«В тюрьму сядете». Жёсткие высказывания Лукашенко о белорусском хоккее

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко известен как большой поклонник хоккея. Руководитель государства любит не только смотреть за играми национальной команды и минского «Динамо», но и сам играет. Разумеется, каждый успех или неудача белорусского хоккея не остаются без его внимания. Например, недавно он подверг жёсткой критике юниорскую сборную страны за плохое выступление на чемпионате мира, а также раскритиковал Минспорта за то, что в хоккее работают непрофильные тренеры. Вспоминаем все жёсткие высказывания Лукашенко о белорусском хоккее.

«Хоккеистов готовит тренер по плаванию. Слушайте, в тюрьму сядете»

«И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в элите останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем! И колошматят белорусов-тысячников! Перья летят. Хорошо, что первый матч выиграли. Мы не можем просто так тратить деньги. Вы поймите, что самая высокая идеология сегодня – спорт. Миллионы смотрят за нашими спортсменами. И он выигрывает – совсем другое настроение у людей. А вы? Вы бьёте по самолюбию людей.

Отвратительная работа в спорте высоких достижений. Отвратительная! В ближайшее время реформируем полностью федерации, НОК перестраивается. Если министерство спорта, которое за это отвечает, не начнёт шевелиться, значит, все пойдёте туда. С этим клеймом на букву «Т».

За что в этом году динамовским игрокам платить? Они нагадили в душу любому белорусу больше, чем кто-либо другой. Это что за игра такая?

Есть вопросы и к вертикали власти. Это же не дело, что понастроили этих площадок спортивных, хороших залов. Все завидуют. Минспорта я уже не доверяю. Я уже собрал ребят, которые у меня в команде играют, и попросил их: «Ребята, проедьтесь по школам. Барановичи, Береза, Орша, Пинск. Посмотрите, как они работают». Мне вчера вечером уже доложили по некоторым. Слушайте, вы в тюрьму сядете. Значит, хоккеистов готовит специалист по плаванию. Какой он там специалист? По гребле? Я не против гребцов. Но они должны грести! Но поставь его на коньки и дай клюшку! Или нашего легкоатлета? Здоровый мужик! Это не его профиль! Так что ж вы творите? Деньги получают. Выделяются деньги. Так куда смотрит председатель райисполкома? А губернаторы? Это же позорище. Иметь ледовую площадку, а не иметь шорт-трек, не иметь фигурное катание. Не иметь школу, где должны 500-600 детишек заниматься. По возрастам. Готовьтесь. С вас будет спрос», – сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«За что игрокам платить? Они нагадили в душу больше, чем кто-либо другой»

Внимательно следит Александр Григорьевич и за главной клубной командой страны – минским «Динамо». Например, зимой 2014 года он резко раскритиковал её выступление в регулярном чемпионате КХЛ и выразил недовольство зарплатами спортивных функционеров.

«По окончании Рождественского турнира у нас был командный ужин. Один парень из числа профессионалов, даже фамилии его не помню, сказал: «Александр Григорьевич, мне, конечно, стыдно говорить, но если бы у нас так тренировались, как ваша команда, нам не было бы цены». Он со стыдом это отметил. А я думаю, за что мы им платим деньги? Взяли, кормушки посоздавали.

Попросил показать мне зарплату хоккейных функционеров. Петров, директор клуба… Иванов, Сидоров и прочие. 92 миллиона в месяц! В три раза больше, чем зарплата президента. За что в этом году динамовским игрокам платить? Они нагадили в душу любому белорусу больше, чем кто-либо другой. Это что за игра такая?» — цитирует Лукашенко «Прессбол».

«Не доживу до той прекрасной поры, когда белорусы выиграют медали ЧМ»

Подводя итоги прошедшего в Минске чемпионата мира 2014 года и награждая его организаторов, Лукашенко отметил, что, возможно, ему не доведётся увидеть крупных успехов национальной команды на первенстве планеты.

«Награда Евгению Ворсину вручается за организацию чемпионата мира. А вот за организацию в хоккее… Если бы реальные были награды у хоккеистов – хоть одна, бронзовая, – было бы хорошо. Жаль, что в ту пору прекрасную, когда наши хоккеисты будут зарабатывать награды на чемпионатах мира, жить мне не придётся», — цитирует Лукашенко «Трибуна».

«Канадцы – мощнейшая команда, но проиграть ей 0:9 – это позорище»

Досталось белорусской дружине и после ЧМ-2015 в Праге, на котором она вышла в четвертьфинал, но там разгромно уступила канадцам – 0:9.

