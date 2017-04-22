Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Медаль или грязь? Черри и другие эксперты — об ударе в колено Овечкина

Силовой приём Назема Кадри против Александра Овечкина вызвал огромное количество споров. Что думают об этом хите по ту сторону океана?
22 апреля 2017, суббота. 17:00. Хоккей

Скандальный эпизод случился в концовке первого периода, когда счёт ещё не был открыт. Форвард «Торонто» Назем Кадри пытался сделать «мельницу» и поймать на корпус Александра Овечкина, но россиянин уклонился в последний момент и удар оппонента пришёлся чуть выше колена. Александр покинул площадку лишь с помощью партнёров, но избежал травмы и доиграл матч, вернувшись на лёд во втором периоде. Момент получился настолько спорным, что мнения и болельщиков, и экспертов разделились.

Видео эпизода доступно на Youtube.

«Это был грязный удар!»

«Алекс Овечкин – жёсткий, «физический» игрок, который любит играть в тело. Он в каждом матче доставляет много хлопот хоккеистам «Торонто», он заставляет соперников терять разум. Кадри тоже игрок жёсткий, и в этом моменте у него просто появилась возможность его ударить. На мой взгляд, это был грязный удар. Он пришёлся слишком низко, в область колена, так можно нанести травму. К моему удивлению, судьи так не посчитали и выписали Кадри лишь две минуты штрафа. Да, «Вашингтон» смог реализовать это большинство. Если бы это был овертайм, это был бы решающий момент. В любом случае этот момент не выглядел чистым», — отметил бывший главный тренер нескольких клубов НХЛ, а ныне телевизионный эксперт Барри Мелроуз.

Коллеги Мелроуза по телекомпании ESPN высказались чуть более обтекаемо, но сохраняя общую настороженную тональность по отношению к игре против главной российской звезды НХЛ.

«Если смотреть замедленный повтор, то видно, что удар пришёлся около колена. Лично мне подобные приёмы не нравятся. На мой взгляд, это отсечение и как минимум достойно удаления. Конечно, Кадри очень помог тот факт, что Овечкин не получил травму и вернулся в игру», — отметил обозреватель ESPN и один из постоянных экспертов «Чемпионата» Крейг Кастенс.

Тот факт, что Овечкин вернулся в строй, безусловно, сократил резонанс от этой истории.

«Да, я согласен с Крейгом в оценке. Мне тоже не нравится этот хит. Низкая опасная игра против ничего не подозревающего хоккеиста. А тот факт, что приём провёл один из ведущих игроков «Торонто» против лучшего снайпера своего поколения в самом важном матче серии, лишь усиливает яркость этого эпизода. Овечкин смог вернуться, это свидетельствует о его невероятной прочности и устойчивости к травмам. В противном случае этот момент мог бы поджечь градус противостояния этих команд», — добавил Скотт Бёрнсайд.

«Если бы это случилось с Сидни Кросби или Коннором Макдэвидом, было бы это в центре внимания? К примеру, Давид Крейчи покинул лёд в пятом матче серии «Оттава» — «Бостон» после удара коленом в колено Криса Уайдмана. Овечкин вернулся, а Уайдман — нет. Хит Уайдмана был хуже, чем приём Кадри», — отметил ещё один ведущий ESPN Джой Макдональд.

«Тот факт, что Овечкин вернулся в строй, безусловно, сократил резонанс от этой истории. Что касается самого удара, то это был вариант приёма, который называют дословно «низкий мост» и который мне не по душе. За это нужно давать пятиминутный штраф за отсечение. Но о дисквалификации, конечно, речь идти не может, тем более что лига уделяет большое внимание последствиям силовых приёмов, а Овечкин смог избежать худшего сценария», — выразил мнение обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

Какой будет КХЛ летом 2018-го? 23 игрока, которые могут скоро уехать в НХЛ
Береглазов, Пайгин, Дыбленко отправились в Америку. К лету 2018 года КХЛ может потерять ещё два-три десятка ведущих игроков.

«Хочешь ударить – бей плечом в плечо!»

