15 звёзд из НХЛ, которые приедут на чемпионат мира 2017 года

Кучеров, Хедман, Жиру, Ворачек и другие звёздные игроки НХЛ, которые собираются на чемпионат мира в Германию и Францию.

C 5 по 21 мая в Кёльне и Париже пройдёт чемпионат мира по хоккею. Команды постепенно начали объявлять составы. В частности, стали известны фамилии некоторых хоккеистов из НХЛ, выразивших желание помочь своим сборным на первенстве планеты. Рассказываем о наиболее звёздных игроках.

Россия

н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 23 года

Игр: 74, 85 (40+45) очков, коэффициент полезности: «+13»

«Молнии» не попали в плей-офф на самом флажке. Как только стало известно, что сезон для «Тампы» закончен, тренерский штаб россиян вызвал в сборную России форварда Никиту Кучерова, который в нынешнем чемпионате забросил 40 шайб, едва ли не в одиночку тащив команду в отсутствие травмированного Стивена Стэмкоса. Сам Никита заявил, что пока не знает, сможет ли сыграть в Германии.

в. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 22 года

Игр: 50, процент отражённых бросков: 91,1, коэффициент надёжности: 2,61

Вслед за Кучеровым в сборную России вызвали и вратаря Андрея Василевского. Генменеджер «Тампы» Стив Айзерман, обменяв из команды Бена Бишопа, дал понять, что намерен сделать ставку на молодого голкипера. Василевскому в «Тампе» доверяют, рассчитывают на него и в сборной.

з. Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), 20 лет

Игр: 82, 30 (6+24) очков, коэффициент полезности: «-7»

Отметим и защитника Ивана Проворова. Хоккеист отлично зарекомендовал себя в «Филадельфии» в дебютном сезоне. Главное, что Проворов стал игроком основы, стабильно попадая в стартовый состав. Олег Знарок не мог не обратить на это внимание, поэтому мы увидим Проворова на ЧМ-2017.

Иван Проворов Фото: Reuters

Канада

н. Райан О'Райлли («Баффало Сэйбрз»), 26 лет

Игр: 72, 55 (20+35) очков, коэффициент полезности: «-1»

Не стоит рассчитывать на то, что Канада привезёт на чемпионат мира детский сад и мало кому известных людей. Канадцы способны собрать несколько боеспособных составов. К примеру, вызван ведущий форвард «Баффало» Райан О'Райлли. Он однозначно усилит «кленовых листьев» и создаст массу проблем для соперников.

н. Мэтт Дюшейн («Колорадо Эвеланш»), 26 лет

Игр: 77, 41 (18+23) очко, коэффициент полезности: «-34»

Ждут в сборной Канады и ещё одного известного форварда – Мэтта Дюшейна из «Колорадо». Ходили слухи, что он мог быть обменян в дедлайн, однако североамериканец остался в Денвере. Показатель полезности у Дюшейна удручающий, но не будем забывать, как «лавины» играли в регулярном чемпионате. Последнее место и 278 пропущенных шайб – худший показатель в лиге.

Как только стало известно, что сезон для «Тампы» закончен, тренерский штаб россиян вызвал в сборную России форварда Никиту Кучерова.

н. Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), 21 год

Игр: 82, 53 (16+37) очка, коэффициент полезности: «-14»

Молодая звёздочка «Колорадо» Нэтан Маккиннон тоже должна приехать на чемпионат мира. Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер. Маккиннон в 2015 году в Чехии уже выигрывал титул. Молодая поросль канадцев даст фору многим опытным хоккеистам. А учитывая умение главного тренера Джона Купера работать с молодёжью, от Канады стоит ждать мощной игры.

н. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»), 24 года

Игр: 79, 82 (32+50) очка, коэффициент полезности: «+18»

24-летний нападающий «Виннипега» Марк Шайфли наряду с финном Патриком Лайне стал главной ударной силой «реактивных». Но Лайне замучили травмы, и на чемпионате мира его не будет, а вот его мастеровитый одноклубник туда собирается. Шайфли вполне сгодится на роль центра первого или второго звена Канады, а его ударная мощь поможет «кленовым листьям» побороться за титул.

