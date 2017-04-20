Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Судьба чемпионов России 2007 года в составе магнитогорского «Металлурга»
Фото: photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Партиец, сменщик Раска и главный тренер. Судьба чемпионов «Магнитки»—2007

Рассказ о судьбах игроков магнитогорского «Металлурга»—2007 продолжает сериал о командах, становившихся чемпионами России.
20 апреля 2017, четверг. 14:05. Хоккей

В сезоне-2006/07 победителем регулярного чемпионата стал казанский «Ак Барс», а вот истинным чемпионом – магнитогорский «Металлург», выигравший серию плей-офф. Именно перед тем чемпионатом из состава уральского клуба во время зарубежных предсезонных сборов сбежал лидер команды Евгений Малкин, так что год для команды начался со скандала.

После неудачного старта, когда к девятому туру команда занимала 10-е место, со своего поста был уволен и канадский тренер «Магнитки» Дэйв Кинг. Иностранного специалиста заменил его помощник Фёдор Канарейкин. Многие не увидели логики в такой замене, однако итоговый триумф «сталеваров» расставил всё по своим местам.

Вратари

Антон Худобин

Уроженец Усть-Каменогорска начинал карьеру именно в «Магнитке». Дебют Худобина в чемпионате России в составе «Металлурга» состоялся в сезоне-2004/05. В чемпионский год провёл три матча в плей-офф. Сейчас выступает в НХЛ за «Бостон Брюинз».

Трэвис Скотт

Помимо титула чемпиона России завоевал аналогичное звание в Германии и Австрии. Также канадец успел поиграть в челябинском «Тракторе». Скотт — человек, во многом благодаря которому «Металлург» стал чемпионом России в 2007 году. В каждом из трёх проведённых сезонов в составе «сталеваров» Скотт показывал выдающуюся игру, а вот в Челябинске у Скотта не получилось.

Трэвис Скотт

Трэвис Скотт

Фото: photo.khl.ru
Совладелец «Вегаса» и тренер НХЛ. Что стало с чемпионами «Динамо»-1993?
Рассказ о судьбах игроков «Динамо»-1993 открывает сериал о командах, становившихся чемпионами России.

Илья Проскуряков

Играл за «Металлург» вплоть до 2011 года, после чего выступал за ЦСКА, немного за «Трактор» и «Адмирал». В настоящее время играет под руководством Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо», куда был обменян из Владивостока на Никиту Филатова.

Защитники

Ринат Ибрагимов

Очередной уроженец Усть-Каменогорска в российском хоккее. Посвятил карьеру «Металлургу», в КХЛ прилично поиграл в «Югре». Выступал за ханты-мансийцев и по ходу завершившегося сезона, перебравшись туда из «Сочи». Однако в России не доиграл, переехав выступать в Словакию за хоккейный клуб из Попрада.

Агент Малкина и риелтор. Что стало с чемпионами «Лады»-1994?
Рассказ о судьбах игроков «Лады»-1994 продолжает сериал о командах, становившихся чемпионами России.

Василий Турковский

Воспитанник саратовского хоккея даже после 40 лет тренировался в родном городе с командой «Кристалл-Юниор» и был заявлен защитником, там же работал сначала главным тренером, а затем и ассистентом.

Алексей Литвиненко

Нет ничего удивительного в том, что Литвиненко, который тоже родился в Усть-Каменогорске, в последнее время играл в Казахстане за «Барыс». Регулярно призывался в национальную сборную, а после «Барыса» перешёл в «Номад». Официально о завершении карьеры не объявлял.

Бизнесмены и легенда «Сан-Хосе». Что стало с чемпионами «Динамо»-1995?
Тренер по следж-хоккею, легенда «Сан-Хосе», скаут ЦСКА, ассистент Воробьёва — судьбы игроков из чемпионского состава «Динамо»-1995.

Владимир Маленьких

Тольяттинский воспитанник и по сей день является хоккеистом «Лады». Капитан команды вместе с ней выступает в Континентальной лиге. В «Магнитке» за шесть проведённых сезонов завоевал золотые и дважды бронзовые награды чемпионатов страны.

Владислав Бульин

Двукратный чемпион России. Родился в Пензе, где и заканчивал играть в хоккей на профессиональном уровне. Сейчас работает тренером команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска, помогает Алексею Ждахину. В финале ВХЛ торпедовцы уступили балашихинскому «Динамо».

Кроликовод и тренер женской команды. Что стало с чемпионами «Лады»-1996?
Тренер сборной России, хоккейный агент и директор компании по разведению кроликов. Кем стали чемпионы России 1996 года в составе «Лады»?

Виталий Атюшов

Опытнейший российский защитник, чемпион мира в составе сборной России. Был капитаном «Металлурга», а сейчас выступает за хабаровский «Амур», в котором выполняет аналогичную роль.