«Я внимательно следил за Александром с самых первых его движений после того, как он вышел на второй период. Первое, что он попытался сделать, катаясь по льду ещё до вбрасывания, это ударить клюшкой в живот форварда «Торонто» Мэтта Мартина. Мартин попытался подъехать и разобраться, но его оттеснили лайнсмены. Не считаю, что этот момент был чем-то важным, но это было. Затем Овечкин нанёс колющий удар уже самому Кадри, а чуть позже хлопнул его крюком клюшки по голени. Кадри упал, и тут можно обсуждать, была ли это «рыбка» или нет. Если бы я был Барри Тротцем, то спросил бы Овечкина: «Ови, разве случилась катастрофа? У нас ничья в серии, ты нужен нам на площадке, нам нужна твоя игра, твои голы. Если ты хочешь отомстить, то подумай об этом в следующем октябре, в противном случае это просто бессмысленно», — такое мнение высказал обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я хотел бы сказать следующее. Александр, мы все любим твою страсть. Но такие вещи и такая страсть могут так и оставить тебя вдалеке от Кубка Стэнли», — добавил бывший голкипер Келли Хруди.

«Действительно, это был «низкий мост» или «мельница», но удар пришёлся ближе к коленям. Мне это не нравится. За мою карьеру мне приходилось получать подобные удары, и реакция людей, которые видели, как соперник умышленно бил низко, была однозначной – все были возмущены. В матче «Оттавы» и «Бостона» также был такой момент, когда травму получил Крейчи. Здесь было больше игры коленом в колено, чем у Кадри. Удары бедром – это другое дело, это мне нравится. Но конкретно этот момент я принять не могу, здесь есть элемент того, что принять невозможно. Если хочется ударить соперника на скорости, то иди и бей плечом в плечо. Я не думаю, что в действиях Кадри что-то заслуживало дисквалификации. Но лучше не делать силовых приёмов низко, а играть плечом в плечо», — отметил Ник Кипреос.

Если хочется ударить соперника на скорости, то иди и бей плечом в плечо.

«Весь Вашингтон облегчённо выдохнул, когда Овечкин вернулся на лёд. Все знают, что без Алекса хоккейная весна «Кэпиталз» может закончиться слишком рано. Ни один игрок не получает большего количества критики, чем Овечкин. Его ругают за то, что он не является двусторонним хоккеистом и не отрабатывает в обороне. Многим не нравится, что он львиную долю очков зарабатывает при игре в большинстве. А потом все начинают твердить, что у него так и нет завоёванного Кубка Стэнли. А в эту пятницу Овечкин всем напомнил, какой у него крепкий характер», — отметил журналист Washington Post Барри Срвуга.

Береглазов: подкупил интерес «Рейнджерс», они видят меня в составе
Защитник сборной России Алексей Береглазов — о подписании контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», уходе из «Магнитки» и мечте об Олимпиаде.

«Медаль за удар Овечкина»

Единственными из североамериканцев, кто выразил полное одобрение действий Назема Кадри, был знаменитый Дон Черри и известный нелюбитель россиян в НХЛ Майк Милбери. Черри даже в шутку призвал дать Кадри медаль за этот силовой приём и пожурил арбитров за то, что выписали ему две минуты штрафа.

«С точки зрения правил, это был идеальный силовой приём, абсолютно чистый. Кадри надо медаль дать за этот хит на Овечкине! Это же красота, настоящая красота! И он получил штраф, «Торонто» пропустил гол. Сейчас, вроде бы, принято, что если игрок получает травму, то судьи ищут основания для удаления. В этом случае оно было лишним, нарушения там не было. Это было плохое решение судей», — заявил ветеран телевизионного цеха.

Кадри надо медаль дать за этот хит на Овечкине! Это же красота, настоящая красота!

Вторым человеком, кто оправдал Кадри, был бывший тренер «Айлендерс» Майк Милбери, известный своей нелюбовью к российским хоккеистам. «Тут даже двух минут не должно было быть. Такая реакция арбитров – это эмоции. Это был абсолютно чистый силовой приём бедром, здесь не было ни подножки, ни отсечения. По эпизоду время для контакта с соперником было выбрано хорошо, не было запоздалого удара. Хотя лично я не люблю удары бедром, мне они не кажутся приемлемыми для игры. Но в этом эпизоде всё было сыграно по правилам», — отметил Милбери.

