Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Илья Ковальчук
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ?

Останется ли Илья Ковальчук в СКА или по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга постарается вернуться в НХЛ?
20 апреля 2017, четверг. 18:00. Хоккей

Четыре года назад хоккейный мир шокировала новость: Илья Ковальчук завершает карьеру! О том, что 30-летний форвард «Нью-Джерси» повесит коньки на гвоздь, речи не шло. Ковальчук завершал карьеру в НХЛ, чтобы заключить многомиллионный контракт со СКА. Вернувшись в Россию, суперфорвард стал самым высокооплачиваемым игроком не только клуба с берегов Невы, но и всей лиги. По известным нам данным, он получает свыше 300 млн рублей в год. И вот 30 апреля 2017 года, то есть меньше чем через две недели, соглашение Ковальчука со СКА истекает. Какое продолжение карьеры выберет Илья? Мы взвесили «за» и «против» его возвращения в Национальную хоккейную лигу.

«ЗА»

Главный аргумент за возвращение Ильи Ковальчука в НХЛ это, как ни странно, выступление Александра Радулова за «Монреаль». Совсем недавно применительно к сильнейшей лиге мира их рассматривали как единое целое. Мол, два топ-форварда из России с не самой однозначной репутацией, но с завышенными требованиями по зарплате. К тому же Радулова с Ковальчуком не взяли на Кубок мира, что вызвало непонимание даже за океаном. И если возвращение одного из опальных нападающих превзошло все ожидания, то почему бы другому не пройти по проторенной дорожке? То, как зажигает Радулов в составе «Канадиенс», должно не только вселить в Ковальчука уверенность, что он может так же, но и развернуть лицом генеральных менеджеров. Большинство руководителей клубов НХЛ с осторожностью относились к рынку свободных агентов, памятуя о примере Александра Сёмина, но теперь многое может измениться. Риск Марка Бержевена в отношении Радулова оправдался, и это вполне годится на сигнал для его коллег. Тем более что какими бы ни были обстоятельства отъезда Ковальчука из НХЛ, но по взрывоопасности характера он даже близко не стоит с Радуловым.

Если Ярослав Дыбленко подписывается на два года в «Нью-Джерси», то неужели Ковальчук с его уровнем мастерства, опытом и репутацией не сможет заключить контракт в лучшей лиге мира?

Нужен ли Ковальчук клубам НХЛ? В эпоху, когда заокеанские клубы подчистую вычищают европейский рынок, а из АХЛ нет должной подпитки, проходить мимо игрока такого калибра кощунственно. В конце концов, если Ярослав Дыбленко подписывается на два года в «Нью-Джерси», то неужели Ковальчук с его уровнем мастерства, опытом и репутацией, не сможет заключить контракт в лучшей лиге мира? К тому же в грядущее межсезонье кадровый дефицит в НХЛ может достигнуть своего пика. Виной тому – появление «Вегаса». Новый клуб не только заберёт игроков на драфте расширения, но и сам откроет охоту на свободных агентов. Не секрет, что руководство «рыцарей» засматривается на Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова. Так почему бы не рассмотреть вариант с приглашением их звёздного одноклубника?

Засиделись. Ковальчук, Сёмин и другие игроки, которым пора менять команду
Ковальчук, Сёмин, Зарипов, Ткачёв – кто может сменить команду в грядущее межсезонье и кому это пойдёт на пользу?

При рассуждениях о возможном возвращении Ильи в НХЛ всё упирается в соотношение цена-качество. Ковальчук – не Дыбленко и даже не Панарин, на минимальные деньги за океан он не поедет, его и здесь неплохо кормят. Играть на понижение, то есть соглашаться на контракт менее $ 5 млн, он вряд ли будет. На кого при возможных переговорах может ориентироваться Илья? Да хотя бы на того же Радулова, который согласился на $ 5,75 млн, ударно отыграл сезон и теперь претендует на совершенно иную сумму. Также можно вспомнить статистику Ковальчука в последний полноценный сезон за «Нью-Джерси» и сопоставить, сколько получают игроки его калибра. 80 очков за регулярный чемпионат — это уровень лучших бомбардиров НХЛ вроде Владимира Тарасенко и Никиты Кучерова. В данном случае есть масса оговорок, начиная с того, что результативность в лиге за эти годы упала, и заканчивая тем, что сам Ковальчук стал на пять лет старше. Тем не менее богатая предыстория играет за Илью. Ему есть что предъявить при переговорах.

Ковальчук и Дацюк – на выход! Как выглядел бы СКА при потолке зарплат
СКА выиграл Кубок Гагарина, примерно вдвое превысив потолок зарплат. Каким бы был состав чемпионов, не будь в КХЛ налога на роскошь?

