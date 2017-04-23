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Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз»
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Тарасенко идёт дальше, Радулов освободился для ЧМ. Позовёт ли Знарок?

Тарасенко помог «Сент-Луису», «Монреаль» с Радуловым закончил борьбу, Слепышев забил за «Эдмонтон», Бобровский номинирован на «Везину».
23 апреля 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей

Тарасенко не пощадил «Миннесоту»

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
22 апреля 2017, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 4 1:2, 0:0, 2:1, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Шварц) – 07:16 (5x5), 0:2 – Стин (Парэйко) – 10:31 (5x5), 1:2 – Сутер (Спаржон) – 18:31 (5x4), 1:3 – Штястны (Шварц, Лехтеря) – 47:23 (5x5), 2:3 – Койву (Нидеррайтер, Гранлунд) – 50:38 (5x4), 3:3 – Цукер (Хаула, Бродин) – 54:59 (5x5), 3:4 – Пяаярви (Соботка, Лехтеря) – 69:42 (5x5)

«Блюзмены» достаточно уверенно расправились с «Миннесотой», которая, как и «Коламбус», здорово смотрелась в регулярном чемпионате, но сбавила обороты в плей-офф. Итоговой победы коллектив Майка Йео добился на выезде. Приятно, что не без участия российского форварда Владимира Тарасенко. Нападающий открыл счёт на восьмой минуте, переиграв Девана Дубника. Эта шайба 25-летнего хоккеиста стала для него первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а также 20-й в карьере в 38-м матче плей-офф. Победу же «Сент-Луису» принёс Магнус Пяаярви в овертайме, а ассистировал ему не кто иной, как Владимир Соботка. Счёт в серии 4-1.

Из неприятных моментов отметим травму форварда «Уайлд» Эрика Стаала. Во втором периоде Стаал вошёл в зону атаки, нанёс бросок, который отбил Джейк Аллен, пошёл на добивание, споткнулся о вратаря и на большой скорости врезался в лицевой борт головой. Некоторое время он оставался лежать на льду, разговаривая с врачами. После этого ему помогли встать, и он покинул площадку с помощью медицинского персонала и партнёров по команде. В итоге Эрика отправили в больницу.

Во втором раунде «Сент-Луис» сыграет с «Нэшвиллом». Первый матч серии состоится 1 мая на площадке «Блюз».

Нужен ли сборной освободившийся Радулов?

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
23 апреля 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 1 0:1, 2:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Емелин (А. Радулов, Лехконен) – 06:19 (5x5), 1:1 – Цуккарелло (Зибанеджад, Макдона) – 22:26 (5x4), 2:1 – Цуккарелло (Хейз, Миллер) – 33:31 (5x5), 3:1 – Степан (Жирарди) – 59:42 (en)

«Монреаль» не смог совладать с «Рейнджерс». Команда Алена Виньо сыграла грамотно позиционно, показала мощный современный хоккей и заслуженно прошла дальше, победив в серии с общим счётом 4-2. Здесь, как и в предыдущем матче, счёт открыл россиянин. Но гол Алексея Емелина после паса Радулова в ворота Лундквиста только раззадорил «синерубашечников». Клуб из Нью-Йорка в дальнейшем дважды огорчил Прайса усилиями оформившего дубль Цуккарелло, а Дерек Степан забивал уже в пустые ворота, поставив точку в противостоянии.

Поздравляем нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича, он идёт дальше. А вот для Радулова и компании сезон завершён. Осталось понять, позовут ли кого-то из вылетевших россиян в сборную? С Радуловым большой вопрос, так как у него нет нового контракта, да и отношения с тренерским штабом не заладились. Семь набранных очков в плей-офф должны стать весомым доводом для подписания с Александром нового соглашения в НХЛ. Никита Нестеров почти не играет, а возраст Андрея Маркова намекает на то, что пришло время отдохнуть. Наиболее вероятным выглядит вызов Алексея Емелина. Силовой защитник в теории не помешает, но последняя поездка в сборную на Кубок мира вышла для него неудачной, он совершил много ошибок. Посмотрим, что тренерский штаб россиян скажет на сей раз.

Слепышев проснулся!

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
23 апреля 2017, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 : 3 0:0, 0:2, 1:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Драйзайтль (Ларссон, Клефбом) – 20:54 (5x5), 0:2 – Слепышев – 21:50 (5x5), 1:2 – Марло (Кутюр, Донской) – 52:12 (5x5), 1:3 – Макдэвид (Секера) – 59:59 (en)

Наконец-то забил Антон Слепышев. Российский нападающий «Эдмонтона» набирает обороты, что не может не радовать. Ведь талант у хоккеиста большой, нужно только максимально реализовывать свой потенциал. Гол форварда, воспользовавшегося выходом один на один, помог «нефтяникам» выбить из борьбы за Кубок Стэнли возрастной «Сан-Хосе», не сумевший второй год подряд добраться до финала турнира. К чести «акул» скажем, что они бились до конца, а гол Марло в концовке третьего периода оставлял калифорнийцам шансы на успех. Пришлось идти ва-банк и менять Мартина Джонса на шестого полевого хоккеиста. Это и сыграло с «Сан-Хосе» злую шутку, так как Коннор Макдэвид поразил пустые ворота. 4-2 – с таким счётом «Ойлерз» выиграли серию.

В полуфинале Западной конференции «Эдмонтон» сыграет с «Анахаймом». Серия обещает получиться интересной. «Утки» быстрее разобрались с «Калгари», не проиграв ни одной встречи. Соответственно, имели больше времени на отдых и восстановление. Подопечные Тодда Маклеллана молоды. Они голодны до побед, сплочены и выглядят довольно крепким коллективом. Поэтому предсказать исход этого противостояния сложно.

Бобровский в погоне за второй «Везиной»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам завершившегося турнира Бобровский стал лучшим в лиге по количеству пропущенных шайб в среднем за матч — 2,07, а также по проценту отражённых бросков — 0,931. Кроме того, российский голкипер совершил 7 шат-аутов — это третий результат в лиге. С 29 ноября по 3 января Бобровский выиграл в 14 матчах подряд — это вторая по длительности победная серия в истории НХЛ.

Также в список номинантов попали канадцы Брэйден Холтби из «Вашингтона» и Кэри Прайс из «Монреаля». Каждый из тройки претендентов уже однажды завоёвывал «Везина Трофи». Бобровский получил награду по итогам сезона-2012/13, Прайс — сезона-2014/15, а Холтби признали лучшим в прошлом году.

Что же, пожелаем удачи российскому вратарю. Он заслужил снова поднять над головой почётный трофей, но конкуренты у Сергея серьёзные.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Антон Слепышев Владимир Тарасенко Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
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07:30 Тарасенко забросил свою первую шайбу в текущем плей-офф и 20-ю в плей-офф вообще
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03:10 Бобровский вышел в финал «Везина Трофи», награды лучшему вратарю «регулярки»
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22 апреля 2017, суббота
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