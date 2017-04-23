Сёмин и ещё 5 бывших игроков НХЛ, от которых в КХЛ осталось только имя

«Магнитка» не собирается продлевать контракт с Сёминым. Вспоминаем игроков, которые были на хорошем счету в НХЛ, а сейчас доигрывают в КХЛ.

Александр Сёмин

Воспитанник красноярского «Сокола» был задрафтован «Вашингтоном» в 2002 году под высоким 13-м номером. Перед окончательным отъездом за океан Сёмин провёл несколько неплохих сезонов за «Ладу», а расцвет его карьеры в НХЛ пришёлся на период 2006-2010 годов, когда за «Кэпиталз» уже выступал Александр Овечкин. Но Сёмин не терялся за спиной звёздного соотечественника, набирал более 70 очков за сезон, а в 2008 году приложил руку к триумфу сборной России в Квебеке. Но со временем результативность Александра снизилась, и он был обменян в «Каролину», где в первое время продолжал стабильно набирать очки, но был далёк от своих лучших показателей.

Прошлый сезон хоккеист начал в «Монреале», но его пребывание там оказалось недолгим: Сёминым заинтересовался магнитогорский «Металлург», и Александр согласился на переезд в КХЛ. Тогда от этого перехода выиграли все: «Магнитка» получила хоккеиста, вокруг которого можно было выстроить второе боеспособное звено, а Сёмин, заскучавший в НХЛ, получил новый вызов, который, казалось, смог оживить карьеру игрока. Александр помог магнитогорцам выиграть Кубок Гагарина и был неплох в прошедшей «регулярке», но в этом плей-офф Сёмина вновь настигла апатия и он был попросту незаметен на площадке. Решение «Металлурга» не продлевать трудовые отношения с нападающим кажется вполне логичным.

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Александр Фролов

Воспитанник «Спартака» был задрафтован «Лос-Анджелесом» под 20-м номером в 2000 году, а выступать за «королей» Фролов стал с 2002 года. Александр сразу закрепился в составе «Кингз», демонстрируя неплохую результативность, а пиком его карьеры стали сезоны-2006/07 и 2007/08, когда Фролов становился вторым бомбардиром команды. Александр играл за «Лос-Анджелес» семь сезонов, а затем подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». В первом же сезоне за «рейнджеров» Фролов получил тяжёлую травму, порвав связки колена, что поставило крест на его дальнейшей карьере в НХЛ.

В этом плей-офф Сёмина вновь настигла апатия и он был попросту незаметен на площадке.

Но хоккеист оказался востребован в КХЛ, где с Фроловым подписал трёхлетний контракт «Авангард», который рассчитывал на Александра как на лидера команды. Нападающий даже стал капитаном «ястребов», но в плей-офф от Фролова было минимум помощи, и в итоге омичи обменяли его в ЦСКА. В составе «армейцев» он не блистал, по окончании чемпионата остался без контракта, а затем пропустил сезон-2014/15. Несмотря на годичный простой, Александр нашёл новую работу — подписал контракт с «Торпедо», где и провёл последние два года. Сейчас нижегородцы не заинтересованы в услугах Фролова, а наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры является новокузнецкий «Металлург».

Николай Жердев

Безумно талантливый, но строптивый нападающий начинал свою заокеанскую карьеру в 2003 году в «Коламбусе», в расположение которого Жердев буквально сбежал из ЦСКА. Тогда разразился настоящий скандал, а затем к Николаю приклеился ярлык дебошира и нарушителя порядка и дисциплины. Но до поры до времени это не мешало Жердеву показывать отличный хоккей в НХЛ. Хоккеист отыграл четыре неплохих сезона в «Коламбусе», затем был успешный год в «Рейнджерс».

Костицыну-младшему всего 30 лет, но вряд ли он будет лакомым кусочком на транферном рынке этим летом.

Следующие три года Жердев метался между мытищинским «Атлантом» и «Филадельфией», и в итоге выбор был сделан в пользу КХЛ. После ухода Мозякина Николай был настоящим лидером подмосковного коллектива, добился повышения в «Ак Барс», но переезд в Казань стал первым шагом к путешествию Жердева по просторам КХЛ. Результативность хоккеиста снизилась, а вот непростой характер стал выходить на первый план, из-за чего Николай сменил пять клубов за три года, задержавшись лишь в «Торпедо». Но последний сезон в составе нижегородцев вышел весьма невразумительным, и теперь Жердеву, скорее всего, придётся искать новую команду.

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Андрей Костицын

Старший из братьев Костицыных с ранних лет успешно выступал за различные белорусские сборные, а в 2003-м был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ. Лидером «Канадиенс» Андрей Костицын не стал, но закрепиться в легендарном клубе и показывать неплохую результативность в течение нескольких сезонов ему удавалось.

В 2012 году Костицына, сдавшего по всем показателям, обменяли в «Нэшвилл», где он доиграл сезон и закончил карьеру в НХЛ. Затем Андрей небезуспешно поиграл за «Трактор», ХК Сочи, съездил в небольшую командировку в Нижний Новгород, потом вернулся в состав южан, где минувший сезон провёл в качестве капитана. У Костицына-старшего закончился контракт, и большой вопрос, пригодится ли он в будущем сезоне новому наставнику сочинцев Сергею Зубову.

Сергей Костицын

Сергей Костицын в начале карьеры шёл по стопам старшего брата. Он также начал выступления за океаном в «Монреале», но его статистика не впечатляла, и в «Нэшвилле» Сергей оказался гораздо раньше Андрея в результате обмена. В составе «Хищников» дела у Костицына-младшего пошли куда как лучше, и за два сезона он набрал почти сотню очков.

Антон долгое время выступал за «Оттаву», затем за «Нью-Джерси», с обоими клубами доходил до финала Кубка Стэнли, но дважды останавливался в шаге от заветной цели.

Но поддерживать высокую результативность в НХЛ в течение долгого времени Сергею, как и брату, не удалось, а потому он тоже оказался в КХЛ. Костицын-младший поиграл в «Авангарде», «Ак Барсе», «Торпедо», а прошлый сезон провёл в минском «Динамо». Однако возвращение в родную страну не помогло Сергею — он провёл не лучший сезон и совершенно выпал из обоймы в плей-офф. Костицыну-младшему всего 30 лет, но вряд ли он будет лакомым кусочком на трансферном рынке этим летом.

Антон Волченков

Волченков сделал успешную карьеру в НХЛ, где прослыл одним из самых жёстких и самоотверженных игроков обороны. Антон долгое время выступал за «Оттаву», затем за «Нью-Джерси», с обоими клубами доходил до финала Кубка Стэнли, но дважды останавливался в шаге от заветной цели.

Последний сезон в НХЛ провёл в составе «Нэшвилла», но был уже не так хорош и в результате на следующий хоккейный год вовсе остался без работы. Пропустив сезон, опытный защитник подписал контракт с «Адмиралом», где и отыграл минувший чемпионат. Волченкову 35 лет, и вполне возможно, что достойных предложений Антон уже не получит.