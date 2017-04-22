Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Артемий Панарин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

Панарина вызвали в сборную, а Овечкина едва не сломали

Овечкин еле избежал травмы, россияне проиграли полуфинал ЮЧМ, а «Красная Армия» стала лучшим клубом МХЛ – об этом и другом в итогах дня.
22 апреля 2017, суббота. 22:00. Хоккей

«Красная Армия» — обладатель Кубка Харламова — 2017

В Молодёжной хоккейной лиге завершилась финальная серия, в которой не получилось особой интриги. «Красная Армия» в четырёх матчах переиграла нижнекамский «Реактор» и стала обладателем главного трофея лиги — Кубка Харламова. Для «армейцев» это уже второе чемпионство в истории – шесть лет назад молодёжная команда ЦСКА также становилась лучшей в МХЛ. Четвёртый матч финала получился самым упорным из всех: «Красная Армия» одержала победу с перевесом в одну шайбу, автором решающего гола за 5 минут до конца стал нападающий Иван Силаев. Приз самому ценному хоккеисту плей-офф МХЛ получил другой форвард «армейцев» - Андрей Кузьменко.

Юниорская сборная России проиграла в полуфинале

Неудачно для сборной России завершился полуфинал юниорского чемпионата мира с командой Финляндии. Пропустив первыми, подопечные Сергея Голубовича смогли отыграться в начале третьего периода, но в овертайме победу финской сборной принёс дальний выстрел защитника Тони Утунена. В момент рокового броска голкипер россиян Максим Жуков немного «потерял» ворота, и помарка вратаря преградила сборной России путь в финал.

«Мы допустили больше ошибок. Где-то посильнее были мы, где-то — соперник, не скажу, что кто-то кого-то превосходил. Не воспользовались моментом в чужой зоне, а в итоге приехали к себе в зону, потеряли игрока, который бросил. В конце третьего периода не взяли тайм-аут, потому что ребята были свежие, а соперник, наоборот, больше устал. Не скажу, что финны были намного сильнее словаков, они слишком много сегодня играли в обороне», — отметил после матча главный тренер россиян Сергей Голубович. В воскресенье россиянам предстоит матч за бронзу.

И снова Финляндия. Россия не смогла пробиться в финал ЮЧМ
В 1/2 финала ЮЧМ сборная России надёжно сыграла в обороне, но забила лишь однажды и, как и год назад, уступила Финляндии.

Овечкин чудом избежал травмы

В пятом матче серии между «Вашингтоном» и «Торонто» произошёл очень спорный эпизод. В конце первого периода нападающий «кленовых листьев» Назем Кадри пытался сделать «мельницу» против Александра Овечкина, но вместо удара в туловище попал в область колена. Россиянин чудом избежал травмы и сумел вернуться в строй во второй двадцатиминутке, а момент вызвал ожесточённые споры болельщиков и экспертов. Одни, как знаменитый Дон Черри, были готовы аплодировать канадцу с ливанскими корнями за атаку Овечкина, другие, как Барри Мелроуз, назвали приём Кадри грязным.

Медаль или грязь? Черри и другие эксперты — об ударе в колено Овечкина
Силовой приём Назема Кадри против Александра Овечкина вызвал огромное количество споров. Что думают об этом хите по ту сторону океана?

Панарин вызван в сборную на чемпионат мира

Пока Патрик Кейн раздумывает, стоит ли ехать на чемпионат мира, чтобы в компании со студентами колледжей попытаться добраться до медалей в составе сборной США, его коллега по «Чикаго» Артемий Панарин получил вызов в национальную команду. Информацию подтвердил агентству «Р-Спорт» агент россиянина Дэн Милстейн.

Десант из стана «Блэкхоукс» на чемпионате мира в Кёльне и Париже может быть весьма внушительным. Сборная Канады ожидает ответа от голкипера «чёрных ястребов» Кори Кроуфорда, защитника Данкана Кита и капитана «Чикаго» нападающего Джонатана Тэйвза. Если все трое дадут согласие приехать на турнир, канадцы станут одними из главных претендентов на самые высокие награды.

Что это было? Пять причин, почему Панарин и «Чикаго» провалили плей-офф
Победитель Западной конференции «Чикаго» вылетел из плей-офф, проиграв свою серию 0-4. Что случилось с Панариным, Кейном и компанией?

НХЛ окончательно открестилась от Олимпиады

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн на традиционной встрече со спортивной прессой в штаб-квартире НХЛ в Нью-Йорке подтвердил решимость заокеанских боссов не участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. По словам Беттмэна, главным камнем преткновения для поездки в Корею стали не страховки игроков и не денежные выплаты, а необходимость ломать календарь регулярного чемпионата. На вопрос о возможных одиночных отъездах на Игры таких хоккеистов, как Александр Овечкин, глава НХЛ ответил так: «Мы ожидаем, что на время Олимпийских игр все наши игроки останутся в лиге».

