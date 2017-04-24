Судьба Радулова в НХЛ: ждать Ковальчука или менять команду?

Новые зубы от Ларака

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2017 принёс болельщикам «Монреаля» горькое разочарование: прославленный клуб, выигравший Атлантический дивизион в регулярном чемпионате, в упорной борьбе уступил «Рейнджерс» и не преодолел барьер первого раунда. Итоговая разница в турнирной таблице между «Канадиенс» и «рейнджерами» составила лишь одно очко, и борьба в этом противостоянии ожидаемо шла на равных. «Мы были недостаточно хороши. К сожалению, мы слишком мало забивали. Моменты были, но в концовке эпизодов нам не хватало хорошего завершения», — отметил главный тренер «хабов» Клод Жюльен, который пришёл в команду по ходу сезона.

Одним из тех «канадцев», кто не заслужил ни капли упрёка в свой адрес, был Александр Радулов. Опытный российский форвард лишний раз подтвердил свой высокий уровень, на деле доказав, что его прежние ошибки остались в прошлом. Радулов, которым весь сезон восхищались требовательные монреальские болельщики, стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, а его старание и страсть вызвали громадное уважение и у соперников, и у партнёров по команде. Под обаяние Александра попал даже известный в прошлом тафгай Жорж Ларак, который прошлый летом называл подписание контракта с Радуловым абсолютной глупостью и говорил о том, что россиянин не уважает партнёров.

Александр Радулов в плей-офф:



6 матчей, 2 гола, 5 передач, «0»

6 минут штрафа, 16 бросков, среднее игровое время – 19:54

19 силовых приёмов, 4 блокированных броска, 3 из 3 выигранных вбрасывания. 6 матчей, 2 гола, 5 передач, «0»6 минут штрафа, 16 бросков, среднее игровое время – 19:5419 силовых приёмов, 4 блокированных броска, 3 из 3 выигранных вбрасывания.

«Радулов, я люблю тебя, я куплю тебе новый комплект зубов за этот гол!» — сказал Ларак после того, как россиянин забил во втором матче серии. Когда же Радулов в следующей встрече забросил одну из самых эффектных шайб текущего розыгрыша Кубка Стэнли, ставки от Ларака возросли. «Ладно, Радулов, теперь я должен тебе два комплекта новых зубов за этот гол», — написал Ларак.

Комплимент в адрес Радулова высказал и знаменитый Дон Черри, которого нельзя заподозрить в излишней любви к российским хоккеистам. «Радулов — герой. Вот он приезжает на игру в костюме – очень красиво выглядит. Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас – лучший игрок «Канадиенс». Возможно, он лучший игрок в лиге вообще», — отметил ветеран канадского телевидения.

«К Радулову – никаких претензий. Он регулярно набирал очки, его фамилия постоянно была в протоколе. А вот о многих других игроках атаки этого не скажешь», — отметила обозреватель блога Habs Eye On The Prize Шейна Перрен. «Это было очень успешное возвращение Радулова в НХЛ. Плей-офф персонально для него сложился достаточно удачно. Его контракт был рассчитан лишь на один год, но у Александра есть все шансы заключить новый долгосрочный договор», — резюмировало издание Montreal Gazette. Именно этот новый договор и является главной интригой, когда речь заходит о будущем Тасманского Дьявола в НХЛ.

«В сборную, если позовут? Нет, наверное». Радулов не собирается на ЧМ-2017 Юниорская сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира, Ковальчук задумался об НХЛ, а Радулов не собирается на ЧМ-2017.

Нужен ли Александру такой «Монреаль»?

Обладая таким информационным и эмоциональным бэкграундом, именно игрок сможет теперь ставить свои условия во время переговоров о контракте. Без сомнения, сохранение Радулова, как одного из лидеров команды и любимца публики, будет приоритетной задачей и для генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена. Около месяца назад всю хоккейную общественность поразила информация, которой обмолвился агент российского форварда Макс Моливер: Александр якобы начал переговоры с клубом с просьбы о 8-летнем соглашении. Столь длительный договор изначально выглядел слишком неправдоподобно, и спустя несколько дней уже сам Радулов был вынужден опровергать эту информацию, заявив, что он понимает нереальность подобных требований.

