А вот Владислав Уткин, лидировавший в дивизионе после финалов конференций, поставил на 4-3 в пользу «Магнитки» и скатился на пятое место. Впрочем, наш корреспондент обошёл самого Сергея Гомоляко, что в некотором роде тоже можно считать победой.

ДИВИЗИОН ТУБОЛЬЦЕВОЙ – 365 «Металлург» — СКА Дарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата» 59 Александр Служаков, обозреватель «Чемпионата» 58 Алексей Бадюков, эксперт КХЛ ТВ 55 Семён Галькевич, корреспондент «Р-Спорт» 54 Михаил Захаров, ведущий «Утреннего шоу» на «Авторадио» 42 Антон Руднев, редактор «Sports.ru» 37 Дарья Миронова, ведущая «Спорт FM» и КХЛ ТВ 32 Александр Рожков, руководитель отдела «Хоккей» «Чемпионата» 28

Вместе со СКА путь к кубку проделала наш очаровательный корреспондент из Санкт-Петербурга Дарья Тубольцева. Пропитавшись чемпионским духом, она выиграла дивизион своего имени, опередив всего на один балл коллегу по «Чемпионату» Александра Служакова. Они, а также Семён Галькевич и Алексей Бадюков в финале отдали предпочтение питерским «армейцам». Однако в целом этот дивизион оказался самым слабым с точки зрения точности прогнозов.

А теперь мы можем объявить победителя! Им стал обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков. Представитель старейшей спортивной газеты страны набрал 66 баллов, опередив Владимира Дехтярёва и Алексея Пешнина, которые заняли места в тройке призёров. В финале победитель поставил на 4-2 в пользу СКА, промахнувшись лишь на одну победу «Магнитки». Впрочем, и на более ранних стадиях чуйка Павла не подводила. Особенно ему удавались прогнозы на серии с участием будущего чемпиона. В двух первых раундах Лысенков точно предугадал счёт в пользу СКА, а в серии с «Локомотивом» и в финале – исход. Кроме того, триумфатор «Предсказамуса» с точностью до счёта обозначил главную сенсацию этого плей-офф – вылет ЦСКА от команды Алексея Кудашова. Заслуженная победа, поздравляем!