Панарина вызвали в сборную, а Овечкина едва не сломали

«Красная Армия» — обладатель Кубка Харламова — 2017
В Молодёжной хоккейной лиге завершилась финальная серия, в которой не получилось особой интриги. «Красная Армия» в четырёх матчах переиграла нижнекамский «Реактор» и стала обладателем главного трофея лиги — Кубка Харламова. Для «армейцев» это уже второе чемпионство в истории – шесть лет назад молодёжная команда ЦСКА также становилась лучшей в МХЛ. Четвёртый матч финала получился самым упорным из всех: «Красная Армия» одержала победу с перевесом в одну шайбу, автором решающего гола за 5 минут до конца стал нападающий Иван Силаев. Приз самому ценному хоккеисту плей-офф МХЛ получил другой форвард «армейцев» - Андрей Кузьменко.
Юниорская сборная России проиграла в полуфинале
Неудачно для сборной России завершился полуфинал юниорского чемпионата мира с командой Финляндии. Пропустив первыми, подопечные Сергея Голубовича смогли отыграться в начале третьего периода, но в овертайме победу финской сборной принёс дальний выстрел защитника Тони Утунена. В момент рокового броска голкипер россиян Максим Жуков немного «потерял» ворота, и помарка вратаря преградила сборной России путь в финал.
«Мы допустили больше ошибок. Где-то посильнее были мы, где-то — соперник, не скажу, что кто-то кого-то превосходил. Не воспользовались моментом в чужой зоне, а в итоге приехали к себе в зону, потеряли игрока, который бросил. В конце третьего периода не взяли тайм-аут, потому что ребята были свежие, а соперник, наоборот, больше устал. Не скажу, что финны были намного сильнее словаков, они слишком много сегодня играли в обороне», — отметил после матча главный тренер россиян Сергей Голубович. В воскресенье россиянам предстоит матч за бронзу.
Овечкин чудом избежал травмы
В пятом матче серии между «Вашингтоном» и «Торонто» произошёл очень спорный эпизод. В конце первого периода нападающий «кленовых листьев» Назем Кадри пытался сделать «мельницу» против Александра Овечкина, но вместо удара в туловище попал в область колена. Россиянин чудом избежал травмы и сумел вернуться в строй во второй двадцатиминутке, а момент вызвал ожесточённые споры болельщиков и экспертов. Одни, как знаменитый Дон Черри, были готовы аплодировать канадцу с ливанскими корнями за атаку Овечкина, другие, как Барри Мелроуз, назвали приём Кадри грязным.
Панарин вызван в сборную на чемпионат мира
Пока Патрик Кейн раздумывает, стоит ли ехать на чемпионат мира, чтобы в компании со студентами колледжей попытаться добраться до медалей в составе сборной США, его коллега по «Чикаго» Артемий Панарин получил вызов в национальную команду. Информацию подтвердил агентству «Р-Спорт» агент россиянина Дэн Милстейн.
Десант из стана «Блэкхоукс» на чемпионате мира в Кёльне и Париже может быть весьма внушительным. Сборная Канады ожидает ответа от голкипера «чёрных ястребов» Кори Кроуфорда, защитника Данкана Кита и капитана «Чикаго» нападающего Джонатана Тэйвза. Если все трое дадут согласие приехать на турнир, канадцы станут одними из главных претендентов на самые высокие награды.
НХЛ окончательно открестилась от Олимпиады
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн на традиционной встрече со спортивной прессой в штаб-квартире НХЛ в Нью-Йорке подтвердил решимость заокеанских боссов не участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. По словам Беттмэна, главным камнем преткновения для поездки в Корею стали не страховки игроков и не денежные выплаты, а необходимость ломать календарь регулярного чемпионата. На вопрос о возможных одиночных отъездах на Игры таких хоккеистов, как Александр Овечкин, глава НХЛ ответил так: «Мы ожидаем, что на время Олимпийских игр все наши игроки останутся в лиге».
Новизны в словах Беттмэна не было, но надежды тех, кто твердил о существующем шансе найти компромисс, снизились до абсолютного минимума. Очевидно, что в эти дни специалисты НХЛ готовят проект календаря сезона-2017/18, который будет обсуждаться на ближайшем заседании совета управляющих. Если учесть, что совсем скоро боссам НХЛ предстоит непростая задача провести драфт расширения, то времени и сил на решение международных вопросов у чиновников лиги просто нет.
Олимпийская сборная России снова проиграла Швейцарии
Повторный матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии не принёс успеха команде Олега Браташа. Швейцарцы оказались удачливее наших, сумев один раз поразить ворота Ильи Сорокина, в то время как его именитый визави Йонас Хиллер отыграл на ноль. Не помогло россиянам и усиление в лице форварда «Тампы» Владислава Наместникова, включённого в состав с прицелом на предстоящий чемпионат мира.