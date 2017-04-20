Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ?

Четыре года назад хоккейный мир шокировала новость: Илья Ковальчук завершает карьеру! О том, что 30-летний форвард «Нью-Джерси» повесит коньки на гвоздь, речи не шло. Ковальчук завершал карьеру в НХЛ, чтобы заключить многомиллионный контракт со СКА. Вернувшись в Россию, суперфорвард стал самым высокооплачиваемым игроком не только клуба с берегов Невы, но и всей лиги. По известным нам данным, он получает свыше 300 млн рублей в год. И вот 30 апреля 2017 года, то есть меньше чем через две недели, соглашение Ковальчука со СКА истекает. Какое продолжение карьеры выберет Илья? Мы взвесили «за» и «против» его возвращения в Национальную хоккейную лигу.

«ЗА»

Главный аргумент за возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ это, как ни странно, выступление Александра Радулова за «Монреаль». Совсем недавно применительно к сильнейшей лиге мира их рассматривали как единое целое. Мол, два топ-форварда из России с не самой однозначной репутацией, но с завышенными требованиями по зарплате. К тому же Радулова с Ковальчуком не взяли на Кубок мира, что вызвало непонимание даже за океаном. И если возвращение одного из опальных нападающих превзошло все ожидания, то почему бы другому не пройти по проторенной дорожке? То, как зажигает Радулов в составе «Канадиенс», должно не только вселить в Ковальчука уверенность, что он может так же, но и развернуть лицом генеральных менеджеров. Большинство руководителей клубов НХЛ с осторожностью относились к рынку свободных агентов, памятуя о примере Александра Сёмина, но теперь многое может измениться. Риск Марка Бержевена в отношении Радулова оправдался, и это вполне годится на сигнал для его коллег. Тем более что какими бы ни были обстоятельства отъезда Ковальчука из НХЛ, но по взрывоопасности характера он даже близко не стоит с Радуловым.

Если Ярослав Дыбленко подписывается на два года в «Нью-Джерси», то неужели Ковальчук с его уровнем мастерства, опытом и репутацией не сможет заключить контракт в лучшей лиге мира?

Нужен ли Ковальчук клубам НХЛ? В эпоху, когда заокеанские клубы подчистую вычищают европейский рынок, а из АХЛ нет должной подпитки, проходить мимо игрока такого калибра кощунственно. В конце концов, если Ярослав Дыбленко подписывается на два года в «Нью-Джерси», то неужели Ковальчук с его уровнем мастерства, опытом и репутацией, не сможет заключить контракт в лучшей лиге мира? К тому же в грядущее межсезонье кадровый дефицит в НХЛ может достигнуть своего пика. Виной тому – появление «Вегаса». Новый клуб не только заберёт игроков на драфте расширения, но и сам откроет охоту на свободных агентов. Не секрет, что руководство «рыцарей» засматривается на Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова. Так почему бы не рассмотреть вариант с приглашением их звёздного одноклубника?

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При рассуждениях о возможном возвращении Ильи в НХЛ всё упирается в соотношение цена-качество. Ковальчук – не Дыбленко и даже не Панарин, на минимальные деньги за океан он не поедет, его и здесь неплохо кормят. Играть на понижение, то есть соглашаться на контракт менее $ 5 млн, он вряд ли будет. На кого при возможных переговорах может ориентироваться Илья? Да хотя бы на того же Радулова, который согласился на $ 5,75 млн, ударно отыграл сезон и теперь претендует на совершенно иную сумму. Также можно вспомнить статистику Ковальчука в последний полноценный сезон за «Нью-Джерси» и сопоставить, сколько получают игроки его калибра. 80 очков за регулярный чемпионат — это уровень лучших бомбардиров НХЛ вроде Владимира Тарасенко и Никиты Кучерова. В данном случае есть масса оговорок, начиная с того, что результативность в лиге за эти годы упала, и заканчивая тем, что сам Ковальчук стал на пять лет старше. Тем не менее богатая предыстория играет за Илью. Ему есть что предъявить при переговорах.

