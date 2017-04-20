Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Свечников
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

А. Свечников: хочу быть как брат, а о первом номере драфта НХЛ не думаю

Российский хоккеист Андрей Свечников – о жизни в США, драфте НХЛ-2018, общении с братом Евгением и выступлении за сборную России.
20 апреля 2017, четверг. 08:00. Хоккей
Справка «Чемпионата»

Андрей Свечников
Родился 26 марта 2000 года в Барнауле.
Хоккеем начал заниматься в школе местного «Мотора», затем семья переехала в Балашиху, а потом в Казань. Летом 2016 года Свечников уехал из «Ак Барса» в клуб USHL «Маскегон Ламберджекс».
В составе юниорской сборной России Свечников стал бронзовым призёром и лучшим бомбардиром юношеских Олимпийских игр в 2016 году. В сезоне-2016/17 был назван лучшим новичком USHL.

В эти дни в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес проходит юниорский чемпионат мира. Для 17-летнего Андрея Свечникова этот турнир второй в карьере, в прошлом сезоне, будучи младше большинства игроков на два года, он сыграл на мировом форуме в Гранд-Форксе. Сезон-2016/17 русский NextOne и главный фаворит драфта НХЛ-2018 провёл в Северной Америке, выступая за клуб USHL «Маскегон». В интервью «Чемпионату» он рассказал о начале своей карьеры, времени в системе «Ак Барса», помощи родителей и общении с братом Евгением, который дебютировал в нынешнем сезоне в НХЛ в составе «Детройта».

«Стараюсь не слушать разговоры про следующий драфт. Моё дело работать»

— Как настроение у команды перед четвертьфиналом со словаками?

— У всех хорошее настроение, все ребята хотят играть, показать себя. Все должны выкладываться на все сто процентов.

— Это второй чемпионат мира для многих ребят. На прошлом многие не понимали, куда попали, учитывая, что в последний момент пришлось ехать на турнир вместо юниорской сборной Виталия Прохорова?

— Конечно, я на два года младше был, кто-то на один. Сейчас легче, хотя в чём-то ощущения схожие. Но сейчас уже наш год, мы должны быть лидерами.

— Матч с американцами (4:5) на групповом этапе стал для вас самым запоминающимся? Против этой команды вы много играли в сезоне.

— Против них морально тяжело играть, они очень хорошо меня уже изучили. Конечно, нужно всегда придумывать что-то новое и находить новые возможности.

Жукова пробили, Свечникова закрыли. Как США разобрались с Россией
На чемпионате мира юниорская сборная России проиграла американцам, а легионеры из USHL Свечников и Жуков провели неудачный матч.

— Нет никакого сожаления, что прошлым летом приняли решение поехать в США?

— Конечно нет. Хороший сезон провёл, получил много опыта, неплохая лига, отличная команда, замечательные тренеры. Сам переезд спонтанно получился, мне предложили, и я согласился.

Фото: fhr.ru

— Не обидно, что в плей-офф не получается сыграть сейчас?

— Надеюсь, что ребята из моей команды вытащат серию, и я после чемпионата мира вернусь к ним. Изначально была договорённость, что я поеду на чемпионат мира. Немного обидно, что пропускаю плей-офф сейчас, но сборная – это сборная.

— Как обустроились в Маскгегоне?

— Всё нравится, живу в квартире, все условия для хоккея – много льда. Тихий город, было тяжело с языком, приходилось заставлять себя учиться, но сейчас всё лучше.

— С родителями живёте? Насколько это важно, ведь ребята в канадских лигах живут в других семьях?

— С мамой живу. Это важно, от неё большая поддержка, когда что-то не получается. Приходишь домой, и всё готово, еда есть, и не нужно ни о чём думать. С американской едой больше сталкиваюсь на выездах, но и к ней уже привык.

— Как приняли в команде, от вас всё-таки большие ожидания?

— Все команды хорошо принимают новичков, отличные парни у нас.

— Вас уже давно называют одним из главных фаворитов следующего драфта НХЛ, не мешают эти разговоры?

— Стараюсь не слушать. Моё дело работать.

Русский Next One, новый Нидеррайтер, младший Строум и ещё 7 звёзд ЮЧМ-2017
Младший Свечников, третий из братьев Строум, швейцарский самородок Хишир и другие звёзды юниорского чемпионата мира 2017 года в Словакии.

— Но со скаутами наверняка уже общались?

— Вообще ни с кем ещё не общался.

— Про вашего генерального менеджера Джона Ванбисбрука говорят, что у него жёсткий характер, может и накричать после поражений.

— Он хороший человек, с ним можно найти общий язык. Известный вратарь, играл в НХЛ, все уважают его. Не сказал бы, что он строгий, если скажет, то значит, так и будет.

«Чуть-чуть обидно, что не смог побывать на первой игре брата в НХЛ»

— Как часто видитесь с братом по ходу сезона?

— Если он на выезд не уезжает с командой, то раз в неделю точно. Если наши выходные совпадают, то обязательно видимся. Ездим друг к другу. Между Маскегоном и Гранд-Рапидсом, где он играет в фарме «Детройта», всего 30 минут езды. Мама тоже ездит к нему, помогает, готовит. У него тоже всё хорошо, отличный сезон, а теперь плей-офф начинается.

