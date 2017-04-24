Ковальчук в НХЛ и сделка с участием ЦСКА, Уфы и Омска. Трансферные слухи

Ковальчук вернётся в НХЛ, Галимов уйдёт в «Торпедо», Фролов в «Кузню», а также сделка с участием трёх клубов — в обзоре трансферных слухов.

Приближается 30 апреля – дата, когда у многих хоккеистов заканчиваются контракты с клубами и официально открывается трансферное окно в КХЛ. С каждым днём количество слухов о возможных переходах всё возрастает. Вспоминаем самые обсуждаемые сделки, вероятность совершения которых обсуждалась в последнее время.

Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ

Безусловно, больше всех на слуху ситуация вокруг капитана питерского СКА. Разговоры о будущем Ковальчука велись ещё с начала сезона, но чемпионат уже закончился, а ясности по-прежнему нет. Недавно в канадских СМИ прошла информация, согласно которой уроженец Твери всерьёз раздумывает о возвращении в Северную Америку. Но член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг её, заявив, что Ковальчук, Шипачёв и Дадонов останутся на следующий год в команде ввиду того, что НХЛ не отпускает своих игроков на Олимпиаду в Южной Корее. Агент игрока Юрий Николаев прокомментировать ситуацию отказался.

Из золотой клетки туда, где сжигал мосты. Вернётся ли Ковальчук в НХЛ? Останется ли Илья Ковальчук в СКА или по окончании контракта с клубом из Санкт-Петербурга постарается вернуться в НХЛ?

«Лос-Анджелес» интересуется Фантенбергом

В хоккейный клуб «Сочи» пришёл новый главный тренер – Сергей Зубов, а это значит, что к следующему сезону наверняка будет строиться новая команда. Первоочередная задача клубного менеджмента в такой ситуации – сохранить лидеров. Одним из них – шведским защитником Оскаром Фантенбергом – интересуется «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщило шведское издание Goteborgs-Posten. Игрок черноморского клуба не задрафтован в НХЛ, а это значит, что теоретически он может вести переговоры с любым клубом. В текущем сезоне Фантенберг сыграл 44 матча, в которых забросил 3 шайбы и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-3».

Галимов перейдёт из «Ак Барса» в «Торпедо»

В отличие от первых двух случаев, ситуация с Галимовым уже наполовину ясна. Станислав и казанский клуб, в котором он отыграл почти семь сезонов, расторгли контракт по обоюдному согласию. Велика вероятность, что в следующем сезоне мы увидим 29-летнего голкипера в нижегородском «Торпедо».

Велика вероятность, что в следующем сезоне мы увидим Галимова в нижегородском «Торпедо».

Александр Фролов подпишет контракт с «Кузней»

В одном из недавних материалов мы уже упоминали, как складывалась карьера 34-летнего левого нападающего после возвращения из Национальной хоккейной лиги. Александр провёл два с половиной года в «Авангарде», а затем перешёл в ЦСКА, после чего год провёл вне профессионального хоккея. Последние два сезона Фролов отыграл в «Торпедо». Агент игрока Сергей Исаков заявил, что руководство нижегородского клуба хочет сохранить его в команде, но также есть предложения от других команд. В частности, новокузнецкий «Металлург» предложил Фролову контракт на два года, и форвард будет думать. Ситуация пока далека от своего разрешения.

Геннадий Столяров присоединится к «Торпедо»

По сведениям «Чемпионата», нападающий «Нефтехимика» Геннадий Столяров может перейти в стан нижегородцев. Капитану нижнекамской команды, которая в этом сезоне заняла 10-е место в Восточной конференции, будет предложен двухлетний контракт. Сам Столяров в прошедшем чемпионате провёл 49 матчей за «Нефтехимик» и ЦСКА, забросив 5 шайб и сделав 22 результативные передачи.

Сёмин уходит из «Металлурга»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» провёл неудачный во всех отношениях плей-офф в составе «Магнитки». Его игра была далека от идеальной или даже от той, которую он показывал всего год назад. Многие эксперты назвали отсутствие эффективного второго звена, в котором номинально играл Сёмин, в качестве одной из причин поражения команды в финале. Уже известно, что «Магнитка» не собирается предлагать форварду новый контракт.

Игра Сёмина была далека от идеальной или даже от той, которую он показывал всего год назад.

Сёмин и ещё 5 бывших игроков НХЛ, от которых в КХЛ осталось только имя «Магнитка» не собирается продлевать контракт с Сёминым. Вспоминаем игроков, которые были на хорошем счету в НХЛ, а сейчас доигрывают в КХЛ.

Дмитрий Кугрышев поедет к Скабелке в «Авангард»

Как сообщает издание «Хоккейная правда», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард» готовят сделку с участием нескольких игроков. В частности, из Москвы в Омск поедет Дмитрий Кугрышев, а из Уфы в столицу отправится Денис Паршин, который является воспитанником «армейского» клуба. Также в качестве компенсации «армейцы» получат нападающего сибирского клуба Валентина Пьянова.

Бурдасов вернётся в СКА

Также, по слухам, большая сделка может состояться между «Авангардом» и СКА. В город на Неве может вернуться Антон Бурдасов, а вместо него руководство клуба из Санкт-Петербурга, скорее всего, отдаст Хохлачёва и Прохоркина. Такой вариант для СКА вполне логичен, ведь воспитанник челябинского хоккея, ушедший зимой 2015 года вместе с Петром Хохряковым в «Авангард», хорошо провёл этот сезон, а вот Прохоркин слегка разочаровал. Впрочем, в отношении Бурдасова также говорилось, что у него есть варианты с НХЛ, но с учётом последних событий переход в СКА видится более вероятным.

Якуб Коварж может вернуться в Екатеринбург

Конфликт, который произошёл в сезоне-2015/16 между тогдашним главным тренером «Автомобилиста» Андреем Разиным и вратарём команды Якубом Коваржем, получил широкую огласку. В результате чех отправился играть в «Северсталь». Вскоре после начала прошедшего регулярного чемпионата Разин был отправлен в отставку. Впрочем, на новом рабочем месте не задержался и сам чешский голкипер. По словам директора «Северстали» Алексея Кознева, ему был предложен новый контракт, но Коварж ответил на это предложение отказом. В течение сезона проходила информация, что он может вернуться в команду из Екатеринбурга.