Виталий Атюшов

Виталий Атюшов

Фото: photo.khl.ru

Евгений Варламов

Перед началом сезона-2003/04 Евгений стал игроком магнитогорского «Металлурга». В 2007 году поднялся на высшую ступень пьедестала почёта чемпионатов страны. Всего в составе уральцев Варламов выступал на протяжении восьми сезонов. В КХЛ заканчивал играть в «Торпедо». Завершил карьеру. Живёт в Старой Руссе.

Александр Селуянов

Родился в Уфе, в настоящее время свободный агент. Последним клубом Селуянова был екатеринбургский «Автомобилист». В 2007 году стал чемпионом страны в составе «Металлурга», добавив к этому бронзовые награды российских первенств, а также показав отличные результаты на европейской арене. Принимал участие в матче легенд «Металлурга», посвящённом 60-летию магнитогорского хоккея.

Роковой выстрел из охотничьего ружья. Судьба чемпионов «Торпедо»-1997
Рассказ о судьбах игроков ярославского «Торпедо»-1997 продолжает сериал о командах, становившихся чемпионами России.

Антон Полещук

Нынче играет в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник». В КХЛ выступал за «Амур», «Адмирал» и «Авангард». Ну а главным достижением уроженца Сургута является чемпионство с «Магниткой» в 2007 году.

Евгений Бирюков

Чемпион мира 2012 года в составе сборной России. Один из главных долгожителей клуба, неизменно выступавший за «Металлург» и выигравший с ним два Кубка Гагарина. По-прежнему играет в Магнитогорске, недавно участвовал в финальной серии со СКА.

Тренер по теннису и спортивный босс ЦСКА. Судьба чемпионов «Ак Барса»-1998
Спортивный директор ЦСКА, тренер по теннису, инспектор МВД, помощник Билялетдинова – судьба игроков из чемпионского состава «Ак Барса»-1998.

Вячеслав Завальнюк

Киевлянин после завершения игровой карьеры работал в качестве генерального менеджера киевского «Сокола», сборной Украины и находился на должности вице-президента ФХУ.

Нападающие

Максим Мамин

Центральный нападающий владивостокского «Адмирала». Ранее помимо «Металлурга» играл в ВХЛ, а также в КХЛ за подольский «Витязь». Успел побывать в Уфе и Челябинске. Обладатель кубка Харламова в составе молодёжной команды «Стальные Лисы» в сезоне-2009/10.

Алексей Тертышный

Работал в тренерском штабе китайского новичка КХЛ «Куньлунь Ред Стар» у Владимира Юрзинова-младшего. Переехал в Пекин из Ханты-Мансийска, где трудился главным тренером команды МХЛ «Мамонты Югры». Большую часть карьеры игрока посвятил «Металлургу», «Трактору» и «Ак Барсу».

Жертва воров и утонувший в озере. Судьба чемпионов «Магнитки»-1999
Жертва грабителей, утонувший в озере, президент федерации и генменеджер сборной — судьбы чемпионов магнитогорского «Металлурга» -1999.

Эдуард Кудерметов

Отдав родной Казани 10 сезонов, Эдуард перебрался в Магнитогорск, где вторично стал чемпионом страны. Ушёл из хоккея в 2008 году — последним клубом казанского снайпера стал столичный «Спартак». Перебравшись в Москву, сменил хоккей на большой теннис: самостоятельно тренировал младшую дочь Полину и добился отменных результатов у старшей Вероники, которая стала победительницей 16 турниров ITF.

Дмитрий Пестунов

Начинал карьеру в Магнитогорске, сейчас играет в КХЛ за челябинский «Трактор». Чемпион России в составе «Металлурга», двукратный обладатель кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Сгоревший от меланомы и зять Билялетдинова. Судьба чемпионов «Динамо»-2000
Главный тренер «Локомотива», эксперт на ТВ, зять Билялетдинова, покоритель Сахалина и жертва меланомы – судьба чемпионов «Динамо»-2000.

Николай Кулёмин

Дебютировал за основной состав «Металлурга» в сезоне-2005/06 и был признан лучшим новичком сезона. Один из звёздных воспитанников команды, переехавших в НХЛ, как и Евгений Малкин. Кулёмин долгое время играет в нападении «Айлендерс», вызывается в сборную России. Двукратный чемпион мира.

Ян Марек

Во время его выступлений за сборную Чехии попал под пристальное внимание руководства «Магнитки». В сезоне-2006/07 стал чемпионом России, забив ключевую шайбу в решающем матче финальной серии с «Ак Барсом». Погиб вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта.

Главный скаут ЦСКА и президент «Барыса». Судьба чемпионов «Магнитки»-2001
Рассказ о судьбах игроков магнитогорского «Металлурга»-2001 продолжает сериал о командах, становившихся чемпионами России.

