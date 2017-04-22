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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юниорский чемпионат мира. 1/2 финала. Финляндия – Россия – 2:1 ОТ
Фото: fhr.ru
Текст: Илья Ермаков

И снова Финляндия. Россия не смогла пробиться в финал ЮЧМ

В 1/2 финала ЮЧМ сборная России надёжно сыграла в обороне, но забила лишь однажды и, как и год назад, уступила Финляндии.
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Юниорская сборная России прошла очень непростой путь до 1/2 финала мирового первенства. Правда, наши ребята сами себе осложняли жизнь. В пяти играх команда Сергея Голубовича потерпела одно поражение, при этом две победы были одержаны в дополнительное время. Особенно нервным получился четвертьфинал со Словакией, в котором соперник вёл перед началом третьего периода. Склонить чашу весов в свою пользу удалось на 9-й минуте овертайма — решающий гол забросил Кирилл Слепец. Финны же победили во всех пяти матчах. На пути в полуфинал сборная Суоми одолела Чехию – 6:5 ОТ.

Вчера со сборной не тренировался нападающий Андрей Свечников, но тренерский штаб уверял, что с игроком всё в порядке и ему просто дали отдохнуть. И действительно, нападающий первого звена оказался в заявке на полуфинал.

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Игра стартовала достаточно буднично, сломя голову в атаку никто лететь не собирался. На третьей минуте сборная России допустила ошибку при смене и была наказана двумя минутами игры в меньшинстве. До этого наша команда лишь дважды пропускала в меньшинстве на этом турнире. И третьего гола на этот раз не случилось. Почти сразу же удалился Теэму Энгберг: он помешал Дмитрию Саморукову войти в зону, но и россиянам не удалось создать опасных моментов. Вообще, соперники предпочитали действовать достаточно осторожно, если не сказать академично.

Антталайнен в середине периода подарил россиянам ещё одно большинство. В самом начале розыгрыша финны заблокировали бросок Дмитрия Саморукова, а в дальнейшем обошлось без моментов. По итогам периода команда Сергея Голубовича перебросала Финляндию, но качество этих бросков оставляло желать лучшего.

U18 ЧМ-2017
22 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Финляндия U18
2 : 1 0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Россия U18
1:0 – Юлёнен (Виртанен, Котканиеми) – 25:14 (5x4), 1:1 – Слепец (Торопченко) – 41:37 (5x5), 2:1 – Утутнен (Антталайнен, Купари) – 67:01 (4x4)

Второй период вызывал особые опасения, поскольку россиянам на турнире он удавался несколько хуже других. Финны начали игровой отрезок чуть живее, а на 4-й минуте Павел Колтыгин заработал ненужное удаление в средней зоне. Жуков справлялся с бросками соперника, пока Юлёнен не оказался перед пустым углом ворот с шайбой – 1:0.

Теперь россиянам предстояло преодолевать вязкую финскую оборону, держа в уме отставание в одну шайбу. В какой-то момент попытался оторваться от соперников с шайбой Семён Переляев, но защитнику не хватило скорости. На загляденье обыграл соперника Андрей Свечников, однако затем попал прямо в Луукконена. Тревожно, что у сборной практически не было позиционных атак – всё больше удавалось атаковать финские ворота за счёт индивидуальных действий. Тем временем начиналась уже вторая половина основного времени. Моментов у команд почти не возникало, а на предпоследней минуте периода Расмус Купари в одиночку оставил сборную России втроём. За один проход на нападающем сфолили два раза – на скамейку отправились Бицадзе и Алексеев. 80 секунд до перерыва и ещё 40 в третьем периоде – столько при хорошем раскладе предстояло обороняться втроём.

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Финны были несколько вальяжны, а Жуков тащил сложные броски – так удалось дотерпеть, по крайней мере, до сирены. Перерыв — и множество поводов для раздумья. Первый пункт повестки – продержаться оставшиеся 40 секунд. Его россияне смогли выполнить вполне успешно, а затем удалось главное – отыграться. Кирилл Слепец откликнулся на дальней штанге на пас Алексея Торопченко, и Луукконен был бессилен. В оставшиеся 18 минут зрителей ожидала игра до заброшенной шайбы, и потому соперники стали стремиться действовать ещё надёжнее. Своеобразной иллюстрацией к ходу игры стал момент в середине третьего периода, когда шайба в толчее у борта на 25 секунд затерялась в коньках хоккеистов, зрители даже начали свистеть (в отличие от судей) – и всё же снаряд отвоевали, и игра не была остановлена.

Команда Сергея Голубовича провела очень сильный матч в обороне, но одной шайбы оказалось недостаточно, чтобы победить мощную сборную Финляндии

Событие, которое могло решить исход матча, произошло за две минуты до сирены. Антталайнен сфолил, и сборная России получила отличный шанс закончить всё, не дожидаясь овертайма. Первое звено вышло на реализацию, но оборона Финляндии не дрогнула. Команды получили ещё 10 минут на выяснение отношений, теперь уже в формате «4 на 4».

Сначала россияне чаще гостили в зоне соперника, однако затем инициатива перекочевала к Финляндии. Максим Жуков потащил несколько сложных бросков, но в какой-то момент наш голкипер «потерял» ворота и Алекси Антталайнен броском от синей линии поставил точку в упорном матче. Произошло это как раз на старте 8-й минуты, которая на этот раз оказалась для россиян печальной. Команда Сергея Голубовича провела очень сильный матч в обороне, но одной шайбы оказалось недостаточно, чтобы победить мощную сборную Финляндии. 2:1 – Суоми вновь в финале, а россиянам предстоит игра за бронзу. Соперник станет известен по итогам вечернего матча США – Швеция.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Свечников U18 — Хоккей
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