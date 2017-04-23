Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017

Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.

Если в матче со Словакией сборной России улыбнулась удача и команда Сергея Голубовича смогла дожать хозяев ЮЧМ-2017 в овертайме, то более крепким финнам мы аналогичным образом проиграли. Суоми показывают на этом турнире не по годам взрослый и умный хоккей. В итоге защитник Тони Утутнен после передачи партнёра вонзил шайбу в ворота Жукова, обеспечив своей команде выход в плей-офф. Россияне же, понуро опустив головы, отправились в раздевалку.

И снова Финляндия. Россия не смогла пробиться в финал ЮЧМ В 1/2 финала ЮЧМ сборная России надёжно сыграла в обороне, но забила лишь однажды и, как и год назад, уступила Финляндии.

Однако заветная цель – попадание в медальную зону – всё рано оказалась близка. С 2011 года Россия не завоёвывала наград на юниорских первенствах планеты. Поэтому было крайне важно настроиться психологически, собрать оставшиеся силы в кулак и дать бой Швеции, проигравшей накануне США. К слову, тоже в дополнительное время.

Стартовый состав команды Голубовича претерпел небольшие изменения. Допустивший ошибку Жуков остался в запасе, и место в воротах с первых минут занял второй голкипер Кирилл Устименко. Во втором звене остался только Торопченко, а Бицадзе и Алексеев, которые слабо проводят весь турнир, отправились в четвёртую тройку.

В первом периоде шведские хоккеисты играли с преимуществом, прилично давили, много бросали. Вратарь хорошо потащил несколько бросков, доказывая, что Голубович не зря оказал ему доверие. Получилось выстоять и при игре четыре на пять после удаления Алексеева.

Ну а забить россияне смогли в большинстве, когда свою команду подвёл Маркус Сюльвегорд. Свечников от борта прострелил на пятак, Галенюк бросил в угол — Оман щитком среагировал, но со второй попытки Данила поразил цель, забросив важную шайбу в концовке стартовой двадцатиминутки. На перерыв российские спортсмены ушли в хорошем настроении, зарядившись позитивными эмоциями.

Во втором отрезке встречи Саморуков увеличил преимущество нашей команды. Началось с того, что шведы ошиблись при выходе из зоны. Дмитрий перехватил шайбу на синей линии, продвинулся вперёд и со средней дистанции расстрелял ворота Омана.

Почти сразу «Тре крунур» получили шанс отыграться. Галенюк придержал рвавшегося в атаку Эльвенеса, а судью оценили фол на буллит. Однако Лукас попытку не реализовал. Швед выкатился на ворота и бросил в дальний угол — Устименко щитком зацепил шайбу, совершив важнейший сейв. Незадолго до сирены на перерыв двухминутное удаление схлопотал Саморуков, однако хоккеистам Голубовича во второй раз за матч удалось не пропустить в неравных составах.

Третий период было важно провести грамотно тактически и выполнить тренерскую установку. Шведы на всех уровнях сборных известны тем, что частенько бросают играть в схватках за третье место, не хватает им характера и желания. Но если дать слабину и пытаться добиться успеха вполсилы, можно поплатиться. Именно поэтому третьи отрезки особенно важны. Тем более у юниоров, как правило не отличающихся стабильностью.

На льду прямо со вбрасывания постоянно шла борьба, скандинавы ничего не могли сделать в атаке. Такая игра целиком и полностью устраивала Россию, время работало на нас. Ещё и Себастьян Вальфридссон заработал удаления, оставив команду в меньшинстве.

Россияне же выглядели спокойно, на рожон не лезли, хотя периодически отвечали острыми выпадами на контратаках. Так, классный прорыв по центру совершил Свечников. Андрей с ползоны бросил по воротам — Оман выручил. Следом было опасное подставление Лундестрёма на пятаке, однако шайба прошла чуть выше перекладины.

Главный тренер соперника Торгни Бенделин рискнул и заменил Адама Омана на шестого полевого хоккеиста, но дивидендов это не принесло. Наоборот — третья шайба залетела в шведские ворота. Пустую цель поразил Кирилл Максимов, установивший окончательный счёт в матче.

3:0 – Россия стала бронзовым призёром юниорского чемпионата мира. Результат вполне достойный.