Руслан Нуртдинов

Воспитанник уфимского хоккея. После выступления в Череповце Нуртдинову поступило предложение от «Металлурга». Покинул Магнитогорск уже в качестве чемпиона страны. Завершил карьеру после выступления за «Спутник». Пробовал баллотироваться в горсовет Уфы от партии «Зелёные». Исполнительный директор в Объединённой федерации хоккея Башкирии.

Руслан Нуртдинов – воспитанник уфимского хоккея, завершил карьеру после выступления за «Спутник». Пробовал баллотироваться в горсовет Уфы от партии «Зелёные».

Игорь Величкин

Сын первого вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина. Помимо «Магнитки» выступал за «Трактор», «Витязь», «Автомобилист». Звёзд с неба никогда не хватал. Прошлый сезон отыграл за «Куньлунь».

Игорь Величкин

Игорь Величкин

Фото: photo.khl.ru
Глава профсоюза и добытчик нефти. Что стало с чемпионами «Локомотива»-2002?
Телевизионный эксперт, глава профсоюза игроков КХЛ, нефтяник и хоккеист французского «Бордо» — судьба чемпионов «Локомотива»-2002.

Ярослав Кудрна

В «Металлург» перебрался из «Тршинца». Стал в составе уральцев чемпионом страны, а в 2010 году вернулся на родину. Заканчивал карьеру в команде «Маунтфилд» из города Градец-Кралове. Нынче работает спортивным менеджером в этом же клубе.

Ярослав Кудрна заканчивал карьеру в команде «Маунтфилд» из города Градец-Кралове. Нынче работает спортивным менеджером в этом же клубе.

Игорь Королёв

Воспитанник школы московского «Динамо». Жизнь Игоря Королёва оборвалась 7 сентября 2011 года вместе с хоккейной командой «Локомотив», где он перед смертью работал тренером. Похоронен в Торонто, именно там проживает его семья.

Перелом позвоночника и посмертный орден. Судьба чемпионов «Локомотива»-2003
Стонкус сломал позвоночник, а Ткаченко посмертно получил орден за благотворительность – в судьбах чемпионов-2003 в составе «Локомотива».

Антон Гловацкий

Центральный нападающий, родившийся в Магнитогорске. Начал профессиональную карьеру в 2004 году. В конце 2008 года перешёл в мытищинский «Атлант», а затем выступал за различные клубы ВХЛ. Сейчас играет в Красноярске за местный «Сокол».

Денис Мосалёв

Выиграв чемпионство с «Металлургом», Мосалёв переехал в столицу, начав играть за ХК МВД, а затем и за «Динамо». Двукратный обладатель кубка Гагарина. В настоящее время является игроком ярославского «Локомотива».

Владелец автосалона и генменеджер «Югры». Судьба чемпионов «Авангарда»-2004
Рассказ о судьбах игроков омского «Авангарда»-2004 продолжает сериал о командах, становившихся чемпионами России.

Евгений Гладских

Воспитанник магнитогорского «Металлурга», где провёл основную часть карьеры. Двукратный чемпион России. Завершал карьеру в казахстанском клубе «Алматы». Играет в команде «Стальные топоры» в Федерации любительской хоккейной лиги в Магнитогорске.

Евгений Гладских

Евгений Гладских

Фото: photo.khl.ru

Равиль Гусманов

В 22 года уехал за океан и попытался пробиться в основу «Виннипега», но за четыре года в Северной Америке провёл в НХЛ всего четыре матча. Вернувшись в Россию, подписал контракт с «Магниткой», где отыграл 11 сезонов, став за это время трёхкратным чемпионом России. Завершил профессиональную карьеру в «Тракторе». Начал работать в тренерском штабе «Трактора», в нынешнем сезоне является старшим тренером челябинской команды.

Денис Платонов

Как и защитник Евгений Бирюков, выступает в команде по сей день. Вместе с «Металлургом» успел выиграть два Кубка Гагарина. Является форвардом третьего-четвёртого звена. Действующий контракт Платонова заканчивается 30 апреля.

Алексей Кайгородов

С 2001 года выступал за «Металлург», с которым позднее выиграл чемпионат страны и кубок Гагарина. Официально карьеру не завершал. Отдыхает от хоккея, проводит время с семьёй. Имеет небольшой бизнес.

Директор ТВ-компании и друг Анисина. Судьба чемпионов «Ак Барса» — 2006
Директор МХЛ, тренер юниорской сборной Канады, директор «Кузни», капитан «Динамо» и рекордсмен КХЛ — судьба чемпионов «Ак Барса» — 2006.

