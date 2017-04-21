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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Что это было? Пять причин, почему Панарин и «Чикаго» провалили плей-офф

Победитель Западной конференции «Чикаго» вылетел из плей-офф, проиграв свою серию 0-4. Что случилось с Панариным, Кейном и компанией?
21 апреля 2017, пятница. 17:00. Хоккей

Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги подарил болельщикам потрясающий сюжет, который вряд ли способен воплотиться в жизнь по эту сторону океана: обладатель первого «посева» в конференции в четырёх матчах был разгромлен скромным, но гордым соперником, опровергнув все прогнозы. Для «Нэшвилла» победа в плей-офф со счётом 4-0 стала первой в клубной истории. «Хищники» стали 14-й командой в лиге (и пятой за последние 38 лет), кто за серию из четырёх матчей пропустил только 3 шайбы. Ну а Пекка Ринне с его показателем 0,7 пропущенных гола за игру стал четвёртым вратарём «эпохи расширения» (с сезона-1967/68), которому за 4 матча противостояния забили так мало. В чём же причины сенсационного разгрома команды Джоэля Кенневилля?

Потухшие звёзды

В кубковых поединках нередко главную роль играют хоккеисты из глубины состава, но это, как правило, связано с повышенным вниманием соперников к главным звёздам атаки. Главные действующие лица «Блэкхоукс» второй год подряд проявили себя самым неудачным образом, и весь атакующий потенциал команды остался нереализованным. Капитан «чёрных ястребов» Джонатан Тэйвз, весь сезон испытывавший проблемы в деле пополнения личного баланса набранными очками, набрал лишь 2 балла: свой первый и единственный гол он забил за 5 минут до того, как «Чикаго» вылетел из плей-офф. Патрик Кейн, ставший вторым после Макдэвида в регулярном чемпионате, смог отличиться шайбой в третьем матче, но все надежды на него, как на лучшего бомбардира команды, оказались напрасными. Наконец, Артемий Панарин, ставший 11-м по очкам в «регулярке», набрал 1 балл за голевую передачу и завершил плей-офф с показателем полезности «-4». Госса, Анисимов и Паник, на счету которых больше 20 шайб в регулярном чемпионате, не забили ничего.

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«Чикаго» сенсационно уступил «Нэшвиллу» в четырёх матчах и вылетел из плей-офф, а «Питтсбург» дожал «Коламбус».

«Наверное, все мы думали, что ещё чуть-чуть – и всё поменяется, развернётся в другую сторону. Мы ведь готовились к плей-офф, чувствуя себя очень уверенно. Конечно, для нас это разочарование. Даже больше – это потрясение. Я не знаю. Это будет очень долгое лето», — сказал расстроенный Кейн. «Это поражение аннулирует все 50 побед, которые мы одержали в регулярном чемпионате. Соперник смог поднять свой уровень, а мы не ответили на это. Теперь у каждого из нас будет много времени для самооценки», — грустно добавил Джоэль Кенневилль.

Отсутствие владения шайбой и игрового преимущества

Если обратиться к цифрам расширенной статистики, то ранний вылет «Блэкхоукс» выглядит не столь неожиданным. Успех «Чикаго», принёсший клубу три Кубка Стэнли за семь лет, в первую очередь был связан с солидным уровнем владения шайбой, что давало «Блэкхоукс» возможность атаковать чужие ворота. Так, в чемпионском сезоне-2009/10 «чёрные ястребы» были первой командой лиги по показателю Corsi (попытки бросков в равных составах) – 56,5%. Три года спустя «Чикаго» снова взял трофей, и был по данному критерию четвёртой командой лиги, а ещё через два года, когда Кубок Стэнли вновь был завоёван, – второй.

«Чикаго Блэкхоукс

Обладатель трёх Кубка Стэнли за 7 последних лет: 2010, 2013, 2015.
Победитель Западной конференции и Центрального дивизиона в регулярном чемпионате-2016/17 (109 очков).
Единственная команда на Западе, одержавшая 50 побед в «регулярке».

В прошлом сезоне, когда «чёрные ястребы» неожиданно уступили в первом раунде «Сент-Луису», Corsi у «Чикаго» находился на уровне 15-й команды лиги, в то время как «блюзмены» были на седьмом месте. В нынешнем регулярном чемпионате «Блэкхоукс» занял по данному показателю двенадцатую строчку, а «Нэшвилл» был шестым.