— Не обидно, что не удалось живьём увидеть его дебют в НХЛ?

— Чуть-чуть обидно, мог побывать на его первой игре в НХЛ, но так получилось, что был уже здесь, готовился к чемпионату мира. Кстати, Детройт тоже близко, всего в двух часах от Маскегона.

— Вы же были на драфте, когда Евгения выбрал «Детройт»?

— Да, посмотрел, что это такое. Тоже опыт для меня, мне придётся когда-то это ощутить. Было классно.

— Хотелось бы, чтобы тоже «Детройт» выбрал?

— Пока не знаю, посмотрим.

Ну, кроме брата, не было таких явных кумиров в детстве. Конечно, хотел быть как брат, дай бог, так и будет.

— Есть же желание поиграть вместе с братом ?

— Да-да, может быть, такое и получится. С детства мечтали играть в одной тройке – это мечта любых братьев.

— Часто Евгений подсказывает какие-то моменты?

— У него больше опыта, поддерживает в любой ситуации. Хорошо, когда есть старший брат. Пару матчей моих смотрел, два раза на тренировку приходил и со мной катался. Подсказывал, над чем надо работать, где что-то изменить, это такие обычные вещи.

— А вы ему?

— Если смотрю его игру, то скажу после, что мне не понравилось. Может, тоже слушает меня.

«Кажется, не было другого выбора в жизни, кроме хоккея»

— За год соскучились по дому, по России?

— Конечно, у меня ещё отец в России, скучаю по друзьям, по самой России.

— Отцу тяжелее всего, все вы уехали.

— Да, никого нет дома… Приезжал к нам на Новый год, пробыл месяц, и мы хорошо время провели.

— Понятно, где в следующем сезоне будете играть?

— Пока нет.

— Был ли другой вариант, чем заниматьсяв жизни, кроме хоккея?

— Я уже не помню, но мне кажется, и не было вообще другого выбора. У меня старший брат, я буду повторять за ним, как любой брат. С трёх лет начал заниматься, но на коньки уже в два года встал, то месяц катался, то не катался.

— В Барнауле часто бываете?

— Редко, за шесть лет туда ни разу не ездил. Когда мне было девять лет, мы уехали, сначала год в Балашихе прожили, а потом уже в Казань.

— Что вспоминаете про время в «Ак Барсе»?

— Всё пролетело быстро, лучшее время, возраст запоминающийся. Всё нравилось, шикарный город, шикарный клуб, я играл в «Ак Барсе», были все условия. Отличная база, тренеры, персонал все работают хорошо.

— Сейчас в сборной, наверное, не хватает Александра Хованова?

— Мы с ним много играли, с ним было бы ещё лучше. Может быть, через год сыграем вместе уже по своему году.

Фото: fhr.ru

«У кого с головой нормально, он сразу понимает, хочет ли играть»

— Как проводите свободное время?

— Его нет. Есть один выходной в понедельник после игр, с мамой в ресторан максимум сходим. Всё на тренировки уходит: прихожу в семь вечера, потом отдыхаю и уже спать.

— Двухразовые тренировки?

— Два льда и одна земля в день.

— И сами ещё, когда есть возможность, тоже занимаетесь?

— Ну да, когда как, могу велосипед покрутить или пойду поработаю над броском.

— Слышал, что здесь на юниорском чемпионате мира после пятичасового переезда из Братиславы вы и часть ребят пошли на лёгкую тренировку, хотя занятий с командой в этот день не было.

— Нужно всегда быть в тонусе, всегда нужно поддерживать себя.

— Немного удивительно для молодого хоккеиста, все в основном с возрастом это понимают.

— У кого с головой всё нормально, он сразу понимает, хочет ли играть. Если да, то будет делать всё для этого.

— Плюс влияние брата?

— Брат тоже помогает, когда что нужно сделать, как работать.

Мне кажется, и не было другого выбора, кроме хоккея. У меня старший брат, я буду повторять за ним, как любой брат. С трёх лет начал заниматься, но на коньки уже в два года встал, то месяц катался, то не катался.

— Как во время выездов время проводите? Приставка?

— В приставку не играю, лучше поспать лишние часа два. Нужно хорошо восстанавливаться.

— Книги?

— Книжки читаю, в основном детективы.

— На английском?

— На английском не читаю пока. За год стало лучше с языком, но не сказать, что хорошо или плохо. Понимаю многое.

— Интервью спокойно можете дать?

— Интервью ещё рано, пока стесняюсь.

— А с учёбой как дела?

— 9 классов закончил, сейчас в колледже в Россию учусь, летом экзамены приеду сдавать. Вроде успеваю.

«Хотел быть как брат. Ещё лучше? Мы одинаковые»

— Вы очень много играли за ребят, которые на год старше, насколько тяжело каждый раз переключаться?

— Это тяжело на самом деле, борьбы больше, скорости выше. Спасибо тренерам, что дали мне эту возможность, это отличный опыт, который позволяет расти.

