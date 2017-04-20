Партиец, сменщик Раска и главный тренер. Судьба чемпионов «Магнитки»—2007

В сезоне-2006/07 победителем регулярного чемпионата стал казанский «Ак Барс», а вот истинным чемпионом – магнитогорский «Металлург», выигравший серию плей-офф. Именно перед тем чемпионатом из состава уральского клуба во время зарубежных предсезонных сборов сбежал лидер команды Евгений Малкин, так что год для команды начался со скандала.

После неудачного старта, когда к девятому туру команда занимала 10-е место, со своего поста был уволен и канадский тренер «Магнитки» Дэйв Кинг. Иностранного специалиста заменил его помощник Фёдор Канарейкин. Многие не увидели логики в такой замене, однако итоговый триумф «сталеваров» расставил всё по своим местам.

Вратари

Уроженец Усть-Каменогорска начинал карьеру именно в «Магнитке». Дебют Худобина в чемпионате России в составе «Металлурга» состоялся в сезоне-2004/05. В чемпионский год провёл три матча в плей-офф. Сейчас выступает в НХЛ за «Бостон Брюинз».

Трэвис Скотт

Помимо титула чемпиона России завоевал аналогичное звание в Германии и Австрии. Также канадец успел поиграть в челябинском «Тракторе». Скотт — человек, во многом благодаря которому «Металлург» стал чемпионом России в 2007 году. В каждом из трёх проведённых сезонов в составе «сталеваров» Скотт показывал выдающуюся игру, а вот в Челябинске у Скотта не получилось.

Трэвис Скотт Фото: photo.khl.ru

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Илья Проскуряков

Играл за «Металлург» вплоть до 2011 года, после чего выступал за ЦСКА, немного за «Трактор» и «Адмирал». В настоящее время играет под руководством Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо», куда был обменян из Владивостока на Никиту Филатова.

Защитники

Ринат Ибрагимов

Очередной уроженец Усть-Каменогорска в российском хоккее. Посвятил карьеру «Металлургу», в КХЛ прилично поиграл в «Югре». Выступал за ханты-мансийцев и по ходу завершившегося сезона, перебравшись туда из «Сочи». Однако в России не доиграл, переехав выступать в Словакию за хоккейный клуб из Попрада.

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Василий Турковский

Воспитанник саратовского хоккея даже после 40 лет тренировался в родном городе с командой «Кристалл-Юниор» и был заявлен защитником, там же работал сначала главным тренером, а затем и ассистентом.

Алексей Литвиненко

Нет ничего удивительного в том, что Литвиненко, который тоже родился в Усть-Каменогорске, в последнее время играл в Казахстане за «Барыс». Регулярно призывался в национальную сборную, а после «Барыса» перешёл в «Номад». Официально о завершении карьеры не объявлял.

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Тольяттинский воспитанник и по сей день является хоккеистом «Лады». Капитан команды вместе с ней выступает в Континентальной лиге. В «Магнитке» за шесть проведённых сезонов завоевал золотые и дважды бронзовые награды чемпионатов страны.

Владислав Бульин

Двукратный чемпион России. Родился в Пензе, где и заканчивал играть в хоккей на профессиональном уровне. Сейчас работает тренером команды «Торпедо» из Усть-Каменогорска, помогает Алексею Ждахину. В финале ВХЛ торпедовцы уступили балашихинскому «Динамо».

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Виталий Атюшов

Опытнейший российский защитник, чемпион мира в составе сборной России. Был капитаном «Металлурга», а сейчас выступает за хабаровский «Амур», в котором выполняет аналогичную роль.

Виталий Атюшов Фото: photo.khl.ru

Перед началом сезона-2003/04 Евгений стал игроком магнитогорского «Металлурга». В 2007 году поднялся на высшую ступень пьедестала почёта чемпионатов страны. Всего в составе уральцев Варламов выступал на протяжении восьми сезонов. В КХЛ заканчивал играть в «Торпедо». Завершил карьеру. Живёт в Старой Руссе.

