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175 лет назад 2016
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Александр Радулов
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Радулов – вверх, Бобровский – вниз. Промежуточный финиш первого раунда КС

Неделя прошла с начала розыгрыша Кубка Стэнли-2017. Радулов стал одним из её приятных сюрпризов, а вот Бобровский и «Коламбус» разочаровали.
20 апреля 2017, четверг. 16:00. Хоккей

Семь кубковых дней – вполне приличный срок, чтобы подвести первые промежуточные итоги первого раунда. Для такой команды, как «Калгари», этим отрезком и закончилось нахождение в плей-офф, а все остальные ещё продолжают борьбу. Обозначить главные тенденции первой недели мы решили самым простым способом, который очень популярен у заокеанских болельщиков: словечком «вверх» обозначают те команды и личности, которые проявили себя с лучшей стороны, а отметкой «вниз» — соответственно разочарования и неприятные сюрпризы.

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Пекка Ринне («Нэшвилл») и Джейк Аллен («Сент-Луис»)

Оба голкипера стали настоящими героями первого раунда вне зависимости от того, как завершатся противостояния «хищников» и «блюзменов» со своими оппонентами. Финский страж ворот «Нэшвилла» перед началом первого раунда даже фигурировал в списке потенциально слабых мест у «Предаторз», поскольку до нынешнего года Ринне имел репутацию абсолютно некубкового вратаря: за предыдущие 20 матчей в плей-офф он отразил лишь 90,7% бросков по своим воротам. Однако в этом сезоне 34-летний финн решил удивить всех, а главным образом нападение «Чикаго Блэкхоукс», которое два матча подряд ничего не смогло противопоставить талантливому стражу ворот. Во многом из-за вдохновенной игры Ринне, одержавшего две сухие победы кряду, «чёрные ястребы» поставили себя на грань вылета, хотя до начала кубковых матчей считались одними из фаворитов плей-офф.

Аллен также не казался суперменом до начала плей-офф, но стал вторым после Ринне по проценту отражённых бросков (96,6%), решив все возможные проблемы «Сент-Луиса» в обороне. В первом матче серии с «Миннесотой» Аллен отразил 51 бросок, в третьем – 40 выстрелов, и именно благодаря действиям 26-летнего канадца «Сент-Луис», не имея высокого «посева», может выбить «дикарей» из плей-офф.

Джейк Гюнцель («Питтсбург»)

Каждый год кубковые баталии дарят болельщикам имена новых героев, которые в регулярном чемпионате, как правило, выполняют роль гарнира рядом с суперзвёздами. В прошлом году у «Пингвинз» такими игроками были Ник Бонино, Конор Шири и Брайан Раст, а в нынешнем плей-офф на первый план вышел форвард Джейк Гюнцель. Для 22-летнего американца это первый плей-офф в карьере, и Гюнцель проводит его с максимальной продуктивностью: в третьем матче серии с «Коламбусом» он оформил хет-трик, а 5 голов в 4 первых кубковых матчах – это лучший результат с 1944 года, когда в НХЛ появилась звезда Мориса Ришара. В лиге Гюнцель идёт на первом месте по голам, опережая и Овечкина, и Радулова. «Его хоккейное чутьё и талант может сделать Гюнцеля очень ценным игроком», — отметил новичка главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Александр Радулов («Монреаль»)

Про успешное возвращение Радулова в НХЛ и его очень неплохую игру за «Монреаль» в регулярном чемпионате было сказано уже многое. Но плей-офф – совсем другое дело, и перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли многие опасались, сможет ли Александр ещё больше повысить уровень своей интенсивности, чтобы решать требуемые задачи в атаке. Выяснилось, что Радулов не просто готов изо всех сил помогать «Монреалю», но и не прочь взять на себя бремя лидерства в команде: вместе с Кросби, Оши и Гюнцелем он делит второе место по набранным очкам во всей лиге, а его «однорукий» гол в ворота Хенрика Лундквиста восхитил абсолютно всех.