Что это было? Пять причин, почему Панарин и «Чикаго» провалили плей-офф
Победитель Западной конференции «Чикаго» вылетел из плей-офф, проиграв свою серию 0-4. Что случилось с Панариным, Кейном и компанией?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Александр Овечкин
Новости. Хоккей
22 апреля 2017, суббота
19:13 Жуков, Свечников и Рубинчик названы лучшими игроками сборной России на ЮЧМ-2017
19:01 Сборная России уступила Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ-2017
18:55 Тэйвз: когда ты вылетаешь из серии «всухую», это совсем другая история
18:27 Наместников вошёл в состав сборной России на второй матч со Швейцарией
18:17 Ханвик: «Торонто» сегодня хорошо играло и могло победить
17:59 М. Стаал: я под впечатлением от игры Бучневича, он очень техничен и умён
17:37 Хедман: войти в тройку номинантов на «Норрис Трофи» — большая честь
17:13 Виньо: Бучневич позволил «Рейнджерс» остаться жёсткими, но более техничными
16:50 СSN опубликовала шутливую карикатуру на Овечкина, сравнив его с Терминатором
16:48 Vancouver Province: от Трямкина требовали больше агрессии, а это не его конёк
16:24 Кожевников: у Проворова прекрасное катание, у нас давно не было такого защитника
16:00 Зибанеджад: «Рейнджерс» снова стали играть в хоккей, который приносил нам успех
15:43 Стал известен состав сборной России на матч полуфинала ЮЧМ c Финляндией
15:25 «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым
14:56 Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2017
14:44 Уильямс: многие хотят травмировать Овечкина, особенно в этот период сезона
14:21 Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в ЧМ-2017
14:04 Сборная Канады ждёт ответа от Кроуфорда, Кита и Тэйвза по поводу участия в ЧМ
14:00 За Кубок президента Казахстана в августе сыграют шесть команд, включая «Давос»
13:29 Буше: я говорил о том, что серия с «Бостоном» будет упорной
12:57 Шахрайчук: бросилось в глаза, что «Кузня» пытается играть по устаревшей системе
12:41 Курали: в следующий раз нужно будет забивать первым же броском
12:12 Беттмэн: мы уверены, что все игроки НХЛ останутся в клубах на время Олимпиады
12:02 Кэссиди: Курали воспользовался своим шансом, он был нужен «Бостону» сегодня
11:56 Беттмэн: НХЛ не едет на Олимпиаду в Пхёнчхане. Это решение окончательное
11:41 Фанёф: ожидали, что серия с «Бостоном» будет долгой и изматывающей, так и вышло
11:18 Член правления «Слована»: нам хватило бы очков для плей-офф, играй мы на Востоке
10:55 Оши: когда Овечкин упал, все стали немного нервничать, он такой один
10:26 Бэбкок: Кадри не заслуживал штрафа. Хит против Овечкина – это красота плей-офф
10:14 Коваленко: для хоккеиста ОИ — пик карьеры, а для руководства НХЛ — только бизнес
10:06 Дон Черри: Кадри надо медаль дать за этот хит против Овечкина!
09:58 Овечкин: это плей-офф. Если это было грязно, то это грязно
09:49 Кадри: я не совсем уверен, что был рад возвращению Овечкина на лёд
09:34 Марков: даже не думаю о том, что «Монреаль» может вылететь из плей-офф
09:32 Холтби: я знал, что Овечкин не сломается. Есть даже сайт в честь него
09:14 «Вашингтон» — «Торонто»: Овечкин отомстил Кадри за силовой приём колющим ударом
09:07 Орлов: «Вашингтон» проводил каждую смену как последнюю
08:56 Кузнецов: Овечкин вышел, сделал пару хитов, и стало понятно, кто здесь папа
08:24 Овечкин: я в порядке. Просто хотелось посмотреть, как наши реализуют большинство
06:57 «Бостон» во втором ОТ вырвал победу у «Оттавы» и сократил отставание в серии
06:05 П. Кейн: исход серии с «Нэшвиллом» стал для «Чикаго» шоком
05:21 «Вашингтон» вышел вперёд в серии с «Торонто», Кузнецов набрал 1 очко
03:15 Овечкин получил травму колена в матче «Вашингтон» — «Торонто»
01:00 Бэбкок: «Торонто» надо использовать свой шанс, как будто другого не будет
00:20 Победитель МЧМ-2017 Моцко останется главным тренером молодёжной сборной США
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+