Александр Селуянов

Родился в Уфе, в настоящее время свободный агент. Последним клубом Селуянова был екатеринбургский «Автомобилист». В 2007 году стал чемпионом страны в составе «Металлурга», добавив к этому бронзовые награды российских первенств, а также показав отличные результаты на европейской арене. Принимал участие в матче легенд «Металлурга», посвящённом 60-летию магнитогорского хоккея.

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Антон Полещук

Нынче играет в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник». В КХЛ выступал за «Амур», «Адмирал» и «Авангард». Ну а главным достижением уроженца Сургута является чемпионство с «Магниткой» в 2007 году.

Чемпион мира 2012 года в составе сборной России. Один из главных долгожителей клуба, неизменно выступавший за «Металлург» и выигравший с ним два Кубка Гагарина. По-прежнему играет в Магнитогорске, недавно участвовал в финальной серии со СКА.

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Вячеслав Завальнюк

Киевлянин после завершения игровой карьеры работал в качестве генерального менеджера киевского «Сокола», сборной Украины и находился на должности вице-президента ФХУ.

Нападающие

Максим Мамин

Центральный нападающий владивостокского «Адмирала». Ранее помимо «Металлурга» играл в ВХЛ, а также в КХЛ за подольский «Витязь». Успел побывать в Уфе и Челябинске. Обладатель кубка Харламова в составе молодёжной команды «Стальные Лисы» в сезоне-2009/10.

Алексей Тертышный

Работал в тренерском штабе китайского новичка КХЛ «Куньлунь Ред Стар» у Владимира Юрзинова-младшего. Переехал в Пекин из Ханты-Мансийска, где трудился главным тренером команды МХЛ «Мамонты Югры». Большую часть карьеры игрока посвятил «Металлургу», «Трактору» и «Ак Барсу».

Жертва воров и утонувший в озере. Судьба чемпионов «Магнитки»-1999 Жертва грабителей, утонувший в озере, президент федерации и генменеджер сборной — судьбы чемпионов магнитогорского «Металлурга» -1999.

Эдуард Кудерметов

Отдав родной Казани 10 сезонов, Эдуард перебрался в Магнитогорск, где вторично стал чемпионом страны. Ушёл из хоккея в 2008 году — последним клубом казанского снайпера стал столичный «Спартак». Перебравшись в Москву, сменил хоккей на большой теннис: самостоятельно тренировал младшую дочь Полину и добился отменных результатов у старшей Вероники, которая стала победительницей 16 турниров ITF.

Начинал карьеру в Магнитогорске, сейчас играет в КХЛ за челябинский «Трактор». Чемпион России в составе «Металлурга», двукратный обладатель кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Сгоревший от меланомы и зять Билялетдинова. Судьба чемпионов «Динамо»-2000 Главный тренер «Локомотива», эксперт на ТВ, зять Билялетдинова, покоритель Сахалина и жертва меланомы – судьба чемпионов «Динамо»-2000.

Дебютировал за основной состав «Металлурга» в сезоне-2005/06 и был признан лучшим новичком сезона. Один из звёздных воспитанников команды, переехавших в НХЛ, как и Евгений Малкин. Кулёмин долгое время играет в нападении «Айлендерс», вызывается в сборную России. Двукратный чемпион мира.

Во время его выступлений за сборную Чехии попал под пристальное внимание руководства «Магнитки». В сезоне-2006/07 стал чемпионом России, забив ключевую шайбу в решающем матче финальной серии с «Ак Барсом». Погиб вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта.

Главный скаут ЦСКА и президент «Барыса». Судьба чемпионов «Магнитки»-2001 Рассказ о судьбах игроков магнитогорского «Металлурга»-2001 продолжает сериал о командах, становившихся чемпионами России.

Руслан Нуртдинов

Воспитанник уфимского хоккея. После выступления в Череповце Нуртдинову поступило предложение от «Металлурга». Покинул Магнитогорск уже в качестве чемпиона страны. Завершил карьеру после выступления за «Спутник». Пробовал баллотироваться в горсовет Уфы от партии «Зелёные». Исполнительный директор в Объединённой федерации хоккея Башкирии.

