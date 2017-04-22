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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Русская машина не ломается!» Овечкин выиграл, несмотря на травму

«Вашингтон» одержал ключевую победу в серии с «Торонто», несмотря на травму своего капитана Александра Овечкина.
22 апреля 2017, суббота. 09:45. Хоккей

Мистер Седьмая Игра снова в деле

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
22 апреля 2017, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Оши (Бекстрём, Шаттенкирк) – 18:15 (5x4), 1:1 – Мэттьюс (Нюландер, Хайман) – 26:00 (5x5), 2:1 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 61:04 (5x5)

«Всегда приятно вернуться на домашний стадион, увидеть родных и близких. Мы полностью фокусируемся на пятом матче серии, нам необходимо побеждать. Когда играешь дома, нельзя терять концентрацию, требуется максимальная сосредоточенность на протяжении всей встречи. Не имеет значения, кто выходит на лёд. Все будут играть с максимальной отдачей, будут действовать жёстко и стараться выполнить задание на игру», — сказал Александр Овечкин перед пятой встречей с «Торонто». Переживания об игровом времени для капитана «столичных» остались позади, равно как и отставание «Вашингтона» в серии, но стремление Великой Восьмёрки максимально сконцентрироваться на пятом матче было абсолютно оправдано – с точки зрения драматургии противостояния, это была ключевая игра.

Предсказания капитана хозяев оказались верными. «Кленовым листьям» вновь удалось навязать фавориту очень плотный и жёсткий хоккей, и «столичные» не без труда справились с цепкой обороной гостей. В концовке первого периода «Вашингтон» получил возможность поиграть в большинстве, когда за силовой приём против Овечкина был удалён на две минуты Назем Кадри, и это численное преимущество было успешно реализовано Оши, сыгравшим на добивании.

Во второй двадцатиминутке «Торонто» добавил в скорости, и пока хоккеисты «Кэпиталз» пытались привыкнуть к новому темпу, последовал ответный гол. Защита хозяев не разобралась на пятачке у ворот Брэйдена Холтби, что дало возможность лучшему новичку сезона Остону Мэттьюсу добраться до шайбы и быть расторопней всех игроков обороны.

В третьем периоде команды показали равный хоккей, и встреча привычно продолжилась в овертайме, который стал в этой серии уже четвёртым. В такие моменты, как правило, очень многое решает кубковый опыт, который позволяет справиться с нервами и не допустить ненужных ошибок. Это правило сработало и в данном случае, а главным героем у «Вашингтона» был Джастин Уильямс – настоящий кубковый волк, не раз становившийся чемпионом в составе «Лос-Анджелеса» и забивавший важнейшие шайбы. Именно за это умение форварда прозвали Мистер Седьмая Игра. На второй минуте дополнительного времени Уильямс открылся на дальнем пятачке, получил удобный пас от Евгения Кузнецова и мгновенно бросил в касание, забив свой седьмой победный гол в плей-офф за карьеру.

«Чем важнее матч, тем лучше Джастин играет. Это один из тех парней, кто не сжимает сильнее клюшку, когда наступает кульминация, а, наоборот, становится максимально сосредоточенным и находит способ решить исход дела в свою пользу. Нам необходим был гол, и он его сделал», — отметил партнёра автор первой шайбы в матче Ти Джей Оши. «Наверное, это одна из главных причин, почему мы любим Уильямса. Он верит в победу. Он – победитель, это просто и ясно», — добавил Барри Тротц.

«После нескольких неважных смен нам было необходимо вернуть прежнюю активность. Мы с Джастином Уильямсом неплохо понимаем друг друга, много разговариваем на скамейке, это даёт свои плоды. Это была очень непростая победа, и в субботу будет такой же трудный матч в Торонто, но нам надо просто играть в свою игру. Победный гол получился симпатичным. Нисканен удачно вбросил шайбу, я был открыт, смог подхватить. Видел, что Уильямс накатывает по центру между двух соперников, и попытался сделать ему хорошую передачу», — сказал Кузнецов после матча.

