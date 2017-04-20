Кто возглавит ЦСКА и трансферы с НХЛ. 12 интриг межсезонья КХЛ

Уедут ли Шипачёв и Дадонов в НХЛ?

«В прошлом сезоне несколько команд НХЛ кружили вокруг опытных игроков из КХЛ Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова. Тогда они не отправились играть за рубеж. Случится ли это в нынешнем году? «Золотым рыцарям» просто необходима серьёзная сила в линии нападения, поэтому «Лас-Вегас» может предпринять очень серьёзные попытки заполучить себе этих российских форвардов», — отмечал в марте обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман. Однако с тех пор многое поменялось, и дело даже не в победе СКА в Кубке Гагарина. НХЛ заявила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду – чем не повод остаться в России для многих игроков, которые планировали переехать за океан?

Где окажется Ковальчук?

Контракт Ильи Ковальчука, который успел завоевать в СКА два кубка Гагарина, истекает по окончании сезона. Никаких конкретных заявлений о том, где продолжит карьеру 34-летний форвард, не поступало.

«Останутся ли Ковальчук, Шипачёв и Дадонов? Мы будем с ними разговаривать, предлагать сыграть на Олимпиаде. Потом посмотрим. Захотят ли они уехать и не сыграть или останутся с нами в клубе. Я очень надеюсь, что они останутся», — рассказал президент СКА Геннадий Тимченко. Нынешний сезон стал для Ковальчука сверхуспешным. Нужна ли в такой ситуации смена обстановки, решать только самому игроку.

«НХЛ заявила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду – чем не повод остаться в России для многих игроков, которые планировали переехать за океан?»

Кто может вернуться в КХЛ из-за океана?

Сразу после того как НХЛ объявила о решении не принимать участия в Олимпиаде, начались разговоры о том, кто из игроков мог бы вернуться в Россию из Северной Америки. ЦСКА, например, был бы не прочь заполучить обратно в состав Зайцева, Любимова, Марченко и Григоренко. Однако состоится ли возвращение кого-то из энхаэловцев на родину, покажет время.

Кто возглавит ЦСКА?

После отставки Дмитрия Квартальнова появились слухи о том, что в «армейский» клуб может вернуться Вячеслав Быков. Такое решение готовы были дружно поддержать болельщики. Однако ближе к концу марта образовалась новая кандидатура – Андрей Николишин, и о нём заговорили как о претенденте №1 на пост наставника ЦСКА. С тех пор прошло уже три недели, но москвичи по-прежнему без главного тренера.

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Останутся ли игроки НХЛ без Олимпиады?

Казалось бы, решение о том, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, уже принято. Однако президент ИИХФ Рене Фазель очень дипломатично продолжает намекать на то, что точка в этой ситуации ещё не поставлена. Для КХЛ это принципиально важный момент: будет ли у игроков, оставшихся по эту сторону океана, привилегия сыграть на Олимпиаде, если Северная Америка подтвердит свои намерения?

После отставки Дмитрия Квартальнова появились слухи о том, что в «армейский» клуб может вернуться Вячеслав Быков.

Ждёт ли КХЛ сокращение?

В следующем сезоне в лиге не будет «Медвешчака», а в конце марта появилась информация, что календарь на будущий сезон будет верстаться исходя из 26 команд-участниц. «Совет директоров лиги, рассматривая заявочные документы клубов, примет во внимание различные факторы. Будет оценен уровень зрительского интереса к матчам клуба, качество и рейтинг телетрансляций с его домашней арены, спортивные результаты клуба за время его выступлений в КХЛ», — говорится в заявлении лиги. Некоторые факторы выглядят достаточно расплывчатыми. Речь шла о невключении в состав участников КХЛ на будущий сезон «Югры» и новокузнецкого «Металлурга», однако с тех пор никакой дополнительной информации не поступало. В любом случае, в конце апреля – мае ситуация прояснится.

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Как будет выглядеть календарь олимпийского сезона?