«Позорище! Чего мы только для белорусских хоккеистов не делали. Выйти и такой бездарный продемонстрировать хоккей — это позор. 0:7, 0:9! Мы сделали главное — пробились в плей-офф. Ну сколько можно об этом говорить? Ну, уже пробились. Надо уже выигрывать. Канадцы — это мощнейшая команда. Трудно у неё кому-то выиграть, но не 0:9 проигрывать. Седьмое место — это хороший результат. Мы его перечеркнули двумя играми, особенно последней», — процитировало слова Лукашенко «РИА Новости».

«Наши спортивные функционеры не хотят работать. Пойдут улицы мести»

Недоволен работой хоккейных функционеров Лукашенко и два года спустя. На сей раз в своём выступлении он затронул тему неудачного для белорусов ЧМ-2016 и плохого выступления минского «Динамо» в КХЛ (команда заняла 18-е место в общей турнирной таблице и не попала в плей-офф).

Видимо, у наших спортивных функционеров или мозги не крутятся, замёрзли, или они не хотят работать. Ну, пойдут улицы мести.

«Минское «Динамо» у нас сейчас самый богатый клуб, где хоккеисты зарабатывают приличные деньги. Мне стыдно от того, как играет наше минское «Динамо». А то, что сотворила сборная по хоккею – это ни в какие рамки не лезет. В ближайшее время мы разберёмся с этим. Я на это спокойно смотреть не буду, все были предупреждены. То, что белорусская команда не попадает на Олимпийские игры – это позорище. В ближайшее время мы разберёмся с зарплатами. Видимо, у наших спортивных функционеров или мозги не крутятся, замёрзли, или они не хотят работать. Ну, пойдут улицы мести», — сказал Лукашенко при посещении Минского комбината хлебопродуктов.

«Вместо подготовки к ОИ игроки сборной Беларуси, видимо, на югах отдыхали»

Неудачи в белорусском хоккее продолжились, и в начале осени сборная страны, как и команда Казахстана, не смогла пробиться на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Не смог обойти вниманием Лукашенко и это неприятное событие.

«С моей точки зрения, так и должно было случиться, потому что мы же помним, как команда играла на последнем чемпионате мира в мае этого года: отскочили в последнем матче.

И вместо того чтобы всё лето заниматься и готовиться к этим Играм, они, видимо, на югах отдыхали. Поэтому так и получилось: кто хотел выиграть и поехать на Олимпиаду, тот выиграл», – рассказал Лукашенко.

«Буду строить катки, люди меньше в аптеку будут ходить»

Говоря о развитии массового хоккея в республике, Лукашенко отметил, что, когда в стране было мало катков, сборная занимала четвёртое место на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, а после начала их строительства результаты команды упали.

«Хочу получить от ледовых дворцов отдачу. Эти дворцы не только для хоккея. Мне в моём возрасте и маленького пятачка достаточно, чтобы покувыркаться с клюшкой и шайбой. Я хочу, чтобы мои дети, а их в Беларуси миллионы, умели держать в руках клюшку, кататься на коньках и спускаться на горных лыжах. Я помню, с чего мы начинали — у нас было два человека, кто умел спускаться с горы на лыжах. Мне стыдно было, когда я ездил в Австрию и видел, сколько людей там умеет спускаться с горы. И я сказал Чижу одну гору построить, другую построило государство. И теперь, когда я приезжаю в «Силичи», я горд, когда вижу этих детей, которые умеют.

Буду строить катки. Чтобы люди занимались спортом. И это окупается. Меньше в аптеку люди будут ходить.

Точно так же и хоккей. Я хочу, чтобы мы были на самом деле цивилизованным народом не только на страницах газет и интернет-сайтов. Болтовнёй и разговорами цивилизацию не построишь. Поэтому я строил ледовые дворцы. Но должна быть и отдача. Когда мы имели два катка, занимали четвёртое место на Олимпиаде (по-моему, в Японии или где-то там). А теперь мы не попадаем на Игры. Поэтому я хочу получить отдачу. Сегодня мы проигрываем тем, кого раньше обыгрывали с большим счётом. Если мы пойдём по пути финнов, то я, вопреки мнениям, буду строить катки. Чтобы люди занимались спортом. И это окупается. Меньше в аптеку люди будут ходить. Намёки на то, что президент слишком много построил ледовых дворцов, никчёмны. Будем делать всё, что в интересах наших людей», — приводит слова Лукашенко «Прессбол».