Руслан Нуртдинов – воспитанник уфимского хоккея, завершил карьеру после выступления за «Спутник». Пробовал баллотироваться в горсовет Уфы от партии «Зелёные».

Игорь Величкин

Сын первого вице-президента «Металлурга» Геннадия Величкина. Помимо «Магнитки» выступал за «Трактор», «Витязь», «Автомобилист». Звёзд с неба никогда не хватал. Прошлый сезон отыграл за «Куньлунь».

Игорь Величкин Фото: photo.khl.ru

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Ярослав Кудрна

В «Металлург» перебрался из «Тршинца». Стал в составе уральцев чемпионом страны, а в 2010 году вернулся на родину. Заканчивал карьеру в команде «Маунтфилд» из города Градец-Кралове. Нынче работает спортивным менеджером в этом же клубе.

Ярослав Кудрна заканчивал карьеру в команде «Маунтфилд» из города Градец-Кралове. Нынче работает спортивным менеджером в этом же клубе.

Игорь Королёв

Воспитанник школы московского «Динамо». Жизнь Игоря Королёва оборвалась 7 сентября 2011 года вместе с хоккейной командой «Локомотив», где он перед смертью работал тренером. Похоронен в Торонто, именно там проживает его семья.

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Антон Гловацкий

Центральный нападающий, родившийся в Магнитогорске. Начал профессиональную карьеру в 2004 году. В конце 2008 года перешёл в мытищинский «Атлант», а затем выступал за различные клубы ВХЛ. Сейчас играет в Красноярске за местный «Сокол».

Выиграв чемпионство с «Металлургом», Мосалёв переехал в столицу, начав играть за ХК МВД, а затем и за «Динамо». Двукратный обладатель кубка Гагарина. В настоящее время является игроком ярославского «Локомотива».

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Евгений Гладских

Воспитанник магнитогорского «Металлурга», где провёл основную часть карьеры. Двукратный чемпион России. Завершал карьеру в казахстанском клубе «Алматы». Играет в команде «Стальные топоры» в Федерации любительской хоккейной лиги в Магнитогорске.

Евгений Гладских Фото: photo.khl.ru

В 22 года уехал за океан и попытался пробиться в основу «Виннипега», но за четыре года в Северной Америке провёл в НХЛ всего четыре матча. Вернувшись в Россию, подписал контракт с «Магниткой», где отыграл 11 сезонов, став за это время трёхкратным чемпионом России. Завершил профессиональную карьеру в «Тракторе». Начал работать в тренерском штабе «Трактора», в нынешнем сезоне является старшим тренером челябинской команды.

Денис Платонов

Как и защитник Евгений Бирюков, выступает в команде по сей день. Вместе с «Металлургом» успел выиграть два Кубка Гагарина. Является форвардом третьего-четвёртого звена. Действующий контракт Платонова заканчивается 30 апреля.

С 2001 года выступал за «Металлург», с которым позднее выиграл чемпионат страны и кубок Гагарина. Официально карьеру не завершал. Отдыхает от хоккея, проводит время с семьёй. Имеет небольшой бизнес.

Директор ТВ-компании и друг Анисина. Судьба чемпионов «Ак Барса» — 2006 Директор МХЛ, тренер юниорской сборной Канады, директор «Кузни», капитан «Динамо» и рекордсмен КХЛ — судьба чемпионов «Ак Барса» — 2006.

Имеет российское и немецкое гражданство, заканчивал профессиональную карьеру во Франкфурте. Один из самых талантливых российских тренеров. Сын Петра Ильича Воробьёва, работал бок о бок с Полом Морисом и Майком Кинэном. Именно после Кинэна возглавил «Металлург». Выиграл Кубок Гагарина и вышел в финал турнира в минувшем сезоне, уступив в пятиматчевой серии СКА.