Уже сейчас известно, что начало сезона-2017/18 будет рекордно ранним. Первый матч состоится 21 августа. А с 9 по 25 февраля пройдут Олимпийские игры в Пхёнчхане. Сколько матчей будет сыграно в новом сезоне? Какие паузы нас ожидают? Календарь олимпийского сезона – всегда головная боль для его составителей и интрига для болельщиков и специалистов.

Найдёт ли работу Дмитрий Квартальнов?

Система Дмитрия Квартальнова за три сезона не принесла ЦСКА Кубок Гагарина. Сразу после отставки специалиста появилась информация о нескольких клубах, которые может возглавить Квартальнов. Среди них был и «Авангард», который в результате остановился на кандидатуре Андрея Скабелки, ходили слухи об «Ак Барсе» и даже «Сибири». Но на данный момент тренер, который привёл ЦСКА к званию чемпиона России, остаётся безработным. И, учитывая нынешнюю ситуацию на тренерском рынке, может начать в этом статусе следующий сезон.

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Рискнёт ли кто-то из клубов пригласить Андрея Разина?

Андрей Разин – необычайно харизматичный специалист, который в плане спортивных результатов пока оставил в КХЛ неоднозначный след. «Автомобилист» после его ухода не преобразился, а можно ли было совершить прорыв в «Югре» — вопрос философский. Тем не менее Разин запомнился жёсткими методами управления командой, а также откровенными пресс-конференциями, которые многим руководителям клубов придутся не по нраву.

Продлит ли «Магнитка» контракт с Зариповым?

«В этой жизни, и тем более на хоккейной площадке, возможно всё. Невозможно только закрыть Мозякина и Зарипова», — сказал недавно Фёдор Канарейкин. «Знаете, если посмотреть, как сейчас молодёжь тренируется, она никогда не будет наступать на пятки Зарипову и Мозякину. Она их никогда не догонит», — а это уже слова Владимира Крикунова. У «короля хет-триков» Даниса Зарипова по окончании сезона истекает контракт. Сохранится ли в Магнитогорске убойная связка? Напомним, что Данису Зарипову исполнилось 36 лет, столько же Сергею Мозякину, у которого ещё год контракта. И «Металлургу» самое время задуматься о том, что лидеры, завоевавшие с командой два кубка, не вечны.

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Каким будет «Куньлунь» с Майком Кинэном?

Большим количеством громких приобретений в последнее время отметился китайский футбол. Теперь к нему присоединяется и хоккей Поднебесной – ведь «Куньлунь» в следующий сезон поведёт не кто иной, как Майк Кинэн. Железный Майк пришёл уже не на пустое в плане хоккея место, каким оно было год назад. Среди задач обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина – пройти первый раунд плей-офф, а также воспитать поколение китайских игроков для сборной.

У «короля хет-триков» Даниса Зарипова по окончании сезона истекает контракт. Сохранится ли в Магнитогорске убойная связка?

«У нас есть пять лет на то, чтобы найти 25 игроков. И у нас будет из чего выбрать. Многие выходцы из Китая играют в молодёжных хоккейных лигах Канады, какая-то часть – в профессиональных хоккейных лигах Северной Америки, есть даже пара человек в НХЛ. Все они у нас на карандаше. И с их помощью мы за пять лет справимся», — Кинэн настроен оптимистично. Напомним, что в 2022 году Пекин примет зимнюю Олимпиаду.

Амнистирует ли лига Рыспаева?

В предыдущем межсезонье КХЛ пошла на беспрецедентные меры, пожизненно дисквалифицировав тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева. С тех пор вокруг этой ситуации прошло множество споров, сам игрок надеялся на возможную амнистию. Если лига решит сменить гнев на милость, то это произойдёт в предстоящем межсезонье, дальше в таком шаге уже не будет смысла. «В клубе сказали, что ситуация должна устаканиться и разрешиться. Посмотрим, как будут развиваться события к следующему сезону. Если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, я уеду», – заявил Рыспаев. Причём ехать дисквалифицированный ИИХФ игрок собрался в Северную Америку.