«Магнитка» отказалась от Сёмина, а Ковальчук может пропустить ЧМ-2017

Сёмина не будет в «Магнитке», Дацюк из-за травмы может завершить игровую карьеру, а Ковальчук не сыграть на ЧМ – в итогах дня.

«Слухи, что Павел Дацюк завершает карьеру, совершенно недостоверны»

Хоккейный агент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг слухи о его возможном завершении карьеры. Ранее в СМИ появилась информация, что травма российского хоккеиста, полученная в плей-офф КХЛ, может завершить его карьеру.

«Слухи, что Павел Дацюк завершает карьеру, совершенно недостоверны. Мы ждём сезона-2017/18 и возможности сыграть на зимней Олимпиаде», — написал Милстейн в своём «твиттере».

Агент: Слухи, что Павел Дацюк завершает карьеру, совершенно недостоверны.

Дацюк травмировался в серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» и не смог принять участия в оставшихся матчах. СКА выиграл Кубок Гагарина, в финале одержав победу над магнитогорским «Металлургом».

Ковальчук может пропустить чемпионат мира

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что участие нападающего Ильи Ковальчука в чемпионате мира по хоккею 2017 года под вопросом из-за проблем с коленом.

«Илья поехал лечить колено, он играл с травмой, и ему сейчас важно ликвидировать её последствия. Может ли ему потребоваться операция? Пускай решают врачи. Мы исходим из того, что он присоединится к команде к тренировочному лагерю. Сможет ли он принять участие в чемпионате мира? Всё зависит от результатов обследования, вопрос открыт», — цитирует Медведева ТАСС.

Лукашенко раскритиковал отца братьев Буре

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике подготовку спортсменов в стране, акцентировав внимание на хоккее. Недовольство Лукашенко вызвал тот факт, что хоккеистов готовит тренер по плаванию. Речь идёт о Владимире Буре, отце прославленных российских хоккеистов Валерия и Павла Буре.

Магнитогорский «Металлург» не станет продлевать контракт с нападающим Александром Сёминым.

«Слушайте, вы в тюрьму сядете. Значит, хоккеистов готовит специалист по плаванию. Какой он там специалист? По гребле? Я не против гребцов. Но они должны грести! Но поставь его на коньки и дай клюшку! Или нашего легкоатлета? Здоровый мужик! Но это не его профиль! Так что ж вы творите? Деньги получают. Выделяются деньги. Так куда смотрит председатель райисполкома? А губернаторы? Это же позорище. Иметь ледовую площадку, а не иметь шорт-трек, не иметь фигурное катание. Не иметь школу, где должны 500-600 детишек заниматься. По возрастам. Готовьтесь. С вас будет спрос», – сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Магнитка» не будет предлагать контракт Сёмину

Магнитогорский «Металлург» не станет продлевать контракт с нападающим Александром Сёминым. Соглашение с хоккеистом истекает 30 апреля 2017 года. Россиянин перешёл в «Магнитку» из НХЛ в середине сезона-2015/16, после того как «Монреаль Канадиенс» выставил его на драфт отказов.

«Контракт с Александром Сёминым не будет продлён», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

33-летний нападающий в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "-2", его команда проиграла в финале СКА в пяти играх. В предыдущем сезоне он провёл 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (5+9) очков, и 23 игры в плей-офф, набрав 15 (7+8) очков.

Засиделись. Ковальчук, Сёмин и другие игроки, которым пора менять команду Ковальчук, Сёмин, Зарипов, Ткачёв – кто может сменить команду в грядущее межсезонье и кому это пойдёт на пользу?

Участие Свечникова в полуфинале ЮЧМ под угрозой

Нападающий юниорской сборной Российской Федерации Андрей Свечников не принял участия в тренировочном занятии российской команды за день до полуфинального матча чемпионата мира с национальной командой Финляндии. Матч Финляндия — Россия состоится 22 апреля, начало — в 16:30 мск.

«Если бы не дали нужного времени, то сегодня бы не вышли на тренировку. Это необходимо было для нужного восстановления. Просто дали отдохнуть сегодня Андрею, с ним всё в порядке. Как и у всех, у финнов есть сильные и слабые стороны, своя тактика, сборные их возрастов играют по одним и тем же схемам, повлияло на это и влияние отечественных тренеров», — сказал главный тренер команды Сергей Голубович.

Годро усилит сборную США на чемпионате мира

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Его команда в четырёх матчах проиграла в первом раунде плей-офф с «АнахаймДакс».

В завершившемся регулярном чемпионате Годро провёл 72 матча, набрав 61 (18+43) очко. В четырёх играх плей-офф он отметился двумя результативными передачами. На международном уровне он принимал участие в чемпионате мира 2014 года в составе сборной США, а также сыграл на Кубке мира 2016 года за сборную молодых звёзд Северной Америки.