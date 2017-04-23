«В сборную, если позовут? Нет, наверное». Радулов не собирается на ЧМ-2017

Юниорская сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира, Ковальчук задумался об НХЛ, а Радулов не собирается на ЧМ-2017.

Россияне завоевали первую медаль на ЮЧМ за шесть лет

Уступив в полуфинале сборной Финляндии, подопечным Сергея Голубовича не пришлось долго горевать: ведь на следующий день была игра за третье место, в которой они могли взять первые за последние шесть лет награды с юниорского чемпионата мира. И своей цели ребята достигли.

В противниках у россиян значились шведы, которые также в овертайме проиграли свой полуфинал американцам. Активнее встречу начала молодёжь из «Тре крунур». Несколько раз хорошо сыграл Кирилл Устименко, заменивший Максима Жукова в рамке. Ну а первый шаг к победе российские хоккеисты сделали в конце первого периода, когда при розыгрыше большинства Свечников выдал прострельную передачу на Галенюка, и тот со второй попытки открыл счёт.

Начало второго периода также выдалось удачным для россиян. Дмитрий Саморуков подхватил шайбу на синей линии и со средней дистанции сделал счёт 2:0. Шведы имели великолепный шанс на то, чтобы отыграться. Эльвенес ворвался в зону россиян, а отличившийся ранее Галенюк прихватил его, за что судья назначил буллит. Но на высоте был Устименко, отразивший бросок щитком.

Третий период, как и первая двадцатиминутка, прошёл при преимуществе скандинавской команды, однако сколько-нибудь опасных моментов у наших ворот практически не было. На последних минутах тренер сборной Швеции в попытке спасти матч заменил вратаря Адама Омана на шестого полевого, но из этого ничего не вышло. Благодаря этому россияне окончательно сняли все вопросы об обладателе бронзовых медалей. Кирилл Максимов поставил точку в матче и во всём турнире для российской команды. Впервые за шесть лет она завоевала медали на юниорском первенстве планеты.

Есть первая медаль за шесть лет! Россия завоевала бронзу ЮЧМ-2017 Юниорская сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира в матче за бронзу, впервые за шесть лет поднявшись на пьедестал почёта.

Ковальчук раздумывает над возвращением в НХЛ

С такой информацией выступил известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман. По его словам, эта тема приобретает всё большую актуальность.

«Идут разговоры о том, что Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Сейчас они стали ещё громче. Права на него в НХЛ принадлежат „Нью-Джерси“. Он может подписать с ними контракт и выступать за эту команду, никаких проблем. Но если есть желание играть за какую-то другую команду, технически это возможно.

Впервые за шесть лет сборная России завоевала медали на юниорском первенстве планеты.

Допустим, Ковальчук не хочет играть в «Нью-Джерси», «Нью-Джерси» не хочет видеть в команде Ковальчука, и появляется третья сторона в переговорах. Что делать? Вариантов несколько: «Нью-Джерси» переподписывает Ковальчука и совершает обмен или меняет права на него. Развитие событий пока неизвестно. Известно лишь, что Ковальчук думает о возвращении, и это было бы многообещающе и интересно", — заявил в эфире Sportsnet Фридман.

Впрочем, председатель совета директоров СКА Александр Медведев эту информацию опроверг. В беседе с «Чемпионатом» он заявил, что Ковальчук, Шипачёв и Дадонов останутся на следующий год в команде.

«Мы уже говорили, что Ковальчук, Шипачёв и Дадонов продолжат свою карьеру в СКА. Насколько я знаю, из-за того что НХЛ запрещает своим игрокам ехать на Олимпиаду, Ковальчук вариантов с НХЛ даже не рассматривает», — сказал Медведев.

А агент игрока Юрий Николаев отказался от каких-либо комментариев по данной ситуации. Напомним, что контракт 34-летнего форварда с питерским клубом заканчивается 30 апреля.

Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ? Останется ли Илья Ковальчук в СКА или по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга постарается вернуться в НХЛ?

Радулов, скорее всего, не приедет в сборную на чемпионат мира

«Монреаль Канадиенс» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф канадский клуб уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4. Российским болельщикам это может быть интересно тем, что в составе «Монреаля» выступают три россиянина – Александр Радулов, Алексей Емелин и Никита Нестеров. Один из них – Радулов – уже дал комментарий по поводу своего возможного участия в предстоящем чемпионате мира. И выяснилось, что он склоняется к тому, чтобы отказаться от этой поездки.

Радулов: Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное.

«Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени всё это переварить и готовиться к следующему сезону. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили «Рейнджерс».

Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное», — цитирует Радулова Sportbox.

Русский форвард тащил «Монреаль». Как Радулов стал лучшим в плей-офф «Монреаль» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в шестом матче «Рейнджерс». Александр Радулов провёл сильный плей-офф.

Шведы объявили состав на «Чешские игры», в нём 11 игроков НХЛ

Сборная Швеции объявила список хоккеистов, которые примут участие в последнем этапе Евротура. В него попали 11 игроков из Национальной хоккейной лиги. Полностью он выглядит следующим образом:

Вратари: Эдди Лак, Виктор Фаст, Никлас Сведберг.

Защитники: Джон Клингберг, Антон Строльман, Хенрик Тёммернес, Калле Розен, Оливер Экман-Ларссон, Филип Холм, Эрик Мартинссон, Виктор Хедман.

Нападающие: Рикард Йюнге, Пер Линдхольм, Деннис Эверберг, Джоэль Лундквист, Элиас Линдхольм, Карл Сёдерберг, Юаким Нордстрём, Карл Клингберг, Виктор Раск, Линус Умарк, Марио Кемпе, Вильям Карлссон, Габриэль Ландеског.

15 звёзд из НХЛ, которые приедут на чемпионат мира 2017 года Кучеров, Хедман, Жиру, Ворачек и другие звёздные игроки НХЛ, которые собираются на чемпионат мира в Германию и Францию.

«Лос-Анджелес Кингз» назначил нового главного тренера

Новым главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» стал Джон Стивенс, информирует официальный сайт американской команды. 50-летний специалист работал в тренерском штабе недавно уволенного со своего поста Дэррила Саттера.

Джон Стивенс работает в «Лос-Анджелесе» с 2010 года. До этого он был главным тренером «Филадельфии Флайерз», с которой выходил в финал Восточной конференции в 2008 году. Специалист выигрывал главный трофей Американской хоккейной лиги — Кубок Колдера вместе с «Филадельфией Фантомс» в сезоне-2004/05.