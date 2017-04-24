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175 лет назад 2016
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Кит Ткачук
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Кит Ткачук: Радулов вернулся в НХЛ, он в порядке – вернётся и Ковальчук!

Легенда американского хоккея Кит Ткачук – о «Сент-Луисе», воспитании сыновей и возможном возвращении Ковальчука в НХЛ.
24 апреля 2017, понедельник. 08:00. Хоккей

23 апреля завершился юниорский чемпионат мира, который проходил в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес. Победу одержала сборная США, капитаном которой был младший сын Кита Ткачука – Брэди Ткачук. Два года назад на ЮЧМ в Швейцарии золотую медаль выиграл другой сын Кита – Мэттью, который сейчас является игроком клуба НХЛ «Калгари Флэймз». В интервью «Чемпионату» Ткачук рассказал о работе скаутом в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз» и предположил, что Илья Ковальчук вернётся в НХЛ.

«Стараюсь быть предельно честным с сыновьями»

— Кит, поздравляем вас и вашего сына с очередной золотой медалью чемпионата мира. Тяжело ли эмоционально переживать за детей и в то же время работать скаутом?

— На самом деле очень приятно совмещать работу скаута и переживать за своих детей. Не у всех бывает такая возможность в жизни, это был отличный турнир, и я рад, что теперь Брэди выиграл золотую медаль.

— Можете ли сравнить Брэди и Мэттью?

— Они разные, и игровой почерк каждого из них мне по душе. Рад, что они развиваются и, возможно, продолжат мой путь.

— Как часто вы разговариваете с ними о хоккее?

— Да что я-то! Они всё время спрашивают, как сыграли, что нужно исправить. Но они должны сами понимать, что происходит. Я же стараюсь быть предельно честным с ними.

— Работая скаутом, на какие аспекты вы обращаете больше внимания?

— Для меня главное – это ум игрока, как он мыслит в разных ситуациях, какие решения принимает. Важно думать правильно, даже находясь под давлением. Потом мне важно катание игрока, а третий аспект – конкурентоспособность, целеустремлённость хоккеиста.

Очень приятно совмещать работу скаута и в то же время переживать за своих детей. Не у всех бывает такая возможность в жизни.

«У Тарасенко лучший бросок в лиге»

— «Сент-Луис» хорошо заиграл во второй половине сезона после смены главного тренера.

— Парни играют просто отлично, прошли первый раунд. Уход Кена Хичкока повлиял на них. Они поняли, что и в себе нужно тоже что-то менять, сейчас они играют в командный хоккей. Иногда в раздевалке нужен новый голос, который будет направлять вас.

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— Возвращение Владимира Соботки стало серьёзным усилением команды перед плей-офф?

— Безусловно! Его очень недооценивали, но у него отличные руки, есть чутьё, его приход добавил глубины в составе. Против Соботки очень тяжело играть, он отлично действует, незаменимый игрок в меньшинстве и на вбрасываниях.

— Удивлены ли тем, что он три года провёл в России в омском «Авангарде»?

— Это уже в прошлом. Может, хотел чуть больше заработать, но я не знаю. Рад, что всё-таки он вернулся.

— Тарасенко проводит очередной приличный сезон — он настоящий лидер команды?

— Он лучший игрок! Владимир вновь очень хорош, ни у кого нет такого быстрого и точного броска. Он знает, когда нужно выйти на первый план и проявить себя. Его сложно прочитать, он мощный и сильный парень.

Тарасенко знает, когда нужно выйти на первый план и проявить себя. Его сложно прочитать, он мощный и сильный парень.

— Лучший бросок во всей лиге?

— Конечно! Не знаю ещё других парней, кто может так сильно и быстро бросать.

— Стало удивлением, что Иван Барбашёв стал игроком основы?

— Думаю нет, нашим скаутам он нравился до драфта, и мы не пожалели, что взяли его. У него всё хорошо, он делает правильные вещи, ничего удивительного нет.

Справка «Чемпионата»

Кит Ткачук

Родился 28 марта 1972 года в городе Мелроуз (США).

В НХЛ выступал за «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Сент-Луис Блюз», «Атланту Трэшерз». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 1201 матч и набрал 1065 (538+527) очков, в 89 матчах розыгрыша Кубка Стэнли Ткачук набрал 56 (28+28) очков.

В составе сборной США Ткачук стал обладателем Кубка мира 1996 года, а также серебряным призёром Олимпиады-2002.

«У Ковальчука пугающие броски»

— Вы успели поиграть в «Атланте» с Ильёй Ковальчуком, помните его?

— Конечно! Он очень схож с Тарасенко. Такой же большой, с катанием и может бросать. У Ковальчука была смертельная позиция при игре в большинстве, он умеет бросать слёта, и это пугающие броски.

— Вас удивляет, что его уже несколько лет нет в НХЛ?

— Да, не знаю, почему он поехал в КХЛ. Всё зависит от него, но НХЛ – лучшая лига в мире. Надеюсь, что очень скоро он вернётся.

— Верите, что это случится?

— Конечно, вот увидите. Почему нет? Радулов же вернулся, и он в порядке.

— Как отреагировали на то, что НХЛ решила не ехать на Олимпиаду в Южную Корею?

— Я надеюсь, что они изменят своё решение, чтобы лучшие игроки могли соревноваться друг с другом. Мы все хотим видеть, чтобы был турнир, где собирались все лучшие хоккеисты и показали всё, что они умеют.

— Вы одержали победу на Кубке мира, турнир вернулся в прошлом году, сможет ли он заменить Олимпиаду?

— Я так не думаю. Да, я был на обоих турнирах, где был лучший хоккей, но Олимпиада – это просто Олимпиада.

Кит Ткачук

Кит Ткачук

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Илья Ковальчук Сергей Барбашев U17 — Хоккей
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