Возраст, а Ковальчуку совсем недавно исполнилось 34 года, не должен стать помехой для возвращения в НХЛ. Когда Яромир Ягр уезжал из Омска, ему было 39 лет. В том же возрасте Алексей Ковалёв подписывал контракт с «Флоридой» после неудачного сезона за «Атлант». Ковальчук не только моложе, но и у него за плечами лучший сезон за все четыре года, проведённых в России. По крайней мере, что касается регулярного чемпионата. Вопрос лишь в том, нужен ли самому Илье этот вызов. С одной стороны, у него есть дом в Майами («Флорида» и «Тампа», ау!), а в КХЛ он выиграл всё, что можно, а кое-что и дважды. На родине выше головы он уже не прыгнет, а вот восполнить пробел в виде кубка Стэнли – это то, ради чего можно выйти из зоны комфорта. Однажды он уже доводил «Нью-Джерси» на своей большой спине до финала. Теперь, пусть не в роли лидера, а в качестве опытного игрока и надёжного снайпера, он может стать недостающим элементом пазла для одного из контендеров.

Возраст, а Ковальчуку совсем недавно исполнилось 34 года, не должен стать помехой для возвращения в НХЛ.

«ПРОТИВ»

Впрочем, в коллекции двукратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина нет не только главного трофея НХЛ. Олимпийское золото – вот что рискует остаться непокорённым одному из лучших российских хоккеистов XXI века. Впрочем, среди своего поколения он такой не один. Но если Александру Овечкину для того, чтобы сорваться в Южную Корею, нужно разругаться вдрызг с Гэри Беттмэном и наплевать на правила лиги, то Ковальчук может сделать всё законно и без конфликтов. Ему достаточно остаться как минимум ещё на один год в России. Само по себе участие в Олимпиаде не даёт гарантии победы в ней, даже с учётом того, что в Пхёнчхан не приедут энхаэловцы. Однако круг претендентов и в целом уровень соперников недвусмысленно намекает на то, что выиграть Олимпийские игры Ковальчуку будет гораздо проще, чем Кубок Стэнли. Да, мы пока не знаем, рассматривает ли Знарок Илью в качестве претендента на поездку на Игры-2018, и многое здесь прояснится только после чемпионата мира, но вокруг заокеанской карьеры Ковальчука тумана не в пример больше.

Заслужил ли СКА Кубок и нужно ли сохранить Ковальчука? Мнение экспертов
Бадюков, Кожевников и Сушинский – о победе СКА в Кубке Гагарина, перспективах Ковальчука и игре первого звена «Магнитки» в финальной серии.

Нужен ли Ковальчук реальным претендентам на Кубок Стэнли? Те, кто нацеливается на главный трофей НХЛ, как правило, почти не имеют пространства для манёвра под потолком зарплат. Разгружая платёжную ведомость, они по примеру «Чикаго» и Панарина заключают контракты новичков с незадрафтованными европейцами. Ковальчук этому фотороботу не соответствует даже с большой натяжкой. К тому же вызывает вопросы эффективность Ильи в кубковых матчах. Да, был тот самый плей-офф НХЛ 2012 года, но это скорее исключение из правил. Большую часть своей заокеанской карьеры Ковальчук провёл в беспросветной «Атланте», а за четыре года в России показал себя настоящим лидером лишь однажды, когда взял со СКА первый кубок и был признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина. Тот успех можно объяснить тем, что герой Квебека выступал под руководством Быкова и Захаркина. Без хорошо знакомых тренеров, которые знают к нему подход, Ковальчук в плей-офф неизменно затухает. Год назад капитан СКА был выведен из состава, а этой весной стал единственным форвардом «армейцев» с отрицательным показателем полезности.

