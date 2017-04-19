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Хоккей итоги дня 19 апреля 2017 года, сборная России, НХЛ
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

СКА ведёт переговоры с Калининым. Когда об этом узнает «Авангард»?

Наместников, Проворов и Любимов сыграют со Швейцарией, звёзды НХЛ едут на ЧМ, а «Авангард» ничего не знает о планах СКА по Калинину.
19 апреля 2017, среда. 22:00. Хоккей

Наместников и Проворов сыграют на Еврочеллендже со Швейцарией

На две игры Еврочелленджа против сборной Швейцарии олимпийская сборная России отправится в следующем составе:

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов;

Защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин;

Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачёв, Роман Любимов, Владислав Наместников.

Вратарь Андрей Василевский, защитники Артём Блажиевский, Ярослав Дыбленко, а также нападающие Егор Коршков, Павел Красковский и Кирилл Капризов останутся в УТЦ «Новогорск», где продолжат подготовку к заключительному этапу Евротура. Форвард Никита Кучеров присоединится к команде 24 апреля.

15 звёзд из НХЛ, которые приедут на чемпионат мира 2017 года
Кучеров, Хедман, Жиру, Ворачек и другие звёздные игроки НХЛ, которые собираются на чемпионат мира в Германию и Францию.

Переляев может пропустить четвертьфинал ЮЧМ со словаками

Защитник первой пары юниорской сборной России Семён Переляев может пропустить четвертьфинал турнира против команды Словакии. В среду игрок обороны не смог завершить тренировку из-за повреждения.

«На тренировке обратили больше внимания на игру в неравных составах, построение обороны. У Семёна Переляева есть подозрение на травму, но надеемся, что всё будет нормально. Кое-что посмотрели из игры словаков, будем ещё разбирать. Дорога до Попрада заняла 30 минут, это немного, но всё равно… Завтра не получится провести раскатку, потому что, как вернёмся, уже обратно ехать на игру. В нынешней ситуации отсутствие раскатки — это нормально, потому что на льду мы уже не меньше недели, не было ни одного выходного», — сказал главный тренер команды Сергей Голубович.

По Калинину в «Авангард» не обращались

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил, что СКА не обращался в клуб по поводу приобретения прав на нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Калинина. Форвард, выступающий в настоящее время в системе канадской команды, является воспитанником омского клуба. Ранее президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что клуб ведёт переговоры о возвращении форварда из НХЛ.

«На нас никто по поводу Сергея Калинина не выходил. Это наш игрок, к нам насчёт его приобретения никто не обращался. Тут комментировать нечего. Ничего не нужно высасывать. Когда от СКА придёт предложение, тогда и буду комментировать», — сказал Шалаев «Чемпионату».

Каменский не слышал о своём назначении на пост президента КХЛ

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном уходе Дмитрия Чернышенко с поста президента лиги и своём назначении на эту должность.

«Честно говоря, я не слышал об этом. Думаю, что это всё кто-то выдумал. Наверное, у этого журналиста надо спросить, он это написал. Я лично об этом не слышал, у нас всё нормально. Работа идёт, есть перспектива на будущее», — сказал Каменский «Чемпионату».

Коварж и Филиппи усилят сборную Чехии

На следующей неделе к сборной Чехии присоединятся четыре хоккеиста. Речь идёт о защитнике Якубе Киндле, а также нападающих Якубе Врачеке, Яне Коварже и Томаше Филиппи. Кидл в сезоне-2016/17 провёл 39 матчей за «Флорида Пантерз» в НХЛ — на его счету 4 голевых паса в регулярном чемпионате. Ворачек провёл за «Филадельфия Флайерз» 82 матча и набрал в них 61 очко. Коварж и Филиппи в составе «Магнитки» уступили в финале розыгрыша Кубка Гагарина СКА. На счету Коваржа 88 очков в 77 матчах, Филиппи набрал 32 очка в 76 матчах.

Нападающий «Аризоны Койотс» Тобиас Ридер сыграет за сборную Германии на чемпионате мира. В сезоне-2016/17 Ридер провёл в Национальной хоккейной лиге 80 матчей регулярного чемпионата и набрал в них 34 (16+18) очка при показателе полезности «-8».

Нападающий «Флорида Пантерз» Денис Мальгин получил приглашение в сборную Швейцарии. Нападающий американской команды присоединился к национальной команде. Также состав сборной пополнил Филипп Фюрер из «Лугано». Мальгин в текущем сезоне провёл в Национальной хоккейной лиге 47 матчей регулярного чемпионата и набрал в них 10 (6+4) очков при показателе полезности «-5». В АХЛ хоккеист провёл 15 матчей и набрал в них 12 (3+9) очков при показателе полезности «+6».

Ландеског, Экман-Ларссон и Сёдерберг усилят шведов

Трое хоккеистов команд Национальной хоккейной лиги усилят сборную Швеции на ЧМ-2017. Речь идёт о защитнике Оливере Экман-Ларссоне, а также нападающих Карле Сёдерберге и Габриэле Ландескоге.

Экман Ларссон провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них 39 очков. Ландеског принял участие в 72 матчах «регулярки» НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и набрал в них 33 очка. Одноклубник Ландескога Сёдерберг набрал 14 очков в 80 матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК СКА Валерий Каменский Владислав Наместников Иван Проворов Сергей Голубович Сергей Калинин U18 — Хоккей Обзор главных хоккейных событий дня ЧМ-2017
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