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Овечкин получил травму

Самым волнующим событием матча в Вашингтоне стал эпизод в концовке первого периода, когда травму получил Александр Овечкин. Нападающий «Торонто» Назем Кадри провёл крайне неудачный силовой приём против россиянина: пытаясь подсесть и сделать «мельницу», Кадри не рассчитал силы и вместо туловища попал Александру в область колена. Овечкин не смог самостоятельно уйти с площадки и покинул лёд лишь при помощи партнёров, не опираясь на левую ногу. Кадри получил за свой проступок две минуты штрафа, и в этом большинстве Ти Джей Оши открыл счёт. «Когда вам не нравится какой-то момент, то, конечно, вы считаете, что было сыграно грязно. На это хочется ответить заброшенной шайбой», — хитро сказал Оши, не обвиняя напрямую соперника.

Видео с травмой Овечкина доступно на Youtube

Тревога за состояние здоровья Овечкина оказалась ложной. Россиянин вышел на второй период и для возвращения уверенности тут же провёл несколько силовых приёмов, по количеству которых он стал лидером команды в матче (6). «Я бы хотел придержать своё мнение относительно силового приёма Кадри. Но Овечкин – лучший игрок нашей команды, и очень непросто смотреть на то, как он лежит лицом вниз, мучаясь от боли», — отметил после матча Тротц. «Барри, вероятно, хотел сказать, что там должен был быть большой штраф. А я думаю, что там вообще не было никакого нарушения», — парировал наставник «Торонто» Майк Бэбкок.

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Сам Кадри, который не имеет репутации грязного игрока, был рад, что Овечкин вернулся в строй. «Всё произошло очень быстро. Овечкин пытался увернуться, и получилось так, что я попал в колено. Это очень чувствительная область, я не хотел наносить травму. Я очень уважаю этого парня и рад, что он смог вернуться в игру», — сказал Кадри, который во втором периоде получил от россиянина «ответку». В одной из пауз Александр напомнил Кадри, как не нужно играть, нанеся тому колющий удар клюшкой.

Видео с колющим ударом Овечкина доступно на Youtube

«Я в порядке, со мной всё хорошо. Никакого дискомфорта, никакой боли. Мне просто нужна была пауза, я хотел посмотреть, как наши разыгрывают большинство. Да, включил телевизор, взял «колу» и наслаждался тем, как Оши забивает в численном преимуществе. Что касается Джастина Уильямса, то это настоящий Мистер Седьмая Игра. Один бросок – и мы уже лидируем в серии. Мне не удавалось забивать столько важных голов», — передаёт слова Овечкина агентство АР.

«Я знал, что Овечкин будет в порядке. Есть же сайт, который назвали в его честь. Слышали? Да, это «Русская машина не ломается», — сказал Брэйден Холтби, повторив знаменитую фразу Овечкина, сказанную 10 лет назад.

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Второй овертайм в пользу «Бостона»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
22 апреля 2017, суббота. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 3 1:0, 1:2, 0:0, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Стоун (Хоффман, Брассар) – 11:19 (5x5), 2:0 – Пажо (Стольберг, Барроуз) – 20:30 (5x5), 2:1 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 28:40 (5x5), 2:2 – Курали (Бэйкс, Морроу) – 37:05 (5x5), 2:3 – Курали (Бэйкс, Макэвой) – 90:19 (5x5)

«Мишки» продлили своё пребывание в плей-офф ещё как минимум на один матч. В пятой игре серии с «Оттавой» подопечные Брюса Кэссиди проявили настоящий кубковый характер, отыграв дефицит в две шайбы, и смогли склонить чашу весов в свою пользу. Дело дошло до второго овертайма, в котором главным героем стал 23-летний новичок Шон Курали. Американец, проводивший свой третий матч в плей-офф за карьеру, принёс «Брюинз» важнейшую победу, сделав счёт в серии 3-2 в пользу «Оттавы».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин Барри Тротц Евгений Кузнецов — хоккей Майк Бэбкок Остон Мэттьюс
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