Кого-то из генменеджеров может смутить некубковость Ковальчука, кого-то – его возраст. Сам Илья рискует не сойтись в переговорах о сумме контракта, всё-таки к хорошему быстро привыкаешь. Да и олимпийским фактором нельзя пренебрегать. Это для игроков средней руки в самом расцвете Южная Корея не самый чёткий ориентир, а для 34-летней звезды реальный и, возможно, последний шанс уйти великим. Но главная причина «против» возвращение Ковальчука в НХЛ – это регламент лиги, который предполагает целый арсенал палок в колёса тому, кто вдруг одумался после завершения карьеры и жаждет вновь играть среди сильнейших игроков мира. Для того чтобы вернуться за океан, Илье и его новому клубу нужно получить согласие всех генеральных менеджеров клубов НХЛ. Всего одного «нет» будет достаточно для блокировки. И поводов отказать Ковальчуку, поверьте, немало. Здесь и нежелание укреплять соперников, и принципиальность. То, как россиянин однажды обошёлся с «Дэвилз», ему не простили не только фанаты клуба, но и лица напрямую незаинтересованные. Перед Ковальчуком могут поставить корпоративный шлагбаум только ради того, чтобы другим было неповадно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Нью-Джерси Дэвилз ХК СКА Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
20 апреля 2017, четверг
18:16 Агент Гилроя: у Мэттью есть как зарубежные предложения, так и варианты в КХЛ
18:00 «Нью-Джерси» подтвердил подписание контракта с Ярославом Дыбленко
17:45 Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала ЮЧМ cо Словакией
17:38 Юниорский ЧМ по хоккею 2017: Финляндия в четвертьфинале одолела команду Чехии
17:27 Форвард «Ойлерз» Драйзайтль оштрафован на $ 2,5 тыс. за колющий удар
17:20 «Баффало» уволил главного тренера Байлсму и генерального менеджера Мюррея
16:53 Нападающие Двуреченский и Фефелов покинут «Югру»
16:32 Сборная России U18 прибыла на матч 1/4 финала ЮЧМ в сопровождении полиции
16:29 Епанчинцев: легионерский костяк, за исключением Гилроя, остаётся в «Спартаке»
16:21 Московское «Динамо» выкупит контракт нападающего Цветкова
16:02 Аллен: «Сент-Луис» давил в третьем периоде, но было уже поздновато
16:00 Защитник Сами Лепистё покидает «Салават Юлаев»
15:50 Джиордано: «Калгари» не в чем себя винить, мы сражались до конца
15:45 Губернатор Кемеровской области: «Металлург» Нк должен остаться в КХЛ
15:37 Вайсфельд: Ларсен – праворукий атакующий защитник для большинства
15:21 «Авангард» обменял права на Сергея Калинина в СКА
15:15 Жамнов: Епанчинцеву пора выходить на новый уровень, он готов к давлению
15:07 Сборная Беларуси обыграла Латвию в первом матче утешительного раунда ЮЧМ-2017
15:06 «Салават» подписал двухлетний контракт с защитником «Ванкувера» Филипом Ларсеном
14:52 «Спартак» объявил о назначении Епанчинцева главным тренером
14:43 Маршан: у «Оттавы» хороший вратарь, надо отдать ему должное
14:27 Гецлаф: с «Флэймз» было непросто, они заставили «Анахайм» постараться
14:24 Эллиотт: чувствую себя ужасно, я не дал «Калгари» шанса на победу
13:57 «Йокерит» приобрёл у «Салавата» права на Эриксона и Йенсена в обмен на Ларсена
13:38 Оши: «Торонто» в концовке прибавил, но «Вашингтон» справился с натиском
13:20 Дубник: «Миннесоте» надо было выиграть этот матч, это был наш Кубок Стэнли
13:13 Будро: «Миннесота» может играть ещё лучше, но бой всё равно предстоит неравный
13:00 Защитник «Сочи» Алексей Пепеляев продолжит карьеру в «Спартаке»
12:57 Кознев: финансирование «Северстали» стабильно, в мае назовём нескольких новичков
12:32 Тротц: никто в «Вашингтоне» не сомневался, что мы выстоим в меньшинстве «3 на 5»
12:25 Вратарь Якуб Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью»
12:06 Тренеры Ярушкин, Марков и Игнатьев официально покинули «Спартак»
12:00 Юшкевич: Проворов проявит себя в сборной, он самый талантливый защитник России
11:58 ЦСКА продлил контракт с защитником Блажиевским на два года
11:51 Овечкин: после меньшинства «3 на 5» знали, что «Вашингтон» не может отдать матч
11:47 А. Свечников: с детства мечтали с братом играть в одном звене. Может, получится
11:30 Защитник «Спартака» Дыбленко подпишет контракт с «Нью-Джерси» на два года
11:28 Мишин: предложение от «Авангарда» получил ещё в феврале, решение принял в апреле
11:22 Трямкин: кто сказал, что в КХЛ хуже, чем в НХЛ? Я не считаю, что это шаг назад
11:03 Николай Мишин и Кирилл Легчаков вошли в тренерский штаб «Авангарда»
10:50 Защитник Никита Трямкин возвращается в «Автомобилист»
10:32 Команда «Наша ёлка» выиграла Открытое первенство Коломны по хоккею
10:28 Монахан: поражение «Калгари» в четырёх матчах будет мучить всё лето
10:25 Судья матча «Бостон» — «Оттава» спрятал брошенный на лёд надувной мяч под свитер
10:21 «Югра» продлила контракты с защитником Шулаковым и нападающим Купцовым
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+