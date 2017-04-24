Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина

«Вы сунулись в берлогу к медведю»

Перед шестым матчем серии между «Вашингтоном» и «Торонто» всё внимание болельщиков и экспертов было уделено спорному эпизоду с участием Александра Овечкина и Назема Кадри, после которого российский снайпер мог досрочно закончить сезон. Форвард «кленовых листьев» ожидаемо избежал дисциплинарных санкций со стороны лиги, которая не стала рассматривать этот эпизод и проводить специальные слушания. Овечкин, в свою очередь, также отделался лёгким испугом — медобследование показало, что травмы у Александра нет и он в состоянии биться и дальше за кубок Стэнли.

«Нам нравится играть против звена Кадри, встреча с ним – это здорово. Да, против меня применили силовой приём, но «Вашингтон» одержал победу, а главное именно это. Так что я готов принимать на себя эти хиты каждый день. Мы чувствуем себя комфортно, когда тройка Кадри пытается выпрыгивать на нас. У «Торонто» молодая команда, которая играет жёстко, у них много энергии, они не останавливаются. Так что шестая игра будет интересной. Мы знаем, что нам необходимо делать», — сказал Овечкин перед матчем.

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«А вы посмотрите, как он играл после того эпизода! Он не выглядел рассеянным или подавленным, а наоборот, жал на газ. В этом всё величие Алекса. Вы сунулись в берлогу к медведю, разбудили его, и теперь его не остановить. Он был очень сосредоточен и сконцентрирован, я видел его взгляд. Овечкин сейчас нашёл свою игру, и он будет настоящей силой», — пообещал до игры наставник «Кэпиталз» Барри Тротц.

Ожидания самого Овечкина перед шестым матчем полностью оправдались. С первой же смены против тройки Овечкин – Бекстрём – Оши Бэбкок отправил воевать своё «подкожное» звено Комаров – Кадри – Браун. Со своим обидчиком Александр несколько раз сходился в персональной борьбе, а в одном из эпизодов у борта даже водрузил Кадри себе на плечи, чтобы тут же скинуть оппонента на лёд.

Видео этого эпизода доступно в «Твиттере» телеканала NBC.

Победный дубль Юханссона

Сама игра получилась максимально упорной, жёсткой и плотной. На протяжении двух периодов команды не могли забить, но при этом отчаянно молотили друг друга силовыми приёмами, и неоднократно после свистка вспыхивали незначительные стычки. В середине третьей двадцатиминутки лучший новичок сезона Остон Мэттьюс подарил фанатам «кленовых листьев» надежду на седьмой матч: после выигранного в своей зоне вбрасывания «Торонто» организовал мгновенную контратаку, завершившуюся точным броском Мэттьюса в ближнюю девятку.

Хоккеистам «Мэйпл Лифс» оставалось лишь дотерпеть до финальной сирены, сохраняя добытое преимущество, но молодой коллектив Майка Бэбкока сделать это не сумел. Пять минут спустя оборона хозяев во главе с Джейком Гардинером дала возможность просочиться на пятачок нападающему «столичных» Маркусу Юханссону, который пробил вратаря броском в ближний угол. Шайба неохотно преодолела преграду в виде амуниции Фредерика Андерсена, но всё же оказалась за линией и подарила «Вашингтону» спасительный овертайм.

На седьмой минуте дополнительного времени у этого триллера наступила развязка. Самый опытный кубковый боец «Вашингтона» Джастин Уильямс выстрелил по воротам Андерсена от правого борта, а Юханссон, вовремя оказавшийся на пятачке, стал злым гением «Торонто». Подправленная шведом шайба вновь оказалась за спиной датского голкипера, отправив «кленовых листьев» в отпуск, а «столичных» — на рандеву с действующим чемпионом «Питтсбургом».

«Продолжай, Мэттьюс. Ты отличный игрок»

После окончания матча победители отдавали должное упорству проигравших, которых никак нельзя упрекнуть в отсутствии старания и характера. «Это была очень непростая серия. Шесть матчей и пять овертаймов, исход постоянно решала одна шайба. С этой командой играть было нелегко, но мы справились. Удачно реализовали свои моменты, смогли вовремя забить. Это поможет нам обрести необходимую уверенность, чтобы успешно сыграть и дальше», — сказал защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен.

«Действительно, надо отдать «Торонто» должное. Они молоды, но уже очень сильны, у этой команды отличное будущее, и через какое-то время это будет очень опасная команда. Здорово сыграл Мэттьюс, это очень опасный нападающий. Во время рукопожатия я сказал ему: «Продолжай в том же духе, ты классный хоккеист. Удачи тебе в будущем». Шестой матч был просто невероятным. Соперник забил за счёт удачливого отскока, но мы не поддались панике, мы оставались сфокусированными и уверенными в своих силах. Продолжали играть в свой хоккей, создавали моменты, и вскоре Юханссон смог сравнять счёт. В овертайме мы почувствовали, что соперник немного устал, их защитники стали глубже откатываться назад. Надо было продолжать давить, и это принесло результат», — отметил Овечкин.

Его оппонент Кадри был краток. «Алекс всё понимает лучше, чем кто бы то ни было. Это плей-офф, здесь нет ничего личного. Просто каждый старается изо всех сил. В целом мы можем быть довольны результатом: сравните нынешний сезон и то, где мы были год назад», — отметил нападающий «Торонто».

«Конечно, мы разочарованы тем, что проиграли. Снова был овертайм, а это значит, что у нас была возможность повернуть всё в свою пользу. Но нам противостояла отличная команда с великолепными хоккеистами. Хотелось бы сыграть в седьмом матче в Вашингтоне. Нам ещё многому предстоит научиться, но я горжусь своими парнями. Когда я пришёл сюда, то знал, что для результата потребуется время. А реальность такова, что для нашей команды это был отличный год», — подвёл черту Майк Бэбкок.

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«Оттава» вышла во второй раунд

«Сенаторы» сломили сопротивление «Бостона», переиграв «мишек» в овертайме шестого матча. Автором победной шайбы стал ветеран Кларк Макартур, который реализовал малый штраф чешского форварда хозяев Пастрняка. Таким образом, «Оттава» стала второй канадской командой после «Эдмонтона», сумевшей пробиться во второй раунд, где соперником «Сенаторз» будет «Нью-Йорк Рейнджерс». Ну а сборная Канады на чемпионате мира вправе ожидать решения об участии от звёздной парочки Брэд Маршан – Патрис Бержерон.