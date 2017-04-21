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Сергей Бобровский
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Нужен ли Бобровский на чемпионате мира? Мнение экспертов

Гомоляко, Гуськов, Кожевников — о вылете Панарина, решении Дыбленко и Береглазова уехать в НХЛ и о том, стоит ли вызывать на ЧМ Бобровского.
21 апреля 2017, пятница. 14:00. Хоккей

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

— По ходу сезона тренерский штаб сборной России не раз говорил, что готовит Шестёркина и Сорокина к чемпионату мира, в сборную также был вызван Андрей Василевский. Но сейчас освободился Сергей Бобровский. Нужно ли звать лучшего российского вратаря на ЧМ и кого в таком случае оставить вне заявки?

Гомоляко: У нас Василий Кошечкин — лучший вратарь России. Сергей Бобровский тоже отлично себя проявил в этом сезоне. Он, наверное, приедет в сборную. В команде будут Бобровский и Василевский, кому-то из них тренеры должны отдать предпочтение. Шестёркин и Сорокин? Давать шанс можно, но сейчас задача не только подготовиться к Олимпийским играм, но и выиграть чемпионат мира. Конечно, должен играть более опытный вратарь на мировом первенстве. Сорокин и Шестёркин — оба молодые и перспективные голкиперы, у них ещё будет время проявить себя. А сейчас больше шансов играть есть у Бобровского и Василевского.

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Гуськов: А как не вызывать лучшего вратаря, который может помочь нашей сборной завоевать золотые медали чемпионата мира? В первую очередь всё зависит от состояния здоровья Бобровского. Вызвать в сборную всех сильнейших — это приоритет, сомнений тут не может быть.

Кожевников: Не думаю, что надо брать Бобровского. Насколько я знаю, он весь сезон играл с травмой.

Серьёзный вопрос — что делать с Сорокиным и Шестёркиным. Мы до сих пор точно не знаем, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду, есть ещё время решить этот вопрос. Тренерский штаб сборной должен разработать стратегию, как действовать в этой ситуации.

Кожевников: Думаю, что не надо брать Бобровского. Насколько я знаю, он играл весь сезон с травмой. Мы же не знаем ничего, так зачем его мучить? Василевский — хороший вратарь, его можно попробовать. Надо готовиться к Олимпийским играм, остался всего год. Проверять надо Василевского, Шестёркина — всех надо проверять. Думаю, что это было бы правильным решением.

— Панарин и Анисимов провалили плей-офф вместе с «Чикаго», но всё равно станут серьёзным усилением для сборной России?

Гомоляко: Все хоккеисты, играющие в НХЛ, будут усилением для сборной к чемпионату мира. В плей-офф вся команда сыграла неудачно, не только Панарин с Анисимовым. Нужно глубже смотреть. Если вся команда проваливается, не могут два человека выиграть серию.

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Гуськов: Ещё как станут! Панарин и Анисимов — лидеры нашей сборной. Они будут по-спортивному злыми и мотивированными на чемпионате мира. Им есть что доказывать после неудавшегося плей-офф Кубка Стэнли. Конечно, эти игроки усилят нашу команду.

Гуськов: Панарин и Анисимов — лидеры нашей сборной. Они будут по-спортивному злыми и мотивированными на чемпионате мира.

Кожевников: Провалили — не провалили, в сборной немножко другая игра, это совершенно другая подготовка. Сборная — это сборная, и Панарин — это наше будущее. Они с Анисимовым не такие старые. Но я думаю, что надо брать своих. Надо проверять нашу молодёжь из КХЛ, чтобы она была готова к Олимпиаде. Стоит проверить, как она будет себя чувствовать в ответственных матчах. Длинный турнир, совершенно другое напряжение. Не нужно всё делать в последний момент, если с НХЛ ничего не получится и они не поедут.

— Удивились ли вы решениям Дыбленко и Береглазова, сделавших выбор в пользу команд из НХЛ?

Гомоляко: Считаю, что всем молодым ребятам нужно пробовать поиграть за океаном. Мечта любого хоккеиста — выступать в НХЛ. Ехать надо. Не получится — дорога назад не закрыта. В России Береглазов всё уже доказал, играл за сборную, в прошлом сезоне с «Магниткой» взял кубок Гагарина, сыграл большую роль в победе «Металлурга». Думаю, что Алексею пора брать новые вершины.

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Гуськов: Решению Дыбленко удивился, а решению Береглазова — нет. Каждый хочет попробовать себя в сильнейшей лиге. Другое дело, что кто-то заявил о себе в КХЛ, как в случаем с Береглазовым. Плюс Алексей и в сборной играл. Не скажу, что в Америке нет шансов у Дыбленко, но он выступал намного скромнее в КХЛ. Однако пробовать стоит всем, это их решение. А насчёт того, закрепятся они или нет, — покажет время.

Гомоляко: Ехать надо в НХЛ. Не получится — дорога назад не закрыта.

Кожевников: Ничего страшного, это нормально, раз они так решили. Дыбленко — хороший игрок, ещё надо проверять его. У Береглазова много ошибок. Они не такие ветеранистые. Но я говорил и говорю, что надо делать лимит. Мы теряем каждый год по 5-6 перспективных игроков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Гуськов Александр Кожевников Алексей Береглазов Артём Анисимов Артемий Панарин Сергей Бобровский Сергей Гомоляко
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