Новизны в словах Беттмэна не было, но надежды тех, кто твердил о существующем шансе найти компромисс, снизились до абсолютного минимума. Очевидно, что в эти дни специалисты НХЛ готовят проект календаря сезона-2017/18, который будет обсуждаться на ближайшем заседании совета управляющих. Если учесть, что совсем скоро боссам НХЛ предстоит непростая задача провести драфт расширения, то времени и сил на решение международных вопросов у чиновников лиги просто нет.

Олимпийская сборная России снова проиграла Швейцарии

Повторный матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии не принёс успеха команде Олега Браташа. Швейцарцы оказались удачливее наших, сумев один раз поразить ворота Ильи Сорокина, в то время как его именитый визави Йонас Хиллер отыграл на ноль. Не помогло россиянам и усиление в лице форварда «Тампы» Владислава Наместникова, включённого в состав с прицелом на предстоящий чемпионат мира.

Товарищеские матчи (сборные)
22 апреля 2017, суббота. 18:45 МСК
Швейцария
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Россия (олимп.)
1:0 – Зутер (Амбюль, Мальгин) – 09:02 (5x5), 2:0 – Холленштайн (Хас) – 59:41 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Александр Овечкин Артемий Панарин Гэри Беттмэн U18 — Хоккей Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
22 апреля 2017, суббота
22:41 Бикмуллин: для «Реактора» сезон удался, мы вошли в историю Татарстана
22:13 Форвард «Чикаго» Крюгер выразил желание сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2017
21:52 Нападающий «Торонто» Кадри избежит слушания за удар в колено Овечкина
21:34 Кошелев: счёт 4-0 в финальной серии с «Реактором» по игре
21:17 Чмыхов: для меня было важно выиграть Кубок Харламова в своих стенах
21:12 Соколов: не думаю, что «Реактору» стоит стыдиться этого серебра
21:06 Кузьменко: следующая цель – выиграть Кубок Гагарина
20:58 Миронов: пока ещё не верится, что «Красная Армия» выиграла Кубок Харламова
20:58 Силаев: крупный счёт в матчах с «Реактором» не важен, все игры были трудными
20:51 Олимпийская сборная России всухую проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа
20:47 Морозов: в следующем сезоне в МХЛ могут появиться новые команды
20:46 Игроки «Чикаго» Кит и Тэйвз не сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
20:15 Утунен: гол в овертайме полуфинала ЮЧМ — самый важный в моей карьере
20:08 Торопченко: Жуков не виноват, нужно было раньше забивать в полуфинале ЮЧМ
20:07 Рубинчик: просто не могли забить финнам, да и судьи были не на нашей стороне
19:54 Липанов: нужно забыть обо всём, третье место на ЮЧМ будет неплохим результатом
19:54 Голубович: сборная России допустила больше ошибок в полуфинале ЮЧМ
19:54 Форвард «Красной Армии» Андрей Кузьменко стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ
19:36 «Красная Армия» одолела «Реактор» в четвёртом матче и завоевала Кубок Харламова
19:24 Источник: защитник ХК «Сочи» Фантенберг может перейти в «Лос-Анджелес»
19:13 Жуков, Свечников и Рубинчик названы лучшими игроками сборной России на ЮЧМ-2017
19:01 Сборная России уступила Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ-2017
18:55 Тэйвз: когда ты вылетаешь из серии «всухую», это совсем другая история
18:27 Наместников вошёл в состав сборной России на второй матч со Швейцарией
18:17 Ханвик: «Торонто» сегодня хорошо играло и могло победить
17:59 М. Стаал: я под впечатлением от игры Бучневича, он очень техничен и умён
17:37 Хедман: войти в тройку номинантов на «Норрис Трофи» — большая честь
17:13 Виньо: Бучневич позволил «Рейнджерс» остаться жёсткими, но более техничными
16:50 СSN опубликовала шутливую карикатуру на Овечкина, сравнив его с Терминатором
16:48 Vancouver Province: от Трямкина требовали больше агрессии, а это не его конёк
16:24 Кожевников: у Проворова прекрасное катание, у нас давно не было такого защитника
16:00 Зибанеджад: «Рейнджерс» снова стали играть в хоккей, который приносил нам успех
15:43 Стал известен состав сборной России на матч полуфинала ЮЧМ c Финляндией
15:25 «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Александром Федотовым
14:56 Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2017
14:44 Уильямс: многие хотят травмировать Овечкина, особенно в этот период сезона
14:21 Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в ЧМ-2017
14:04 Сборная Канады ждёт ответа от Кроуфорда, Кита и Тэйвза по поводу участия в ЧМ
14:00 За Кубок президента Казахстана в августе сыграют шесть команд, включая «Давос»
13:29 Буше: я говорил о том, что серия с «Бостоном» будет упорной
12:57 Шахрайчук: бросилось в глаза, что «Кузня» пытается играть по устаревшей системе
12:41 Курали: в следующий раз нужно будет забивать первым же броском
12:12 Беттмэн: мы уверены, что все игроки НХЛ останутся в клубах на время Олимпиады
12:02 Кэссиди: Курали воспользовался своим шансом, он был нужен «Бостону» сегодня
11:56 Беттмэн: НХЛ не едет на Олимпиаду в Пхёнчхане. Это решение окончательное
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+