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Михаил Анисин («Сарыарка»)
Фото: saryarka-hc.kz
Текст: Владислав Уткин

Анисин, Бочаров и ещё 8 игроков из ВХЛ, которым пора в КХЛ

Клубы КХЛ находятся в поисках усиления перед следующим сезоном. Приведём 10 игроков из ВХЛ, которые могут заиграть на высшем уровне.
20 апреля 2017, четверг. 20:00. Хоккей

В ВХЛ завершился очередной сезон. Балашихинское «Динамо» стало обладателем Кубка Братины. В этой команде есть ребята, которые в следующем сезоне могут быть привлечены к работе в основном составе «Динамо». Разбираемся, кто ещё из игроков, выступающих в Высшей лиге, в ближайшем будущем сможет заиграть в КХЛ.

Иван Бочаров («Динамо» Бш)

Молодой динамовец великолепно провёл плей-офф в составе балашихинской команды, и заслуженно стал обладателем Кубка Братины. Наверняка, на 21-летнего москвича уже обратили внимание в основной команде. Конкуренция там будет очень жёсткой, и бороться придётся в том числе и с нынешним партнёром по команде Александром Заливиным, но на стороне Бочарова, во-первых, молодость, а стало быть, большие перспективы, и отлично сыгранный чемпионат, что может придать ему уверенности.

На стороне Бочарова, во-первых, молодость, а стало быть, большие перспективы, и отлично сыгранный чемпионат, что может придать ему уверенности.

Егор Назаров («Спутник»)

Молодой воспитанник челябинского хоккея в этом году стал лучшим вратарём регулярного чемпионата, причём сразу по нескольким показателям. В первую очередь, у него лучший процент отражённых бросков, а во-вторых у него наименьшее количество пропущенных в среднем за матч шайб. Неплохо Назаров начал и плей-офф, но в серии с балашихинским «Динамо» стать для своей команды настоящей стеной он не смог. Тем не менее, это не отменяет того, что у Егора неплохие перспективы.

Тимур Билялов («Барс»)

Хоккеисты из Казани в этом году выступили довольно неудачно, не сумев попасть в плей-офф, но Билялов был одним из тех игроков, которые точно не заслужили за это упрёка. Работать Тимуру приходилось много: в регулярном чемпионате было несколько игр, в которых он отражал более пятидесяти бросков, а в одной из них его команда победила «Зауралье» по буллитам, за что этого вратаря лишний раз стоит поблагодарить. А заодно и обратить на него внимание основной команде.

Андрей Чуркин («СКА-Нева»)

Андрей – воспитанник петербуржского хоккея, до этого сезона несколько лет играл в молодёжной команде СКА, а в этом году большую часть чемпионата провёл в ВХЛ. Отыграл он хорошо, став самым забивающим защитником «регулярки». Выступление во втором эшелоне российского хоккея должно пойти на пользу молодому игроку, закалить его. Два сезона назад Чуркин ездил в турне по Канаде в составе сборной звёзд МХЛ. Понятно, что пробиться в основной состав питерских «армейцев» ему будет крайне непросто, но если он продолжит так же расти, то вполне вероятно, что рано или поздно мы его увидим в КХЛ.

Юрий Козловский («СКА-Нева»)

Несколько лет Козловский играет в одной команде с Чуркиным, и за это время он стал одним из подающих наиболее серьёзные надежды игроков обороны, выступающих в Высшей лиге. Двадцать два года – это тот возраст, когда в своей карьере надо делать решающий шаг, и к этому шагу Юрий готов. В этом сезоне он стал одним из лучших защитников по показателю «плюс-минус», а также завоевал золото в составе студенческой сборной России на Универсиаде. Крайне интересно будет посмотреть, привлекут ли его в следующем году к работе в основном составе СКА?

Михаил Анисин («Сарыарка»)

Скандально известный форвард начинал этот сезон в «Кузне». Всё начиналось с заявлений игрока о том, что он полностью готов к чемпионату, но за 20 игр он сумел сделать только две результативных передачи. После пропуска тренировки он был отчислен из команды, и на нём практически все поставили крест. Поверили в нападающего в «Сарыарке», и он сполна отплатил за это карагандинскому клубу. Здесь он вновь вспомнил, что такое забивать голы, и теперь с уверенностью смотрит в будущее. По его словам, поиск новой команды уже ведётся, а сам он надеется на то, что начинает выходить на пик формы. Вот только будет ли он востребован в КХЛ?

По словам Анисина, поиск новой команды уже ведётся, а сам он надеется на то, что начинает выходить на пик формы. Вот только будет ли он востребован в КХЛ?
Анисин и ещё 7 бывших игроков КХЛ, докатившихся до ВХЛ
Недавно форвард Михаил Анисин подписал контракт с клубом ВХЛ «Сарыарка». Вспоминаем других игроков КХЛ, которые играли в Высшей лиге.

Олег Ломако («Сарыарка»)

Второй раз за время своих выступлений в ВХЛ Ломако забросил 22 шайбы за регулярный чемпионат. Это позволило ему стать лучшим снайпером первой стадии сезона. Два года назад он уже получил приз имени Анатолия Фирсова, как лучший нападающий лиги, и сейчас он имеет все шансы повторить это достижение. На сегодняшний день, если не брать форвардов балашихинского «Динамо», приведших свою команду к триумфу, Ломако – один из наиболее забивных игроков в лиге, и он заслужил шанс сыграть на более высоком уровне.

Ломако – один из наиболее забивных игроков в лиге, и он заслужил шанс сыграть на более высоком уровне.

Владислав Ефремов («Динамо» Бш)

В плей-офф, вместе с Марковиным, Ефремов устроил настоящую гонку бомбардиров. Победить ему в ней не удалось, но, тем не менее, он хорошо показал себя перед тренерским штабом основной команды. Так повелось, что в последнее время в «Динамо» обращают много внимания на своих воспитанников, предоставляя им игровое время в основном составе. Это может помочь Владиславу. Бело-голубым необходимо омоложение, и Ефремов потенциально может войти в основной состав в следующем сезоне.

Максим Мальцев («СКА-Нева»)

Вообще, в этом году в Санкт-Петербурге подобралась довольно неплохая и интересная команда. И воспитанник тюменского хоккея в ней играет важную роль. Несколько лет Мальцев отыграл в молодёжных командах СКА, а в этом году его перевели в Высшую лигу, и здесь он не затерялся, а наоборот, показал себя во всей красе, а особенно его помощь пригодилась команде в плей-офф. Далеко ей пройти не удалось, но можно сказать наверняка, что в следующем сезоне Максим будет одним из её лидеров, если его не привлекут к «основе».

Кирилл Тамбиев («Динамо» Спб)

Питерское «Динамо» достойно провело плей-офф, уступив в четвертьфинале Кубка Братины его будущему финалисту – усть-каменогорскому «Торпедо», а Тамбиев был основной ударной силой в команде. Кирилл стал одним из лучших бомбардиров кубковой стадии, но кто знает, если бы динамовцам удалось пройти в полуфинал, вполне возможно, что он мог затмить подвиги балашихинских парней. Тамбиеву двадцать пять, но за свою карьеру он уже успел поменять множество команд, и даже сыграть в чемпионате Румынии! А в этом сезоне он дебютировал в сборной Латвии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МХК Барс ХК Динамо Балашиха ХК Динамо Санкт-Петербург ХК Сарыарка ХК СКА-Нева ХК Спутник Михаил Анисин ВХЛ
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