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н. Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), 29 лет

Игр: 82, 58 (14+44) очков, коэффициент полезности: «-15»

Молодость Канады будет разбавлена опытом. Сборную усилит форвард «Флайерз» Клод Жиру. И это уже более чем серьёзно. Команда Джона Купера будет в числе главных претендентов на титул. Сильнейшей линией «кленовых листьев» привычно станет атака. Жиру — чемпион мира 2015 года и победитель Кубка мира — 2016.

США

в. Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз»), 33 года

Игр: 26, процент отражённых бросков: 92,7, коэффициент надёжности: 2,10

Ховард, как и «Детройт», не может занести нынешний сезон себе в актив. Команда впервые за 25 лет не попала в плей-офф, а американский голкипер много лучился. Приходилось даже набирать форму в АХЛ. Чемпионат мира – хорошая возможность для Ховарда хоть как-то скрасить неудачно сложившийся год. Отправятся на турнир и другие хоккеисты «Ред Уингз» — защитник Дэнни Декайзер и нападающий Дилан Ларкин, а также главный тренер Джефф Блашилл.

н. Ник Бьюгстад («Флорида Пантерз»), 24 года

Игр: 54, 14 (7+7) очков, коэффициент полезности: «-19»

Нападающий «пантер» Ник Бьюгстад тоже остался без плей-офф, да и большой результативностью похвастать не может. Но в сборной всё может стать по-другому. Прежде всего в плане результативности. Бьюгстад уже выступал за сборную США, завоевав бронзовые медали ЧМ-2013. Пришло время сделать шаг вперёд.

У шведов будет сильнейшая оборона на чемпионате мира. Чего стоит приглашение в сборную защитника первой пары «Тампы» Виктора Хедмана.

Швеция

з. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 26 лет

Игр: 79, 72 (16+56) очка, коэффициент полезности: «+3»

У шведов будет сильнейшая оборона на чемпионате мира. Чего стоит приглашение в сборную защитника первой пары «Тампы» Виктора Хедмана, который играет в большинстве, результативен и способен решить исход встречи в самый нужный момент. Хедман – серьёзнейшее усиление для «Тре крунур». По последней информации, в турнире сможет принять участие ещё один защитник - Оливер Экман-Ларссон и форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског.

Виктор Хедман Фото: Reuters

з. Антон Строльман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 30 лет

Игр: 73, 22 (5+17) очка, коэффициент полезности: «+1»

В паре с Хедманом будет играть его давний товарищ по клубу и сборной Антон Строльман. Этот дуэт из «Тампы» будет наводить ужас на соперников. Во-первых, достанется нападающим, а во-вторых – вратарям, так как оба с хорошим броском, результативны, а также способны сыграть жёстко в тело.

Финляндия

н. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), 19 лет

Игр: 82, 49 (24+25) очков, коэффициент полезности: «-1»

В отсутствие Патрика Лайне и Александра Баркова роль лидера сборной Финляндии может взять на себя форвард «ураганов» Себастьян Ахо. 19-летний хоккеист провёл сильный сезон, набрав 49 баллов за результативность. Себастьян занял пятое место в гонке бомбардиров среди новичков лиги.

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Чехия

в. Петр Мразек («Детройт Ред Уингз»), 25 лет

Игр: 50, процент отражённых бросков: 90,1, коэффициент надёжности: 3,04

Если Джимми Ховард отправится в сборную США, то другой голкипер «Детройта» — Петр Мразек – вызван в команду Чехии. Мразек выглядел стабильнее Ховарда и по сути являлся первым номером мичиганского клуба в минувшем регулярном чемпионате. Для чехов это однозначное усиление. Мразек также защищал цвета сборной Чехии на Кубке мира по хоккею, где сыграл два дебютных матча в национальной команде.

Петр Мразек Фото: Reuters

н. Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»), 27 лет

Игр: 82, 61 (20+41) очко, коэффициент полезности: «-24»

К сборной Чехии должен присоединиться и нападающий Якуб Ворачек из «Филадельфии». Его показатель полезности не впечатляет, но атакующим способностям могут позавидовать многие. Такой форвард точно пригодится команде. Он и сам забить может, и на партнёра отдать.