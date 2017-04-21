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КХЛ
Фото: Александр Коваль, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Уехать в НХЛ, чтобы вернуться. 8 россиян, быстро отказавшихся от мечты

Они уехали покорять лучшую лигу мира, но быстро вернулись домой. Вспоминаем россиян, которые не так давно не сумели заиграть в НХЛ.
21 апреля 2017, пятница. 12:00. Хоккей

За последние несколько дней сразу двое российских игроков – Никита Трямкин из «Ванкувера» и Сергей Калинин из «Торонто» — задумались о возвращении из Северной Америки в КХЛ. Трямкин уже подписал контракт с «Автомобилистом», а СКА выкупил у «Авангарда» права на Калинина в КХЛ. Вспоминаем, кто ещё из россиян уезжал за океан с неплохими перспективами, но не сумел заявить там о себе во весь голос.

Трямкин и Калинин в КХЛ, Дыбленко и Береглазов в НХЛ, а юниоры в — 1/2 ЧМ!
Ларсен перешёл в Уфу, Трямкин в «Автомобилист», Дыбленко едет в «Нью-Джерси», Береглазов в «Рейнджерс», а на ЮЧМ определились полуфиналисты.

Сергей Калинин

В НХЛ Сергей уехал летом 2015 года, и первый сезон у омича получился неплохим. Пусть он не забивал в каждой игре (такая результативность за ним не водилась и в «Авангарде»), зато он имел постоянное место в основном составе и регулярно получал положительные отзывы о своей игре. Всё изменилось в этом году: статистика Сергея пошла вниз, да и в целом игра перестала ладиться. В итоге – попадание на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто», в основе которого Калинин не провёл ни одной игры.

Никита Трямкин

Воспитанник екатеринбургского хоккея вернулся из НХЛ при немного другой ситуации. Игровым временем в «Ванкувере» он обделён не был, да и был он там на неплохом счету. Так что его возвращение в Россию выглядит довольно неожиданным. Начало сезона у защитника не задалось: Никита несколько игр подряд не попадал в стартовый состав, но в АХЛ ехать отказывался. Остаток чемпионата он провёл в основном составе, а генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг признался, что рассчитывал на него и хотел предложить контракт на два года. Но это не сработало, и следующий сезон Трямкин начнёт в составе «Автомобилиста».

Джим Беннинг признался, что рассчитывал на него и хотел предложить контракт на два года. Но это не сработало, и следующий сезон Трямкин начнёт в составе «Автомобилиста».

Сергей Плотников

Летом 2015-го в Северную Америку уехало довольно много российских игроков, и Плотников в том числе. На Сергея с его хорошо развитой физикой возлагались определённые надежды, но оправдать их у него совсем не получилось. Со своим стилем игры Плотников вполне мог подойти в НХЛ, но игра у него категорически не задалась. Уроженец Хабаровского края не мог забить целый год, и даже переезд из «Питтсбурга» в «Аризону» ему не помог. На первенстве мира отличиться ему также не удалось, зато в СКА Плотников нашёл себя.

Уроженец Хабаровского края не мог забить целый год, и даже переезд из «Питтсбурга» в «Аризону» ему не помог. На первенстве мира отличиться ему также не удалось, зато в СКА Плотников нашёл себя.

Виктор Тихонов

Немногим лучше сложилась заокеанская карьера у партнёра Плотникова по СКА. Для Тихонова это был уже второй приезд в НХЛ, и, что удивительно, оба из них так или иначе были связаны с Финиксом. Так же, как и Сергей, по ходу сезона Тихонов, не устроивший никого своей игрой в «Чикаго», вынужден был сменить обстановку и переехал в «Аризону». Сильно в гору его дела там не пошли, и прошлым летом Виктор вернулся в питерский СКА.

Евгений Медведев

Медведев отправился за океан в довольно солидном возрасте, когда, казалось бы, о мечте поиграть в НХЛ уже забывают, за что снискал к себе дополнительное уважение. Первая половина сезона на его новом рабочем месте в «Филадельфии» была довольно неплохой, но ближе к концовке он стал реже попадать в стартовый состав. Всё испортила история, когда Евгений был пойман полицией за вождение в пьяном виде. Сейчас Медведев – один из лидеров обороны «Авангарда».

Антон Белов

Такой же по продолжительности получилась энхаэловская карьера и у Антона Белова. В канадский клуб Белов уезжал, будучи одним из ведущих российских защитников, выступающих в КХЛ. Нельзя сказать, что у него там совсем ничего не получилось: именно из «Эдмонтона» Антон получил приглашение на Олимпиаду-2014. Но по окончании сезона Белов ушёл из стана «нефтяников», а в качестве одной из причин своего решения он назвал нежелание работать с тогдашним главным тренером команды Далласом Экинсом.

Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ?
Останется ли Илья Ковальчук в СКА или по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга постарается вернуться в НХЛ?

Сергей Широков

Энхаэловская карьера Сергея Широкова также получилась крайне небогатой на события. Два года на рубеже десятилетий воспитанник московских «армейцев» провёл, пытаясь пробиться в задрафтовавший его «Ванкувер», но всё, что ему удалось добиться, – это восемь игр в основе «Кэнакс». На этом выступления Широкова в Северной Америке завершились, и в его карьере начался новый подъём – два звания чемпиона мира и Кубок Гагарина — 2017 об этом явно свидетельствуют.

Петров сначала не смог пробиться в основу, играя в фарм-клубе, а затем ещё и получил травму. Зимой на форварда вышел ЦСКА, и тот переехал в Москву.

Кирилл Петров

Летом 2015 года, когда Кирилл уходил из родного «Ак Барса» в Нью-Йорк Айлендерс», у него был и другой вариант продолжения карьеры – переход в питерский СКА. Сложно сказать, как бы сложилась его карьера, дай согласие казанский клуб на его переезд в Санкт-Петербург, но в этом переходе «армейцам» было отказано, и Кирилл поехал на стандартный контракт новичка в НХЛ. В итоге он сначала не смог пробиться в основу»\, играя в фарм-клубе, а затем ещё и получил травму. Зимой на форварда вышел ЦСКА, и тот переехал в Москву, где вернулся на свой прежний уровень.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктор Тихонов-младший Евгений Медведев Кирилл Петров Никита Трямкин Сергей Калинин Сергей Плотников Сергей Широков
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