Илья Воробьёв

Имеет российское и немецкое гражданство, заканчивал профессиональную карьеру во Франкфурте. Один из самых талантливых российских тренеров. Сын Петра Ильича Воробьёва, работал бок о бок с Полом Морисом и Майком Кинэном. Именно после Кинэна возглавил «Металлург». Выиграл Кубок Гагарина и вышел в финал турнира в минувшем сезоне, уступив в пятиматчевой серии СКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 16
Теги
ХК Металлург Мг Алексей Кайгородов Антон Худобин Владимир Маленьких Денис Мосалёв Дмитрий Пестунов Евгений Бирюков Евгений Варламов Илья Воробьёв Николай Кулёмин Равиль Гусманов Ян Марек
Новости. Хоккей
20 апреля 2017, четверг
18:16 Агент Гилроя: у Мэттью есть как зарубежные предложения, так и варианты в КХЛ
18:00 «Нью-Джерси» подтвердил подписание контракта с Ярославом Дыбленко
17:45 Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала ЮЧМ cо Словакией
17:38 Юниорский ЧМ по хоккею 2017: Финляндия в четвертьфинале одолела команду Чехии
17:27 Форвард «Ойлерз» Драйзайтль оштрафован на $ 2,5 тыс. за колющий удар
17:20 «Баффало» уволил главного тренера Байлсму и генерального менеджера Мюррея
16:53 Нападающие Двуреченский и Фефелов покинут «Югру»
16:32 Сборная России U18 прибыла на матч 1/4 финала ЮЧМ в сопровождении полиции
16:29 Епанчинцев: легионерский костяк, за исключением Гилроя, остаётся в «Спартаке»
16:21 Московское «Динамо» выкупит контракт нападающего Цветкова
16:02 Аллен: «Сент-Луис» давил в третьем периоде, но было уже поздновато
16:00 Защитник Сами Лепистё покидает «Салават Юлаев»
15:50 Джиордано: «Калгари» не в чем себя винить, мы сражались до конца
15:45 Губернатор Кемеровской области: «Металлург» Нк должен остаться в КХЛ
15:37 Вайсфельд: Ларсен – праворукий атакующий защитник для большинства
15:21 «Авангард» обменял права на Сергея Калинина в СКА
15:15 Жамнов: Епанчинцеву пора выходить на новый уровень, он готов к давлению
15:07 Сборная Беларуси обыграла Латвию в первом матче утешительного раунда ЮЧМ-2017
15:06 «Салават» подписал двухлетний контракт с защитником «Ванкувера» Филипом Ларсеном
14:52 «Спартак» объявил о назначении Епанчинцева главным тренером
14:43 Маршан: у «Оттавы» хороший вратарь, надо отдать ему должное
14:27 Гецлаф: с «Флэймз» было непросто, они заставили «Анахайм» постараться
14:24 Эллиотт: чувствую себя ужасно, я не дал «Калгари» шанса на победу
13:57 «Йокерит» приобрёл у «Салавата» права на Эриксона и Йенсена в обмен на Ларсена
13:38 Оши: «Торонто» в концовке прибавил, но «Вашингтон» справился с натиском
13:20 Дубник: «Миннесоте» надо было выиграть этот матч, это был наш Кубок Стэнли
13:13 Будро: «Миннесота» может играть ещё лучше, но бой всё равно предстоит неравный
13:00 Защитник «Сочи» Алексей Пепеляев продолжит карьеру в «Спартаке»
12:57 Кознев: финансирование «Северстали» стабильно, в мае назовём нескольких новичков
12:32 Тротц: никто в «Вашингтоне» не сомневался, что мы выстоим в меньшинстве «3 на 5»
12:25 Вратарь Якуб Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью»
12:06 Тренеры Ярушкин, Марков и Игнатьев официально покинули «Спартак»
12:00 Юшкевич: Проворов проявит себя в сборной, он самый талантливый защитник России
11:58 ЦСКА продлил контракт с защитником Блажиевским на два года
11:51 Овечкин: после меньшинства «3 на 5» знали, что «Вашингтон» не может отдать матч
11:47 А. Свечников: с детства мечтали с братом играть в одном звене. Может, получится
11:30 Защитник «Спартака» Дыбленко подпишет контракт с «Нью-Джерси» на два года
11:28 Мишин: предложение от «Авангарда» получил ещё в феврале, решение принял в апреле
11:22 Трямкин: кто сказал, что в КХЛ хуже, чем в НХЛ? Я не считаю, что это шаг назад
11:03 Николай Мишин и Кирилл Легчаков вошли в тренерский штаб «Авангарда»
10:50 Защитник Никита Трямкин возвращается в «Автомобилист»
10:32 Команда «Наша ёлка» выиграла Открытое первенство Коломны по хоккею
10:28 Монахан: поражение «Калгари» в четырёх матчах будет мучить всё лето
10:25 Судья матча «Бостон» — «Оттава» спрятал брошенный на лёд надувной мяч под свитер
10:21 «Югра» продлила контракты с защитником Шулаковым и нападающим Купцовым
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+