Медаль или грязь? Черри и другие эксперты — об ударе в колено Овечкина

Скандальный эпизод случился в концовке первого периода, когда счёт ещё не был открыт. Форвард «Торонто» Назем Кадри пытался сделать «мельницу» и поймать на корпус Александра Овечкина, но россиянин уклонился в последний момент и удар оппонента пришёлся чуть выше колена. Александр покинул площадку лишь с помощью партнёров, но избежал травмы и доиграл матч, вернувшись на лёд во втором периоде. Момент получился настолько спорным, что мнения и болельщиков, и экспертов разделились.

Видео эпизода доступно на Youtube.

«Это был грязный удар!»

«Алекс Овечкин – жёсткий, «физический» игрок, который любит играть в тело. Он в каждом матче доставляет много хлопот хоккеистам «Торонто», он заставляет соперников терять разум. Кадри тоже игрок жёсткий, и в этом моменте у него просто появилась возможность его ударить. На мой взгляд, это был грязный удар. Он пришёлся слишком низко, в область колена, так можно нанести травму. К моему удивлению, судьи так не посчитали и выписали Кадри лишь две минуты штрафа. Да, «Вашингтон» смог реализовать это большинство. Если бы это был овертайм, это был бы решающий момент. В любом случае этот момент не выглядел чистым», — отметил бывший главный тренер нескольких клубов НХЛ, а ныне телевизионный эксперт Барри Мелроуз.

Коллеги Мелроуза по телекомпании ESPN высказались чуть более обтекаемо, но сохраняя общую настороженную тональность по отношению к игре против главной российской звезды НХЛ.

«Если смотреть замедленный повтор, то видно, что удар пришёлся около колена. Лично мне подобные приёмы не нравятся. На мой взгляд, это отсечение и как минимум достойно удаления. Конечно, Кадри очень помог тот факт, что Овечкин не получил травму и вернулся в игру», — отметил обозреватель ESPN и один из постоянных экспертов «Чемпионата» Крейг Кастенс.

Тот факт, что Овечкин вернулся в строй, безусловно, сократил резонанс от этой истории.

«Да, я согласен с Крейгом в оценке. Мне тоже не нравится этот хит. Низкая опасная игра против ничего не подозревающего хоккеиста. А тот факт, что приём провёл один из ведущих игроков «Торонто» против лучшего снайпера своего поколения в самом важном матче серии, лишь усиливает яркость этого эпизода. Овечкин смог вернуться, это свидетельствует о его невероятной прочности и устойчивости к травмам. В противном случае этот момент мог бы поджечь градус противостояния этих команд», — добавил Скотт Бёрнсайд.

«Если бы это случилось с Сидни Кросби или Коннором Макдэвидом, было бы это в центре внимания? К примеру, Давид Крейчи покинул лёд в пятом матче серии «Оттава» — «Бостон» после удара коленом в колено Криса Уайдмана. Овечкин вернулся, а Уайдман — нет. Хит Уайдмана был хуже, чем приём Кадри», — отметил ещё один ведущий ESPN Джой Макдональд.

«Тот факт, что Овечкин вернулся в строй, безусловно, сократил резонанс от этой истории. Что касается самого удара, то это был вариант приёма, который называют дословно «низкий мост» и который мне не по душе. За это нужно давать пятиминутный штраф за отсечение. Но о дисквалификации, конечно, речь идти не может, тем более что лига уделяет большое внимание последствиям силовых приёмов, а Овечкин смог избежать худшего сценария», — выразил мнение обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

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«Хочешь ударить – бей плечом в плечо!»

«Я внимательно следил за Александром с самых первых его движений после того, как он вышел на второй период. Первое, что он попытался сделать, катаясь по льду ещё до вбрасывания, это ударить клюшкой в живот форварда «Торонто» Мэтта Мартина. Мартин попытался подъехать и разобраться, но его оттеснили лайнсмены. Не считаю, что этот момент был чем-то важным, но это было. Затем Овечкин нанёс колющий удар уже самому Кадри, а чуть позже хлопнул его крюком клюшки по голени. Кадри упал, и тут можно обсуждать, была ли это «рыбка» или нет. Если бы я был Барри Тротцем, то спросил бы Овечкина: «Ови, разве случилась катастрофа? У нас ничья в серии, ты нужен нам на площадке, нам нужна твоя игра, твои голы. Если ты хочешь отомстить, то подумай об этом в следующем октябре, в противном случае это просто бессмысленно», — такое мнение высказал обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я хотел бы сказать следующее. Александр, мы все любим твою страсть. Но такие вещи и такая страсть могут так и оставить тебя вдалеке от Кубка Стэнли», — добавил бывший голкипер Келли Хруди.

«Действительно, это был «низкий мост» или «мельница», но удар пришёлся ближе к коленям. Мне это не нравится. За мою карьеру мне приходилось получать подобные удары, и реакция людей, которые видели, как соперник умышленно бил низко, была однозначной – все были возмущены. В матче «Оттавы» и «Бостона» также был такой момент, когда травму получил Крейчи. Здесь было больше игры коленом в колено, чем у Кадри. Удары бедром – это другое дело, это мне нравится. Но конкретно этот момент я принять не могу, здесь есть элемент того, что принять невозможно. Если хочется ударить соперника на скорости, то иди и бей плечом в плечо. Я не думаю, что в действиях Кадри что-то заслуживало дисквалификации. Но лучше не делать силовых приёмов низко, а играть плечом в плечо», — отметил Ник Кипреос.

Если хочется ударить соперника на скорости, то иди и бей плечом в плечо.

«Весь Вашингтон облегчённо выдохнул, когда Овечкин вернулся на лёд. Все знают, что без Алекса хоккейная весна «Кэпиталз» может закончиться слишком рано. Ни один игрок не получает большего количества критики, чем Овечкин. Его ругают за то, что он не является двусторонним хоккеистом и не отрабатывает в обороне. Многим не нравится, что он львиную долю очков зарабатывает при игре в большинстве. А потом все начинают твердить, что у него так и нет завоёванного Кубка Стэнли. А в эту пятницу Овечкин всем напомнил, какой у него крепкий характер», — отметил журналист Washington Post Барри Срвуга.

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«Медаль за удар Овечкина»

Единственными из североамериканцев, кто выразил полное одобрение действий Назема Кадри, был знаменитый Дон Черри и известный нелюбитель россиян в НХЛ Майк Милбери. Черри даже в шутку призвал дать Кадри медаль за этот силовой приём и пожурил арбитров за то, что выписали ему две минуты штрафа.

«С точки зрения правил, это был идеальный силовой приём, абсолютно чистый. Кадри надо медаль дать за этот хит на Овечкине! Это же красота, настоящая красота! И он получил штраф, «Торонто» пропустил гол. Сейчас, вроде бы, принято, что если игрок получает травму, то судьи ищут основания для удаления. В этом случае оно было лишним, нарушения там не было. Это было плохое решение судей», — заявил ветеран телевизионного цеха.

Кадри надо медаль дать за этот хит на Овечкине! Это же красота, настоящая красота!

Вторым человеком, кто оправдал Кадри, был бывший тренер «Айлендерс» Майк Милбери, известный своей нелюбовью к российским хоккеистам. «Тут даже двух минут не должно было быть. Такая реакция арбитров – это эмоции. Это был абсолютно чистый силовой приём бедром, здесь не было ни подножки, ни отсечения. По эпизоду время для контакта с соперником было выбрано хорошо, не было запоздалого удара. Хотя лично я не люблю удары бедром, мне они не кажутся приемлемыми для игры. Но в этом эпизоде всё было сыграно по правилам», — отметил Милбери.