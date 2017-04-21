Красота дня. Екатерина — невеста российского новичка «Нью-Йорк Рейнджерс»

Алексей Береглазов — воспитанник магнитогорского хоккея, всю карьеру проведший в родном городе. В 2016 году Алексей стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». После нынешнего сезона 23-й защитник принял решение заключать контракт с командой Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Уже летом Береглазов отправится в Америку, а компанию ему составит красавица Екатерина.

Алексей и Екатерина вместе уже несколько лет. Пара давно живёт вместе в Магнитогорске. В начале 2017 года хоккеист сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка сказала «да».

Екатерина — главная болельщица Алексея. Она поддерживала «Магнитку» на выездных матчах финала Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге и не пропускала ни одной домашней встречи уральской команды.

Хоккеист, в свою очередь, не перестаёт радовать свою девушку шикарными букетами роз и роскошными подарками. Екатерина посвящает всё свободное время любимому. Девушка считает, что в жизни самое главное — семья.

В минувшем сезоне в регулярном чемпионате 23-летний хоккеист сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности «+9». В плей-офф Кубка Гагарина-2017 Береглазов провёл 13 матчей, отметившись 6 результативными передачами. Алексей был надёжен в защите, однако это не помогло «Металлургу» одолеть в финале СКА.

Контракт Береглазова с уральским клубом заканчивается 30 апреля. И продлевать соглашение молодой защитник, кажется, не намерен. Вероятнее всего, летом Алексей вместе с Екатериной переедет за океан, где хоккеист попытается пробиться в состав «Рейнджерс».