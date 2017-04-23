«В следующем году хочу золото». Что говорили юниоры после бронзы на ЧМ

Юниорская сборная России впервые с 2011 года завоевала медали на чемпионате мира.

Юниорская сборная России в матче за бронзовые медали чемпионата мира добилась победы над сверстниками из Швеции со счётом 3:0. Авторами голов стали защитники Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков и форвард Кирилл Максимов. Российская сборная завоевала первые медали на этом турнире с 2011 года, когда команда Юрия Румянцева выиграла бронзу.

По окончании встречи игроки команды и главный тренер Сергей Голубович говорили о значимости этой награды, но в то же время были немного разочарованы тем, что не смогли побороться за золото.

Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017 Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.

«Не в свою силу сыграл, подвела нога»

Одним из лучших бомбардиров сборной и всего турнира стал российский нападающий Андрей Свечников, набравший 9 (4+5) очков. Для него это был второй юниорский чемпионат мира.

«Конечно, хотелось большего, потому что у нас бронза, а не золото. Но всё равно у нас есть медаль, а это неплохо. Слава богу, что мы выиграли и на хорошей ноте закончили турнир. Для меня это второй чемпионат мира. Конечно, я не в свою силу сыграл. Где-то подвела нога, которая болела. Где-то ещё что-то не получалось. Будем работать. Хотим в следующем году взять золото», — отметил Свечников.

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«Есть только одно место»

Для главного тренера команды Сергея Голубовича это был второй юниорский чемпионат мира. Год назад россияне проиграли в четвертьфинале, а сейчас взяли бронзу.

— Показалось, что у обеих команд было не так много эмоций после тяжёлых полуфиналов?

— Не могу назвать матч со шведами спокойным, но вчера был матч за финал, а сейчас за бронзу – это немного разные вещи. Ребята молодцы, но до идеала всё равно было далеко.

— Почему решили доверить место в воротах Кириллу Устименко?

— Не могу выделить кого-то из трёх вратарей, кто из них сильнее. Мы руководствовались мнением тренера вратарей. Приняли такое решение и не прогадали.

— Ставка на свежего вратаря?

— Максим Жуков отыграл много матчей и вчера пропустил обидный гол, чёрт знает, что у него в голове, всё-таки молодой парень.

— Первые медали за шесть лет…

— Наконец-то, но есть только одно место.

— Есть чувство недосказанности?

— Конечно, обидная игра с финнами была в полуфинале.

Свечников: Конечно, хотелось большего, потому что у нас бронза, а не золото. Но всё равно у нас есть медаль, а это неплохо.

«Не был удивлён тем, что сыграл за бронзу»

Главной неожиданностью в матче за бронзу стало то, что место в воротах доверили голкиперу Кириллу Устименко, для которого эта игра стала первой на турнире.

«Я не был удивлён, что сыграл в матче за бронзу. Мне сказали, чтобы я готовился к каждой игре, так что я был всегда готов. Я доверяю тренерскому штабу, он решил, что буду играть я. Мы старались играть от обороны. Как оценю для себя турнир? Две игры сыграл, вроде они были хорошими. Хорошо сыграл. Очень хорошая сборная собралась», — прокомментировал итоги турнира Устименко.

«Не только мой гол, а все играют решающую роль»

Одним из лучших игроков в составе сборной России на всём турнире стал защитник Дмитрий Саморуков, который практически в каждой встрече проводил на льду в среднем около 30 минут.

«Собрались духом и сегодня сделали игру. Не только мой гол, а все голы играют решающую роль. Главное быть командой. Неважно, кто забивает. Важен командный дух. Заставляю себя работать. Понимаю, что надо повести ребят за собой. Беру на себя инициативу, стараюсь правильно играть. Показывать пример тем, кто помоложе. Привезли первые за шесть лет медали в Россию. Следующий ЮЧМ будет у нас в стране, надеемся на ребят. Выложились, могли выигрывать турнир, но так сложилось. Очень насыщенный сезон для меня, я очень рад», — сказал Саморуков.