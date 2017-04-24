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175 лет назад 2016
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Трансферные слухи в КХЛ: Ковальчук в НХЛ, Кугрышев в Авангарде
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Ковальчук в НХЛ и сделка с участием ЦСКА, Уфы и Омска. Трансферные слухи

Ковальчук вернётся в НХЛ, Галимов уйдёт в «Торпедо», Фролов в «Кузню», а также сделка с участием трёх клубов — в обзоре трансферных слухов.
24 апреля 2017, понедельник. 12:00. Хоккей

Приближается 30 апреля – дата, когда у многих хоккеистов заканчиваются контракты с клубами и официально открывается трансферное окно в КХЛ. С каждым днём количество слухов о возможных переходах всё возрастает. Вспоминаем самые обсуждаемые сделки, вероятность совершения которых обсуждалась в последнее время.

Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ

Безусловно, больше всех на слуху ситуация вокруг капитана питерского СКА. Разговоры о будущем Ковальчука велись ещё с начала сезона, но чемпионат уже закончился, а ясности по-прежнему нет. Недавно в канадских СМИ прошла информация, согласно которой уроженец Твери всерьёз раздумывает о возвращении в Северную Америку. Но член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг её, заявив, что Ковальчук, Шипачёв и Дадонов останутся на следующий год в команде ввиду того, что НХЛ не отпускает своих игроков на Олимпиаду в Южной Корее. Агент игрока Юрий Николаев прокомментировать ситуацию отказался.

Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ?
Останется ли Илья Ковальчук в СКА или по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга постарается вернуться в НХЛ?

«Лос-Анджелес» интересуется Фантенбергом

В хоккейный клуб «Сочи» пришёл новый главный тренер – Сергей Зубов, а это значит, что к следующему сезону наверняка будет строиться новая команда. Первоочередная задача клубного менеджмента в такой ситуации – сохранить лидеров. Одним из них – шведским защитником Оскаром Фантенбергом – интересуется «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщило шведское издание Goteborgs-Posten. Игрок черноморского клуба не задрафтован в НХЛ, а это значит, что теоретически он может вести переговоры с любым клубом. В текущем сезоне Фантенберг сыграл 44 матча, в которых забросил 3 шайбы и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-3».

Галимов перейдёт из «Ак Барса» в «Торпедо»

В отличие от первых двух случаев, ситуация с Галимовым уже наполовину ясна. Станислав и казанский клуб, в котором он отыграл почти семь сезонов, расторгли контракт по обоюдному согласию. Велика вероятность, что в следующем сезоне мы увидим 29-летнего голкипера в нижегородском «Торпедо».

Велика вероятность, что в следующем сезоне мы увидим Галимова в нижегородском «Торпедо».

Александр Фролов подпишет контракт с «Кузней»

В одном из недавних материалов мы уже упоминали, как складывалась карьера 34-летнего левого нападающего после возвращения из Национальной хоккейной лиги. Александр провёл два с половиной года в «Авангарде», а затем перешёл в ЦСКА, после чего год провёл вне профессионального хоккея. Последние два сезона Фролов отыграл в «Торпедо». Агент игрока Сергей Исаков заявил, что руководство нижегородского клуба хочет сохранить его в команде, но также есть предложения от других команд. В частности, новокузнецкий «Металлург» предложил Фролову контракт на два года, и форвард будет думать. Ситуация пока далека от своего разрешения.

Геннадий Столяров присоединится к «Торпедо»

По сведениям «Чемпионата», нападающий «Нефтехимика» Геннадий Столяров может перейти в стан нижегородцев. Капитану нижнекамской команды, которая в этом сезоне заняла 10-е место в Восточной конференции, будет предложен двухлетний контракт. Сам Столяров в прошедшем чемпионате провёл 49 матчей за «Нефтехимик» и ЦСКА, забросив 5 шайб и сделав 22 результативные передачи.

Сёмин уходит из «Металлурга»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» провёл неудачный во всех отношениях плей-офф в составе «Магнитки». Его игра была далека от идеальной или даже от той, которую он показывал всего год назад. Многие эксперты назвали отсутствие эффективного второго звена, в котором номинально играл Сёмин, в качестве одной из причин поражения команды в финале. Уже известно, что «Магнитка» не собирается предлагать форварду новый контракт.

Игра Сёмина была далека от идеальной или даже от той, которую он показывал всего год назад.
Сёмин и ещё 5 бывших игроков НХЛ, от которых в КХЛ осталось только имя
«Магнитка» не собирается продлевать контракт с Сёминым. Вспоминаем игроков, которые были на хорошем счету в НХЛ, а сейчас доигрывают в КХЛ.

Дмитрий Кугрышев поедет к Скабелке в «Авангард»

Как сообщает издание «Хоккейная правда», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард» готовят сделку с участием нескольких игроков. В частности, из Москвы в Омск поедет Дмитрий Кугрышев, а из Уфы в столицу отправится Денис Паршин, который является воспитанником «армейского» клуба. Также в качестве компенсации «армейцы» получат нападающего сибирского клуба Валентина Пьянова.

Бурдасов вернётся в СКА

Также, по слухам, большая сделка может состояться между «Авангардом» и СКА. В город на Неве может вернуться Антон Бурдасов, а вместо него руководство клуба из Санкт-Петербурга, скорее всего, отдаст Хохлачёва и Прохоркина. Такой вариант для СКА вполне логичен, ведь воспитанник челябинского хоккея, ушедший зимой 2015 года вместе с Петром Хохряковым в «Авангард», хорошо провёл этот сезон, а вот Прохоркин слегка разочаровал. Впрочем, в отношении Бурдасова также говорилось, что у него есть варианты с НХЛ, но с учётом последних событий переход в СКА видится более вероятным.

Якуб Коварж может вернуться в Екатеринбург

Конфликт, который произошёл в сезоне-2015/16 между тогдашним главным тренером «Автомобилиста» Андреем Разиным и вратарём команды Якубом Коваржем, получил широкую огласку. В результате чех отправился играть в «Северсталь». Вскоре после начала прошедшего регулярного чемпионата Разин был отправлен в отставку. Впрочем, на новом рабочем месте не задержался и сам чешский голкипер. По словам директора «Северстали» Алексея Кознева, ему был предложен новый контракт, но Коварж ответил на это предложение отказом. В течение сезона проходила информация, что он может вернуться в команду из Екатеринбурга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Сёмин Александр Фролов Антон Бурдасов Валентин Пьянов Геннадий Столяров Денис Паршин Дмитрий Кугрышев Илья Ковальчук Николай Прохоркин Оскар Фантенберг Станислав Галимов Якуб Коварж
Новости. Хоккей
24 апреля 2017, понедельник
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