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В плане индивидуальных значений Corsi у «чёрных ястребов» также произошло заметное западение. У Кейна на протяжении двух последних сезонов эта цифра составила 51,7%, в то время как за 7 предыдущих лет Патрик был более успешен (55,1%). Показатель Тэйвза снизился с 57 до 51%, аналогичная тенденция отмечена также у Кита, Госсы, Сибрука и Яльмарссона. Кроме всего прочего, цифры расширенной статистики подтвердили тезис о том, что глубина состава у «Чикаго» стала значительно хуже, чем раньше: в сезоне двухлетней давности у команды было 16 хоккеистов, имевших личный показатель Corsi не менее 50%, а в текущем сезоне таких игроков было только 8 (учитывались хоккеисты, сыгравшие не менее 42 матчей). «Мы не могли хорошо контролировать шайбу. Соперник же смог взять её под контроль. В первых двух играх у меня не было много шансов. В четверг вечером всё было иначе, но я не смог помочь команде», — эти слова Артемия Панарина также служат дополнительным подтверждением отсутствия у «ястребов» должной игровой инициативы.

Взлёты и падения новичков

Ставка генменеджера «Чикаго» Стэна Боумэна на быструю адаптацию новобранцев не оправдалась: временами новички команды выглядели очень неплохо, но эмоциональность и нестабильность неопытных хоккеистов лишила «Блэкхоукс» нужной степени уверенности. Райан Хартман (19 голов в регулярном чемпионате), Ник Шмальц (28 очков), Таннер Керо (16), Винни Хиностроза (14) на четверых не набрали ни одного очка в плей-офф. Защитник Михал Кемпны, приехавший в НХЛ из стана других «ястребов», ближе к концу сезона впал в немилость к Джоэлю Кенневиллю, и в плей-офф сыграл лишь один матч. Артемия Панарина трудно назвать молодым игроком с точки зрения кубкового опыта – за плечами у россиянина 4 участия в розыгрыше Кубка Гагарина, 2 чемпионата мира и один Кубок мира, но на этот раз он оказался такой же «невидимкой» на льду, как и новички «Чикаго».

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Отсутствие эффекта от приобретённых в дедлайн

«Чёрные ястребы» не особо нуждались в усилении перед тем, как трансферное окно закроется, но руководство клуба предприняло попытку улучшить комплектование состава. В дедлайн Боумэн приобрёл у «Детройта» нападающего Томаша Юрчо, отдав третий раунд драфта, и взял старого знакомого защитника Джонни Одуйю, отдав «Далласу» четвёртый раунд. Пополнение, казавшееся в начале марта неплохим, в кубковых боях оказалось для «Чикаго» бесполезным: Юрчо забил 1 гол в 13 матчах «регулярки» и весь плей-офф просидел в запасе, а Одуйя часто ошибался и за первые три матча заработал «-3» по показателю полезности.

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Кураж Пекки Ринне

Финский страж ворот имеет все шансы выдать свой лучший кубковый сезон в истории. Два сухих матча подряд придали Ринне уверенность в своих силах, а заодно уберегли от возможных сомнений тренерский штаб Питера Лавиолетта, поскольку до этого в плей-офф финн действовал достаточно средне. Уткнувшись в стену из Ринне и цепких защитников, «Чикаго» растерялся, а Кенневилль так и не смог изобрести способ преодолеть насыщенную оборону «хищников». «Когда вы проигрываете серию, то можно приводить в качестве оправданий миллион разных вещей. Но это разные вещи: уступить в семи матчах, или же продуть четыре подряд, забив лишь три гола, и не показав никакой игры», — откровенно признал Джонатан Тэйвз.

«Чикаго» в розыгрыше Кубка Стэнли-2017:

Разница шайб 3 – 13
3 забитых гола (последнее место в лиге), 1 гол в равных составах.
93 силовых приёма (последнее место в лиге).
79 блокированных бросков (9-е место в лиге).
120 выигранных вбрасываний (13-е место в лиге).

Лето для «Блэкхоукс» будет длинным и не самым спокойным – команде необходимо приводить в порядок платёжную ведомость. Из-за потолка зарплат «ястребы» за последние годы были вынуждены расстаться с такими квалифицированными игроками, как Брэндон Саад, Патрик Шарп, Ник Ледди, Эндрю Шоу и Теуво Терявяйнен. Подписание Панарина позволило «Чикаго» остаться в числе фаворитов, но Артемий за два последних сезона заработал $ 5,37 индивидуальных бонусов и во многом из-за них после окончания сезона клуб вылезет за пределы потолка зарплат. Расставание с кем-то из тяжеловесов связано с трудностями в переговорах, поскольку многие игроки имеют пункты о запрете на обмен, поэтому Стэну Боумэну придётся изрядно потрудиться. Однако слова Кейна о том, что «Чикаго» обладает большим потенциалом, остаются сущей правдой – осталось лишь дождаться нового шанса для его реализации.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Джонатан Тэйвз Патрик Кейн Пекка Ринне
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