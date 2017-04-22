Какой будет КХЛ летом 2018-го? 23 игрока, которые могут скоро уехать в НХЛ

Отъезд в НХЛ игроков сборной России Алексея Береглазова и Ярослава Дыбленко вызвал широкий общественный резонанс. Как так? На носу Олимпиада без игроков НХЛ, а потенциальный игрок сборной Береглазов и игрок олимпийской сборной Дыбленко добровольно отказываются от своих мест. Наверняка многие из хоккеистов отложат поездку за океан из-за Олимпиады-2018, но вряд ли что-то удержит большинство из них летом следующего года. Какой будет лига через год? Расскажем о ещё 24 игроках, которых может не смутить запрет НХЛ.

Уехать в НХЛ, чтобы вернуться. 8 россиян, быстро отказавшихся от мечты Они уехали покорять лучшую лигу мира, но быстро вернулись домой. Вспоминаем россиян, которые не так давно не сумели заиграть в НХЛ.

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Сорокин наверняка понимает, что на данный момент он — один из самых перспективных российских вратарей и шансы построить успешную карьеру в НХЛ у него довольно велики. Сорокин задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс», который в последние годы испытывает проблемы с вратарской линией, а потому, вероятно, держат в уме вариант с Ильёй. Основной вопрос для Сорокина сейчас: пойдёт ли он по стопам Василевского или же останется в России с почти гарантированным местом в сборной на ближайшие годы?

Срок истечения контракта: 30 апреля 2019 года

Голкипер СКА задрафтован другим клубом из Нью-Йорка и на фоне стареющего Лундквиста выглядит для «Рейнджерс» перспективным вариантом. По Шестёркину конкуренция бьёт со всех сторон: мало того что в СКА его может вытеснить Коскинен, так ещё и в сборной придётся постоянно бороться за основу с Сорокиным. Почти наверняка кто-то из этой пары российских голкиперов вскоре отправится за океан.

По Шестёркину конкуренция бьёт со всех сторон: мало того что в СКА его может вытеснить Коскинен, так ещё и в сборной придётся постоянно бороться за основу с Сорокиным.

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Финский гигант может стать камнем преткновения для Ильи Сорокина. Коскинен также задрафтован «Айлендерс» и даже успел сыграть за «островитян» четыре матча в 2011-м году, после чего сел в глубокий запас. Набравшись опыта в КХЛ, где Микко успел завоевать два Кубка Гагарина, в свои 28 он может предпринять вторую попытку закрепиться за океаном.

Микко Коскинен Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Илья Самсонов («Металлург» Мг)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Илья отказался уезжать в «Вашингтон» после драфта и за эти два года значительно окреп. Две медали на молодёжных ЧМ, первый вызов во взрослую сборную на шведский этап Евротура и здоровая конкуренция с Кошечкиным в «регулярке» сделали из Самсонова лакомый кусочек для клубов НХЛ. В «Кэпиталз» сейчас успешно играет Брейден Холтби, однако надёжного сменщика в обойме «столичных» нет, и Самсонов может пожертвовать местом в «Магнитке» ради этой роли в НХЛ. Разумеется, с возможностью повышения.

Доминик Фурх («Авангард»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2017 года

Фурх в своё время был настоящим вундеркиндом, и «Филадельфия» задрафтовала его в 16 лет, то есть даже до его первого юниорского ЧМ. Доминик провёл два впечатляющих сезона в «Авангарде», не опускаясь ниже определённого уровня, и наверняка подумывает об отъезде. Особенно учитывая то, что ему уже 27 лет и контракт с омичами истекает в этом году.

Виктор Антипин («Металлург» Мг)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Антипин в процедуре драфта не участвовал, а потому определённого места для продолжения карьеры в НХЛ у него пока нет. Тем не менее один из основных игроков обороны «Магнитки» и уже завсегдатай сборной России не может не приковывать к себе внимание из-за океана. Плюс в этом вопросе ему будет с кем посоветоваться — как-никак, целых четыре года бок о бок с Береглазовым.