«Монреаль» за 23 последних сезона:



8 непопаданий в плей-офф

7 поражений в первом раунде

5 поражений во втором раунде

2 выхода в финал конференции.

Главной проблемой для российского нападающего остаётся вопрос о том, способен ли «Монреаль» в ближайшие годы всерьёз претендовать на Кубок Стэнли. 1 июля 2016 года Александр принял предложение «Канадиенс», так как посчитал, что шансы команды на успешное выступление в плей-офф достаточно высоки – именно этот аргумент перевесил все остальные при выборе клуба. «Возможно, если бы я подождал чуть подольше, то получил бы вариант на два или три года. Но после того как возникло первое реальное предложение от генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена, я сказал: «Чёрт побери! Это мой шанс, я хочу подписать этот контракт. Да, это лишь однолетний договор, но я постараюсь показать свой лучший хоккей и доказать всем, что я могу там играть», — признался позже Александр.

Нынешнее выступление «канадцев» стало большим разочарованием для команды, которая за 23 сезона, прошедших с момента последнего завоёванного Кубка Стэнли (1993) 8 раз «пролетала» мимо плей-офф и лишь дважды прошла барьер второго раунда. Недостаточная глубина состава, проблемы в обороне и отсутствие среди форвардов квалифицированного «кулака» оказались весомее, чем магия имени клуба и сила давних монреальских традиций. В своей нынешней форме Радулов куда нужнее «Монреалю», нежели «Монреаль» — Радулову, который восстановил свою репутацию и после 1 июля будет вправе сам выбирать клуб по своему вкусу.

Русский форвард тащил «Монреаль». Как Радулов стал лучшим в плей-офф «Монреаль» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в шестом матче «Рейнджерс». Александр Радулов провёл сильный плей-офф.

В ожидании дуэта с Ковальчуком

О том, что руководство «Канадиенс» не должно упустить Тасманского Дьявола, говорят и заокеанские эксперты.

«Приглашение Радулова был серьёзным успехом для Марка Бержевена. Александр играл с гораздо большим желанием, нежели во время своего первого энхаэловского «захода». У «Канадиенс» много проблем в атаке, в плей-офф они забивали лишь два гола за матч – это самый низкий показатель в Восточной конференции. Усиление нападения должно стать приоритетом для Бержевена. Радулов был одним из тех, с кем не было никаких проблем, его тройка была лучшей в команде. Насколько я понимаю, новый контракт хотят обе стороны. Александру уже 30 лет, так что вряд ли договор будет долгосрочным, но Радулов стал очень ценной частью «Монреаля», и клуб не может себе позволить с ним расстаться», — сказал в интервью «Чемпионату» обозреватель ESPN Крейг Кастенс.

Радулов – вверх, Бобровский – вниз. Промежуточный финиш первого раунда КС Неделя прошла с начала розыгрыша Кубка Стэнли-2017. Радулов стал одним из её приятных сюрпризов, а вот Бобровский и «Коламбус» разочаровали.

Вряд ли Александр испытывает желание уехать из города, где он стал любимцем: по собственным словам нападающего, в Монреале его всё устраивает. Вероятно, Бержевен пообещает Радулову поработать над приобретением качественного усиления состава. В том, что босс «Канадиенс» не стесняется громких сделок и рискованных шагов, мы узнали после громкого обмена с «Нэшвиллом», когда сменили клубы Пи Кей Суббэн и Ши Уэбер. А после недавней информации от Sportsnet, что в НХЛ планирует вернуться Илья Ковальчук, болельщики «Монреаля» вовсю стали обсуждать возможность появления у стане «канадцев». Если в обозримом будущем эта фантастическая, на данный момент, сделка обретёт реальные черты, «Монреаль» станет тем фаворитом, каким его хотят видеть фанаты.