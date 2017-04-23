Русский форвард тащил «Монреаль». Как Радулов стал лучшим в плей-офф

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Дежавю регулярного чемпионата

«Монреаль» по своей традиции начал сезон за здравие, и болельщики любого другого клуба были бы только рады такой активности на старте. Однако фанаты «Канадиенс» вынуждены были смотреть на рывок своих любимцев с большой долей скептицизма — всё-таки необъяснимый провал прошлого сезона был ещё слишком свеж в памяти. Тогда подопечные Террьена заняли позорное для себя 13-е место на Востоке, выдав на старте сезона серию из девяти побед подряд. С тех пор болельщики титулованного клуба НХЛ таким успехам не радуются. Из уважения к прежним заслугам Террьена его не убрали после фиаско и дали шанс исправиться за прошлогоднее недоразумение. И Мишель вновь выдал впечатляющую серию — 9 побед в 10 матчах на старте и безоговорочное лидерство в таблице. Правда, затем прозвонил первый для «Монреаля» тревожный звоночек в «регулярке» — поражение 0:10 от «Коламбуса». Нет, нельзя сказать, что пике канадского клуба началось именно тогда, однако победы стали даваться куда сложнее, невынужденных и необъяснимых поражений стало больше, а к началу зимы клуб и вовсе плавно скатился в середину Востока.

Исправлять ситуацию позвали Клода Жюльена. Это более опытный кубковый боец. Жёсткий и неуступчивый специалист. Да и просто тренер, который умеет добиваться поставленных задач.

Дальше — больше. Терпение боссов «Монреаля» лопнуло к середине февраля, когда Террьен выдал серию из семи поражений в восьми матчах и поставил клуб под угрозу непопадания в плей-офф за полтора месяца до его начала. Исправлять ситуацию позвали Клода Жюльена. Это более опытный кубковый боец. Жёсткий и неуступчивый специалист. Да и просто тренер, который умеет добиваться поставленных задач. Вот только серьёзных задач на этот сезон Клоду никто не ставил, его пригласили скорее с прицелом на будущее. Задача «здесь и сейчас» простая — исправить положение дел за Террьеном и уверенно вывести команду в плей-офф. Жюльен дело в долгий ящик откладывать не стал и сперва выдал ударный отрезок в конце февраля — начале марта, а затем совершил впечатляющий финальный рывок, позволивший «Монреалю» оказаться на четвёртом месте в конференции.

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Роковой «Рейнджерс: причины поражения «Монреаля»

Старая хоккейная аксиома гласит: клуб, меняющий тренера по ходу сезона, не добьётся результата. Спорить с этим практически бесполезно, а главе «Монреаля» находятся далеко не дураки. Поэтому кубка Стэнли от Жюльена никто не требовал. Но относительно высокая позиция в конференции и победа в дивизионе оставляли «Канадиенс» неплохие шансы на выход в полуфинал. Соперник — сбавляющий обороты с каждым новым сезоном «Нью-Йорк Рейнджерс». Несмотря на то что в общей таблице «Монреаль» финишировал выше, набрав на одно очко больше, у «Рейнджерс» было одно весомое преимущество — они играют в куда более сильном дивизионе. В целом переезд команды Алена Виньо из Атлантического дивизиона (где сейчас выступает «Монреаль») в Столичный пошёл ей на пользу. Во-первых, у клуба стало больше игр с постоянными претендентами на титул, а во-вторых, результаты клуба после переезда улучшились, о чём свидетельствует игра в финале Кубка Стэнли и в финале конференции за последние три года. Да и теперь даже четвёртую команду Столичного дивизиона боятся куда больше, чем победителя какого-либо другого.

Так вышло и на этот раз. «Рейнджерс» в целом ровно провели сезон и уверенно попали в плей-офф, пусть и с четвёртого места в дивизионе. Серия с «Монреалем» наглядно показала, в чём разница между командой непредсказуемой и командой стабильной. Канадцы начинали плей-офф перед родными болельщиками, и после провального прошлого чемпионата «Монреаль» обязан был не ударить в грязь лицом. В целом получилось, что подопечные Жюльена лезли из кожи вон, чтобы подавить соперника, играли в силовой хоккей, чаще устраивали навалы. «Рейнджерс» же спокойно отдали лёд, умело подстраивались под игру соперника, а поэтому беготня «Монреаля» по всей площадке не привела ни к чему хорошему. Игроки Виньо забили трудовую шайбу и окончательно отдали бразды правления игрой сопернику, поджидая ошибок и бросив все силы на оборону своих ворот. Сработало: за все 60 минут канадцы так и не смогли забросить при родных трибунах, а в конце и вовсе получили ожидаемую шайбу в пустые ворота. Поражает даже не это, а полное равенство по статистике. То есть вся напористость «Монреаля» в цифрах оказалась полностью нивелирована спокойной и размеренной игрой «Рейнджерс».