Свечников и «Динамо» как базовый клуб. Кто сыграет за Россию на ЮЧМ?
Без травмированного Костина, с русским Next One Свечниковым и «Динамо» как базовым клубом – такой будет сборная России на ЮЧМ в Словакии.

— Что помните о прошлом юниорском чемпионате мира в США?

— Спонтанной получилась поездка, ощущения самые приятные. Самым ярким моментом, наверное, стали мои голы, был самым молодым, кто забивал на этом уровне. С командой неплохо сыграли, да, проиграли финнам в четвертьфинале, но это был хороший матч.

— На кого равнялись в детстве помимо брата?

— Ну, кроме брата, не было таких явных кумиров. Конечно, хотел быть как брат, дай бог так и будет.

— Ещё лучше стать же можно?

— Да мы одинаковые (смеётся).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Ак Барс Андрей Свечников Евгений Свечников U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
20 апреля 2017, четверг
08:10 «Анахайм» вышел в полуфинал конференции, обыграв «Калгари» в 4-м матче серии
07:37 «Миннесота» победила «Сент-Луис» и продлила серию
05:24 «Оттава» с минимальным счётом обыграла «Бостон» и повела 3-1 в серии
04:52 Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии
00:55 Каллен: «Коламбус» выбегает на матчи с огромной скоростью, изо всех сил
00:23 Торторелла: Бобровский — позвоночник «Джекетс», он сделал важнейшие сейвы
19 апреля 2017, среда
23:52 Кассиан: поражение со счётом 0:7 тяжело принять, но завтра вновь взойдёт солнце
23:18 Овечкин: Комаров играет грязновато, лезет под кожу, но это не имеет значения
22:49 Сборная Канады назвала 18 игроков, которые поедут на ЧМ-2017
22:33 Дебур: «Эдмонтон» допускает вольности в силовом хоккее, «Шаркс» его наказали
22:04 Нападающий Джек Айкел сыграет за США на ЧМ-2017
21:46 Форвард «Эдмонтона» Пульюярви отправился в расположение сборной Финляндии
21:26 Галуцен: вопрос по вратарю «Флэймз» на четвёртый матч будем решать перед игрой
21:03 Форварду «Ойлерз» Драйзайтлю сегодня предстоит слушание за колющий удар
20:36 Льюис: Степанов отчислен из тренировочного лагеря, но двери я не закрываю
20:21 Нэш: «Рейнджерс» сделали выводы из прошлых игр и сыграли хорошо
19:50 Cтартуют финальные игры всероссийского детского турнира ŠKODA Junior Cup
19:23 Лингле: смогу усилить атаку сборной Беларуси, помочь забросить несколько шайб
19:04 Наместников и Проворов сыграют за олимпийскую сборную в матчах со Швейцарией
18:50 Виньо: Бучневич был хорош перед игрой, поэтому смело поставил его в основу
18:24 Зибанеджад: «Рейнджерс» сделали хорошее заявление, чтобы показать, чего мы стоим
17:54 Кэссиди: всё идёт удачно, если забиваешь первым, гол придаёт сил
17:40 Голубович: у Переляева подозрение на травму, надеемся, что сможет сыграть
17:28 Хара: на дополнительной тренировке «Бостон» отшлифует некоторые моменты
16:53 Витолиньш: каждый хоккеист СКА подтянул на уровень выше свою слабую сторону
16:49 Макдэвид: сегодняшний матч прошёл мимо «Эдмонтона»
16:10 Экман-Ларссон, Ландеског и Сёдерберг сыграют за сборную Швеции на ЧМ-2017
15:54 Стась — капитан сборной Беларуси на ЧМ-2017, Павлович и Денисов — ассистенты
15:31 Тобиас Ридер усилит сборную Германии на ЧМ-2017
15:22 Кутюр: в плей-офф нужно выигрывать каждую игру
15:05 Ворачек, Киндл, Коварж и Филиппи присоединятся к сборной Чехии
14:52 Форвард «Флориды» Мальгин присоединился к сборной Швейцарии
14:48 Павелски: «Сан-Хосе» выстроил игру так, как это было нужно
14:43 Курбатов: ФХР будет поддерживать клубы ВХЛ своими силами
14:05 Аткинсон: значимость этой победы огромна для «Коламбуса». Нам нечего терять
13:51 Гатиятулин считает, что возвращение игрока уровня Кузнецова в КХЛ — фантастика
13:31 Шалаев: в «Авангард» насчёт приобретения Калинина никто не обращался
13:16 Каменский: я могу заменить Чернышенко? Не слышал об этом, в КХЛ всё нормально
13:12 «Спартак» продлил контракт с нападающим Куваевым
13:06 Кит: провести хороший матч, захватить инициативу — таков план «Чикаго»
13:06 Салливан: давайте отдадим должное «Коламбусу», они играли хорошо
13:04 Лучич: не время паниковать, «Ойлерз» не надо обвинять себя или сомневаться
13:02 «Сибирь» продлила двусторонние контракты с четырьмя молодыми игроками
12:56 Гатиятулин: хочется создавать «Трактор» не только на сезон, но и на перспективу
12:23 Защитник Стасенко остаётся в «Северстали»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+