Плюс в этом вопросе Антипину будет с кем посоветоваться — как-никак, целых четыре года бок о бок с Береглазовым.

Владислав Гавриков («Локомотив»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2017 года

Гавриков привлёк к себе внимание на молодёжном ЧМ в 2015 году, где был признан лучшим защитником турнира, после чего провёл два довольно сильных сезона в «Локомотиве» Кудашова. Гавриков не стесняется говорить, что собирается уезжать в НХЛ, где его в своё время задрафтовал «Коламбус». А учитывая то, что контракт Владислава истекает уже сейчас, намерение может стать реальностью.

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Если не считать далёкий драфт WHL в 2008-м году, то никаких контактов с Америкой Киселевич больше не имел. Однако к 27 годам он успел стать одним из ведущих защитников ЦСКА, а его телосложение и манера игры могут подойти под прямолинейный и жёсткий заокеанский хоккей, тем более что прошлым летом к защитнику уже проявляли интерес клубы НХЛ. Летом Богдан пока никуда не собирается, а вот в следующем году ему предстоит сделать выбор.

Рушан Рафиков («Локомотив»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2017 года

Раз уж «Калгари» 11 лет не выбирал на драфте россиян, то в Рафикове рассмотрели нечто большее, чем мы. За два года в КХЛ Рушан окреп, заиграл увереннее, получил вызов в сборную и серьёзное доверие Кудашова. Тем не менее Рафиков своего желания играть в НХЛ не скрывает, а потому истечение контракта делает его в этом плане абсолютно свободным.

Рушан Рафиков Фото: Елена Разина, photo.khl.ru

Андрей Миронов («Динамо» М)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

В тот момент, когда «Колорадо» драфтовал Миронова, это была слаженная банда под руководством безбашенного Патрика Руа. Сейчас же «лавины» в большом кризисе и вариант с отъездом за океан выглядит для Миронова не таким радужным, как раньше. Тем не менее Андрей сможет рассчитывать там на приличное игровое время, чего так не хватало некоторым нашим молодым защитникам, сломавшим в своё время копья именно на этом.

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Первый игрок, из представленных, кто уже имеет богатый опыт выступлений в НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли на данный момент является, пожалуй, сильнейшим российским защитником в КХЛ, и с ним связаны серьёзные надежды сборной. Войнов наверняка доработает контракт до конца и сможет поехать на Олимпиаду, однако потом сможет предпринять вторую попытку отъезда в НХЛ.

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Владимир Ткачёв («Ак Барс»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2017 года

Ткачёв хоть и не задрафтован, но выглядит почти готовым вариантом для НХЛ. Владимир провёл два очень мощных сезона в Казани, стал регулярно вызываться в сборную и завоевал там репутацию короля точки вбрасывания. Таким форвардом оборонительного плана явно заинтересовались бы многие заокеанские клубы, и Ткачёв, видимо, готов прямо сейчас.

Анатолий Голышев («Автомобилист»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2019 года

Голышев, выбранный на драфте НХЛ лишь в прошлом году, провёл отвратительный сезон. Насколько ярко он блеснул два года назад, набрав в «регулярке» 44 очка и сыграв с «Автомобилистом» в плей-офф, настолько же невыразительно провёл этот год. После такого сезона «Айлендерс» никаких шагов навстречу Голышеву не сделает, а потому у Анатолия есть ещё два года контракта, чтобы доказать неслучайность вызовов в сборную и высокого положения в клубе.

Валерий Ничушкин (ЦСКА)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Ещё один игрок с неплохим опытом выступлений в НХЛ. Из России Ничушкин уезжал «новым Кузнецовым» и добился не только уважения Линди Раффа, но и заслуженного перевода в первое звено. В ЦСКА Валерий провёл неплохой, пусть и очень непростой сезон, и ему необходим ещё один год, чтобы обрести былую уверенность. Хоть «Даллас» и расстался с Ничушкиным, но многих не покидает ощущение, что своё слово в НХЛ форвард ещё не сказал.

