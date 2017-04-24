Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Евгений Малкин и Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина

Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.
24 апреля 2017, понедельник. 09:45. Хоккей

«Вы сунулись в берлогу к медведю»

Перед шестым матчем серии между «Вашингтоном» и «Торонто» всё внимание болельщиков и экспертов было уделено спорному эпизоду с участием Александра Овечкина и Назема Кадри, после которого российский снайпер мог досрочно закончить сезон. Форвард «кленовых листьев» ожидаемо избежал дисциплинарных санкций со стороны лиги, которая не стала рассматривать этот эпизод и проводить специальные слушания. Овечкин, в свою очередь, также отделался лёгким испугом — медобследование показало, что травмы у Александра нет и он в состоянии биться и дальше за кубок Стэнли.

«Нам нравится играть против звена Кадри, встреча с ним – это здорово. Да, против меня применили силовой приём, но «Вашингтон» одержал победу, а главное именно это. Так что я готов принимать на себя эти хиты каждый день. Мы чувствуем себя комфортно, когда тройка Кадри пытается выпрыгивать на нас. У «Торонто» молодая команда, которая играет жёстко, у них много энергии, они не останавливаются. Так что шестая игра будет интересной. Мы знаем, что нам необходимо делать», — сказал Овечкин перед матчем.

Медаль или грязь? Черри и другие эксперты — об ударе в колено Овечкина
Силовой приём Назема Кадри против Александра Овечкина вызвал огромное количество споров. Что думают об этом хите по ту сторону океана?

«А вы посмотрите, как он играл после того эпизода! Он не выглядел рассеянным или подавленным, а наоборот, жал на газ. В этом всё величие Алекса. Вы сунулись в берлогу к медведю, разбудили его, и теперь его не остановить. Он был очень сосредоточен и сконцентрирован, я видел его взгляд. Овечкин сейчас нашёл свою игру, и он будет настоящей силой», — пообещал до игры наставник «Кэпиталз» Барри Тротц.

Ожидания самого Овечкина перед шестым матчем полностью оправдались. С первой же смены против тройки Овечкин – Бекстрём – Оши Бэбкок отправил воевать своё «подкожное» звено Комаров – Кадри – Браун. Со своим обидчиком Александр несколько раз сходился в персональной борьбе, а в одном из эпизодов у борта даже водрузил Кадри себе на плечи, чтобы тут же скинуть оппонента на лёд.

Видео этого эпизода доступно в «Твиттере» телеканала NBC.

Победный дубль Юханссона

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
24 апреля 2017, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 2 0:0, 0:0, 1:1, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Мэттьюс (Райлли, Хайман) – 47:45 (5x5), 1:1 – Юханссон (Эллер, Орпик) – 52:51 (5x5), 1:2 – Юханссон (Уильямс, Карлсон) – 66:31 (5x5)

Сама игра получилась максимально упорной, жёсткой и плотной. На протяжении двух периодов команды не могли забить, но при этом отчаянно молотили друг друга силовыми приёмами, и неоднократно после свистка вспыхивали незначительные стычки. В середине третьей двадцатиминутки лучший новичок сезона Остон Мэттьюс подарил фанатам «кленовых листьев» надежду на седьмой матч: после выигранного в своей зоне вбрасывания «Торонто» организовал мгновенную контратаку, завершившуюся точным броском Мэттьюса в ближнюю девятку.

Хоккеистам «Мэйпл Лифс» оставалось лишь дотерпеть до финальной сирены, сохраняя добытое преимущество, но молодой коллектив Майка Бэбкока сделать это не сумел. Пять минут спустя оборона хозяев во главе с Джейком Гардинером дала возможность просочиться на пятачок нападающему «столичных» Маркусу Юханссону, который пробил вратаря броском в ближний угол. Шайба неохотно преодолела преграду в виде амуниции Фредерика Андерсена, но всё же оказалась за линией и подарила «Вашингтону» спасительный овертайм.

