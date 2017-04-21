Бобровский и Панарин доступны для ЧМ, Малкин прошёл дальше и ждёт Овечкина

Бобровский свободен, «Питтсбург» ждёт соперника

Чуда не случилось: действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» не испытал особых проблем в пятом матче серии с «Коламбусом» и оформил путёвку во второй раунд. Результат встречи был ясен уже на первых минутах второго периода, когда «пингвины» преподали сопернику запоминающийся урок по реализации созданных моментов. «Мундиры», старавшиеся изо всех сил, бомбардировали Марка-Андре Флёри бросками, но шайба упорно не шла в ворота, а почти всё, что создали хоккеисты «Пингвинз», было преобразовано в гол. Так, например, единственное удаление «Блю Джекетс» в первой двадцатиминутке было эффектно реализовано нападающим хозяев Филом Кесселом.

На старте второго периода голевым дублем отметился нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, чьё упорство и везение при игре на отскоках сыграло решающую роль: Раст оба раза подкараулил шайбу на пятачке у ворот Бобровского, чем принёс «Пингвинз» четвёртую победу в серии. «Раст забил дважды в седьмом матче финала Восточной конференции в прошлом году. А сейчас его шайбы вывели нас во второй раунд. Брайан из тех хоккеистов, которые играют лучше, если матч имеет очень важное значение», — отметил форварда наставник «Питтсбурга» Майк Салливан.

Ещё одним героем встречи для «пингвинов» стал Марк-Андре Флёри, отразивший 49 бросков, из которых 19 пришлись на третий период. «Самое главное – это видеть шайбу, потому что она всё время где-то вокруг. Если видишь клюшку соперника и момент броска, то у тебя наилучшие шансы понять, в каком месте ты должен оказаться. Конечно, мне очень помогли защитники», — сказал голкипер.

«У нас было около 30 голевых моментов за матч! Это просто какое-то безумие. Нам нужно было извлечь из этого выгоду, но мы не смогли этого сделать. А соперник смог», — грустно констатировал наставник «Коламбуса» Джон Торторелла. «Очень тяжело говорить после вылета, это непростые ощущения. Но у нас очень хороший костяк команды, мы будем учиться на этих ошибках. Не хочется говорить о том, что случилось. Просто чувствую разочарование», - поведал Сергей Бобровский, который не смог прибавить к великолепному регулярному чемпионату хороший результат в плей-офф. За пять кубковых матчей россиянин отразил лишь 88,2% бросков по своим воротам, пропуская 3,88 гола в среднем за матч – для неопытных «синих мундиров» этого было слишком мало, чтобы рассчитывать на лучший исход серии с чемпионом.

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Этот беспомощный «Чикаго»

«Нэшвилл» завершил свою филигранную «зачистку» победителя Западной конференции, без особых трудностей одержав четвёртую победу в серии с «Чикаго». Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн и Артемий Панарин так и отбегали все четыре матча в «выключенном» состоянии: свои первые очки в серии эти форварды набрали за 5 минут и 18 секунд до вылета, когда капитан «Блэкхоукс» смог реализовать большинство. Счёт к тому моменту был уже 3:0 в пользу «Предаторз», и вопросы о победителе были неуместны. Главным героем у «хищников» (помимо голкипера Пекки Ринне) стал защитник Роман Йози — швейцарец оформил голевой дубль, забив двумя дальними бросками.

Таким образом, «Нэшвилл» стал лишь третьей командой в истории лиги, которой удалось выиграть серию 4-0 у лидера своей конференции. Впервые это в 1981 году проделал «Эдмонтон», уничтоживший «Монреаль», а в 1993-м «Чикаго» был разгромлен «Сент-Луисом», так что нынешнее разочарование для «Блэкхоукс» оказалось уже не первым. «Надо отдать должное сопернику. Они играли просто здорово, а мы плохо выглядели во многих аспектах. Мы могли бы гораздо чаще владеть шайбой, совершать меньше потерь, обыгрывать один в один. Увы, все эти неудачи шли одна за другой, всё катилось как снежный ком. Мы должны были быть лучше», — признал главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль, чья команда уступила в четырёх матчах с суммарным счётом 3:13.

«Рейнджеры» вышли вперёд

Подопечные Алена Виньо смогли склонить чашу весов в свою пользу в пятом матче противостояния с «Монреалем». Эта серия уже отмечена болельщиками как одно из самых равных противостояний, если оценивать силу соперников: команды нанесли по воротам друг друга одинаковое количество бросков (по 36), а небольшой счёт и наличие очередного овертайма было вполне предсказуемым. Главным героем у «Рейнджерс» стал шведский форвард Мика Зибанеджад, который на 15-й минуте дополнительного времени замкнул на дальней штанге прострел Криса Крайдера: шайба дошла до шведа рикошетом от клюшки Алексея Емелина, сыгравшего не слишком удачно.

«У нас было много моментов. Обычно соперник прилично давил при игре на своём льду, но сегодня всё было наоборот. Мы чувствовали, что пришла наша очередь, и было очень приятно видеть, как наши усилия были вознаграждены», — сказал Зибанеджад. Для «синерубашечников» эта кубковая победа в овертайме стала первой с 13 мая 2015 года, когда гол Дерека Степена в седьмом матче серии второго раунда с «Вашингтоном» вывел ньюйоркцев в следующую стадию.

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«Эдмонтон» отомстил за разгром



«Нефтяники» взяли реванш за унизительное поражение со счётом 0:7 в предыдущим матче. В пятой игре серии «Эдмонтон» нагрузил работой вратаря «Шаркс» Мартина Джонса (48 бросков), а заодно продемонстрировал крепкий кубковый характер. Дефицит в две шайбы, возникший у «Ойлерз» в середине второго периода, был отыгран ближе к концовке, а за две минуты до конца овертайма победу хозяевам принёс точный бросок Давида Деарне. «Сегодня любой из нас мог быть героем. Просто нужен был один хороший бросок», — скромно сказал автор победной шайбы.