Срок истечения контракта: 30 апреля 2017 года

Шипачёву сейчас 30 лет, и он на своём пике, отрицать это бессмысленно. Вадим в НХЛ задрафтован не был и конкретных вариантов у него нет, однако для форварда это межсезонье — последний шанс уехать. Подписание нового контракта со СКА (которое если и будет, то на большой срок) лишит его возможности попробовать свои силы за океаном, а потому Шипачёв со своим решением не торопится.

Срок истечения контракта: 30 апреля 2017 года

Дадонов, в отличие от Шипачёва, не только успел поиграть в НХЛ за «Флориду», но даже смог принять участие в Матче всех звёзд. Обмен в «Каролину» испортил заокеанскую карьеру Евгения, однако глядя на то, как играет Дадонов сейчас, можно предположить, что теперь «ураганы» кусают локти. По сути, всех вершин в России Евгений достиг. Почему бы не попробовать покорить НХЛ?

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

У самого молодого и, пожалуй, самого перспективного в плане заокеанской карьеры игрока ударной тройки СКА остаётся ещё год контракта. Гусева брали на замену Панарину, и если уж Никита не просто выполнил, но и даже перевыполнил свои задачи, то что сможет помешать ему блеснуть в НХЛ в той же «Тампе»? У всей тройки СКА в голове один вопрос: уехать на пике и попробовать себя или же остаться здесь и гарантированно поехать на Олимпиаду?

Срок истечения контракта: 30 апреля 2017 года

Отъезд или неотъезд Ковальчука в НХЛ является одной из главных загадок межсезонья. За годы, проведённые в КХЛ, Илья не стал хуже, а в этом сезоне и вовсе выдал свои лучшие показатели за время выступления в России. Другой вопрос, захочет ли кто-то в НХЛ обжечься на Ковальчуке так же, как это сделал «Нью-Джерси», обязанный платить хоккеисту ещё до 2025 года?

Илья Ковальчук Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ? Останется ли Илья Ковальчук в СКА или по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга постарается вернуться в НХЛ?

Ян Коварж («Металлург» Мг)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

С Северной Америкой Коварж никаких контактов никогда не имел, однако после стабильно ударных сезонов в «Магнитке» не привлекать внимание клубов за океаном он не может. Для Чехии Коварж — едва ли не главная надежда на Олимпиаду, и оставшийся год контракта будет иметь для Яна определяющее значение. Блеснёт на Олимпиаде — с руками и ногами оторвут.

Егор Коршков («Локомотив»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

«Торонто» звал Коршкова ещё прошлым летом, но форвард твёрдо решил отработать контракт с «Локомотивом» до конца. Если бы не травма, Егор мог стать одним из ведущих форвардов команды уже в этом сезоне.

Павел Красковский («Локомотив»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Если Коршков поехал на драфт только прошлым летом, то Красковский числится в системе «Виннипега» почти три года. Суперигры Павел не показывает, но под руководством Кудашова растёт, что доказывает его вызов в сборную на этапы Евротура. Следующий год для всей молодёжи «Локомотива» определяющий: как-никак, нужно доказывать, можешь ли ты играть на высоком уровне или в свои 22 ты всё ещё подающий надежды.

Кирилл Капризов («Салават Юлаев»)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

На Капризова в «Салавате» молятся, и понятно почему — это едва ли не единственное светлое пятно в омрачённом сезоне. Тем не менее избежать отъезда Кирилла в НХЛ, скорее всего, не удастся, ибо «Миннесота» уже тянет к российскому дарованию руки. Соблазн уехать велик, но Кирилл понимает, что сейчас слишком рано, а вот после ещё одного мощного сезона можно и отправиться в путь.

Александр Дергачёв (СКА)

Срок истечения контракта: 30 апреля 2018 года

Звезде «молодёжки» в СКА пока трудно, да и для старта карьеры в КХЛ Санкт-Петербург — не лучшее место. Тем не менее Дергачёв лёгких путей не ищет и зарабатывает себе имя, в том числе с прицелом и на НХЛ. «Лос-Анджелес» понимает, что Копитар не вечен, а Дергачёв, играющий в очень похожей манере, выглядит для «королей» перспективным вариантом.