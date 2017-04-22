Панарина вызвали в сборную, а Овечкина едва не сломали

Овечкин еле избежал травмы, россияне проиграли полуфинал ЮЧМ, а «Красная Армия» стала лучшим клубом МХЛ – об этом и другом в итогах дня.

«Красная Армия» — обладатель Кубка Харламова — 2017

В Молодёжной хоккейной лиге завершилась финальная серия, в которой не получилось особой интриги. «Красная Армия» в четырёх матчах переиграла нижнекамский «Реактор» и стала обладателем главного трофея лиги — Кубка Харламова. Для «армейцев» это уже второе чемпионство в истории – шесть лет назад молодёжная команда ЦСКА также становилась лучшей в МХЛ. Четвёртый матч финала получился самым упорным из всех: «Красная Армия» одержала победу с перевесом в одну шайбу, автором решающего гола за 5 минут до конца стал нападающий Иван Силаев. Приз самому ценному хоккеисту плей-офф МХЛ получил другой форвард «армейцев» - Андрей Кузьменко.

Юниорская сборная России проиграла в полуфинале

Неудачно для сборной России завершился полуфинал юниорского чемпионата мира с командой Финляндии. Пропустив первыми, подопечные Сергея Голубовича смогли отыграться в начале третьего периода, но в овертайме победу финской сборной принёс дальний выстрел защитника Тони Утунена. В момент рокового броска голкипер россиян Максим Жуков немного «потерял» ворота, и помарка вратаря преградила сборной России путь в финал.

«Мы допустили больше ошибок. Где-то посильнее были мы, где-то — соперник, не скажу, что кто-то кого-то превосходил. Не воспользовались моментом в чужой зоне, а в итоге приехали к себе в зону, потеряли игрока, который бросил. В конце третьего периода не взяли тайм-аут, потому что ребята были свежие, а соперник, наоборот, больше устал. Не скажу, что финны были намного сильнее словаков, они слишком много сегодня играли в обороне», — отметил после матча главный тренер россиян Сергей Голубович. В воскресенье россиянам предстоит матч за бронзу.

И снова Финляндия. Россия не смогла пробиться в финал ЮЧМ В 1/2 финала ЮЧМ сборная России надёжно сыграла в обороне, но забила лишь однажды и, как и год назад, уступила Финляндии.

Овечкин чудом избежал травмы

В пятом матче серии между «Вашингтоном» и «Торонто» произошёл очень спорный эпизод. В конце первого периода нападающий «кленовых листьев» Назем Кадри пытался сделать «мельницу» против Александра Овечкина, но вместо удара в туловище попал в область колена. Россиянин чудом избежал травмы и сумел вернуться в строй во второй двадцатиминутке, а момент вызвал ожесточённые споры болельщиков и экспертов. Одни, как знаменитый Дон Черри, были готовы аплодировать канадцу с ливанскими корнями за атаку Овечкина, другие, как Барри Мелроуз, назвали приём Кадри грязным.

Медаль или грязь? Черри и другие эксперты — об ударе в колено Овечкина Силовой приём Назема Кадри против Александра Овечкина вызвал огромное количество споров. Что думают об этом хите по ту сторону океана?

Панарин вызван в сборную на чемпионат мира

Пока Патрик Кейн раздумывает, стоит ли ехать на чемпионат мира, чтобы в компании со студентами колледжей попытаться добраться до медалей в составе сборной США, его коллега по «Чикаго» Артемий Панарин получил вызов в национальную команду. Информацию подтвердил агентству «Р-Спорт» агент россиянина Дэн Милстейн.

Десант из стана «Блэкхоукс» на чемпионате мира в Кёльне и Париже может быть весьма внушительным. Сборная Канады ожидает ответа от голкипера «чёрных ястребов» Кори Кроуфорда, защитника Данкана Кита и капитана «Чикаго» нападающего Джонатана Тэйвза. Если все трое дадут согласие приехать на турнир, канадцы станут одними из главных претендентов на самые высокие награды.

Что это было? Пять причин, почему Панарин и «Чикаго» провалили плей-офф Победитель Западной конференции «Чикаго» вылетел из плей-офф, проиграв свою серию 0-4. Что случилось с Панариным, Кейном и компанией?

НХЛ окончательно открестилась от Олимпиады

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн на традиционной встрече со спортивной прессой в штаб-квартире НХЛ в Нью-Йорке подтвердил решимость заокеанских боссов не участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. По словам Беттмэна, главным камнем преткновения для поездки в Корею стали не страховки игроков и не денежные выплаты, а необходимость ломать календарь регулярного чемпионата. На вопрос о возможных одиночных отъездах на Игры таких хоккеистов, как Александр Овечкин, глава НХЛ ответил так: «Мы ожидаем, что на время Олимпийских игр все наши игроки останутся в лиге».

Новизны в словах Беттмэна не было, но надежды тех, кто твердил о существующем шансе найти компромисс, снизились до абсолютного минимума. Очевидно, что в эти дни специалисты НХЛ готовят проект календаря сезона-2017/18, который будет обсуждаться на ближайшем заседании совета управляющих. Если учесть, что совсем скоро боссам НХЛ предстоит непростая задача провести драфт расширения, то времени и сил на решение международных вопросов у чиновников лиги просто нет.

Олимпийская сборная России снова проиграла Швейцарии

Повторный матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии не принёс успеха команде Олега Браташа. Швейцарцы оказались удачливее наших, сумев один раз поразить ворота Ильи Сорокина, в то время как его именитый визави Йонас Хиллер отыграл на ноль. Не помогло россиянам и усиление в лице форварда «Тампы» Владислава Наместникова, включённого в состав с прицелом на предстоящий чемпионат мира.