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«Что изменилось в Радулове с момента его игры за «Нэшвилл»? Помню, что тогда зубов у него было побольше. Он стал старше, повзрослел, но до сих пор играет с невероятной страстью и желанием. Его рабочая этика осталась на том же высоком уровне. Он всегда полностью отдавал силы, выкладывался на льду», — сказал защитник «Монреаля» Ши Уэбер.

Вниз

«Чикаго Блэкхоукс»

Сколько бы ни хвалили журналисты Пекку Ринне, а в одиночку обыграть команду, которая за семь последних лет выиграла три Кубка Стэнли, невозможно. Победитель Западной конференции продемонстрировал удивительно беззубую игру в атаке, и то восхищение, которое раньше вызывала сверкающая связка Панарин – Кейн, талант Тэйвза трудолюбие Анисимова и универсальность Кита, заметно померкло. Два гола в трёх матчах против коллектива, не без труда попавшего в плей-офф, – это слишком мало, чтобы проблемы «Блэкхоукс» можно было объяснить простым куражом вратаря «Нэшвилла».

Не думай о секундах свысока. Почему Овечкин вновь играет очень мало?
Всю «регулярку» Овечкина берегли для плей-офф, но с началом кубковых битв Александр так и не получил «вольную». Почему?

Примечательно, что ответов на вопрос, почему так случилось, не знает даже главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль. «Это был один из самых слабых матчей, который только могут быть и у игроков, и у тренера. Нам необходимо срочно прибавлять, у «Чикаго» впереди очень много работы», — заявил наставник, констатируя катастрофический счёт в серии (0-3). От Патрика Кейна уже раздаются привычные в такой ситуации призывы верить в команду и чудо, а также обещание сыграть с максимально возможной отдачей в четвёртом матче. Однако нынешние «чёрные ястребы» не выглядят командой, способной войти в историю и выйти в следующий раунд, отыграв столь большое отставание.

Сергей Бобровский

Один из самых побеждающих вратарей регулярного чемпионата великолепно выглядел на длинной дистанции, но во время кубкового спринта несколько потерялся. Именно на Бобровского надеялись болельщики «Коламбуса», когда оценивали шансы «Блю Джекетс» пройти «Питтсбург», но российский вратарь сыграл далеко не так надёжно, как на него рассчитывали. Дошло до того, что даже Джону Торторелле пришлось встряхнуть Сергея небольшим уколом через прессу. «Бобровский должен быть нашим лучшим игроком. В плей-офф от вратаря зависит очень многое, без надёжных действий голкипера невозможно добиться успеха. Без этого парня у нас просто не будет шанса», — сказал тренер.

После четырёх сыгранных матчей «Коламбус» — худший клуб лиги по количеству пропущенных шайб (16), а Бобровский занимает 15-е (предпоследнее) место по проценту отражённых бросков (89,1%).

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«Коламбус» усилиями Сергея Бобровского обыграл «Питтсбург» и продлил серию, а «Монреаль» Радулова уступил на Бродвее.

«Вашингтон Кэпиталз»

Если и в следующем сезоне команда Александра Овечкина выиграет регулярный чемпионат и будет заявлять, что уж на этот-то раз она обязательно будет претендовать на Кубок Стэнли, это будет уже не смешно. Ни экономия сил в «регулярке», ни очередные рекорды по набранным очкам не помогли «Вашингтону» начать плей-офф в оптимальном тонусе, и игра «столичных» в серии с «Торонто» пока вызывает куда больше вопросов, чем даёт ответов. Странные решения Барри Тротца лимитировать игровое время Овечкина и сделать ставку на нижнюю шестёрку нападающих может дорого обойтись «Кэпиталз». Пока «Вашингтон» играет с молодыми и неопытными «кленовыми листьями» абсолютно на равных, ничем не напоминая команду, которая способна побороться за самый главный трофей. А в том, как надо экономить силы в кубковой борьбе, «столичным» надо поучиться у «Анахайма», который без жалости расправился в четырёх матчах с таким же неопытным «Калгари».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Александр Радулов Джон Торторелла Пекка Ринне Сергей Бобровский
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