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Возраст, а Ковальчуку совсем недавно исполнилось 34 года, не должен стать помехой для возвращения в НХЛ. Когда Яромир Ягр уезжал из Омска, ему было 39 лет. В том же возрасте Алексей Ковалёв подписывал контракт с «Флоридой» после неудачного сезона за «Атлант». Ковальчук не только моложе, но и у него за плечами лучший сезон за все четыре года, проведённых в России. По крайней мере, что касается регулярного чемпионата. Вопрос лишь в том, нужен ли самому Илье этот вызов. С одной стороны, у него есть дом в Майами («Флорида» и «Тампа», ау!), а в КХЛ он выиграл всё, что можно, а кое-что и дважды. На родине выше головы он уже не прыгнет, а вот восполнить пробел в виде кубка Стэнли – это то, ради чего можно выйти из зоны комфорта. Однажды он уже доводил «Нью-Джерси» на своей большой спине до финала. Теперь, пусть не в роли лидера, а в качестве опытного игрока и надёжного снайпера, он может стать недостающим элементом пазла для одного из контендеров.

Возраст, а Ковальчуку совсем недавно исполнилось 34 года, не должен стать помехой для возвращения в НХЛ.

«ПРОТИВ»

Впрочем, в коллекции двукратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина нет не только главного трофея НХЛ. Олимпийское золото – вот что рискует остаться непокорённым одному из лучших российских хоккеистов XXI века. Впрочем, среди своего поколения он такой не один. Но если Александру Овечкину для того, чтобы сорваться в Южную Корею, нужно разругаться вдрызг с Гэри Беттмэном и наплевать на правила лиги, то Ковальчук может сделать всё законно и без конфликтов. Ему достаточно остаться как минимум ещё на один год в России. Само по себе участие в Олимпиаде не даёт гарантии победы в ней, даже с учётом того, что в Пхёнчхан не приедут энхаэловцы. Однако круг претендентов и в целом уровень соперников недвусмысленно намекает на то, что выиграть Олимпийские игры Ковальчуку будет гораздо проще, чем Кубок Стэнли. Да, мы пока не знаем, рассматривает ли Знарок Илью в качестве претендента на поездку на Игры-2018, и многое здесь прояснится только после чемпионата мира, но вокруг заокеанской карьеры Ковальчука тумана не в пример больше.

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Нужен ли Ковальчук реальным претендентам на Кубок Стэнли? Те, кто нацеливается на главный трофей НХЛ, как правило, почти не имеют пространства для манёвра под потолком зарплат. Разгружая платёжную ведомость, они по примеру «Чикаго» и Панарина заключают контракты новичков с незадрафтованными европейцами. Ковальчук этому фотороботу не соответствует даже с большой натяжкой. К тому же вызывает вопросы эффективность Ильи в кубковых матчах. Да, был тот самый плей-офф НХЛ 2012 года, но это скорее исключение из правил. Большую часть своей заокеанской карьеры Ковальчук провёл в беспросветной «Атланте», а за четыре года в России показал себя настоящим лидером лишь однажды, когда взял со СКА первый кубок и был признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина. Тот успех можно объяснить тем, что герой Квебека выступал под руководством Быкова и Захаркина. Без хорошо знакомых тренеров, которые знают к нему подход, Ковальчук в плей-офф неизменно затухает. Год назад капитан СКА был выведен из состава, а этой весной стал единственным форвардом «армейцев» с отрицательным показателем полезности.

Кого-то из генменеджеров может смутить некубковость Ковальчука, кого-то – его возраст. Сам Илья рискует не сойтись в переговорах о сумме контракта, всё-таки к хорошему быстро привыкаешь. Да и олимпийским фактором нельзя пренебрегать. Это для игроков средней руки в самом расцвете Южная Корея не самый чёткий ориентир, а для 34-летней звезды реальный и, возможно, последний шанс уйти великим. Но главная причина «против» возвращение Ковальчука в НХЛ – это регламент лиги, который предполагает целый арсенал палок в колёса тому, кто вдруг одумался после завершения карьеры и жаждет вновь играть среди сильнейших игроков мира. Для того чтобы вернуться за океан, Илье и его новому клубу нужно получить согласие всех генеральных менеджеров клубов НХЛ. Всего одного «нет» будет достаточно для блокировки. И поводов отказать Ковальчуку, поверьте, немало. Здесь и нежелание укреплять соперников, и принципиальность. То, как россиянин однажды обошёлся с «Дэвилз», ему не простили не только фанаты клуба, но и лица напрямую незаинтересованные. Перед Ковальчуком могут поставить корпоративный шлагбаум только ради того, чтобы другим было неповадно.