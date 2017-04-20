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175 лет назад 2016
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Юниорская сборная России выиграла и Словакии и вышла в полуфинал ЧМ-2017
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Трямкин и Калинин в КХЛ, Дыбленко и Береглазов в НХЛ, а юниоры в 1/2 ЧМ!

Ларсен перешёл в Уфу, Трямкин в «Автомобилист», Дыбленко едет в «Нью-Джерси», Береглазов в «Рейнджерс», а на ЮЧМ определились полуфиналисты.
20 апреля 2017, четверг. 22:15. Хоккей

Дыбленко отправится в «Нью-Джерси»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. В ближайшее время будет объявлено о том, что 23-летний россиянин подпишет контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Срок соглашения составит два года. Нынешний контракт Дыбленко со «Спартаком» заканчивается 30 апреля 2017 года.

В сезоне-2016/17 Ярослав Дыбленко провёл 51 игру, в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности "-6". Ранее он также выступал за «Атлант». Всего в КХЛ на его счету 39 (12+27) очков в 180 матчах при показателе полезности "-2".

Вайсфельд: хотим видеть Филипа Ларсена в Уфе, так как нам нужен праворукий атакующий защитник для большинства.

«Салават» заключил контракт с защитником Ларсеном и расстанется с Липистё

«Салават Юлаев» достиг договорённости с защитником Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее уфимский клуб приобрёл права на датчанина у «Йокерита» в обмен на права на защитника Тима Эриксона и нападающего Никласа Йенсена.

27-летний Ларсен провёл сезон в «Ванкувер Кэнакс», за 26 матчей набрал 6 (1+5) очков. Ранее он выступал в КХЛ в «Югре» и «Йокерите» при тренере Эркке Вестерлунде, который в настоящее время возглавляет «Салават». За два сезона в КХЛ защитник набрал 65 (20+45) очков в 112 играх.

«Мы хотим видеть Филипа Ларсена в Уфе, так как нам нужен праворукий атакующий защитник для большинства. Мы посчитали, что датчанин – именно та кандидатура, которая подходит для нашей команды», — прокомментировал приобретение Ларсена генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

Как стало известно «Чемпионату», Ларсен займёт место Сами Лепистё, который покинет уфимскую команду в межсезонье.

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Трямкин вернулся в «Автомобилист»

«Автомобилист» достиг договорённости о подписании контракта с защитником Никитой Трямкиным, который провёл сезон-2016/17 в «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Лучшим в составе «Автомобилиста» для габаритного защитника стал сезон-2015/16, когда он провёл за команду 59 игр, набрав в этих матчах 12 (4+8) очков. Всего в КХЛ Никита Трямкин провёл 211 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очко.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Трямкин сыграл 66 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал семь голевых передач.

«Впечатления от возвращения в команду наилучшие, ведь я вернулся домой. Эмоции самые положительные. Переход из НХЛ – это «игра на понижение»? А кто сказал, что здесь хуже? Я не считаю, что это шаг назад.

Хоккейный клуб «Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера. Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1».

В другую команду я в принципе не мог перейти. В случае возвращения домой даже не обсуждалось, что я поеду именно сюда. Мой переход в «Автомобилист» связан с желанием получать больше игровой практики. В течение сезона я не был доволен некоторыми матчами. Иногда я просто не понимал – почему? Я мог сыграть 20 минут, мог сыграть 16, мог сыграть 12. И от чего это зависело, я не понимал. Так что, приехав в «Автомобилист», я продолжаю работать. Я приобрёл колоссальный опыт как в зале, так и на льду. Хочу совершенствоваться», — цитирует Трямкина EANews.ru.

«Авангард» обменял права на Калинина в СКА

Хоккейный клуб «Авангард» обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию.

Ранее президент СКА Геннадий Тимченко сообщил, что «армейский» клуб ведёт с форвардом переговоры о возвращении в Россию.

Калинин уехал из «Авангарда» после сезона-2014/15 и подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», а в текущем сезоне перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». В 19 матчах АХЛ он набрал 4 (2+2) очка. В НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.

Тимченко: счастье не в деньгах. Должны быть условия, как в СКА
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Епанчинцев возглавил «Спартак»

Хоккейный клуб «Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера. Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1»: на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.

В новый тренерский штаб красно-белых в качестве ассистентов главного тренера войдут Виктор Костючёнок и Андрей Потайчук.

Ранее Епанчинцев уже работал в «Спартаке» помощником главного тренера. Также он работал в молодёжных командах «Атланты» (2011-13) и «Спартака» (2013-15), с 2015 по 2017 год тренировал «Сарыарку». Красно-белые в прошедшем сезоне заняли предпоследнее место в Западной конференции и не смогли пробиться в плей-офф.

Трямкин: переход из НХЛ – это «игра на понижение»? А кто сказал, что здесь хуже? Я не считаю, что это шаг назад.

Береглазов продолжит карьеру в «Рейнджерс»

Как стало известно «Чемпионату», Алексей Береглазов продолжит карьеру в НХЛ. Защитник магнитогорского «Металлурга», у которого 30 апреля 2017 года заканчивается контракт с уральским клубом, заключит соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс». Также хоккеистом интересовался петербургский СКА.

В регулярном чемпионате-2016/17 23-летний хоккеист сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности "+9" и 20 минутах штрафного времени.

В плей-офф Кубка Гагарина-2017 Береглазов сыграл 13 матчей, отметившись 6 результативными передачами.

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Россия выиграла у Словакии и сыграет с финнами в полуфинале ЮЧМ

На юниорском чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России в четвертьфинальном матче одолела хозяев турнира, команду Словакии, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. В полуфинале россияне встретятся со сборной Финляндии, которая в своём четвертьфинале в результативной встрече сломила сопротивление команды Чехии — 6:5 ОТ.

В составе россиян заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Слепец и Иван Чехович, оформивший дубль. У Словакии забитыми голами сумели отметиться Адам Ружичка и Милош Фафрак.

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Двуреченский и Фефелов покинут «Югру»

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей рассказал, что клуб расстанется с форвардами Никитой Двуреченским и Игорем Фефеловым.

«С Игорем Владимировичем Захаркиным мы недавно достигли соглашения. Он приезжал, мы с ним общались, и он посмотрел видео с игрой наших хоккеистов. Тех, кого мы хотели, мы переподписываем. Двуреченский и Фефелов? Их не будет в команде в следующем сезоне», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Фефелов до «Югры» выступал за ЦСКА и «Сибирь». Там форварда преимущественно ценили за умение выполнять оборонительные функции, и наверняка вон продолжит выступление в одном из клубов КХЛ. Двуреченский известен по выступлениям за московское «Динамо» и «Торпедо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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