На седьмой минуте дополнительного времени у этого триллера наступила развязка. Самый опытный кубковый боец «Вашингтона» Джастин Уильямс выстрелил по воротам Андерсена от правого борта, а Юханссон, вовремя оказавшийся на пятачке, стал злым гением «Торонто». Подправленная шведом шайба вновь оказалась за спиной датского голкипера, отправив «кленовых листьев» в отпуск, а «столичных» — на рандеву с действующим чемпионом «Питтсбургом».

«Продолжай, Мэттьюс. Ты отличный игрок»

После окончания матча победители отдавали должное упорству проигравших, которых никак нельзя упрекнуть в отсутствии старания и характера. «Это была очень непростая серия. Шесть матчей и пять овертаймов, исход постоянно решала одна шайба. С этой командой играть было нелегко, но мы справились. Удачно реализовали свои моменты, смогли вовремя забить. Это поможет нам обрести необходимую уверенность, чтобы успешно сыграть и дальше», — сказал защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен.

«Действительно, надо отдать «Торонто» должное. Они молоды, но уже очень сильны, у этой команды отличное будущее, и через какое-то время это будет очень опасная команда. Здорово сыграл Мэттьюс, это очень опасный нападающий. Во время рукопожатия я сказал ему: «Продолжай в том же духе, ты классный хоккеист. Удачи тебе в будущем». Шестой матч был просто невероятным. Соперник забил за счёт удачливого отскока, но мы не поддались панике, мы оставались сфокусированными и уверенными в своих силах. Продолжали играть в свой хоккей, создавали моменты, и вскоре Юханссон смог сравнять счёт. В овертайме мы почувствовали, что соперник немного устал, их защитники стали глубже откатываться назад. Надо было продолжать давить, и это принесло результат», — отметил Овечкин.

Его оппонент Кадри был краток. «Алекс всё понимает лучше, чем кто бы то ни было. Это плей-офф, здесь нет ничего личного. Просто каждый старается изо всех сил. В целом мы можем быть довольны результатом: сравните нынешний сезон и то, где мы были год назад», — отметил нападающий «Торонто».

«Конечно, мы разочарованы тем, что проиграли. Снова был овертайм, а это значит, что у нас была возможность повернуть всё в свою пользу. Но нам противостояла отличная команда с великолепными хоккеистами. Хотелось бы сыграть в седьмом матче в Вашингтоне. Нам ещё многому предстоит научиться, но я горжусь своими парнями. Когда я пришёл сюда, то знал, что для результата потребуется время. А реальность такова, что для нашей команды это был отличный год», — подвёл черту Майк Бэбкок.

Русский форвард тащил «Монреаль». Как Радулов стал лучшим в плей-офф
«Монреаль» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в шестом матче «Рейнджерс». Александр Радулов провёл сильный плей-офф.

«Оттава» вышла во второй раунд

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
23 апреля 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 3 1:0, 0:2, 1:0, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Стэффорд (Маршан, Макэвой) – 18:13 (5x4), 1:1 – Райан (Брассар, Карлссон) – 23:26 (5x4), 1:2 – Туррис (Дзингел) – 28:32 (5x5), 2:2 – Бержерон (Маршан, Миллер) – 41:57 (5x5), 2:3 – Макартур (Райан, Брассар) – 66:30 (5x4)