«Монреаль» доигрывал этот сезон ещё на наследии Террьена, а потому сами игроки ни на что серьёзное, пожалуй, и не рассчитывали.

Канадцы не отступили от своей игровой модели, продолжая нагружать Лундквиста градом бросков. Парней из Нью-Йорка этот факт, казалось, нисколько не смущал, и, даже когда «Монреаль» повёл в серии 2-1, играть по-другому «рейнджеры» не стали. Всё было понятно без слов — «Монреаль» попросту подсел. Играть на таких скоростях всю серию практически невозможно, ведь у тебя за спиной целый сезон, и в этом плане подопечные Виньо отработали как нельзя грамотно. Энергосберегательный режим принёс свои плоды: «Рейнджерс» выглядели куда свежее и мощнее в оставшихся матчах серии, а фактически похоронил надежды канадцев пятый матч, в котором при родных трибунах они уступили сопернику в овертайме. Подвела итог серии последняя схватка в Нью-Йорке, где «Монреаль» выглядел бледной тенью себя.

Отдельной темой для обсуждения стала игра вратарей. Уже по первым матчам серии стало ясно — Лундквист вчистую переигрывает Прайса. По-настоящему ярких спасений от канадского стража ворот за эту серию и не вспомнить, в то время как Король Хенрик совершал по несколько невероятных сейвов. Прайс, по праву считающийся едва ли не сильнейшим вратарём НХЛ, провёл эту серию на достойном уровне, тогда как на противоположной стороне площадки шведский голкипер раз за разом срывал аплодисменты трибун.

«Монреаль» уступил по делу. Было видно, что на данный момент команда Жюльена ещё только притирается к его манере игры, к стилю и требованиям тренерского штаба, а для полной адаптации нужно провести вместе хотя бы межсезонье. Понятно, что ни один тренер по ходу сезона кардинально перекраивать игру не станет, ибо тогда можно ставить крест на всех перспективах. «Монреаль» доигрывал ещё на наследии Террьена, а потому сами игроки ни на что серьёзное, пожалуй, и не рассчитывали.

Панарина вызвали в сборную, а Овечкина едва не сломали Овечкин еле избежал травмы, россияне проиграли полуфинал ЮЧМ, а «Красная Армия» стала лучшим клубом МХЛ – об этом и другом в итогах дня.

Тасманский Дьявол. Итоги сезона для Радулова

«Монреаль» в этом сезоне стал ещё более русским клубом НХЛ. В регулярном чемпионате за него сыграли сразу шесть российских хоккеистов: Александр Радулов, Никита Щербак, Михаил Сергачёв, Андрей Марков, Алексей Емелин и Никита Нестеров. Остановимся отдельно на лучшем из них — Александре Радулове. Перед отъездом из КХЛ у многих возникали сомнения по поводу перспектив форварда в НХЛ. Всё-таки в карьере Александра был «Нэшвилл», откуда форвард уезжал со скандалом. И тут случился переезд в амбициозный клуб, в котором есть Томаш Плеканец, Макс Пачьоретти, Алекс Гальченюк и другие известные хоккеисты. Но Радулов доказал, что в НХЛ ему самое место. «Регулярка» прошла не так стабильно, как хотелось бы: случались яркие отрезки, как в ноябре, когда Тасманский Дьявол набирал очки в семи матчах подряд, так и полное затишье, когда Радулов напоминал о себе лишь стычками на чужом пятаке. Если взглянуть на конечные цифры, то они более чем приличные. 54 очка за регулярный чемпионат и второе место среди бомбардиров клуба после капитана Пачьоретти — результат впечатляющий.

Александр не бегал по льду впустую, не совершал бросок ради броска, всегда искал партнёров и, что самое главное, вёл их за собой. Жюльен таких мастеров любит и ценит.

Куда лучше Радулов запомнился по игре в плей-офф. На данный момент он четвёртый бомбардир первого раунда с семью набранными очками, а его полным бенефисом стала вторая игра серии с «Рейнджерс». Там за 18 секунд до конца основного времени Радулов отдал голевую передачу на Плеканеца, который перевёл игру в овертайм, а уже в концовке первого дополнительного периода сам протолкнул шайбу в сетку. Во многом именно игроков плана Радулова не хватило канадцам в этой серии. Александр не бегал по льду впустую, не совершал бросок ради броска, всегда искал партнёров и, что самое главное, вёл их за собой. Жюльен таких мастеров любит и ценит, а потому в следующем сезоне мы вправе ожидать от Александра ещё более классного хоккея. Главное — чтобы дали новый контракт, но сомневаться в этом не приходится. Сомнения есть в другом: на чемпионате мира мы россиянина, скорее всего, не увидим.