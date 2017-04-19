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175 лет назад 2016
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Ковальчук, Дадонов, Плотников, Белов, Шестёркин — обзор соцсетей СКА
Фото: instagram.com/whitetyson77
Текст: Дарья Тубольцева

Грибы, Шнур, Баста. Как Ковальчук и СКА гуляют три дня

Вице-капитан СКА Илья Ковальчук предложил Питеру гулять три дня по случаю завоевания кубка Гагарина. Хоккеисты призыв товарища услышали.
19 апреля 2017, среда. 19:00. Хоккей
Тимченко: счастье не в деньгах. Должны быть условия, как в СКА
Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА — о втором Кубке Гагарина, переговорах с Калининым, сокращении КХЛ и Чернышенко.

«Между нами тает лёд»

В чемпионской раздевалке СКА программу музыкального сопровождения открыл популярный хит группы «Грибы» «Между нами тает лёд». А на вечеринке в Петербурге музыкальный коллектив выступал уже вживую. Игорь Шестёркин не упустил возможности сделать памятное фото с музыкантами.

С Бастой и L-One

Голкипер СКА также сфотографировался с Бастой, L-One и IOWA. Звёздных гостей на вечеринке было много.

Беловы со Шнуром

Песни группы «Ленинград» звучали в раздевалке СКА весь сезон. Теперь Сергей Шнуров радует своими хитами и на чемпионских вечеринках. Антон и Елена Беловы сфотографировались с любимым исполнителем.

Тихоновы с трофеями

СКА после завоевания кубка Гагарина сезона-2016/17 впервые стал чемпионом России. В семье Тихоновых каждому досталось по кубку.

Серьёзный Плотников

Сергей Плотников даже во время празднования сохраняет серьёзный вид. Под одной из фотографий нападающего СКА комментарий оставила его мама. «Не то слово, ты был на высоте, это общая победа и огромный шанс, ты шёл, шёл и наконец-то дошёл. Ты у нас самый лучший, любимый, рождённый побеждать!» — написала Ирина Плотникова.

Царь-Дадон

На автограф-сессии перед товарищеским матчем Евгению Дадонову подарили вот такую картину. Царский подарок!

«Два года не виделись!»

Илья Ковальчук выложил фото с кубком Гагарина в своём «инстаграме». Питерская команда стала двукратным обладателем трофея. «Два года не виделись», — написал счастливый хоккеист.

Ковальчук и Дацюк – на выход! Как выглядел бы СКА при потолке зарплат
СКА выиграл Кубок Гагарина, примерно вдвое превысив потолок зарплат. Каким бы был состав чемпионов, не будь в КХЛ налога на роскошь?

Счастье в самолёте

СКА бурно отмечал победу уже в самолёте из Магнитогорска. Массажист «армейцев» Сергей Дементьев выставил селфи с Ильёй Ковальчуком. Эмоций в эту ночь не сдерживал никто!

Ротенберги с кубками

После товарищеского матча в «Ледовом» памятное фото с кубками сделал и вице-президент СКА Роман Ротенберг с супругой Галиной.

Дамы с трофеями

Самое красивое же фото с кубками сделали жёны и подруги хоккеистов СКА. «Как на подбор», — написали в комментариях.

Самое красивое в победе. Жёны и подруги игроков СКА
СКА выиграл второй Кубок Гагарина в истории, и с особым рвением «армейцев» из Санкт-Петербурга поддерживали жёны и подруги игроков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК СКА Антон Белов Виктор Тихонов-младший Евгений Дадонов Игорь Шестёркин Илья Ковальчук Роман Ротенберг Сергей Плотников Фото
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