«Сенаторы» сломили сопротивление «Бостона», переиграв «мишек» в овертайме шестого матча. Автором победной шайбы стал ветеран Кларк Макартур, который реализовал малый штраф чешского форварда хозяев Пастрняка. Таким образом, «Оттава» стала второй канадской командой после «Эдмонтона», сумевшей пробиться во второй раунд, где соперником «Сенаторз» будет «Нью-Йорк Рейнджерс». Ну а сборная Канады на чемпионате мира вправе ожидать решения об участии от звёздной парочки Брэд Маршан – Патрис Бержерон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз Александр Овечкин Барри Тротц Майк Бэбкок Остон Мэттьюс
Новости. Хоккей
24 апреля 2017, понедельник
11:48 Кейн: надеюсь, «Нэшвилл» не выиграет Кубка Стэнли
11:45 Макдэвид: «Ойлерз» показали, что намного более зрелая команда, чем многие думают
11:34 Быков: все занимались травлей Плющева, теперь Анисимова. Кто следующий?
11:17 Бадюков: Зайцева однозначно надо звать на ЧМ, Марченко под вопросом
10:59 Бэбкок: прессинговал «Вашингтон», а не мы. Соперник был лучше
10:35 Андерсен: «Торонто» есть чем гордиться, но сейчас нам тяжело
10:34 Кадри: сравните, где «Торонто» был год назад и сейчас
10:34 М. Юханссон: «Вашингтону» пойдёт на пользу тяжёлая серия на старте плей-офф
10:33 Холтби: «Вашингтон» не сбавил оборотов, мы стали только лучше
10:30 Миронов: сезон получился для меня очень скомканным, «Динамо» не выиграло Кубок
10:29 Директор «Ак Барса»: все игроки показали себя достойно
10:27 У Эрика Стаала диагностировано сотрясение мозга
10:12 ДеБур: за последний месяц у «Сан-Хосе» закончилось топливо
10:00 Тротц: «Питтсбург» выбил нас в прошлом году. Есть шанс вернуть должок
09:54 Житник: Овечкин ещё прибавит, отнять трофей у «Питтсбурга» будет очень тяжело
09:48 Кузнецов: на решающее вбрасывание Бойл вышел уставшим, это сказалось
09:46 Маршан: было много спорных моментов, но «Бостон» бился
09:41 ТХК находится на грани закрытия
09:31 Тэйвз не сыграет на ЧМ-2017, Кейн не принял решения
09:30 Мэттьюс – 2-й после Кларка новичок «Торонто», забивший в 4 матчах подряд
09:25 Капитан «Оттавы» Карлссон несколько недель играет с травмой
09:15 Впервые с 2001 года в 1-м раунде плей-офф НХЛ не было сыграно ни одного 7 матча
09:12 Макартур: хорошо, что в серии с «Бостоном» обошлось без седьмого матча
09:09 Защитник Херсли может перейти из СКА в «Лугано»
09:00 В плей-офф НХЛ побит рекорд по матчам с овертаймами в первом раунде
08:52 Овечкин — Мэттьюсу: ты отличный игрок, удачи тебе в будущем
08:31 Хара: «Бостону» нельзя жалеть себя, ссылаясь на большое число травмированных
08:15 Ткачук: Тарасенко вновь очень хорош, у него лучший бросок во всей лиге
07:12 Определились пары второго раунда Кубка Стэнли, Овечкин сыграет с Малкиным
05:13 «Вашингтон» одолел «Торонто» и сыграет с «Питтсбургом» в полуфинале конференции
03:12 Тарасенко вошёл в тройку претендентов на «Леди Бинг Трофи»
01:40 «Оттава» в ОТ одолела «Бостон» в 6-м матче и вышла в полуфинал конференции
00:49 Йео: Соботка усилил состав «Блюз», его игра стала ключевым фактором успеха
00:20 Штястны: когда дошло до овертайма, «Блюз» оставалось расслабиться
23 апреля 2017, воскресенье
23:45 Хара: мне нравится проводить на льду много времени, хотя это и нелегко
23:25 Дюмулин: любому нужно залечить болячки, отдохнуть от хоккея
23:03 Стали известны группы на ЮЧМ-2018 в Челябинске и Магнитогорске
23:00 Занковец: поражение от Южной Кореи стало закономерным результатом
22:52 ЮЧМ-2017: сборная США обыграла Финляндию в финале и стала чемпионом
22:35 ЮЧМ-2017: Жуков признан лучшим вратарём, Чехович вошёл в символическую сборную
22:02 Р. Ротенберг: бронза ЮЧМ — большая победа, цель всех сборных — всегда побеждать
21:36 Марло: сейчас даже не думаю об истекающем контракте с «Шаркс»
21:11 Тренер Швеции U18: поражение в матче за бронзу ЮЧМ-2017 – огромное разочарование
20:46 Южная Корея одержала неожиданную победу над Казахстаном на ЧМ
20:16 Кутюр: оправдания — для неудачников, неважно, насколько ты устал
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем Кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+